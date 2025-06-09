BİM kaçta açılıyor? BİM bayramın 4. günü saat kaçta açılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2025 09:19 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 09:19 - Güncelleme:

BİM saat kaçta açılacak? sorusu bayramın 4. gününde de vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Diğer marketlere kıyasla BİM market bayramın ilk iki günü kapalıydı. Bayramın dördüncü gününde BİM'in saat kaçta hizmet vereceği merak konusu oldu.

9 Haziran BİM bugün saat kaçta açılacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. BİM market Kurban Bayramı'nın ilk iki günü kapalı tutuldu. 9 Haziran Pazartesi yani Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde BİM marketin saat kaçta açık olacağı sorgulanıyor. İşte, bayramda BİM market çalışma saatleri 2025... BİM BAYRAMIN 4. GÜNÜ AÇIK MI? Kurban Bayramı'nın dördüncü günü BİM market hizmete açılacaktır. 8 Haziran 2025 Pazar günü BİM müşterilerine kapılarını açacak ve normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. BİM KAÇTA AÇILIYOR? BİM market bu sabah 09:00 itibariyle açılacaktır. Bazı marketler bayramın ilk gününde kapalı olup hizmet vermiyor. Ancak durum şubeler arasında farklılık gösterebiliyor. Zincir marketlerin kesin olarak çalışma saatleri hakkında doğru bilgiye ulaşmak için ilgili marketin müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ BİM marketler; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. BİM sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde kapalı olmaktadır. İlgili Haber Bayramın ikinci günü marketler açık mı? 7 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin