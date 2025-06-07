Bayramın ikinci günü marketler açık mı? 7 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde marketlerin açık olup olmadığı gündeme geldi. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayramın ikinci günü market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, “7 Haziran marketler açık mı?” sorusuna cevap aramaya başladı.

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başladı. Bayramın ilk günü zincir marketler kapalı olurken ikinci gününde marketlerin çalışma durumu gündeme geldi. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi marketlerin bayramın ikinci gününde açık olup olmadığı binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın ilk günü zincir marketlerin çoğu kapalıydı. Bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi günü, ŞOK, A101, BİM ve Migros gibi zincir marketler normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

7 HAZİRAN MARKETLER AÇIK MI?

Market alışverişi yapmak isteyenler, “Bayramın ikinci günü marketler açık mı?” sorusuna cevap aramaya başladı. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler 7 Haziran Cumartesi gününden itibaren yeniden normal mesai saatlerine dönecek.

7 HAZİRAN A101 AÇIK MI?

A101 marketler, Kurban Bayramı’nın birinci günü hizmet vermedi. Ancak bayramın ikinci günü itibarıyla A101 şubelerinin büyük kısmı normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.

BİM AÇIK MI 7 HAZİRAN?

Bayramın birinci günü kapalı olan BİM marketler, 7 Haziran Cumartesi sabah saat 09.00’dan itibaren hizmet vermeye devam edecek. BİM şubeleri, bayramın ikinci günü akşam SAAT 21.00’e kadar açık olacak.

ŞOK MARKET AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kapalı olan Şok marketler 7 Haziran Cumartesi günü itibarıyla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

MİGROS BUGÜN AÇIK MI?

Migros marketler bayramın ikinci günü hizmet vermeye devam edecek. Bayramın ilk günü kapalı olan Migros, bayramın ikinci gününde normal mesai saatleri içerisinde açık olacak.