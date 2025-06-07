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Bayram günü kan donduran olay! Gaziantep'te bir anne ve küçük kızı kilitli odada ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayram günü kan donduran olay! Gaziantep&#039;te bir anne ve küçük kızı kilitli odada ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te yakınlarının uzun süre haber alamadığı anne ve 3 yaşındaki kızı, evdeki kilitli odada ölü olarak bulundu.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin 75. Yıl mahallesi 86046 Nolu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ile 3 yaşındaki kızı Nilvara'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi.

KİLİTLİ ODADA CESETLERİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, evin bir odasının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından açılan odada anne ve kızını yerde hareketsiz şekilde bulundu.

Bayram günü kan donduran olay! Gaziantep'te bir anne ve küçük kızı kilitli odada ölü bulundu - 1. Resim

YANAN BEŞİK SONLARI OLDU!

Oda içerisinde duman tespit eden ekipler, yaptıkları incelemenin ardından beşiğin yandığını ve anne ve 3 yaşındaki kızının, yanmanın etkisiyle meydana gelen karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiğini değerlendirerek çalışma başlattı.

27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ve 3 yaşındaki kızı Nilvara Kaymakçı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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