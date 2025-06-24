27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2025 11:30 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 11:32 - Güncelleme:

BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler aktüel kataloglar yayımlandı. Satışa çıkacak ürünler arasında Casper VIA X30 Cep Telefonu, Kumtel 3 Çekmece Dondurucu, Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi ve Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu ve daha birçok ürün BİM'e geliyor. İşte 27 Haziran 2025 BİM aktüel ürünleri...

BİM Market yeni haftanın aktüel katalogları paylaşıldı. Her hafta birbirinden farklı ürün seçeneklerinin yer aldığı BİM aktüel kataloğunda satışa çıkacak ürünler arasında Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL, Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL, Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL, Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL, Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL, Heifer Mini Blender Set 1.499 TL, Kumtel Katlanabilir Mini Masaüstü Vantilatör 229 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.390 TL'den raflarda yerini alacak. 27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL Heifer Mini Blender Set 1.499 TL Kumtel Katlanabilir Mini Masaüstü Vantilatör 229 TL Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.390 TL Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 499 TL Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL House Pratik Su Pompası 199 TL 27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU 3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL Silikon Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL Kapaklı Servis Tabağı 269 TL Servis Tabağı 79 TL Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (970 cc) 99 TL Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (635 cc) 89 TL Cam Çay Kaşığı 6’lı 34 TL Boncuk Şekilli Bardak 99 TL Ayaklı Kurabiyelik (0,8 L) 59 TL Ayaklı Kurabiyelik (1,35 L) 85 TL Ayaklı Kek Tabağı 189 TL 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL 6’lı Çay Tabağı 139 TL 3’lü Cam Kase 89 TL Standlı 3’lü Kesme Tahtası Seti 249 TL Un Eleği 49 TL Pasta Servis Seti 99 TL Yağlık 24 TL Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 35 TL Krema Pompası 55 TL Silikon Çikolata Kalıbı Çeşitleri 35 TL Silikon Mama Tabağı 499 TL Silikon Mama Kaşığı 109 TL Silikon Kapaklı Kase 399 TL Arı Figürlü Melamin Mama Tabağı 159 TL Arı Figürlü Melamin Mama Kaşığı 55 TL Kaşıklı Bebek Termosu 289 TL Süt / Mama Kabı 43 TL Desenli Bebek Taburesi 89 TL Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1700cc) 189 TL Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1120cc) 149 TL Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (720cc) 119 TL Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 22 TL Oyuncak Kutusu 399 TL Desenli Saklama Kutusu (20 L) 169 TL Altıgen Rende 129 TL Çift Cidarlı Kupa 99 TL Çelik Sütlük 189 TL Karnıyarık Tenceresi 399 TL Derin Tencere 469 TL Bambu Kapaklı Cam Matara 239 TL 3 Bardaklı Çelik Termos 549 TL Saplı Kaymaz Kesim Panosu 79 TL Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 20 TL Papatya Şekilli Bambu Kaşık 75 TL Kapaklı 7 Bölmeli Makyaj Organizeri 79 TL Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 199 TL Bambu Şekilli Pipet Seti 75 TL 27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Valiz Çeşitleri Orta Boy 759 TL Valiz Çeşitleri Küçük Boy 689 TL Hambez Şort Erkek 199 TL Hambez Şort Kadın 199 TL Kadın Cüzdan 199 TL Aksesuarlı Şapka Çocuk 135 TL Bermuda Şapka Çocuk 79 TL Bebek Kep 69 TL Terlik Kadın 129 TL Kalın Taban Terlik Kadın 129 TL Sandalet Çocuk 115 TL Terlik Erkek 89 TL Terlik Kadın 289 TL Terlik Kadın 79 TL Terlik Kadın 69 TL 27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Tekli Karma Bebek Body 69 TL Çocuk Nevresim Seti 289 TL Bebek Baskılı Pike Seti 189 TL Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL Bebek Alez 99 TL Aplikeli Penye Ter Bezi 45 TL Aplikeli Çift Kat Penye Mama Önlüğü 49 TL Çok Amaçlı Beşik Organizer 99 TL Çok Katlı Organizer 169 TL Küçük Boy Hurç 69 TL Mini Boy Hurç 55 TL Parça Baskılı Bebek Body 80 TL Bebek Ağız Mendili 45 TL Biberon Kurutucu 49 TL Silikon Mama Önlüğü 259 TL Silikon Diş Kaşıyıcı 95 TL Baskılı Termo Yemek Çantası 149 TL Welly Lisanslı Metal Arabalar 199 TL Batman Oyuncak Yarış Arabası 129 TL Oyuncak Büyük Teker Takla Atan Araba 89 TL Oyuncak Kamyon 479 TL Micro Max Figürlü Blok Seti 249 TL mgs Kurbağa Top Yakalama Oyunu 189 TL Oyuncak Su Atıcısı 89 TL Oyuncak Hayvanlar 89 TL mgs Top Atan Oyuncak 299 TL MGS Oyuncak Tamir Çantası 169 TL MGS Oyuncak Meyve Kesme 115 TL Gokidy Bas-Bırak Polis Arabası 79 TL Oyuncak Köpek 299 TL Konuşturan Kitap Yaz-Sil Serisi 199 TL MGS Oyuncak Pelüş Hayvan Taşıma Çantası 189 TL Oyuncak Bahçe Aletleri Seti 159 TL İnklap İlk Kitaplarım 24 TL İlk Boyama Kitabım 35 TL Seyahat Seti 99 TL Hikaye Kitapları 16 TL Robotik ve Klasik Kodlama Kitapları 39 TL Yumurta Eşleştirme Oyunu 109 TL MGS Desenli Top 69 TL İlgili Haber Bim'de indirimler devam ediyor! 17-20 Haziran'da BİM'e neler geliyor?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin