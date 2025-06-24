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Haberler > Haberler > 27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor

27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler aktüel kataloglar yayımlandı. Satışa çıkacak ürünler arasında Casper VIA X30 Cep Telefonu, Kumtel 3 Çekmece Dondurucu, Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi ve Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu ve daha birçok ürün BİM'e geliyor. İşte 27 Haziran 2025 BİM aktüel ürünleri...

BİM Market yeni haftanın aktüel katalogları paylaşıldı. Her hafta birbirinden farklı ürün seçeneklerinin yer aldığı BİM aktüel kataloğunda satışa çıkacak ürünler arasında Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL, Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL, Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL, Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL, Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL, Heifer Mini Blender Set 1.499 TL, Kumtel Katlanabilir Mini Masaüstü Vantilatör 229 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.390 TL'den raflarda yerini alacak.

27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor - 1. Resim

27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL

Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL

Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL

Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL

Heifer Mini Blender Set 1.499 TL

Kumtel Katlanabilir Mini Masaüstü Vantilatör 229 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.390 TL

Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 499 TL

Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL

House Pratik Su Pompası 199 TL

27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor - 2. Resim

27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL

Silikon Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL

Kapaklı Servis Tabağı 269 TL

Servis Tabağı 79 TL

Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (970 cc) 99 TL

Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (635 cc) 89 TL

Cam Çay Kaşığı 6’lı 34 TL

Boncuk Şekilli Bardak 99 TL

Ayaklı Kurabiyelik (0,8 L) 59 TL

Ayaklı Kurabiyelik (1,35 L) 85 TL

Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

6’lı Çay Tabağı 139 TL

3’lü Cam Kase 89 TL

Standlı 3’lü Kesme Tahtası Seti 249 TL

Un Eleği 49 TL

Pasta Servis Seti 99 TL

Yağlık 24 TL

Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 35 TL

Krema Pompası 55 TL

Silikon Çikolata Kalıbı Çeşitleri 35 TL

27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Silikon Mama Tabağı 499 TL

Silikon Mama Kaşığı 109 TL

Silikon Kapaklı Kase 399 TL

Arı Figürlü Melamin Mama Tabağı 159 TL

Arı Figürlü Melamin Mama Kaşığı 55 TL

Kaşıklı Bebek Termosu 289 TL

Süt / Mama Kabı 43 TL

Desenli Bebek Taburesi 89 TL

Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1700cc) 189 TL

Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1120cc) 149 TL

Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (720cc) 119 TL

Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 22 TL

Oyuncak Kutusu 399 TL

Desenli Saklama Kutusu (20 L) 169 TL

Altıgen Rende 129 TL

Çift Cidarlı Kupa 99 TL

Çelik Sütlük 189 TL

Karnıyarık Tenceresi 399 TL

Derin Tencere 469 TL

Bambu Kapaklı Cam Matara 239 TL

3 Bardaklı Çelik Termos 549 TL

Saplı Kaymaz Kesim Panosu 79 TL

Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 20 TL

Papatya Şekilli Bambu Kaşık 75 TL

Kapaklı 7 Bölmeli Makyaj Organizeri 79 TL

Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 199 TL

Bambu Şekilli Pipet Seti 75 TL

27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor - 4. Resim

27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Valiz Çeşitleri Orta Boy 759 TL

Valiz Çeşitleri Küçük Boy 689 TL

Hambez Şort Erkek 199 TL

Hambez Şort Kadın 199 TL

Kadın Cüzdan 199 TL

Aksesuarlı Şapka Çocuk 135 TL

Bermuda Şapka Çocuk 79 TL

Bebek Kep 69 TL

Terlik Kadın 129 TL

Kalın Taban Terlik Kadın 129 TL

Sandalet Çocuk 115 TL

Terlik Erkek 89 TL

Terlik Kadın 289 TL

Terlik Kadın 79 TL

Terlik Kadın 69 TL

27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor - 5. Resim

27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Tekli Karma Bebek Body 69 TL

Çocuk Nevresim Seti 289 TL

Bebek Baskılı Pike Seti 189 TL

Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL

Bebek Alez 99 TL

Aplikeli Penye Ter Bezi 45 TL

Aplikeli Çift Kat Penye Mama Önlüğü 49 TL

Çok Amaçlı Beşik Organizer 99 TL

Çok Katlı Organizer 169 TL

Küçük Boy Hurç 69 TL

Mini Boy Hurç 55 TL

Parça Baskılı Bebek Body 80 TL

Bebek Ağız Mendili 45 TL

Biberon Kurutucu 49 TL

Silikon Mama Önlüğü 259 TL

Silikon Diş Kaşıyıcı 95 TL

Baskılı Termo Yemek Çantası 149 TL

27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor - 6. Resim

Welly Lisanslı Metal Arabalar 199 TL

Batman Oyuncak Yarış Arabası 129 TL

Oyuncak Büyük Teker Takla Atan Araba 89 TL

Oyuncak Kamyon 479 TL

Micro Max Figürlü Blok Seti 249 TL

mgs Kurbağa Top Yakalama Oyunu 189 TL

Oyuncak Su Atıcısı 89 TL

Oyuncak Hayvanlar 89 TL

mgs Top Atan Oyuncak 299 TL

MGS Oyuncak Tamir Çantası 169 TL

MGS Oyuncak Meyve Kesme 115 TL

Gokidy Bas-Bırak Polis Arabası 79 TL

Oyuncak Köpek 299 TL

Konuşturan Kitap Yaz-Sil Serisi 199 TL

MGS Oyuncak Pelüş Hayvan Taşıma Çantası 189 TL

Oyuncak Bahçe Aletleri Seti 159 TL

İnklap İlk Kitaplarım 24 TL

İlk Boyama Kitabım 35 TL

Seyahat Seti 99 TL

Hikaye Kitapları 16 TL

Robotik ve Klasik Kodlama Kitapları 39 TL

Yumurta Eşleştirme Oyunu 109 TL

MGS Desenli Top 69 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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