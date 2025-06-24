27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor
BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler aktüel kataloglar yayımlandı. Satışa çıkacak ürünler arasında Casper VIA X30 Cep Telefonu, Kumtel 3 Çekmece Dondurucu, Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi ve Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu ve daha birçok ürün BİM'e geliyor. İşte 27 Haziran 2025 BİM aktüel ürünleri...
BİM Market yeni haftanın aktüel katalogları paylaşıldı. Her hafta birbirinden farklı ürün seçeneklerinin yer aldığı BİM aktüel kataloğunda satışa çıkacak ürünler arasında Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL, Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL, Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL, Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL, Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL, Heifer Mini Blender Set 1.499 TL, Kumtel Katlanabilir Mini Masaüstü Vantilatör 229 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.390 TL'den raflarda yerini alacak.
27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL
Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL
Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL
Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL
Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL
Heifer Mini Blender Set 1.499 TL
Kumtel Katlanabilir Mini Masaüstü Vantilatör 229 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.390 TL
Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 499 TL
Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL
House Pratik Su Pompası 199 TL
27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL
Silikon Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL
Kapaklı Servis Tabağı 269 TL
Servis Tabağı 79 TL
Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (970 cc) 99 TL
Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (635 cc) 89 TL
Cam Çay Kaşığı 6’lı 34 TL
Boncuk Şekilli Bardak 99 TL
Ayaklı Kurabiyelik (0,8 L) 59 TL
Ayaklı Kurabiyelik (1,35 L) 85 TL
Ayaklı Kek Tabağı 189 TL
6+1 Pasta Servis Seti 299 TL
2 Katlı Kurabiyelik 199 TL
6’lı Çay Tabağı 139 TL
3’lü Cam Kase 89 TL
Standlı 3’lü Kesme Tahtası Seti 249 TL
Un Eleği 49 TL
Pasta Servis Seti 99 TL
Yağlık 24 TL
Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 35 TL
Krema Pompası 55 TL
Silikon Çikolata Kalıbı Çeşitleri 35 TL
Silikon Mama Tabağı 499 TL
Silikon Mama Kaşığı 109 TL
Silikon Kapaklı Kase 399 TL
Arı Figürlü Melamin Mama Tabağı 159 TL
Arı Figürlü Melamin Mama Kaşığı 55 TL
Kaşıklı Bebek Termosu 289 TL
Süt / Mama Kabı 43 TL
Desenli Bebek Taburesi 89 TL
Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1700cc) 189 TL
Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1120cc) 149 TL
Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (720cc) 119 TL
Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 22 TL
Oyuncak Kutusu 399 TL
Desenli Saklama Kutusu (20 L) 169 TL
Altıgen Rende 129 TL
Çift Cidarlı Kupa 99 TL
Çelik Sütlük 189 TL
Karnıyarık Tenceresi 399 TL
Derin Tencere 469 TL
Bambu Kapaklı Cam Matara 239 TL
3 Bardaklı Çelik Termos 549 TL
Saplı Kaymaz Kesim Panosu 79 TL
Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 20 TL
Papatya Şekilli Bambu Kaşık 75 TL
Kapaklı 7 Bölmeli Makyaj Organizeri 79 TL
Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 199 TL
Bambu Şekilli Pipet Seti 75 TL
27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Valiz Çeşitleri Orta Boy 759 TL
Valiz Çeşitleri Küçük Boy 689 TL
Hambez Şort Erkek 199 TL
Hambez Şort Kadın 199 TL
Kadın Cüzdan 199 TL
Aksesuarlı Şapka Çocuk 135 TL
Bermuda Şapka Çocuk 79 TL
Bebek Kep 69 TL
Terlik Kadın 129 TL
Kalın Taban Terlik Kadın 129 TL
Sandalet Çocuk 115 TL
Terlik Erkek 89 TL
Terlik Kadın 289 TL
Terlik Kadın 79 TL
Terlik Kadın 69 TL
27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Tekli Karma Bebek Body 69 TL
Çocuk Nevresim Seti 289 TL
Bebek Baskılı Pike Seti 189 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL
Bebek Alez 99 TL
Aplikeli Penye Ter Bezi 45 TL
Aplikeli Çift Kat Penye Mama Önlüğü 49 TL
Çok Amaçlı Beşik Organizer 99 TL
Çok Katlı Organizer 169 TL
Küçük Boy Hurç 69 TL
Mini Boy Hurç 55 TL
Parça Baskılı Bebek Body 80 TL
Bebek Ağız Mendili 45 TL
Biberon Kurutucu 49 TL
Silikon Mama Önlüğü 259 TL
Silikon Diş Kaşıyıcı 95 TL
Baskılı Termo Yemek Çantası 149 TL
Welly Lisanslı Metal Arabalar 199 TL
Batman Oyuncak Yarış Arabası 129 TL
Oyuncak Büyük Teker Takla Atan Araba 89 TL
Oyuncak Kamyon 479 TL
Micro Max Figürlü Blok Seti 249 TL
mgs Kurbağa Top Yakalama Oyunu 189 TL
Oyuncak Su Atıcısı 89 TL
Oyuncak Hayvanlar 89 TL
mgs Top Atan Oyuncak 299 TL
MGS Oyuncak Tamir Çantası 169 TL
MGS Oyuncak Meyve Kesme 115 TL
Gokidy Bas-Bırak Polis Arabası 79 TL
Oyuncak Köpek 299 TL
Konuşturan Kitap Yaz-Sil Serisi 199 TL
MGS Oyuncak Pelüş Hayvan Taşıma Çantası 189 TL
Oyuncak Bahçe Aletleri Seti 159 TL
İnklap İlk Kitaplarım 24 TL
İlk Boyama Kitabım 35 TL
Seyahat Seti 99 TL
Hikaye Kitapları 16 TL
Robotik ve Klasik Kodlama Kitapları 39 TL
Yumurta Eşleştirme Oyunu 109 TL
MGS Desenli Top 69 TL