Sosyal medya kliği sakıncalı: İlaçlı balon için şartlanmayın, her hastaya uygun değil!

Yaklaşık 20 yıl önce “kardiyolojide devrim” olarak piyasaya sürülen ilaç kaplı balon teknolojisi, günümüzde sosyal medya paylaşımlarında kalp hastalıklarının tedavisinde yeni bir yöntem olarak lanse ediliyor. İlaçlı balonların popülerleşse de her kalp damar hastasına uygun olmayabileceğini söyleyen uzmanlar, hastaları hekim tavsiyesine uymaları konusunda uyarıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Modadan, makyaja, yiyecek tercihlerinden, gidilecek yerlere kadar hayatın birçok alanını şekillendiren sosyal medya, ciddi hastalıklarda tedavi tercihlerini de etkiliyor. Uzmanlar “sosyal medyadan gördüğünüz ve yeni gibi lanse edilen yöntemler konusunda israrcı olmak hayatınıza mal olabilir. Sosyal medya paylaşımlarına değil, hekiminizin yönlendirmelerine itibar edin” uyarısında bulunuyor.

Son günlerde sosyal medyada en çok dönen tedavi yöntemlerinden biri de kalp damar tıkanıklıklarının tedavisinde kullanılan ilaç kaplı balonlar. Hastalar tarafından stent ve baypas operasyonlarına alternatif olarak görülen bu tedavi yönteminin “uygun hastalarda” son derece başarılı sonuçlar verdiğini söyleyen Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun “Tedavi sürecini hastanın ısrarı değil, tıbbi gereklilik şekillendirir. Damarda bir darlık gördüğümüzde önce standart bir balonla damarı genişletiriz. Eğer damar beklendiği gibi açılır ve kan akımı sağlanırsa, o zaman ilaç kaplı balonla işlemi tamamlayabiliriz. İlaç kaplı balon, damar duvarına ilaç vererek tekrar daralmayı önlerken, normal balon sadece damarı açar. Ancak damarda esnekliğe bağlı bir geri çekilme, yani ‘recoil’ dediğimiz durum yaşanırsa, damarın açık kalması için stent takmak şarttır. Burada amaç kozmetik bir işlem değil, hayat kurtarmaktır” diye konuştu.

20 YILLIK TEDAVİ SEÇENEĞİ

Kalp damar tıkanıklıklarında kullanılan ve internet sayesinde popülerleşen ilaç kaplı balonların, pek çok hastanın umudu hâline geldiğini aktaran Prof. Dr. Boztosun “Hastalar, internette okudukları veya çevreden duydukları bilgilerle polikliniklere geliyor. ‘Hocam yeni bir yöntem çıkmış, ilaçlı balonla damarlarımı açar mısınız?’ talebi sıkça duyuluyor. Ancak bu popülerliğin aksine, yöntem yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip” dedi.

HER DAMARA UYGUN DEĞİL

Stent tedavisinin hâlâ önemli bir seçenek olduğunu ve hastaların bu yöntemden kaçınmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Boztosun “İlaç kaplı balonlar her hastaya ve her damara uygun değildir. Tedavide kritik olan, hastanın ne istediği değil, damarın neye ihtiyaç duyduğudur. ‘Bana stent takmayın, mutlaka balon yapın’ ısrarının faturası, damarlar için ağır olabilir. İlaç kaplı balona şartlanıp stentten kaçınmak doğru değil. Gerekli durumlarda stent hayat kurtarır. Hastalarımızın sorması gereken soru ‘Ben ne istiyorum?’ değil, ‘Benim damarımın ihtiyacı ne?’ olmalıdır” diye konuştu.

KİMLERE YAPILABİLİR?