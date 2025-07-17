Tedbirler meyvesini verdi! Randevu şikâyetine son, AK Parti rakamlarla açıkladı

Bekleyen randevu talebi yüzde 83 azaldı. 73 şehirde aynı güne bütün branşlarda randevu verilebiliyor. Hekim sayısı da 20 bine yakın arttı. Sezaryenle doğum azaldı. Geçen sene 1,5 milyon kişi sağlık turizmi için geldi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti’nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 32’nci İstişare ve Değerlendirme Kampında sağlık politikaları ve hizmetleri de masaya yatırıldı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, en çok şikâyet edilen başlıklardan biri olan randevu sisteminde iyileşme gözlemleniyor. Buna göre, bekleyen randevu talebi yüzde 83 azaldı. 73 ilde aynı güne tüm branşlarda randevu verilebiliyor. Hekim sayısında da artış var. 2023’te 204 bin 223 olan sayı geçen yıl 221 bin 610’a yükseldi.

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SEZARYEN DOĞUM AZALDI

Sezaryen doğum oranları da ilk defa düşüş eğilimine girdi. 2024 Eylül ayına göre primer sezaryen oranında yüzde 2,75 düşüş yaşandı. 839 bin kişi normal doğuma ilişkin doğrudan bilgilendirildi. Sokakta, isteyen vatandaşların boy ve kilosunun ölçüldüğü İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasındaki son durum da değerlendirildi. Sonuçların alarm verdiği, Türkiye’de her 3 kişiden 2’sinin fazla kilolu veya obez olduğu kaydedildi.

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SAĞLIK TURİZMİNDEN 3 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

Nüfus artış hızındaki düşüş de toplantılarda gündeme geldi. 1,48’e gerileyen doğurganlık hızının, doğum eylem planı ile artırılmaya çalışıldığı, mevcut projeksiyona göre doğuşta beklenen ortalama hayat süresinin 77,3 yıl olduğu, 2100 yılında Türkiye’nin üçte birinin 65 yaş üstü olmasının beklendiği ifade edildi.