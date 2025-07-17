Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Tedbirler meyvesini verdi! Randevu şikâyetine son, AK Parti rakamlarla açıkladı

Tedbirler meyvesini verdi! Randevu şikâyetine son, AK Parti rakamlarla açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tedbirler meyvesini verdi! Randevu şikâyetine son, AK Parti rakamlarla açıkladı
Sağlık, Randevu, Sağlık Sistemi, Sağlık Turizmi, Sezaryen, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bekleyen randevu talebi yüzde 83 azaldı. 73 şehirde aynı güne bütün branşlarda randevu verilebiliyor. Hekim sayısı da 20 bine yakın arttı. Sezaryenle doğum azaldı. Geçen sene 1,5 milyon kişi sağlık turizmi için geldi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti’nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 32’nci İstişare ve Değerlendirme Kampında sağlık politikaları ve hizmetleri de masaya yatırıldı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, en çok şikâyet edilen başlıklardan biri olan randevu sisteminde iyileşme gözlemleniyor. Buna göre, bekleyen randevu talebi yüzde 83 azaldı. 73 ilde aynı güne tüm branşlarda randevu verilebiliyor. Hekim sayısında da artış var. 2023’te 204 bin 223 olan sayı geçen yıl 221 bin 610’a yükseldi.

SEZARYEN DOĞUM AZALDI

Sezaryen doğum oranları da ilk defa düşüş eğilimine girdi. 2024 Eylül ayına göre primer sezaryen oranında yüzde 2,75 düşüş yaşandı. 839 bin kişi normal doğuma ilişkin doğrudan bilgilendirildi. Sokakta, isteyen vatandaşların boy ve kilosunun ölçüldüğü İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasındaki son durum da değerlendirildi. Sonuçların alarm verdiği, Türkiye’de her 3 kişiden 2’sinin fazla kilolu veya obez olduğu kaydedildi.

SAĞLIK TURİZMİNDEN 3 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

Nüfus artış hızındaki düşüş de toplantılarda gündeme geldi. 1,48’e gerileyen doğurganlık hızının, doğum eylem planı ile artırılmaya çalışıldığı, mevcut projeksiyona göre doğuşta beklenen ortalama hayat süresinin 77,3 yıl olduğu, 2100 yılında Türkiye’nin üçte birinin 65 yaş üstü olmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan oturumlarda sağlık turizmine de dikkat çekildi. Geçen yıl 1,5 milyonun üzerinde kişinin Türkiye’ye sağlık hizmeti için geldiği, bu ziyaretlerden 3 milyar dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldıCem Küçük'ten "Kaçınılmaz" çıkışı! Türkiye, Suriye'ye askeri müdahalede bulunacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağlık Bakanlığı tespit etti! 419 kozmetik ürünü sahte - Sağlık419 kozmetik ürünü sahte, bakanlık açıkladıLabubu psikoloji bozuyor! Çocukların zihninde dopamin fırtınası estiren yeni çılgınlık - SağlıkÇirkin bebek salgını: Labubu Gençlerin yeni gözdesi! Her markette var, kalp krizini tetikliyor - SağlıkAman dikkat! Her markette var, kalp krizini tetikliyorÇocuk özlemi sona eriyor: Onlarca aileye ücretsiz tüp bebek tedavisi yapılacak - SağlıkÇocuk özlemi sona eriyor: Onlarca aileye ücretsiz tüp bebek tedavisi yapılacakDoktorların bile atladığı tehlike! Yorgunluk, ağrı ve kırıkların altında bu bez olabilir - SağlıkDoktorların bile atladığı tehlike!Uzaydan gelen gençlik... NASA'nın tedavisi şimdi kadınların emrinde! - SağlıkNASA'nın tedavisi şimdi kadınların emrinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...