Türkiye’de tedavi edilemeyen hasta yok! Sağlık turizminde 20 milyar $ hedefi

Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon sağlık turistinin tercih ettiği ve bu alanda dünyada ilk beş ülke arasında yer alan Türkiye, sağlık turisti başına olan geliri ve ziyaretçi sayısını artırıp yıllık 20 milyar dolar hedefine kilitlendi.

ESMA ALTIN - Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye’nin dünyada sağlık turizmi alanında ilk beşte yer aldığını ve 145 ülkeden insanın sağlık turizmi konusunda Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi. Ünver “Şehir hastanelerimiz kuruldu, sağlık altyapımızın güçlendirildi, yatak kalitemiz arttı. En fazla iki yataklı odalarımız, her odada hasta mahremiyetiyle ilgili düzenlemelerimiz var. Teknoloji altyapısı itibarıyla Türkiye’de tedavi edilemeyen hasta yok” dedi.

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HEDEF 20 MİLYAR DOLAR GELİR

Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon sağlık turistinin Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Ünver “En çok gelişler İngiltere, Almanya, Azerbaycan ve Irak’tan oldu. Buradan da 3 milyar dolar da gelir elde edildi. Bu alanda 20 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Hasta başına, sağlık turisti başına gelir 2 bin dolar. Bunu 3-4 bin dolara yükseltip 1,5 milyon gelen misafirimizi de 4-5 milyona çıkarabilirsek 20 milyar dolarlık hedefi çok rahatlıkla yakalayabiliriz” dedi.

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Türkiye’nin sağlık alanında dünyada en başarılı yönetimi gösteren birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Ünver, en çok tercih edilen alanlar arasında ise; organ nakli, göz ameliyatları, onkoloji vakaları, tüp bebek uygulamaları, obezite cerrahisi ve diş tedavilerinin yer aldığını açıkladı. Sağlık turizminin farklı alanları kapsadığını dile getiren Ünver “Dünyada medikal turizmde yaklaşık üretilen değer 100 milyar dolar, termal turizmde 98 milyar dolar, yaşlı turizminde ise 68-70 milyar dolar civarında. Engelli turizmiyle alakalı bir şey söyleyemiyoruz. Ama longevity ile ilgili yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar gibi bir değer var dünyada. Bunun sağlık kısmı 300-400 milyar doları oluşturuyor” şeklinde konuştu.

ÜYE OLMAYAN KURUM KAYIT DIŞI SAYILACAK

Ünver, sağlık turizmi hizmeti sunan bütün kurumlar için HealthTürkiye platformuna üyeliğin mecburi hâle getirildiğini belirterek “Üyeliği zorunlu tutmamızın sebebi, bu işi doğru yapan insanları ya da kurumları ve hekimleri bir yerde korumamız gerekiyor. Altı aylık geçiş süresince 5 bin 800 tesis, 1.261 tane aracı kurumun buraya üye olmasını bekliyoruz. 26 Eylül’den itibaren platforma kayıtlı olmayan kurumlar sağlık turizmi faaliyeti yürütemeyecek. Bu kurumlar kayıt dışı sayılacak ve yasal süreçler başlatılacak” bilgilerini verdi.

TERMAL TURİZM BÜYÜYECEK

Türkiye’de termal turizmle ilgili şu an sadece 250-300 milyon dolarlık bir değer üretildiğinin altını çizen Ünver “1.100 tane kaynağımız, 500 tane tesisimizle daha fazla termal kaynağımız var. 30 tane tesis, 10 bin yatak diye bir proje başlattık. Bunu yaptığımız zaman termal turizmdeki geliri bir yılda 1 milyar liraya çıkarmak gibi bir stratejimiz var. Şehirlerimizi dünya termal kentler rotasına ekleyerek buralarda da termal turizmin hareketlenmesini, insanların buraları da fark etmesini istiyoruz. Diğer taraftan jeotermalli üniversiteler platformunu kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

USHAŞ PLUS YAKINDA DEVREDE

USHAŞ Plus isimli yeni bir portalın da yakında devreye alınacağını ifade eden Ünver, bu platformun yerli ve millî tıbbı cihazların yurt dışına tanıtım ve satışına katkı sağlayacağını ayrıca ilaç teminiyle ilgili dijital bir otomasyon sistemi kurulacağını aktardı. USHAŞ’ın uluslararası alanda garantörlük görevi yürüttüğünü dile getiren Ünver, sağlık hizmeti sunan kurumların yanında olduklarını sözlerine ekledi. Sağlık turizmiyle ilgili bazen dezenformasyonların yayıldığına da işaret eden Ünver, bu konuda USHAŞ’da özel bir ekip kurduklarını söyledi.