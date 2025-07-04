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Beynine pıhtı atan Kadir İnanır’ın son hali üzdü: Çok zayıflamış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beynine pıhtı atan Kadir İnanır’ın son hali üzdü: Çok zayıflamış
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul’daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan, beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen ve acil tedavi altına alınan Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun zayıflamış hali dikkat çekti.

Rol aldığı sinema filmleriyle adından söz ettiren sanatçı Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te İstanbul Beykoz’daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

 Beyin damarına pıhtı atması sonucu durumu ciddi seyreden ve hemen acil müdahale edilen İnanır sevenlerini korkuttu. 

Beynine pıhtı atan Kadir İnanır’ın son hali üzdü: Çok zayıflamış - 1. Resim

Ünlü oyuncunun beyin damarındaki pıhtı, kateter ile damar içinden çıkarıldı ve kapalı işlemle tıkalı damar açıldı.

İlk birkaç hafta felç belirtileri görülen İnanır’ın durumunda ilerleme görüldü. Oyuncu 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarıldı. Daha sonra ise fizik tedavi süreci başladı.

Beynine pıhtı atan Kadir İnanır’ın son hali üzdü: Çok zayıflamış - 2. Resim

Sağlık durumuyla ilgili “Her geçen gün daha iyiye gidiyor” açıklamaları yapılan Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı. 

76 yaşındaki sanatçının fotoğrafını gören hayranları yorum yağdırdı. Bazı sevenleri “Çok zayıflamış”, “Bir deri bir kemik kalmış” yorumları yaparken bazı kişiler ise “Allah şifa versin” dedi.

Beynine pıhtı atan Kadir İnanır’ın son hali üzdü: Çok zayıflamış - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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