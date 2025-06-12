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Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Kadir İnanır'ın son hali korkuttu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Kadir İnanır&#039;ın son hali korkuttu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam’ın ünlü ismi Kadir İnanır, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun bir yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti. Aylar sonra ilk kez görüntülenen İnanır, fizik tedavi gördüğü merkezde dostları Ümit Tokcan ve Sali Turan’ın ziyaretinde objektiflere yansıdı. Son haliyle ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından 76 yaşındaki Kadir İnanır, bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Mart ayında geçirdiği inme sonucu bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan İnanır, dört ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Kadir İnanır'ın son hali korkuttu - 1. Resim

Yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan ve sonrasında taburcu edilen oyuncu, Temmuz ayında bu kez akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye yatırılmıştı. Tedavisi evde devam eden İnanır, yaklaşık beş aydır fizik tedavi görüyor.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Kadir İnanır'ın son hali korkuttu - 2. Resim

YAKIN ARKADAŞLARI KADİR İNANIR'I ZİYARET ETTİ

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürdüren Kadir İnanır’ın son hali, yakın arkadaşları sayesinde gün yüzüne çıktı. Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan, fizik tedavi merkezinde İnanır’ı ziyaret etti. Hasret gideren dostlar, bu özel buluşmayı sosyal medyada da paylaştı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Kadir İnanır'ın son hali korkuttu - 3. Resim

Son haliyle sevenlerini endişelendiren oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı. “Çok zayıflamış”, “Daha tam toparlayamamış” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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