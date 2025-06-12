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Survivor'da kritik gece: Yarı finalistler belli oldu! Veda eden isim şaşırttı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da kritik gece: Yarı finalistler belli oldu! Veda eden isim şaşırttı...
Survivor, All Star, Gönüllüler, Çeyrek Final, Yarı Finalist, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya, Adem Kılççı, Volkan Çetinkaya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor'da heyecan dorukta! İstanbul'daki canlı yayında gerçekleşen mücadelede, 11 Haziran akşamı yarı finalistler netleşti. Bir yarışmacı daha adaya veda etti.

Ocak ayından bu yana ekranlara gelen Survivor All Star Gönüllüler'de çeyrek final heyecanı geride kaldı. Dominik'te başlayan büyük heyecan, İstanbul'da gerçekleşen canlı yayınla devam etti. TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanan çeyrek final mücadelesinde yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye imza attı.

Survivor'da kritik gece: Yarı finalistler belli oldu! Veda eden isim şaşırttı... - 1. Resim

Yarışmacılar Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel, Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya parkur öncesi aileleriyle duygusal anlar yaşadı. Ardından mücadele başladı. Murat Ceylan da eşleşmeleri açıkladı.

Survivor'da kritik gece: Yarı finalistler belli oldu! Veda eden isim şaşırttı... - 2. Resim

Buna göre ilk düelloda eşleşme Batuhan-Volkan, Adem-Ayşe şeklinde oldu. Ceylan, çeyrek finalin gerçekleştiği atışlarda 5 olanın kazanacağını söyledi. İlk olarak Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin galibi Batuhan Karacakaya oldu.

Survivor'da kritik gece: Yarı finalistler belli oldu! Veda eden isim şaşırttı... - 3. Resim

İKİNCİ FİNALİST ADEM OLDU

Sonrasında Adem ile Ayşe parkura çıktı. Adem Kılıçcı, Ayşe karşısında 5-1'lik galibiyetiyle ikinci yarı finalist oldu.

Survivor'da kritik gece: Yarı finalistler belli oldu! Veda eden isim şaşırttı... - 4. Resim

SON YARI FİNALİST: VOLKAN ÇETİNKAYA

Elenen yarışmacılar Ayşe ve Volkan, son yarı finalist olmak için yeniden karşılaştı. İlk turda 5-4’lük skorla Volkan üstünlük sağladı. İkinci turda ise Ayşe’nin belindeki sakatlığın nüksetmesiyle mücadele zora girdi. Volkan bu turu 5-0 kazanarak yarı finale yükselen son isim oldu. Ayşe Yüksel ise Survivor All Star'a çeyrek finalde veda etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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