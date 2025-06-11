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Burak Özçivit Kuruluş Osman'a böyle veda etti! Yeni imajı çok konuşuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Burak Özçivit Kuruluş Osman&#039;a böyle veda etti! Yeni imajı çok konuşuldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ kısa süre önce sezon finali yaptı. Finalin ardından başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve iki oğluyla birlikte tatile çıktı. Yeni imajıyla dikkat çeken Özçivit’i görenler, ‘Kuruluş Osman’a veda etmiş’ yorumunu yaptı.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük ilgi gören Kuruluş Osman, sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verdi. Yoğun bir sezonu geride bırakan dizinin oyuncuları da tatil planlarını hayata geçirmeye başladı.

Burak Özçivit
Burak Özçivit

Başrol oyuncusu Burak Özçivit, setin tamamlanmasının ardından eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Sezon boyunca aksiyon dolu sahnelerde yer alan ve rolü gereği sakal bırakan Özçivit, dizinin finali sonrası imajında yeniliğe gitti.

Burak Özçivit Kuruluş Osman'a böyle veda etti! Yeni imajı çok konuşuldu - 2. Resim

Ünlü oyuncunun yeni halini, eşi Fahriye Evcen Özçivit sosyal medya hesabından paylaştı. 13 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Burak Özçivit Kuruluş Osman'a böyle veda etti! Yeni imajı çok konuşuldu - 3. Resim

Burak Özçivit’in yeni görünümü sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kullanıcı, “Sakallar gitmiş”, “Kuruluş Osman’a veda etmiş” gibi yorumlarla oyuncunun yeni tarzını değerlendirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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