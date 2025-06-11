Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz iki katlı lüks villasının kapılarını ilk kez açtı! İçinde yok yok...

Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, iki katlı lüks evinin kapılarını ilk kez açtı. Muhteşem manzarasıyla göz kamaştıran evin iç dekorasyonu ise sade ve zarif detaylarıyla dikkat çekiyor.

“Yalan Dünya”, “Bahçe Duvarından Aştım” ve “İki Keklik” gibi unutulmaz türkülerle hafızalarda yer eden ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz, iki katlı lüks evinin kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ programı için açtı.

Doğayla iç içe konumu ve muhteşem manzarasıyla göz kamaştıran ev, zarif detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Oldukça geniş olan salonda, gri bir köşe koltuk misafirleri karşılıyor. Karşısında yer alan lacivert kanepeyle uyum içindeki oturma alanında, şık bir şömine de yer alıyor. Ortam, özenle seçilmiş çiçekler ve dekoratif aksesuarlarla tamamlanmış.

Salonun arka kısmında ise yemek masası, konsol ve vitrinle oluşturulmuş şık bir yemek alanı bulunuyor. Manzaraya açılan balkon ise evin en göz alıcı köşelerinden biri…

Sanatçının ödüllerine yer verdiği özel oda da evin dikkat çeken bölümlerinden. Sade bir dekorasyona sahip bu odada küçük bir köşe koltuk yer alıyor.

Raflarda ise Hakalmaz’ın kariyerine damga vuran plaket ve ödüller sergileniyor.

Evin mutfağı da en az diğer bölümler kadar şık. Beyaz ağırlıklı tasarlanan mutfakta, gri detaylar modern bir görünüm sunuyor.