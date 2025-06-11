Genç kalmak için her yolu deniyor! Oyuncu Orlando Bloom'un girdiği tedavi tartışma oluşturdu: 'Yok artık'

Hollywood yıldızı Orlando Bloom, vücudundaki mikroplastik ve toksinleri temizletmek için Londra’daki özel bir kliniğe başvurdu. İki saat süren ve yaklaşık 10 bin sterline mal olan tedaviyle, Bloom’un kanındaki zararlı maddelerin filtrelendiği öne sürüldü.

“Yüzüklerin Efendisi” ve “Karayip Korsanları” serileriyle dünya çapında tanınan 48 yaşındaki oyuncu Orlando Bloom, kanındaki mikroplastik ve toksinleri temizletmek amacıyla Londra’da özel bir kliniğe başvurdu. Yaklaşık 10 bin sterline (530 bin TL) mal olan ve iki saat süren tedavi, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

İlgili Haber Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekti

Tedavi sırasında rahat bir poz verdiği anı sosyal medyada paylaşan Bloom, kanını özel bir işlemle temizletti.

Uygulama, kandaki alyuvarları ve plazmayı ayırarak, plazma içindeki mikroplastik, toksin ve iltihapları filtreliyor; ardından temizlenmiş plazma yeniden vücuda veriliyor. Klinik yetkilileri, bu yöntemle kandaki zararlı maddelerin yüzde 90 ila yüzde 99 oranında temizlendiğini ve iltihap düzeylerinin düştüğünü öne sürüyor. Ancak tedavi ile ilgili olarak bilim insanları, iddia edilen faydaları sorguluyor.

Öte yandan Bloom, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda “Karayip Korsanları” serisinin ekibiyle yeniden bir araya gelme ihtimaline değinerek, “Ekibi yeniden toplamak harika olurdu, ama henüz kesinleşen bir şey yok,” ifadelerini kullandı.