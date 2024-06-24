Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Karayip Korsanları’nın yıldızı Tamayo Perry köpek balığı saldırısına uğradı, feci şekilde can verdi

Karayip Korsanları’nın yıldızı Tamayo Perry köpek balığı saldırısına uğradı, feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Sky News
- Güncelleme:
Karayip Korsanları’nın yıldızı Tamayo Perry köpek balığı saldırısına uğradı, feci şekilde can verdi

Magazin Haberleri  / Sky News

Karayip Korsanları filmiyle hafızalara kazınan Tamayo Perry, Hawaii'de sörf yaparken bir köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Kolu ve bacağı parçalanmış halde bulunan Perry’nin ölümü yakınlarını hüzne boğdu.

'Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde' rol alan Tamayo Perry, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı. 49 yaşındaki ünlü isim feci şekilde can verdi.

Karayip Korsanları’nın yıldızı Tamayo Perry köpek balığı saldırısına uğradı, feci şekilde can verdi - 1. Resim

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Tamayo Perry’nin ölümünün ardından yetkililer bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında 49 yaşındaki Perry’nin Pazar günü öğleden sonra öldüğü doğrulandı. Ünlü isim kolu ve bacakları parçalanmış halde bulundu.

Acil servis ekipleri korkunç olayın ardından Malaekahana Plajı’na çağrıldı.
Sörfçü ve aynı zamanda cankurtaran olan Perry'nin jet ski ile kıyıya getirildikten sonra sağlık görevlileri tarafından öldüğü açıklandı.

Perry, serinin dördüncü filmi olan Karayip Korsanları: On Stranger Tides'da rol almıştı.
Johnny Depp'in eksantrik korsan Kaptan Jack Sparrow'u canlandırdığı 2011 yapımı filmde Penelope Cruz ve Geoffrey Rush da oynamıştı.

Perry ayrıca Lost, Hawaii Five-0, Blue Crush ve Charlie's Angels 2'de de rol almıştı.

Karayip Korsanları’nın yıldızı Tamayo Perry köpek balığı saldırısına uğradı, feci şekilde can verdi - 2. Resim

“TRAJİK BİR KAYIP”

Honolulu Okyanus Güvenliği şefi Kurt Lager, Perry'nin "Herkes tarafından sevilen bir cankurtaran" olduğunu söyledi ve Oahu'nun Kuzey Kıyısı'nda olduğu kadar dünya çapında da tanındığını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Rick Blangiardi de Lager'in duygularını yineleyerek Perry'nin ölümünü "trajik bir kayıp" olarak nitelendirdi. Basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tamayo efsanevi bir su adamıydı ve çok saygı görüyordu, burada büyüdü ve okyanus güvenliği ekibimizin harika bir üyesiydi."

Öte yandan Perry'nin ölümü, bu ay Oahu'da görülen ikinci ölümcül köpekbalığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Sky News
Balık tutanlar dikkat! Ölümcül tehlike sizin de oltanıza takılabilirİzmir'de ulaşıma büyük zam! Yeni tarife bugün başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbrahim Çelikkol motosiklet kazası geçirdi! Kaburgaları ve omzundan yaralandı - Magazinİbrahim Çelikkol kaza geçirdi! İşte sağlık durumu...Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: Sen ‘gelecek’sin o vasat gidecek! - MagazinAhmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: O vasat gidecekYastık savaşı turnuvasına katılan Turabi Çamkıran dalga konusu oldu - MagazinO yarışmaya katıldı, alay konusu olduAyhan Sicimoğlu’ndan parasını isteyen çalışanına tokatlı saldırı! Açıklaması gecikmedi - MagazinAyhan Sicimoğlu’ndan çalışanına tokatlı saldırıSurvivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı - MagazinEski Survivor şampiyonu evlilik yolunda ilk adımı attıŞarkıcı Şevval Sam'ın Bodrum açıklaması tepki çekti: En sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az! - MagazinŞevval Sam'ın Bodrum için "sınıf farkı" sözleri tepki çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...