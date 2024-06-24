Karayip Korsanları’nın yıldızı Tamayo Perry köpek balığı saldırısına uğradı, feci şekilde can verdi

Karayip Korsanları filmiyle hafızalara kazınan Tamayo Perry, Hawaii'de sörf yaparken bir köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Kolu ve bacağı parçalanmış halde bulunan Perry’nin ölümü yakınlarını hüzne boğdu.

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'Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde' rol alan Tamayo Perry, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı. 49 yaşındaki ünlü isim feci şekilde can verdi.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Tamayo Perry’nin ölümünün ardından yetkililer bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında 49 yaşındaki Perry’nin Pazar günü öğleden sonra öldüğü doğrulandı. Ünlü isim kolu ve bacakları parçalanmış halde bulundu.

Acil servis ekipleri korkunç olayın ardından Malaekahana Plajı’na çağrıldı.

Sörfçü ve aynı zamanda cankurtaran olan Perry'nin jet ski ile kıyıya getirildikten sonra sağlık görevlileri tarafından öldüğü açıklandı.

Perry, serinin dördüncü filmi olan Karayip Korsanları: On Stranger Tides'da rol almıştı.

Johnny Depp'in eksantrik korsan Kaptan Jack Sparrow'u canlandırdığı 2011 yapımı filmde Penelope Cruz ve Geoffrey Rush da oynamıştı.

Perry ayrıca Lost, Hawaii Five-0, Blue Crush ve Charlie's Angels 2'de de rol almıştı.

“TRAJİK BİR KAYIP”

Honolulu Okyanus Güvenliği şefi Kurt Lager, Perry'nin "Herkes tarafından sevilen bir cankurtaran" olduğunu söyledi ve Oahu'nun Kuzey Kıyısı'nda olduğu kadar dünya çapında da tanındığını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Rick Blangiardi de Lager'in duygularını yineleyerek Perry'nin ölümünü "trajik bir kayıp" olarak nitelendirdi. Basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tamayo efsanevi bir su adamıydı ve çok saygı görüyordu, burada büyüdü ve okyanus güvenliği ekibimizin harika bir üyesiydi."

Öte yandan Perry'nin ölümü, bu ay Oahu'da görülen ikinci ölümcül köpekbalığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.