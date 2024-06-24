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Haberler > Magazin > Yastık savaşı turnuvasına katılan Turabi Çamkıran dalga konusu oldu

Yastık savaşı turnuvasına katılan Turabi Çamkıran dalga konusu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor All Star 2024’e erken veda eden Turabi Çamkıran, son olarak yastık savaşı turnuvasında boy gösterdi. Görüntüler gündem olunca sosyal medyanın diline düşen Çamkıran için yorumlar peş peşe geldi.

Survivor All Star 2024’ün iddialı yarışmacıları arasında yer alan Turabi Çamkıran, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmişti. Programdan ayrıldıktan sonra bir süre tedavi gören isim paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 

Survivor’da daha önce iki kez şampiyon olan Turabi, sakatlığından dolayı bu seneki yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Daha sonra ise bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavisi biten Turabi, daha sonra ise taburcu olduğunu duyurarak hayranlarını sevindirmişti. 

Attığı her adımla gündem olan Turabi, son olarak katıldığı bir yarışmayla adından söz ettirdi. Başarılı isim yastık savaşına katıldığı görüntülerle gündeme oturdu. 

ELEŞTİRİ OKLARINA MARUZ KALDI

Survivor Ünlüler Gönüllüler, Survivor All Star, The Challenge: War of the Words, The Challange: Ride or Dies gibi birçok yarışmaya katılan Turabi, bir programdaki yastık savaşı turnuvasında boy gösterdi. Ünlü isim bu yarışmaya katıldığı için alay konusu oldu.

Yastık savaşı turnuvasına katılan Turabi Çamkıran dalga konusu oldu - 1. Resim

Sosyal medyada da peş peşe yorumlar geldi. Eleştiri oklarının hedefi olan Turabi için “Adam her parası bittiğinde saçma bir yarışmada” , “Ne gerek var buna katılmaya” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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