Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın nişanlandığı Yiğit İnandı, 1999 yılında doğdu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı'nın mutlu gününden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandığını duyurmasının ardından tebrik mesajları gelirken Yiğit İnandı hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular da gündeme geldi.

Survivor All Star 2022’de şampiyon olmasıyla beraber gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, nişanlandığını açıkladı. Bir süredir Yiğit İnandı ile paylaşımlarda bulunan isim, nişanlandığı güne dair fotoğrafları da takipçileri ile paylaştı. Sevenleri ise İnandı'nın hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı.

YİĞİT İNANDI KİMDİR?

İzmir'de 19 Haziran 1999 yılında dünyaya gelen isim aslen Rizeli olurken 10 yaşındayken ailesiyle beraber Amerika'ya gitti. Florida'da yaşayan İnandı, sosyal medya hesabından paylaştığı içeriklerle tanınırken Instagram'da "turkyeet" kullanıcı adıyla yer alırken 93,7 bin takipçisi bulunuyor.

Nisa Bölükbaşı ile bir süredir ilişkisini paylaşan isim, nişanlandığını sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duyurdu:

Paylaşımın ardından takipçileri ve sevenleri tarafından birçok tebrik mesajı geldi.

NİSA BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Survivor programında şampiyon olan isim, 1998 yılında Prag'da doğdu. Küçük yaşlardan beridir yüzme ile ilgilenen Bölükbaşı, 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda oynadı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 sene oynarken 15 yaşlarındayken yüzme hocası oldu.