Ala Tokel'in nişanlısı Bertuğ Özgür Yıldırım 21 yaşında

Sosyal medya fenomenlerinden biri olan Ala Tokel, markası ile adından söz ettirirken özel hayatı da gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevgilisi Bertuğ Özgür Yıldırım'ı duyurmuştu. İkilinin fotoğraflarında yüzük detayının dikkat çekmesinin ardından ise Ala Tokel'in nişanlısı Bertuğ Özgür Yıldırım kimdir, kaç yaşında araması yapıldı.

Geçtiğimiz ay İstinye'de görüntülenen fenomen ve girişimci Ala Tokel ile milli takım oyuncusu Bertuğ Özgür Yıldırım'ın paylaşımlarındaki yüzük detayı gözlerden kaçmadı. İkilinin sevenleri ise Bertuğ Özgür Yıldırım'ın hangi takımda olduğunu ve yaşını araştırmaya başladı.

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yıldırım, Fransa'nın Rennes takımında oynarken Türk milli futbolcudur. 12 Temmuz 2002 yılında İstanbul'da doğan isim, 10 Haziran 2022 yılında ilk defa Türkiye U-21 takımı ile forma giydi. 6 defa maça çıkarken 3 gol kaydetti. 2 defa Türkiye U-23 forması giyen futbolcu alt yaş kategorilerinde 8 defa forma giydi.

ALA TOKEL NİŞANLANDI MI?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile adından söz ettiren Tokel ile futbolcu Bertuğ Yıldırım ile geçtiğimiz günlerde İstinye'de görüntülenmişti.

Basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen ikilinin sosyal medya hesaplarında ayrı ayrı yaptığı paylaşımlardaki yüzük detayı ise nişanlandıklarını düşündürdü.

İşte o paylaşımlar: