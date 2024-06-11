Evliliği bitiren nafaka krizi! Beste Açar eşi Evren Bölek’ten boşanıyor

‘Güldürmeyen adam’ yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

‘Güldürmeyen adam’ yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Merhum sanatçı Kayahan’ın müzisyen olan kızı Beste Açar, Evren Bölek ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu. Bölek, eski eşinin nafakasını ödemeyince eve haciz geldi. Eşinin sorumsuz davranışına sinirlenen Açar, 1 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.

Ünlü sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, 3. evliliğini Temmuz 2022’de Evren Bölek ile yaptı. Evliliklerinde bir yılı geride bırakan çiftten üzen haber geldi.

ESKİ EŞİNE NAFAKAYI ÖDEMEDİ

Beste Açar’ın yüzü evlilikten yana gülmüyor. Ünlü ismin, kocası Evren Bölek ile arasında kriz çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre; Bölek, eski eşi Ece Taşkın’a nafaka borcunu ödemedi. Bunun üzerine Taşkın icra davası açtı. Bölek ile Açar çiftinin evine haciz geldi. Kapıyı açan Beste Açar, icra memurlarını görünce neye uğradığını şaşırdı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşadığı üzüntü nedeniyle Beste Açar’ın annesi sinir krizi geçirirken, Açar icra memurlarıyla konuşup eşinin borcunu kapattı. Ancak daha sonra Evren Bölek’in bitmeyen borçları yüzünden evliliğini bitirme kararı aldı.