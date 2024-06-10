‘Güldürmeyen adam’ yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

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Yıllar önce katıldığı Yetenek Sizsiniz programıyla adını duyuran ve güldürmeyen şovuyla hafızalara kazınan stand up sanatçısı Özcan Özçelik yıllar sonra ortaya çıktı.

Özcan Özçelik, yaklaşık 10 yıl önce Yetenek Sizsiniz’e katılmıştı. Esprileriyle pek kimseyi başaramayan komedyen, sergilediği performans ile yine de hafızalarda kaldı.

‘Esprilerine Gülünmeyen Adam’ olarak anılan Özcan Özçelik, yarışmadan sonra Çağla Şıkel ile Alişan’ın birlikte sunduğu programa katıldı. Gerçekleştirdiği stand up pek çok yoruma sebep oldu. Kullanıcılardan ‘Bugün de başkası adına utandık’ , ‘Stand up hayatı başlamadan bitmeli’ , ‘Program program gezip moral alkışı topluyor’ , ‘Reis yine tebessüm bile ettirmedin’ gibi yorumlar geldi.

Konuk olduğu programdaki açıklamaları ve gösterileriyle konuşulan Özcan Özçelik, yıllar sonra ortaya çıktı. YouTuber Testo Taylan ünlü ismin evine konuk oldu.

Değişen hali dikkat çeken Özcan Özçelik, şimdilerde simitçilik yaptığı ve kızlarının eve destek olduğunu söyledi. Yıllar önce yaptığı stand up’larda kendisine gülmeyip linç edenlere ise kırgın olduğunu belirtti.

ŞİMDİ SİMİTÇİLİK YAPIYOR

Testo Taylan’a konuşan Özçelik, şöyle konuştu:

“Simit satıyorum. Boş kaldıkça stand up’larımı yazıyorum. Liseli çocuklar yanıma gelip bana espriler yap diyorlar. Ama bu sahnede yapmam gereken bir şey. 48 yaşındayım ama şu an ruh ve beden olarak 18’den farkım yok.”

YENİDEN GÖSTERİ YAPABİLİR

Özcan Özçelik, Testo Taylan'ın yeniden gösteri yapma teklifini ise düşüneceğini belirterek, “Topluma konuşmak, bir şeyler anlatmak isterim tabii” dedi.