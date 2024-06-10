Kayseri’den Viyana’ya… Kim Milyoner Olmak İster’deki Menekşe Koyuncu eğitimi ve anlattıklarıyla yarışmaya damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster’e Kayseri’den katılan Menekşe Koyuncu, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. Devlet desteğiyle Viyana’da aldığı eğitim sonrası solucan gübresi üretimi yaparak çalışma hayatında başarı elde eden Koyuncu, anlattıklarıyla seyircinin gönlünü kazandı.

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya Kayseri’den katılan Menekşe Koyuncu programa damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam renkli anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Menekşe Teyze, solucan gübresi üretimi yaptığını söyledi ve anlattıklarıyla seyircinin gönlünde taht kurdu.

DEVLET DESTEĞİYLE EĞİTİME KATILDI, SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİYOR

Yarışmadaki ilk sorulara kolaylıkla cevap veren Menekşe Koyuncu, başarılı bir performans sergiledi. Devlet desteğiyle Viyana’da eğitim aldığından bahseden Koyuncu, şöyle konuştu:

“Ben Yahyalı, Senirköy’den geliyorum. Köyüm çok güzel. Memleketimiz şelaleleriyle ünlü. Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Köyde tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Pancar, ay çekirdeği, mısır üretiliyor. Elma bahçelerimiz çok güzel. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum. Hayvanlarımız vardı, yaşlanınca onları sattık. Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu ‘Çiftçi Kadınlar Üretiyor’ projesinin destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı, 10 kişi birinci seçildi, bizi Avusturya Viyana'ya eğitime götürdüler. Eğitime gelince de bana solucan gübresi verdiler. Ben buraya sesimi duyurmak için geldim, bunu herkes yapabilir. Solucanlar, kimyasallarla çoraklaştırdığımız toprakları tedavi ediyorlar.”

YARIŞMADAN NE KADAR ÖDÜL ALDI?

Performansıyla da alkış toplayan Menekşe Koyuncu, altıncı soruya kadar geldi. “İlahi Komedya adlı klasik eserin yazarı kimdir?” sorusuna cevap vermekte zorlanan Koyuncu, joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Menekşe Teyze, 30 bin TL’lik ödülle Kim Milyoner Olmak İster’den ayrıldı.

MENEKŞE KOYUNCU KİMDİR?

Menekşe Koyuncu 60 yaşında, Kayseri doğumlu ve yine Kayseri'de yaşıyor. Lise mezunu olan Menekşe Hanım, aldığı eğitimler sonrasında solucan gübresi üretimi yaparak çalışma hayatına devam ettiğini belirtiyor.