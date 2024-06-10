Survivor’ın en hırslı yarışmacısı finale günler kala elendi! ‘Bir bedel ödedik…’

Survivor All Star’ın finaline günler kala yarışmacılar bir kez daha düelloda karşı karşıya geldi. Nefise, Seda, Atakan ve Yunus Emre arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Eleme düellosunun final etabında iddialı yarışmacı adaya veda etti, veda konuşmasında ise gözyaşlarını tutamadı.

TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star’ın 9 Haziran Pazar akşamı yapılan eleme düellosunda bir kişi birincilik hayallerine veda etti. 4 kişi arasında geçen mücadele unutulmaz anlara sahne oldu.

YUNUS EMRE ELENDİ

Survivor’ın son bölümünde 13 Haziran’da yapılacak büyük finale günler kala bir kişi daha elendi. Eleme potasındaki Yunus Emre, Nefise, Seda ve Atakan arasında düellolar yaşandı. Performans eşleşmesine göre önce Nefise ve Yunus Emre yarıştı. Yunus Emre’yi 5-0 yenen Nefise, potadan adını sildirdi.

Daha sonra ise Atakan ve Seda arasında bir mücadele gerçekleşti. Seda, Atakan’ı 4-0 yenerek adada kalmayı garantiledi.

Sona kalan Atakan ve Yunus Emre arasında ise final düellosu yaşandı. Karşı karşıya kalan iki isimden 5-3’lük skorla galibiyet Atakan’ın oldu. Böylece Survivor All Star’dan iddialı yarışmacı Yunus Emre elendi.

DUYGUSAL VEDA: HER ŞEY İÇİN MİNNETTARIM

Survivor All Star’a gözyaşlarıyla veda eden Yunus Emre’nin konuşması duygusal anlara sahne oldu. Yunus Emre, Survivor sürecinden şu sözlerle bahsetti:

“Zor bir hayat yaşadım, 30 yaşına kolay gelmedim. Gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. Yaş ilerledikçe aileniz bazı şeyleri karşılıksız verirken, çamur sıçratmayı büyümek de denebilir aslında. Ağlayacağım zor tutuyorum kendimi... Burada beni ben olarak kabul ettiniz ve gerçekten hep kazanmaya çalıştınız. Ben büyürken hep şu lafı duydum: Her şeyin bir bedeli var. Evet bir bedel ödedik ama bu sadece yarışmanın zorluğuydu. Eğip bükmeden beni ailenizin içine aldınız. Beni ben olarak bir yerlere getirip dünyanın kirletmiş olduğu çamurlardan beni arındırdınız. Yeni bir kimlik verdiniz. Her şey için minnettarım. Ve mutlu gideceğim buradan. Çok zorlamayayım konuşamıyorum ama anlayan anladı.”