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Haberler > Magazin > Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi! İlk işi soyadını değiştirmek oldu

Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi! İlk işi soyadını değiştirmek oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Düğünden kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Özçelik, evlendikten sonra ilk iş Instagram’dan soyadını değiştirdi.

İlk evliliğini Uğur Pektaş ile yapan Gamze Özçelik, yeniden nikah masasına oturdu. Oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine giren isim, mutlu gününden fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi. 

Son dönemde kendisini hayır işlerine adayan ve özel hayatını gözlerden uzak tutan Gamze Özçelik, ilk evliliğini 2008’de Uğur Pektaş ile yaptı. Bu birliktelikten Murathan adında bir çocukları olan çift, 2011 yılında boşandı. 

SÜRPRİZ NİKAH

Bir süredir oyuncu Reshad Strik ile birlikte olan Gamze Özçelik, sürpriz bir nikahla dünya evine girdi. Fotoğraflar ise sosyal medyada paylaşıldı. 

Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi! İlk işi soyadını değiştirmek oldu - 1. Resim

RESHAD STRIK’TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

TRT Belgesel'de yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi programının sunuculuğunu yapan ve Diriliş Ertuğrul, Filinta gibi dizilerde rol alan Reshad Strik, düğünden bir kareye ‘Elhamdülillah’ notuyla yer verdi. 

Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi! İlk işi soyadını değiştirmek oldu - 2. Resim

Daha sonra başka bir paylaşım daha yapan Strik, Gamze Özçelik ile çekilen nikah karesine şu duygusal notu düştü:

“İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. Inşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı…”

Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi! İlk işi soyadını değiştirmek oldu - 2. Resim

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Gamze Özçelik, nikahtan saatler sonra sosyal medyada soy adını “Gamze Özçelik Strik” olarak değiştirdi. Instagram’da 1.7 milyon takipçisi bulunan Özçelik’in bu hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi! İlk işi soyadını değiştirmek oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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