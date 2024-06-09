Gamze Özçelik ile evlenen Reshad Strik'ten ilk paylaşım

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan eski oyuncu Gamze Özçelik ile evlenen oyuncu Reshad Strik, evliliğinin ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı.

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. İki ismin sürpriz nikahı, çiftin arkadaşlarının sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı.

Türkiye'de farklı yapımlarda rol alan Strik, evliliğinin ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulundu.

"İNŞALLAH CENNETTE DE BİZ BERABER OLACAĞIZ"

Özçelik ile düğünde çekilen birkaç fotoğrafa yer veren aktör, "Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" diyerek şu mesajı paylaştı:

"İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç ​​için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız."

ÖZÇELİK'TEN CEVAP GECİKMEDİ

Strik'in paylaşımına Gamze Özçelik'ten cevap gecikmedi. Ünlü aktörün paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken Özçelik ise "İnşallah️" yorumunda bulundu.

Öte yandan Gamze Özçelik'in Instagram hesabında profiline 'Strik' soyadını eklediği görüldü.

'AİLENİN YENİ ÜYESİ' İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında 'Filinta' ve 'Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında rol almıştı. Son dönemde ise 'Ailenin Yeni Üyesi' isimli programla adından söz ettirmişti.