Gamze Özçelik ile Reshad Strik dünya evine girdi

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile dünya evine girdi. Düğünden görüntülere sosyal medyada yer verildi.

İlk evliliğini Uğur Pektaş ile yapan Gamze Özçelik, yeniden nikah masasına oturdu. Çiftin mutlu anlarına dair görüntüler arkadaşları tarafından paylaşıldı.

Gamze Özçelik, meslektaşı Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden Murathan adında bir çocukları oldu. İkili 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı.

"NE KADAR ŞÜKÜR ETSEM AZ"

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gamze Özçelik, ikinci kez dünya evine girdi. Haberi çiftin ortak arkadaşları sosyal medya paylaşımı ile duyurdu:

"Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü.

Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun."

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik 22 Haziran 1981 tarihinde, Avustralya'nın Canberra şehrinde Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Avustralya'nın Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik ilk gençlik yıllarında sörf ve boks ile ilgilendi.

Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra "Blue Heelers" adında bir televizyon şovuna konuk oldu.

"Headland" adlı dizide rol almasının ardından ABD'nin Los Angeles şehrine gitti.

Amerika’da ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de "Mickey" adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Sonrasında ise ünlü şarkıcı Jessica Simpson’ın “A Public Affair” klibinde rol aldı.

Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol olarak yer aldı.

2010 yılında Saraybosna'da dünyaevine girdi. Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı ve 2013 yılında Türkiye'ye geldi.

2014 yılında "Filinta" dizisinde rol aldı. Ardından 2015 yılında, "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Ömer" karakterini canlandırdı.