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Ata Demirer sahilde yüzük buldu, paylaştığı duyuruyla herkesi gülümsetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ata Demirer sahilde yüzük buldu, paylaştığı duyuruyla herkesi gülümsetti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarını Bozcaada’da geçiren komedyen Ata Demirer, Ayazma Plajı’nda yüzük buldu. Demirer, sosyal medyadan yaptığı esprili paylaşımla alyansın sahibine seslendi. Ünlü ismin çağrısına cevap gecikmedi.

Ata Demirer Gazinosu ile yaz turnesine çıkmaya hazırlanan Ata Demirer, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Yaptığı projelerle adından söz ettiren Demirer, son olarak farklı bir konuyla gündeme geldi. 

Yaz aylarında çoğunlukla Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde dinlenmeye çekilen ve bol bol denize giren Ata Demirer, Ayazma Plajı’nda bir alyans buldu.

“YÜZÜK BENDE, BUL BENİ”

51 yaşındaki komedyen alyansın fotoğrafını 2.4 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Yüzüğün sahibine seslenen Demirer, paylaşımına esprili bir de not düştü:

“Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen Hanım, yüzük bende. Bul beni. Olmadı karakola bırakırım.”

Ata Demirer sahilde yüzük buldu, paylaştığı duyuruyla herkesi gülümsetti - 1. Resim

“ATA BEY, O KARDELEN BENİM”

Çok geçmeden yüzüğün sahibi Kardelen Hanım ortaya çıktı. Demirer’e ulaşan kadın, alyansın eşini paylaşıp “Ata Bey, o Kardelen benim. 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü. Düşürmez olaydı. Lütfen görünüz” mesajına yer verdi. 

Ata Demirer sahilde yüzük buldu, paylaştığı duyuruyla herkesi gülümsetti - 2. Resim

YORUMLAR GECİKMEDİ

Mesajı gören Ata Demirer yüzüğü sahibine ulaştırmak için harekete geçti. Sosyal medyada ise güldüren yorumlar gecikmedi. İşte onlardan bazıları…

-Ağabeyin sağlığından şüpheliyiz önce mutluluk fotoğrafı bekliyoruz. 

- İsim ve tarih neden yazılır diye yıllardır düşünüyordum meğerse kaybolursa bulunsun diyeymiş.

- Benim de küpem düşmüştü, Ata Bey size zahmet bulur musunuz?

- Yalnız hanımefendi, o müstakbel değildir artık ya.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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