Ünlü sanatçıdan yıkan haber! Eşinin ölümüne dayanamayıp canına kıydı

İşviçre kökenli Fransız grafik sanatçısı ve heykeltraş Ben Vautier, eşinin ölümünden birkaç saat sonra evinde intihar etti. Karısının acısına dayanamayan Vautier canına kıydı.

Kendine özgü sloganlarıyla tanınan ünlü sanatçı, 88 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Annie, geçtiğimiz Pazartesi günü (5 Haziran’da) felç geçirerek hayatını kaybetmişti.

Çiftin çocukları Eva ve Francois, yaptıkları açıklamada, "Onsuz yaşamak istemeyen ve yapamayan Ben, birkaç saat sonra evlerinde kendini öldürdü" ifadelerini kullandı.

Nice savcılığı, Vautier'in kurşun yarasıyla bulunduğunu ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati , "Kültür dünyası bir efsaneyi kaybetti" yorumunu yaparak Vautier'i "dil kuyumcusu" olarak nitelendirdi.

BENJAMİN VAUTİER KİMDİR?

Benjamin Vautier’in takma adı Ben’dir. İsviçre kökenli Fransız sanatçı aynı zamanda grafik sanatçısı, heykeltıraş ve plastik sanatçısıydı.

Ben, sanat eğitimi almadı. 1950’li yılların sonunda tuhaf objeler ve plaklar sattığı bir laboratuar-butik açarak Fransa’nın Nice şehrinde kendini tanıtmaya başladı.

1935 yılında Napoli'de Fransız bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Vautier, 14 yaşında Nice'e taşındı ve hayatının geri kalanını orada geçirdi.