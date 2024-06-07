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Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde yeni iddia: Orada yaptığı salçayı yemezdi, satardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’de ekrana gelen Müge Anlı’nın dünkü programında kan donduran bir iddia ortaya atılmıştı. Ahmet, halası Güllü Çolak ve ailesinin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini öne sürmüştü. Kan donduran iddiayla ilgili tüyler ürperten bir gelişme daha yaşandı. Bugünkü yayına bağlanan bir izleyiciyi “Çektikleri eti ve salçayı sattılar” dedi, o anlarda stüdyo buz kesti.

Müge Anlı’nın ekrana taşıdığı kıyma makineli cinayet iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olayla ilgili başka detaylar da ortaya çıktı. 

Kahramanmaraş’ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak ortadan kayboldu. Sırra kadem basan kadını aramak için yakınları Müge Anlı’ya başvurdu. 

Çolak’ın kaybının altından vahşet çıktı. Canlı yayında ağızları açık bırakan bir iddia ortaya atıldı. Hayrete düşüren iddiada Güllü Çolak, annesi ve ağabeyinin bir kişi öldürüp kıyma makinesinde çektiği yönündeki ifade mide bulandırdı. 

BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNDEN ÇEKTİLER

Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet, dünkü yayında yaptığı açıklamada "Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden çektiler” dedi. Daha sonra yayına bağlanan bir izleyici Güllü Çolak’ın annesiyle birlikte bir adamdan borç aldıklarını söyledi. Öldürülen kişinin, bu adam olabileceğini vurguladı.

Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde yeni iddia: Orada yaptığı salçayı yemezdi, satardı - 1. Resim

“MAKİNEDE YAPTIĞI SALÇAYI YEMEZDİ, SATARDI”

Bugünkü programda yayına bağlanan bir başka izleyici, Güllü Çolak’ın annesinin kıyma makinesinde salça yaptığını, asla kendisinin yemediğini ve bunu başka insanlara sattığını “Cennet, biberi ve domatesi makinede çekerdi, salçayı yemezdi, satardı” sözleriyle öne sürdü. 

Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde yeni iddia: Orada yaptığı salçayı yemezdi, satardı - 2. Resim

İDDİALARI YALANLADI

Müge Anlı Cennet’e içiniz bunu kaldırmadığı mı için mi yemeyip satıyordunuz diye sordu. İddiaların odağında Cennet ise “Müge Hanım hiç aslı astarı yok, yalan söylüyorlar. Ben onu da tanımıyorum, kimse yalan konuşuyor. Benim lafımı etmesinler” diyerek iddiaları yalanladı. 

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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