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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yıktı geçti, sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi! 4 oyuncu birden veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti&#039;nin sezon finali yıktı geçti, sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi! 4 oyuncu birden veda etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara veda etti. Sevilen yapımın kadrosundan Müjde Uzman, Serkan Tınmaz, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen aynı anda ayrıldı. Ünlü oyuncular peş peşe veda mesajları paylaşırken, dizinin son bölümü de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali dün akşama damga vurdu. Dizi, sosyal medyada gündem oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNALİNDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti, 66. bölümüyle sezon finali yaptı. Son bölümde Ömer ve Görkem’in arasında yaşananlar sonrası ortalık karıştı. Ünal ailesi çılgına dönerken, Kıvılcım ne yapacağını bilemedi. Fatih öğrendiklerinden sonra sinir krizi geçirdi, Mustafa onu durdurmak istedi ama başaramadı. Ailede büyük bir kaos başlamışken, bir silüet camdan süzüldü. Bütün aile olanları görmek için bahçeye çıktı ve birinin kendini balkondan attığı görüldü.

4 OYUNCU DİZİYE VEDA ETTİ

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizide 4 oyuncu kadrodan ayrıldı. Serkan Tınmaz (Umut), Yiğit Kirazcı (Rüzgar), Selin Türkmen (Çimen) ve Müjde Uzman (Alev) diziye veda etti.

Öte yandan dizinin sezon finali X (eski adıyla Twitter)’te en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte kullanıcılardan gelen yorumlar…

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yıktı geçti, sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi! 4 oyuncu birden veda etti - 1. Resim

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yıktı geçti, sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi! 4 oyuncu birden veda etti - 2. Resim

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yıktı geçti, sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi! 4 oyuncu birden veda etti - 3. Resim

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yıktı geçti, sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi! 4 oyuncu birden veda etti - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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