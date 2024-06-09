Amerikalı rap sanatçısı Macklemore, Paris konserinde Filistin'e destek verdi: Özgür Filistin

Müzik hayatına 2000'li yıllarda başlayan Amerikalı rap sanatçısı Macklemore, Paris'teki konserinde Filistin için yazdığı şarkısını seslendirdi.

Bir dönemin en iyi çıkışını yakalayan ABD'li rap sanatçısı Macklemore Ryan Lewis, turnelerine başladı. Macklemore, konserlerinde işgalci İsrail'i protesto ederek Filistin için özgürlük şarkıları söylüyor.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

40 yaşında olan Ryan Lewis, son olarak Paris'te çıktığı sahnede soykırımcı İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli için yazdığı 'Hind’s Hall' adlı şarkıyı seslendirdi.

SEYİRCİLER DE ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Ryan Lewis'i dinlemek için gelen binlerce kişi sanatçının şarkısına eşlik ederek hep bir ağızdan "Özgür Filistin" dedi. O anlar, uluslararası basında gündem oldu.

"HERKESİN KORKMAYACAĞINI HİSSETMESİNİ İSTİYORUM"

Macklemore Almanya'daki konserinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkesin uyanıp güne başlayabileceğini, nefes alabileceğini ve korkmayacağını hissetmesini istiyorum."

Öte yandan ABD ve Almanya'nın Gazze politikalarını eleştiren Macklemore, "ABD hükümeti berbat durumda. Almanya'nın şu anda yaptığı şey berbat. Biz, bu hükümetler tarafından temsil edilmiyoruz. Biz, göğsümüzün içindeki kalp tarafından temsil ediliyoruz. Bırakın o yönetsin, yetkililerimiz değil. Bu pusula tam burada, içimizde. Bırakın o lider olsun." demişti.