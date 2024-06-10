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Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı! Veda mesajı herkesi duygulandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı! Veda mesajı herkesi duygulandırdı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım iki sezondur ‘Ömer’ karakteriyle başrol oynadığı Teşkilat dizisinden ayrıldı. Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

Deniz Baysal, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Serdar Yeğin gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı TRT1 dizisi Teşkilat’ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Ömer karakterini üstlenen Murat Yıldırım, sevilen yapıma veda etti.

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı! Veda mesajı herkesi duygulandırdı - 1. Resim

“ÇOK GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİM”

Yeni bir sinema filmine başlamak için kolları sıvayan Yıldırım, diziden ayrıldığını 4.3 milyon takipçili Instagram hesabından duyurdu. İki sezondur başrol oynadığı diziden ayrılan oyuncu, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Miray’ımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat’a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım. Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşkilat seni bulur…”

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı! Veda mesajı herkesi duygulandırdı - 2. Resim

5. SEZON ONAYI ALDI

Öte yandan TRT1 ekranlarının Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat için 5. sezon onayı geldi. Timur Savcı & Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu yapım önümüzdeki sezon da ekranda olacak. 

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele alıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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