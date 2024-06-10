Cem Yılmaz sağ gözünde görme kaybı olduğunu açıkladı

Komedyen Cem Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Daha önce sağ gözünden sorun yaşadığını belirten Komedyen, son gösterisinde izleyicilerine dert yandı. Açıklamasında ise “Retina arka tarafta yerinden ayrılmış. Bu gözüm yüzde elli görmüyor” dedi.

CMXXIV adlı gösterisine hız kesmeden devam eden Cem Yılmaz, geçtiğimiz akşam yeniden sahneye çıktı. Gözünden problem yaşadığını belirten komedyen sorununu detaylıca anlattı ve sağ gözünün yüzde 50 gördüğünü açıkladı.

“BU GÖZÜM YÜZDE ELLİ GÖRMÜYOR BENİM”

Ciddi bir sorunla baş ettiğini belirten Cem Yılmaz, “Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere, ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım” diyerek espri yaptı.

NEFES PROBLEMİ DE YAŞADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

“Yaşlandım artık” diyen Cem Yılmaz daha önce çıktığı bir gösteride başka sağlık sorunları yaşadığını söylemişti. Keyifsiz olduğu dikkat çeken komedyen, “Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık” demişti. Unutkanlık sorunu yaşadığını da söyleyen Yılmaz, “İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte” ifadelerini kullanmıştı.