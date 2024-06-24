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Haberler > Magazin > Survivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı

Survivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2022’de şampiyonluk kupasını göğüsleyen Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlanan çift, mutluluk dolu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Survivor’a katıldığı dönemde Barış ve Ogeday ile yaşadığı birliktelikle sık sık konuşulan Nisa Bölükbaşı, mutluluğu Yiğit İnandı’da buldu. Bir süredir ilişkileri devam eden çift ve gözlerden uzak bir şekilde birliktelik yaşayan ikili nişanlandı. 

Survivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı - 1. Resim

NİŞAN YÜZÜKLERİYLE POZ VERDİLER

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süre önce gönlünü fenomen Yiğit İnaldı’ya kaptırmıştı. Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda İnaldı’dan evlilik teklifi almıştı. 

Hayatlarını birleştirmeye karar veren çift nişanlandı. Sade bir tören yapan çift, beyazlar içinde objektiflere yüzükleriyle poz verdi. Her ikisi de nişandan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Survivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı - 2. Resim

TEBRİK MESAJLARI GECİKMEDİ

Bölükbaşı ve İnaldı’ya tebrik mesajları gecikmedi. Survivor eski yarışmacıları Tayfun Erdoğan, Nefise Karatay gibi isimler paylaştığı yorumlarla güzel dileklerde bulundu.

Survivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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