Şarkıcı Şevval Sam'ın Bodrum açıklaması tepki çekti: En sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az!

Şevval Sam, yaptığı bir açıklamada Bodrum'da sınıf farkının az olduğunu söyledi. Sam'ın "İster zengin ol ister orta halli ister fakir herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka iki katlı bahçesi var" şeklindeki sözleri sosyal medyada tepki çekti; "Keşke dümdüz 'Fakirlerden nefret ediyorum' deseymiş"

Şarkıcı Şevval Sam, Show Tv'den Eren Gürel'e verdiği röportajda Bodrum'a dair yaptığı konuşma sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

"SINIF FARKI ÇOK AZ"

Sam'ın Bodrum'da sınıf farkının az olduğunu söylediği açıklamalarına tepkiler geldi. Şevval Sam şöyle diyordu:

"Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az. İster zengin ol ister orta halli ister fakir herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka bahçesi var, iki katlı. Büyük apartmanlar, gökdelenler olmadığı için herkes eşit koşullarda, 3 aşağı 5 yukarı yakın koşullarda yaşıyor. Bunu çok seviyorum."

"İNANAMIYORUM BUNU SÖYLEDİĞİNE"

Fakat Şevval Sam'ın bu sözleri takipçilerini kızdırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Fakirler gelemiyor' de direkt.", "Evet çünkü sadece zenginler var.", "Yok Şevval öyle biri değil, inanmıyorum bunu söylediğine..." diye yorum yaparken, bazı kullanıcılar "Hakikaten hiç sınıf farkı yok Bodrum'da! Bir lahmacuna 1000 TL öderken, lahmacunu servis eden aylık 30 lahmacuna çalışıyor. Birisi Şevval Sam'a 1 milyonluk şampanya patlatırken ona servis yapan bu parayı kazanmak için 3 yıl çalışması gerekiyor.", "Keşke dümdüz 'Fakirlerden nefret ediyorum' deseymiş." diyerek tepki gösterdi.