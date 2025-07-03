Feyyaz Şerifoğlu ile evlenen Merve Dinçkol’dan yeni hamle! Hiç vakit kaybetmedi

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol geçtiğimiz akşam dünya evine girdi. Görkemli bir düğünle mutluluğa evet diyen çiftten Dinçkol vakit kaybetmeden soyadını değiştirdi.

Başarılı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, evlilik yolunda ilk adımı 2024 yılının Temmuz ayında yapmıştı. Şerifoğlu, İtalya’nın Capri adasında 800 metre merdiven tırmanarak, perişan halde diz çöküp Dinçkol'a evlenme teklif etmişti.

Dinçkol, bu anı “Hayatımda çok heyecan yaşadım ama bu kadar heyecanlandığım ve duygulandığımı hatırlamıyorum” sözleriyle anlatmıştı.

DÜĞÜNE DAMGA VURAN HORON

İkilinin düğünü geçtiğimiz akşam Kemer Country'de gerçekleşti. Çok konuşulan nikaha birçok ünlü isim katıldı. Düğünde Hande Erçel, Feyyaz Şerifoğlu ile horon oynayarak sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan şarkıcı Fatih Ürek, düğün için aracını çiftin hizmetine sundu. Semiramis Pekkan da davetliler arasındaydı.

İLK İŞ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Oyuncu Şerifoğlu ile evlenen Dinçkol, düğünden sonra ilk iş olarak sosyal medyada soyadına ‘Şerifoğlu’nu da ekledi.