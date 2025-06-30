Merve Dinçkol kimdir, babası neden öldü? Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile evlendi

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu sunucu Merve Dinçkol ile evlendi. Sosyal medyanın gündemine giren düğünün ardından haber sunucusu olan Merve Dinçkol'un babası, mesleği ve kariyeri dahil hayatına dair merak edilenler arttı.

Camdaki Kız dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol ile evlendi. Televizyon haber sunucusu olan Merve Dinçkol kimdir, babası neden öldü konuları araştırılıyor.

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Haber sunucusu olarak tanınan Merve Dinçkol, Kanal D'de hafta sonu ana haber sunuculuğu yapıyor. 6 Şubat 1986'da İstanbul Kadıköy'de doğan Dinçkol, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimine devam ederken Beinsport kanalında staj yaptı.

Başkent İletişim'de sunuculuk ve spikerlik dersleri alan Dinçkol, profesyonel kariyerine Ulusal Kanal'da başladı.

Muhabirlik ve editörlük yaptıktan sonra haber sunuculuğuna geçti. Bugün TV ve Milliyet'te çalıştı.

MERVE DİNÇKOL'UN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Merve Dinçkol'un babası ve aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Necmettin Dinçkol, 2018 yılı Kasım ayında hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni ise açıklanmadı.

MERVE DİNÇKOL KİMİNLE EVLİ?

Kanal D'de hafta sonu ana haber programının sunucusu Merve Dinçkol, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Feyyaz Şerifoğlu ile evlendi.