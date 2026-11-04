İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Gediz Elektrik çalışma takvimine göre Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Konak, Menderes, Seferihisar, Tire, Torbalı, Çiğli, Menemen, Balçova, Çeşme ilçelerinde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

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İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım listesi belli oldu. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Güzelbahçe ve Karaburun başta olmak üzere birçok ilçede planlı kesintiler meydana geleceği bildirildi. İşte, Gediz Elektrik planlı kesinti programı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 KASIM GDZ ELEKTRİK

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852719

Örnekkent (1408. Sk., 1415. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1427. Sk., Cahit Sıtkı Tarancı Cd., Halide Edip Adıvar Cd.), Samurlu (Cahit Sıtkı Tarancı Cd.)

Planlandı

06.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852738

Örnekkent (1414. Sk., 1415. Sk., Cahit Sıtkı Tarancı Cd., Halide Edip Adıvar Cd.)

Planlandı

07.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852747

Örnekkent, Yeni (610. Sk., 611. Sk., 611/1. Sk., 612. Sk., 615. Sk., Samurlu Cd.)

Planlandı

07.11.2026

13:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3857658

Örnekkent (1400. Sk., 1401. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 1426. Sk., Zübeyde Hanım Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3857736

Atatürk, Siteler

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)



BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

08:45 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3857964

Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri), Dernekli (Çınardibi Köy Yolu Cd., Dernekli Sk., Mersinli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)

Planlandı

05.11.2026

09:01 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3857971

Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri), Dernekli (Çınardibi Köy Yolu Cd., Dernekli Sk., Mersinli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)

Planlandı

05.11.2026

17:01 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3857981

Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri), Dernekli (Çınardibi Köy Yolu Cd., Dernekli Sk., Mersinli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3859054

Yakacık (Yüksel Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3857844

Bozköy, Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.)

Planlandı

05.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3857874

Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri)

Planlandı

06.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858027

Aşağıkırıklar (Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu)

Planlandı

06.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858227

Aşağıcuma (Aşağıcuma Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3857790

Rafet Paşa (5173. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., 5368. Sk., Abdi İpekçi Cd., Park İçi Yolu), Yeşilova (4027/1. Sk., 5366. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3857792

Rafet Paşa (5369. Sk., 5370. Sk., 5371. Sk., 5372. Sk., 5372/1. Sk., 5373. Sk., Abdi İpekçi Cd.), Yeşilova (4027/1. Sk., 4033. Sk., 4033/1. Sk., 4033/2. Sk., 4033/3. Sk., 4054. Sk., 4054/1. Sk., 4056. Sk., 4066/1. Sk., 4074/1. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., Abdi İpekçi Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3858713

Kazımdirik (372/21. Sk., 372/28. Sk., 372/34. Sk., 372/35. Sk.)

Planlandı

06.11.2026

09:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3858775

Atatürk

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

06.11.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3858829

Alaçatı, Altınkum (255. Sk., Beş Evler Sitesi, Çavuşkuyu Küme Evleri, Sancak Mevki), Çakabey, Musalla (Karakuyu Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, Kızkapanı Küme Evleri, Soğanlık Küme Evleri), Ovacık (1425. Sk., 7152. Sk., 7400. Sk., 75. Yıl Sitesi Küme Evleri, 7600. Sk., BALLIBAĞ MEVKİİ, Ballıdağ Küme Evleri, Bostancı Sıtesı Küme Evleri, Çağdaş Kent Sitesi Küme Evleri, Kabaçelik Sk., Kızkapanı Küme Evleri, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Ovakent Küme Evleri, Özberil Sitesi Küme Evleri, Özpamir Sitesi Küme Evleri, Pembe Evler Sitesi Küme Evleri, Sağlıkçılar Sitesi Küme Evleri, Sertur Sıtesı Küme Evleri, Surkent Sitesi Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3858807

Mordoğan (Yalı Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3852847

Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)

Planlandı

05.11.2026

08:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857757

Donanmacı (Kemal Paşa Cd., Otopark, Yalı Blv.), Tuna (Kemal Paşa Cd., Yalı Blv.)

Planlandı

05.11.2026

08:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857761

Tuna (1690. Sk., 1710. Sk., Kemal Paşa Cd., Yalı Blv.)

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857765

Donanmacı (1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., Yalı Blv.), Tuna (Yalı Blv.)

Planlandı

06.11.2026

08:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857769

Donanmacı (Kemal Paşa Cd.), Tuna (Kemal Paşa Cd., Tiyatro Sk.)

Planlandı

06.11.2026

08:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857781

Donanmacı (Şükran Kurdakul Sk., Ulvi Başman Sk.), Tuna (Kemal Paşa Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857789

Bahariye (1671. Sk., 1716. Sk., 1875. Sk., 1877. Sk., Müjgan Barutçu Sk.), Tuna (1671. Sk., 1716. Sk., İbrahim Yılmaz Sk., Kemal Paşa Cd., Salah Birsel Sk.)

Planlandı

05.11.2026

23:30 - 23:59

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857843

Tersane (1671. Sk.)

Planlandı

06.11.2026

06:00 - 06:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3858689

Tersane (1671. Sk.)

Planlandı

06.11.2026

06:30 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3858948

Cumhuriyet (6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6642. Sk., 6642/2. Sk., 6653. Sk., 6655. Sk., 6718. Sk., 6732. Sk.), İmbatlı (1595. Sk., 1825. Sk., 6070. Sk., 6070/1. Sk., 6070/3. Sk., 6071. Sk., 6071/1. Sk., 6072. Sk., 6076/1. Sk., 6076/2. Sk., 6098. Sk.), İnönü (6730. Sk., 6732. Sk., 6732/1. Sk., 6732/4. Sk., 6732/5. Sk., 6732/6. Sk., 6735. Sk., 6737. Sk., 6739. Sk., 6739/1. Sk., 6740. Sk., 6740/1. Sk., 6741. Sk., 6742. Sk., 6742/1. Sk., 6742/2. Sk., 6743. Sk., 6743/1. Sk., 6744. Sk., 6745. Sk., 6745/1. Sk., 6745/2. Sk., 6746. Sk., 6747. Sk., 6748. Sk., 6749. Sk., 6758. Sk., 6758/1. Sk., 6759. Sk., 6760. Sk., 6761. Sk.), Örnekköy (1847. Sk., 1847/1. Sk., 1847/2. Sk., 1847/3. Sk., 1847/4. Sk., 1847/9. Sk., 6601. Sk., 7400 1. Çıkmazı, 7401. Sk., 7402. Sk., 7403. Sk., 7415. Sk., 7416. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7424. Sk., 7426. Sk., 7450. Sk., 7451. Sk., 7452. Sk., 7453. Sk., 7454. Sk., 7454/1. Sk., 7455/1. Sk., 7457/1. Sk., 7458. Sk., 7459. Sk., 7461/1. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7514. Sk., 7515. Sk., 7517. Sk., 7532. Sk., 7533. Sk., 7534. Sk., 7535. Sk., 7536. Sk., 7536/1. Sk., 7537. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., Girne Blv., Park İçi Yolu, Şehit Komando Onbaşı Yüksel Yavuz Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)



KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

08.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852730

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Gençlik Cd., HAYVANKIRAN, Koşar Sk., Paşayeri Sk., Sanayi Cd., Sedir Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, TEK ÇINAR, Yeni Nesil Cd.), Armutlu Hürriyet (2603/1. Sk., 2603/2, AYDERESİ SULUK, Bozürük Sk., Küçüktepe Sk., Küçüktepe Sokak), Aşağıkızılca (2034. Sk.)

Planlandı

08.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852746

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Koşar Sk., Sanayi Cd.)

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857627

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet (KIrbağlarI Sk., Namazgah Sk.), Bağyurdu Yeni (2. Çeşme Sk., 7007, Bademcik Küme Evleri, Behçet Atay Sk., Çalı İçi Küme Evleri, Çamlı Bağlar Küme Evleri, Çayır Küme Evleri, Halıt Bağı Kırüstü Küme Evleri, Hayıtlık Mevkii Küme Evleri, Hayıtlık Mevkii Kümeevleri, İncirlipınar Cd., İzmir Ankara Cd., Kestaneli Bağlar Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Ova Yolu Küme Evleri, Sarı Ceviz Küme Evleri, Tokat Burnu Küme Evleri, Yağpınar Mevki, Yağpınar Mevkii Küme Evleri), Ören 75. Yıl Cumhuriyet (8006. Sk., Arıkaltı 2. Sk., Arıkaltı Cd., Çayır Küme Evleri, Darı Tepesi Sk., İncirlipınar Cd., İzmir Ankara Cd., Karasuluk Sk., Kocabağlar Sk., Namazgah Sk., Şerbetçi Sk.), Sarılar, Sinancılar, Yiğitler (6001 sk., 6002. Sk., Çayır Küme Evleri, Menengeç Mevkii Yolu Küme Evleri)

Planlandı

05.11.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857630

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Açelya Sk., Altınpark Cd., Armutlu İzmir Cd., Bağcılar Cd., Barış Cd., Çağıltepe Küme Evleri, Çimen Sk., Deniz Sk., Fethi Bey Cd., Ful Sk., İbrahim Bey Cd., Işın Sk., Pırlanta Sk., Sağlık Cd., Samanyolu Sk., Yakut Sk., Zümrüt Sk.), Aşağıkızılca (2028. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

08:45 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857964

Bayramlı (Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu)

Planlandı

05.11.2026

09:01 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857971

Bayramlı (Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu)

Planlandı

05.11.2026

17:01 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857981

Bayramlı (Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3858763

Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)



KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3857786

Ovacık (Eşşekderesi Küme Evleri)

Planlandı

05.11.2026

09:40 - 10:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3857816

Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)

Planlandı

05.11.2026

17:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3857821

Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)

Planlandı

05.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3857840

Olgunlar (Avgan Küme Evleri)

Planlandı

06.11.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3858900

Ovacık (Ayderesi Küme Evleri)

Planlandı

06.11.2026

09:40 - 10:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3858915

Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)

Planlandı

06.11.2026

17:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3858919

Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3857799

Gölcük (Şair Mehmet Akif Ersoy Cd.), Yeşil Pınar (302/1. Sk., 305/1. Sk., 311/3. Sk., 314. Sk., 324. Sk., 372/1. Sk., 9301. Sk., 9302. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9306. Sk., 9306/3. Sk., 9307. Sk., 9308. Sk., 9309. Sk., 9310. Sk., 9311. Sk., 9311/1. Sk., 9311/4. Sk., 9312. Sk., 9312/1. Sk., 9313. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy Cd., Vali Kutlu Aktaş Cd.)

Planlandı

07.11.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3858098

Ahıhıdır (1602. Sk.), Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Ayvacık (2900. Sk., 6504. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6512. Sk., Ayvacık Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.), Belen (700. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 713/1. Sk., 714. Sk., Atatürk Cd., Belen Cumhuriyet Cd., Yayla Arası Küme Evleri), Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Camiikebir (1610. Sk., 1610/1. Sk., 1611. Sk., 313. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu 1. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri, Ortaköy Mevki Yolu Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Çavuş (213. Sk., 217/2. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Gediz Mevkii Sk.), Çukurköy (Çukurköy Küme Evleri), Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2715/1, 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2726. Sk., 2727. Sk., 2729. Sk., 2730. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Değirmendere Ova Küme Evleri, Demirtaş Sk., Emir Alem Kanal Yolu Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Doğa (600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 601/2. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 606/1. Sk., 607. Sk.,

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)



ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3857796

Gereli (Gerçekli Yolu, Gereli Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Yolüstü Küme Evleri), Kışla, Türkönü, Yolüstü (Gerçekli Yolu, Kiraz Yolu Cd., Yolüstü Küme Evleri)

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3857809

Balabanlı (Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Emmioğlu (2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd.), Ertuğrul, Gereli (Gereli Küme Evleri), Karakova (Balabanlı Yolu Cd., Karakova Küme Evleri), Ovakent, Umurbey (Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Yolüstü

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3857867

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri), Çaylı (Başarı Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Fidan Sk., Gizem Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk.)

Planlandı

06.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3858714

Birgi (Akpinar Küme Evleri, Birgi Deresi Küme Evleri), Ovacık (AKÇAKMAK KME EVLERİ, Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Ovacık Küme Evleri, Tozlu Yaylası Küme Evleri), Tekke

Planlandı

06.11.2026

10:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3858744

Hürriyet (1672. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Kiraz Yolu Cd.), Zafer (1343. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd.)

Planlandı

06.11.2026

12:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3858748

Anafartalar (Şehit Adnan Menderes Blv.), Süleyman Demirel (1053. Sk., 1055. Sk., 1061. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1127. Sk., 1133. Sk., 1135. Sk., 1137. Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk.), Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1305. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1319. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1328. Sk., 1330. Sk., 1336. Sk., 1338. Sk., 1340. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1382. Sk., 1383. Sk., 1384. Sk., 1385. Sk., 1386. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1390/9. Sk., 1391. Sk., 1392. Sk., 1393. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Şehit Adem Dertsiz Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Erdal Bodur Cd., Şehit Ramazan Bulut Sk., Şehit Şükrü Uzun Sk., Şehit Turan Emeksiz Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)



SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3857820

Düzce (Azmak Mevki, Azmak Mevkii Küme Evleri, Değirmen Çıkmazı Sk., Dere Sk., Durmaz Çıkmazı Sk., DÜZCE, Hacı Ahmet Sk., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Irmak Sk., Kaya Sk., Kızılcayer Küme Evleri, Kovukkavak Tepecik Yolu Küme Evleri, Kuşçu Sk., Lojman Cd., Torlak Küme Evleri, Yukarı Sk.), Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., turgut, Yakıcılar Sk.), Ulamış (1430. Sk., 1430/1. Sk., 1430/3. Sk., 1432. Sk., 1432/5. Sk., Araplar Küme Evleri, Düzce Cd., Hürriyet Cd.)

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3857841

Akarca (2188. Sk., 2192. Sk., 2192/1 SK., 2194. Sk., 2195. Sk., 2196. Sk., 2197. Sk., 2197/1. Sk., 2198. Sk., 2199. Sk., 2202. Sk., 2204. Sk., 2206. Sk., 2208. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3857823

Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Dündarlı (Akkavak Küme Evleri, Çaydere Sk., Dündarlı Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Dündarlı Köyü Yolu, Dündarlı Pınar Sk., Dündarlı Zafer Sk., Patika Sk.), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Akkavak Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)

Planlandı

05.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3857909

Adnan Menderes (Tiflikuyu Küme Evleri)

Planlandı

06.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3857911

Adnan Menderes (Tiflikuyu Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

08:45 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3857964

Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)

Planlandı

05.11.2026

09:01 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3857971

Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)

Planlandı

05.11.2026

17:01 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3857981

Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857820

Kuşçular

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857933

İçmeler (1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857937

Altıntaş (1. Üyük Alan Sk., 2. Başak Sk., 2. Üyükalan Sk., 2. Ziraat Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Akış Sk., Altınkuğu Sk., Altıntaş Sk., Atmaca Sk., Avcar Sk., Avuçalan Sk., Aydınlar Sk., Babacan Sk., Barış Sk., Bayko Sk., Bicek Sk., Bozkurt Sk., Büke Sk., Çağlar Sk., Cemre Sk., Cevizli Sk., Damlı Sk., Doğan Sk., Doruk Sk., Ege Sk., Erdek Sk., Esen Sk., Gülgün Sk., Güneş Sk., Kırlangıç Sk., Manolya Sk., Merve Sk., Ozan Sk., Safir Sk., Sevgi Sk., Yamaç Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd., Ziraat Sk.), Sıra (1. Ondeğirmenler Sk., 2. Ondeğirmenler Sk., 2. Ziraat Sk., 3. Ondeğirmenler Sk., 4. Ondeğirmenler Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Aşağı Çeşme Sk., Bahar Sk., Çiğdem Sk., Dik Sk., Emniyet Sk., Gölgeli Sk., Konuk Sk., Manolya Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Poyraz Sk., Sıra Kuşçular Sk., Zafer Cd., Ziraat Sk.), Yaka (1. Üyük Alan Sk., 2. Üyükalan Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Barış Sk., Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk., Meltem Sk., Rana Sk., Rüya Sk., Saydam Sk., Tan Sk., Ufuk Sk., Zafer Cd.), Yeni (Erinç Sk., Konuk Sk., Zafer Cd.)

Planlandı

05.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857945

Çamlıçay (İsmet İnönü Blv.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857953

Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.)

Planlandı

06.11.2026

09:30 - 16:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857956

Rüstem (Bilgi Sk., Bilim Sk., Çam Sk., Güzel Sk., Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)

Planlandı

06.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3858303

Altıntaş (1168. Sk., Dündarlı Küme Evleri, Zafer Cd.), İçmeler (1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852520

Fırat (265/8. Sk., 270. Sk., 270/1. Sk., 270/8. Sk., 270/9. Sk., 271. Sk.), Yenigün (222/14. Sk., 265/16. Sk., 265/18. Sk., 265/26. Sk., 265/29. Sk., 265/8. Sk., 270/6. Sk., 271. Sk., 292/42. Sk., 292/8. Sk., 292/9. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852521

Kozağaç (249/1. Sk., 252/1. Sk., 254. Sk.), Yenigün (254. Sk., 254/11. Sk., 254/4. Sk., 254/7. Sk., 268/9. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852523

Fırat (286. Sk., 288/16. Sk., 633. Sk., 633/1. Sk., 635. Sk., 635/1. Sk., 635/2. Sk., 635/3. Sk., 635/5. Sk., 635/6. Sk., 635/7. Sk., 635/9. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 637/2. Sk., 637/3. Sk., 637/9. Sk., 639. Sk., 639/2. Sk., 647/7. Sk.), Göksu (637. Sk., 637/3. Sk., 637/4. Sk., 637/5. Sk., 639/3. Sk.), Yeşilbağlar (637. Sk., 637/11. Sk., 637/6. Sk., 637/7. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852524

Fırat (265/8. Sk., 270/1. Sk., 270/10. Sk., 270/11. Sk., 270/2. Sk., 270/3. Sk., 270/4. Sk., 270/5. Sk., 270/7. Sk., 272. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852529

Çaldıran (3591/2. Sk., 433. Sk., 433/1. Sk., 433/12. Sk., 433/14. Sk., 433/15. Sk., 433/2. Sk., 433/22. Sk., 433/23. Sk., 433/24. Sk., 433/25. Sk., 433/3. Sk., 433/4. Sk., 433/5. Sk., 433/6. Sk., 433/9. Sk., Menderes Cd.)

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852832

Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3857674

Vali Rahmi Bey (138. Sk., 159. Sk., 295. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 297/2. Sk., 297/3. Sk., 297/4. Sk., Forbes Sk.)

Planlandı

05.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858105

Mustafa Kemal (Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Yeşilbağlar (637/52. Sk., 637/53. Sk., 637/63. Sk., 637/64. Sk., 647/1. Sk., 647/25. Sk., 647/27. Sk., 647/28. Sk., 647/30. Sk., 647/31. Sk., 647/32. Sk., 647/45. Sk., 647/50. Sk., 647/55. Sk., 647/58. Sk., 647/62. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858863

Çamlık (850. Sk., 851/1. Sk., 852. Sk., 855/1. Sk., 863. Sk., 871. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 877. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Ufuk (848/2. Sk., 848/3. Sk., 860. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 870/3. Sk., 871. Sk., 883. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858869

Ufuk (906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 912. Sk., 912/2. Sk., 913. Sk., 913/1. Sk., 914. Sk., 914/1. Sk., 915. Sk., 916/1. Sk., 918/1. Sk.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858894

Atatürk (202/18. Sk., 202/33. Sk., 202/35. Sk., 202/36. Sk., 202/37. Sk., 204. Sk., 204/1. Sk., 204/11. Sk., 204/13. Sk., 204/14. Sk., 204/15. Sk., 204/16. Sk., 204/17. Sk., 204/2. Sk., 204/21. Sk., 204/22. Sk., 204/27. Sk., 204/29. Sk., 204/3. Sk., 204/37. Sk., 204/4. Sk., 204/5. Sk., 206/13. Sk., 63/6. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

06.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858899

Efeler (325. Sk., Forbes Sk.)

Planlandı

06.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858903

Buca Koop. (1413. Sk., 1417. Sk., 1418. Sk., 1419. Sk., 1420. Sk., 200/71. Sk., 206/5. Sk.), Kuruçeşme (İzmir Çevre Yolu)

Planlandı

06.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858909

Çamlıkule (222/6. Sk., 222/7. Sk., 222/8. Sk., 222/9. Sk., 239. Sk., 241. Sk., 241/1. Sk., 241/2. Sk., 254. Sk., 290/13. Sk., 290/7. Sk., 290/9. Sk., 291. Sk., 291/1. Sk., 291/2. Sk., 291/3. Sk., 291/4. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Kozağaç (239. Sk., 243. Sk., 245. Sk., 276. Sk., 276/2. Sk., 276/3. Sk.), Yenigün (222/8. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)



KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3857950

Altıntaş (362. Sk., 363. Sk., 364. Sk.)

Planlandı

06.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3859104

Kültür (1407. Sk., Plevne Blv., Talatpaşa Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3857801

Görece Cumhuriyet (5038. Sk., 5040. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3858902

Görece Cumhuriyet (5038. Sk., 5040. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3858911

Gazipaşa (Çevre Yolu), Görece Cumhuriyet (5002. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., Çevre Yolu, Muhtar Nihat Sertel Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

06.11.2026

13:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3859096

Eğitim (65/16. Sk., Cem Sultan Sk., Mehmet Emin Sk., Mevlana Sk., Şehit Kamil Özdemir Sk., Ulubatlı Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)



ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3851619

Aydınlıkevler (6793. Sk., 6794. Sk., 6794/5. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/1. Sk., 6797. Sk., 6797/1. Sk., 6798. Sk., 6799. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3851622

Aydınlıkevler (6783. Sk., 6784. Sk., 6790. Sk., 6792. Sk., 6792/1. Sk., 6793. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/3. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3857807

Yalı (125. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 149. Sk., 149/1. Sk., 189. Sk., 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., Mithatpaşa Cd.)

Planlandı

05.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3857833

Yelki (Namık Elal Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3858812

Mustafa Kemal Paşa (2103. Sk., 2106. Sk., 2115. Sk., 2119. Sk., 2121. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2131/1. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)



BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

23:30 - 23:59

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3857843

Soğukkuyu (1847. Sk., 1847/12. Sk., 1848. Sk., Girne Blv.), Turan

Planlandı

06.11.2026

06:00 - 06:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858689

Soğukkuyu (1847. Sk., 1847/12. Sk., 1848. Sk., Girne Blv.), Turan

Planlandı

06.11.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858742

Adalet (1600. Sk., 1600/1. Sk., 1600/2. Sk., 1600/3. Sk., Haydar Aliyev Cd., Manas Blv.)

Planlandı

06.11.2026

09:30 - 15:31

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858756

Osmangazi (597. Sk., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858758

Osmangazi (İbrahim Ethem Cd., İbrahim Racı Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858767

Osmangazi (588. Sk., İbrahim Ethem Cd.)

Planlandı

06.11.2026

09:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858775

Osmangazi (569. Sk., 569/2. Sk., 569/3. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 579. Sk., 580. Sk., 581. Sk., 582. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 597. Sk., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., İbrahim Racı Cd.)

Planlandı

06.11.2026

10:30 - 11:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858782

Osmangazi (597. Sk., İbrahim Ethem Cd., Yavuz Cd.)

Planlandı

06.11.2026

06:30 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858948

Soğukkuyu (1847. Sk., 1847/10. Sk., 1847/14. Sk., 1847/15. Sk., Girne Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.11.2026

11:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857960

Bahar (2956. Sk.), Gülyaka (2956. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

14:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857973

Ali Fuat Cebesoy (9125/6. Sk., 9170/15. Sk., 9505. Sk., Erdal Yaklav Blv.)

Planlandı

05.11.2026

08:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857985

Ali Fuat Cebesoy (9125/6. Sk., 9501/1. Sk., 9501/2. Sk., 9501/3. Sk., 9517. Sk., 9519. Sk., 9520. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

10:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857989

Özgür (3885. Sk., 3896. Sk., 3896/1. Sk., 3898. Sk., 3898/3. Sk., 3901. Sk., 3901/1. Sk., 3902. Sk., 3904. Sk., 3905. Sk., 3905/1. Sk., 3906. Sk., 3907. Sk., 3908. Sk., 3909. Sk., 3910. Sk., 3910/1. Sk., 3911. Sk., 3912. Sk., 3912/1. Sk., 3912/2. Sk., 3913. Sk., 3913/1. Sk., 3916. Sk., 3916/1. Sk., 3916/2. Sk., 3916/3. Sk., 3917. Sk., 3921. Sk., 3921/1. Sk., 3921/2. Sk., 3921/3. Sk., 3921/4. Sk., 3921/5. Sk., 3921/6. Sk., 3922. Sk., 3923. Sk., 3924. Sk., 3924/1. Sk., 3924/2. Sk., 3924/3. Sk., 3925. Sk., 3926. Sk., 3941. Sk., 3942. Sk., 3943. Sk., 3971. Sk.), Yüzbaşı Şerafettin (3971. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

13:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857996

Devrim (3771. Sk., 3771/13. Sk., 3771/14. Sk., 3771/2. Sk., 3771/22. Sk., 3771/3. Sk., 3771/4. Sk.)

Planlandı

05.11.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3858003

Aydın (4294/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4315. Sk.)

Planlandı

06.11.2026

08:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859092

Devrim (3771/12. Sk., 3771/2. Sk., 3771/5. Sk., 3771/6. Sk.), Günaltay (5714/1. Sk.), Kibar (3762. Sk., 3767. Sk., 3808. Sk., 3809. Sk., 5714/1. Sk.)

Planlandı

06.11.2026

10:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859094

Devrim (3749/1. Sk., 3749/2. Sk., 3749/3. Sk., 3749/4. Sk., 3753/23. Sk., 3771/2. Sk., Eski İzmir Cd.), Gazi (3890. Sk., 3891. Sk., 3891/1. Sk., 3891/2. Sk., 3891/3. Sk., 3892. Sk., Eski İzmir Cd.)

Planlandı

06.11.2026

13:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859096

Fahrettin Altay (53. Sk., 65/15. Sk., 65/16. Sk., 65/21. Sk., 65/22. Sk., 65/5. Sk.)

Planlandı

06.11.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859100

Barış (4499. Sk., 4525. Sk., 4526. Sk., 4527. Sk., 5714/1. Sk.), Selvili (4019/1. Sk., 4019/10. Sk., 4019/14. Sk., 4019/3. Sk., 4019/9. Sk., 4093. Sk., 4095. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4125. Sk., 4126. Sk., 4127. Sk., 4128. Sk., 4129. Sk., 4130. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 5714/1. Sk., Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv.)

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