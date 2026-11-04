İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova)
İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Gediz Elektrik çalışma takvimine göre Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Konak, Menderes, Seferihisar, Tire, Torbalı, Çiğli, Menemen, Balçova, Çeşme ilçelerinde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.
İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım listesi belli oldu. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, Ödemiş, Kemalpaşa, Kiraz, Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Güzelbahçe ve Karaburun başta olmak üzere birçok ilçede planlı kesintiler meydana geleceği bildirildi. İşte, Gediz Elektrik planlı kesinti programı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 KASIM GDZ ELEKTRİK
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852719
Örnekkent (1408. Sk., 1415. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1427. Sk., Cahit Sıtkı Tarancı Cd., Halide Edip Adıvar Cd.), Samurlu (Cahit Sıtkı Tarancı Cd.)
Planlandı
06.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852738
Örnekkent (1414. Sk., 1415. Sk., Cahit Sıtkı Tarancı Cd., Halide Edip Adıvar Cd.)
Planlandı
07.11.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852747
Örnekkent, Yeni (610. Sk., 611. Sk., 611/1. Sk., 612. Sk., 615. Sk., Samurlu Cd.)
Planlandı
07.11.2026
13:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3857658
Örnekkent (1400. Sk., 1401. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 1426. Sk., Zübeyde Hanım Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3857736
Atatürk, Siteler
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
08:45 - 09:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3857964
Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri), Dernekli (Çınardibi Köy Yolu Cd., Dernekli Sk., Mersinli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)
Planlandı
05.11.2026
09:01 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3857971
Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri), Dernekli (Çınardibi Köy Yolu Cd., Dernekli Sk., Mersinli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)
Planlandı
05.11.2026
17:01 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3857981
Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri), Dernekli (Çınardibi Köy Yolu Cd., Dernekli Sk., Mersinli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3859054
Yakacık (Yüksel Sk.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3857844
Bozköy, Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.)
Planlandı
05.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3857874
Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri)
Planlandı
06.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858027
Aşağıkırıklar (Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu)
Planlandı
06.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858227
Aşağıcuma (Aşağıcuma Köyü İç Yolu)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3857790
Rafet Paşa (5173. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., 5368. Sk., Abdi İpekçi Cd., Park İçi Yolu), Yeşilova (4027/1. Sk., 5366. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3857792
Rafet Paşa (5369. Sk., 5370. Sk., 5371. Sk., 5372. Sk., 5372/1. Sk., 5373. Sk., Abdi İpekçi Cd.), Yeşilova (4027/1. Sk., 4033. Sk., 4033/1. Sk., 4033/2. Sk., 4033/3. Sk., 4054. Sk., 4054/1. Sk., 4056. Sk., 4066/1. Sk., 4074/1. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3858713
Kazımdirik (372/21. Sk., 372/28. Sk., 372/34. Sk., 372/35. Sk.)
Planlandı
06.11.2026
09:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3858775
Atatürk
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
06.11.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3858829
Alaçatı, Altınkum (255. Sk., Beş Evler Sitesi, Çavuşkuyu Küme Evleri, Sancak Mevki), Çakabey, Musalla (Karakuyu Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, Kızkapanı Küme Evleri, Soğanlık Küme Evleri), Ovacık (1425. Sk., 7152. Sk., 7400. Sk., 75. Yıl Sitesi Küme Evleri, 7600. Sk., BALLIBAĞ MEVKİİ, Ballıdağ Küme Evleri, Bostancı Sıtesı Küme Evleri, Çağdaş Kent Sitesi Küme Evleri, Kabaçelik Sk., Kızkapanı Küme Evleri, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Ovakent Küme Evleri, Özberil Sitesi Küme Evleri, Özpamir Sitesi Küme Evleri, Pembe Evler Sitesi Küme Evleri, Sağlıkçılar Sitesi Küme Evleri, Sertur Sıtesı Küme Evleri, Surkent Sitesi Küme Evleri)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3858807
Mordoğan (Yalı Cd.)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3852847
Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)
Planlandı
05.11.2026
08:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857757
Donanmacı (Kemal Paşa Cd., Otopark, Yalı Blv.), Tuna (Kemal Paşa Cd., Yalı Blv.)
Planlandı
05.11.2026
08:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857761
Tuna (1690. Sk., 1710. Sk., Kemal Paşa Cd., Yalı Blv.)
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857765
Donanmacı (1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., Yalı Blv.), Tuna (Yalı Blv.)
Planlandı
06.11.2026
08:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857769
Donanmacı (Kemal Paşa Cd.), Tuna (Kemal Paşa Cd., Tiyatro Sk.)
Planlandı
06.11.2026
08:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857781
Donanmacı (Şükran Kurdakul Sk., Ulvi Başman Sk.), Tuna (Kemal Paşa Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857789
Bahariye (1671. Sk., 1716. Sk., 1875. Sk., 1877. Sk., Müjgan Barutçu Sk.), Tuna (1671. Sk., 1716. Sk., İbrahim Yılmaz Sk., Kemal Paşa Cd., Salah Birsel Sk.)
Planlandı
05.11.2026
23:30 - 23:59
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Hat Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857843
Tersane (1671. Sk.)
Planlandı
06.11.2026
06:00 - 06:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3858689
Tersane (1671. Sk.)
Planlandı
06.11.2026
06:30 - 07:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3858948
Cumhuriyet (6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6642. Sk., 6642/2. Sk., 6653. Sk., 6655. Sk., 6718. Sk., 6732. Sk.), İmbatlı (1595. Sk., 1825. Sk., 6070. Sk., 6070/1. Sk., 6070/3. Sk., 6071. Sk., 6071/1. Sk., 6072. Sk., 6076/1. Sk., 6076/2. Sk., 6098. Sk.), İnönü (6730. Sk., 6732. Sk., 6732/1. Sk., 6732/4. Sk., 6732/5. Sk., 6732/6. Sk., 6735. Sk., 6737. Sk., 6739. Sk., 6739/1. Sk., 6740. Sk., 6740/1. Sk., 6741. Sk., 6742. Sk., 6742/1. Sk., 6742/2. Sk., 6743. Sk., 6743/1. Sk., 6744. Sk., 6745. Sk., 6745/1. Sk., 6745/2. Sk., 6746. Sk., 6747. Sk., 6748. Sk., 6749. Sk., 6758. Sk., 6758/1. Sk., 6759. Sk., 6760. Sk., 6761. Sk.), Örnekköy (1847. Sk., 1847/1. Sk., 1847/2. Sk., 1847/3. Sk., 1847/4. Sk., 1847/9. Sk., 6601. Sk., 7400 1. Çıkmazı, 7401. Sk., 7402. Sk., 7403. Sk., 7415. Sk., 7416. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7424. Sk., 7426. Sk., 7450. Sk., 7451. Sk., 7452. Sk., 7453. Sk., 7454. Sk., 7454/1. Sk., 7455/1. Sk., 7457/1. Sk., 7458. Sk., 7459. Sk., 7461/1. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7514. Sk., 7515. Sk., 7517. Sk., 7532. Sk., 7533. Sk., 7534. Sk., 7535. Sk., 7536. Sk., 7536/1. Sk., 7537. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., Girne Blv., Park İçi Yolu, Şehit Komando Onbaşı Yüksel Yavuz Sk.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
08.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852730
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Gençlik Cd., HAYVANKIRAN, Koşar Sk., Paşayeri Sk., Sanayi Cd., Sedir Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, TEK ÇINAR, Yeni Nesil Cd.), Armutlu Hürriyet (2603/1. Sk., 2603/2, AYDERESİ SULUK, Bozürük Sk., Küçüktepe Sk., Küçüktepe Sokak), Aşağıkızılca (2034. Sk.)
Planlandı
08.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852746
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Koşar Sk., Sanayi Cd.)
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857627
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet (KIrbağlarI Sk., Namazgah Sk.), Bağyurdu Yeni (2. Çeşme Sk., 7007, Bademcik Küme Evleri, Behçet Atay Sk., Çalı İçi Küme Evleri, Çamlı Bağlar Küme Evleri, Çayır Küme Evleri, Halıt Bağı Kırüstü Küme Evleri, Hayıtlık Mevkii Küme Evleri, Hayıtlık Mevkii Kümeevleri, İncirlipınar Cd., İzmir Ankara Cd., Kestaneli Bağlar Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Ova Yolu Küme Evleri, Sarı Ceviz Küme Evleri, Tokat Burnu Küme Evleri, Yağpınar Mevki, Yağpınar Mevkii Küme Evleri), Ören 75. Yıl Cumhuriyet (8006. Sk., Arıkaltı 2. Sk., Arıkaltı Cd., Çayır Küme Evleri, Darı Tepesi Sk., İncirlipınar Cd., İzmir Ankara Cd., Karasuluk Sk., Kocabağlar Sk., Namazgah Sk., Şerbetçi Sk.), Sarılar, Sinancılar, Yiğitler (6001 sk., 6002. Sk., Çayır Küme Evleri, Menengeç Mevkii Yolu Küme Evleri)
Planlandı
05.11.2026
12:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857630
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Açelya Sk., Altınpark Cd., Armutlu İzmir Cd., Bağcılar Cd., Barış Cd., Çağıltepe Küme Evleri, Çimen Sk., Deniz Sk., Fethi Bey Cd., Ful Sk., İbrahim Bey Cd., Işın Sk., Pırlanta Sk., Sağlık Cd., Samanyolu Sk., Yakut Sk., Zümrüt Sk.), Aşağıkızılca (2028. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
08:45 - 09:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857964
Bayramlı (Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu)
Planlandı
05.11.2026
09:01 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857971
Bayramlı (Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu)
Planlandı
05.11.2026
17:01 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3857981
Bayramlı (Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3858763
Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3857786
Ovacık (Eşşekderesi Küme Evleri)
Planlandı
05.11.2026
09:40 - 10:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3857816
Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)
Planlandı
05.11.2026
17:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3857821
Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)
Planlandı
05.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3857840
Olgunlar (Avgan Küme Evleri)
Planlandı
06.11.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3858900
Ovacık (Ayderesi Küme Evleri)
Planlandı
06.11.2026
09:40 - 10:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3858915
Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)
Planlandı
06.11.2026
17:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3858919
Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3857799
Gölcük (Şair Mehmet Akif Ersoy Cd.), Yeşil Pınar (302/1. Sk., 305/1. Sk., 311/3. Sk., 314. Sk., 324. Sk., 372/1. Sk., 9301. Sk., 9302. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9306. Sk., 9306/3. Sk., 9307. Sk., 9308. Sk., 9309. Sk., 9310. Sk., 9311. Sk., 9311/1. Sk., 9311/4. Sk., 9312. Sk., 9312/1. Sk., 9313. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy Cd., Vali Kutlu Aktaş Cd.)
Planlandı
07.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3858098
Ahıhıdır (1602. Sk.), Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Ayvacık (2900. Sk., 6504. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6512. Sk., Ayvacık Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.), Belen (700. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 713/1. Sk., 714. Sk., Atatürk Cd., Belen Cumhuriyet Cd., Yayla Arası Küme Evleri), Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Camiikebir (1610. Sk., 1610/1. Sk., 1611. Sk., 313. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu 1. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri, Ortaköy Mevki Yolu Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Çavuş (213. Sk., 217/2. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Gediz Mevkii Sk.), Çukurköy (Çukurköy Küme Evleri), Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2715/1, 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2726. Sk., 2727. Sk., 2729. Sk., 2730. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Değirmendere Ova Küme Evleri, Demirtaş Sk., Emir Alem Kanal Yolu Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Doğa (600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 601/2. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 606/1. Sk., 607. Sk.,
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3857796
Gereli (Gerçekli Yolu, Gereli Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Yolüstü Küme Evleri), Kışla, Türkönü, Yolüstü (Gerçekli Yolu, Kiraz Yolu Cd., Yolüstü Küme Evleri)
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3857809
Balabanlı (Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Emmioğlu (2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd.), Ertuğrul, Gereli (Gereli Küme Evleri), Karakova (Balabanlı Yolu Cd., Karakova Küme Evleri), Ovakent, Umurbey (Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Yolüstü
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3857867
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri), Çaylı (Başarı Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Fidan Sk., Gizem Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk.)
Planlandı
06.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3858714
Birgi (Akpinar Küme Evleri, Birgi Deresi Küme Evleri), Ovacık (AKÇAKMAK KME EVLERİ, Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Ovacık Küme Evleri, Tozlu Yaylası Küme Evleri), Tekke
Planlandı
06.11.2026
10:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3858744
Hürriyet (1672. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Kiraz Yolu Cd.), Zafer (1343. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd.)
Planlandı
06.11.2026
12:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3858748
Anafartalar (Şehit Adnan Menderes Blv.), Süleyman Demirel (1053. Sk., 1055. Sk., 1061. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1127. Sk., 1133. Sk., 1135. Sk., 1137. Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk.), Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1305. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1319. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1328. Sk., 1330. Sk., 1336. Sk., 1338. Sk., 1340. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1382. Sk., 1383. Sk., 1384. Sk., 1385. Sk., 1386. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1390/9. Sk., 1391. Sk., 1392. Sk., 1393. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Şehit Adem Dertsiz Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Erdal Bodur Cd., Şehit Ramazan Bulut Sk., Şehit Şükrü Uzun Sk., Şehit Turan Emeksiz Cd.)
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3857820
Düzce (Azmak Mevki, Azmak Mevkii Küme Evleri, Değirmen Çıkmazı Sk., Dere Sk., Durmaz Çıkmazı Sk., DÜZCE, Hacı Ahmet Sk., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Irmak Sk., Kaya Sk., Kızılcayer Küme Evleri, Kovukkavak Tepecik Yolu Küme Evleri, Kuşçu Sk., Lojman Cd., Torlak Küme Evleri, Yukarı Sk.), Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., turgut, Yakıcılar Sk.), Ulamış (1430. Sk., 1430/1. Sk., 1430/3. Sk., 1432. Sk., 1432/5. Sk., Araplar Küme Evleri, Düzce Cd., Hürriyet Cd.)
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3857841
Akarca (2188. Sk., 2192. Sk., 2192/1 SK., 2194. Sk., 2195. Sk., 2196. Sk., 2197. Sk., 2197/1. Sk., 2198. Sk., 2199. Sk., 2202. Sk., 2204. Sk., 2206. Sk., 2208. Sk.)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3857823
Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Dündarlı (Akkavak Küme Evleri, Çaydere Sk., Dündarlı Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Dündarlı Köyü Yolu, Dündarlı Pınar Sk., Dündarlı Zafer Sk., Patika Sk.), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Akkavak Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)
Planlandı
05.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3857909
Adnan Menderes (Tiflikuyu Küme Evleri)
Planlandı
06.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3857911
Adnan Menderes (Tiflikuyu Küme Evleri)
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
08:45 - 09:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3857964
Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)
Planlandı
05.11.2026
09:01 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3857971
Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)
Planlandı
05.11.2026
17:01 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3857981
Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857820
Kuşçular
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857933
İçmeler (1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857937
Altıntaş (1. Üyük Alan Sk., 2. Başak Sk., 2. Üyükalan Sk., 2. Ziraat Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Akış Sk., Altınkuğu Sk., Altıntaş Sk., Atmaca Sk., Avcar Sk., Avuçalan Sk., Aydınlar Sk., Babacan Sk., Barış Sk., Bayko Sk., Bicek Sk., Bozkurt Sk., Büke Sk., Çağlar Sk., Cemre Sk., Cevizli Sk., Damlı Sk., Doğan Sk., Doruk Sk., Ege Sk., Erdek Sk., Esen Sk., Gülgün Sk., Güneş Sk., Kırlangıç Sk., Manolya Sk., Merve Sk., Ozan Sk., Safir Sk., Sevgi Sk., Yamaç Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd., Ziraat Sk.), Sıra (1. Ondeğirmenler Sk., 2. Ondeğirmenler Sk., 2. Ziraat Sk., 3. Ondeğirmenler Sk., 4. Ondeğirmenler Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Aşağı Çeşme Sk., Bahar Sk., Çiğdem Sk., Dik Sk., Emniyet Sk., Gölgeli Sk., Konuk Sk., Manolya Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Poyraz Sk., Sıra Kuşçular Sk., Zafer Cd., Ziraat Sk.), Yaka (1. Üyük Alan Sk., 2. Üyükalan Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Barış Sk., Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk., Meltem Sk., Rana Sk., Rüya Sk., Saydam Sk., Tan Sk., Ufuk Sk., Zafer Cd.), Yeni (Erinç Sk., Konuk Sk., Zafer Cd.)
Planlandı
05.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857945
Çamlıçay (İsmet İnönü Blv.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857953
Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.)
Planlandı
06.11.2026
09:30 - 16:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857956
Rüstem (Bilgi Sk., Bilim Sk., Çam Sk., Güzel Sk., Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)
Planlandı
06.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3858303
Altıntaş (1168. Sk., Dündarlı Küme Evleri, Zafer Cd.), İçmeler (1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd.)
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852520
Fırat (265/8. Sk., 270. Sk., 270/1. Sk., 270/8. Sk., 270/9. Sk., 271. Sk.), Yenigün (222/14. Sk., 265/16. Sk., 265/18. Sk., 265/26. Sk., 265/29. Sk., 265/8. Sk., 270/6. Sk., 271. Sk., 292/42. Sk., 292/8. Sk., 292/9. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852521
Kozağaç (249/1. Sk., 252/1. Sk., 254. Sk.), Yenigün (254. Sk., 254/11. Sk., 254/4. Sk., 254/7. Sk., 268/9. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852523
Fırat (286. Sk., 288/16. Sk., 633. Sk., 633/1. Sk., 635. Sk., 635/1. Sk., 635/2. Sk., 635/3. Sk., 635/5. Sk., 635/6. Sk., 635/7. Sk., 635/9. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 637/2. Sk., 637/3. Sk., 637/9. Sk., 639. Sk., 639/2. Sk., 647/7. Sk.), Göksu (637. Sk., 637/3. Sk., 637/4. Sk., 637/5. Sk., 639/3. Sk.), Yeşilbağlar (637. Sk., 637/11. Sk., 637/6. Sk., 637/7. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852524
Fırat (265/8. Sk., 270/1. Sk., 270/10. Sk., 270/11. Sk., 270/2. Sk., 270/3. Sk., 270/4. Sk., 270/5. Sk., 270/7. Sk., 272. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852529
Çaldıran (3591/2. Sk., 433. Sk., 433/1. Sk., 433/12. Sk., 433/14. Sk., 433/15. Sk., 433/2. Sk., 433/22. Sk., 433/23. Sk., 433/24. Sk., 433/25. Sk., 433/3. Sk., 433/4. Sk., 433/5. Sk., 433/6. Sk., 433/9. Sk., Menderes Cd.)
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852832
Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3857674
Vali Rahmi Bey (138. Sk., 159. Sk., 295. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 297/2. Sk., 297/3. Sk., 297/4. Sk., Forbes Sk.)
Planlandı
05.11.2026
01:00 - 01:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858105
Mustafa Kemal (Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Yeşilbağlar (637/52. Sk., 637/53. Sk., 637/63. Sk., 637/64. Sk., 647/1. Sk., 647/25. Sk., 647/27. Sk., 647/28. Sk., 647/30. Sk., 647/31. Sk., 647/32. Sk., 647/45. Sk., 647/50. Sk., 647/55. Sk., 647/58. Sk., 647/62. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858863
Çamlık (850. Sk., 851/1. Sk., 852. Sk., 855/1. Sk., 863. Sk., 871. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 877. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Ufuk (848/2. Sk., 848/3. Sk., 860. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 870/3. Sk., 871. Sk., 883. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858869
Ufuk (906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 912. Sk., 912/2. Sk., 913. Sk., 913/1. Sk., 914. Sk., 914/1. Sk., 915. Sk., 916/1. Sk., 918/1. Sk.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858894
Atatürk (202/18. Sk., 202/33. Sk., 202/35. Sk., 202/36. Sk., 202/37. Sk., 204. Sk., 204/1. Sk., 204/11. Sk., 204/13. Sk., 204/14. Sk., 204/15. Sk., 204/16. Sk., 204/17. Sk., 204/2. Sk., 204/21. Sk., 204/22. Sk., 204/27. Sk., 204/29. Sk., 204/3. Sk., 204/37. Sk., 204/4. Sk., 204/5. Sk., 206/13. Sk., 63/6. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Cd.)
Planlandı
06.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858899
Efeler (325. Sk., Forbes Sk.)
Planlandı
06.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858903
Buca Koop. (1413. Sk., 1417. Sk., 1418. Sk., 1419. Sk., 1420. Sk., 200/71. Sk., 206/5. Sk.), Kuruçeşme (İzmir Çevre Yolu)
Planlandı
06.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858909
Çamlıkule (222/6. Sk., 222/7. Sk., 222/8. Sk., 222/9. Sk., 239. Sk., 241. Sk., 241/1. Sk., 241/2. Sk., 254. Sk., 290/13. Sk., 290/7. Sk., 290/9. Sk., 291. Sk., 291/1. Sk., 291/2. Sk., 291/3. Sk., 291/4. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Kozağaç (239. Sk., 243. Sk., 245. Sk., 276. Sk., 276/2. Sk., 276/3. Sk.), Yenigün (222/8. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3857950
Altıntaş (362. Sk., 363. Sk., 364. Sk.)
Planlandı
06.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3859104
Kültür (1407. Sk., Plevne Blv., Talatpaşa Blv.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3857801
Görece Cumhuriyet (5038. Sk., 5040. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3858902
Görece Cumhuriyet (5038. Sk., 5040. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3858911
Gazipaşa (Çevre Yolu), Görece Cumhuriyet (5002. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., Çevre Yolu, Muhtar Nihat Sertel Cd.)
BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
06.11.2026
13:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3859096
Eğitim (65/16. Sk., Cem Sultan Sk., Mehmet Emin Sk., Mevlana Sk., Şehit Kamil Özdemir Sk., Ulubatlı Sk.)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3851619
Aydınlıkevler (6793. Sk., 6794. Sk., 6794/5. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/1. Sk., 6797. Sk., 6797/1. Sk., 6798. Sk., 6799. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3851622
Aydınlıkevler (6783. Sk., 6784. Sk., 6790. Sk., 6792. Sk., 6792/1. Sk., 6793. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/3. Sk.)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3857807
Yalı (125. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 149. Sk., 149/1. Sk., 189. Sk., 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., Mithatpaşa Cd.)
Planlandı
05.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3857833
Yelki (Namık Elal Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3858812
Mustafa Kemal Paşa (2103. Sk., 2106. Sk., 2115. Sk., 2119. Sk., 2121. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2131/1. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
23:30 - 23:59
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Hat Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3857843
Soğukkuyu (1847. Sk., 1847/12. Sk., 1848. Sk., Girne Blv.), Turan
Planlandı
06.11.2026
06:00 - 06:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858689
Soğukkuyu (1847. Sk., 1847/12. Sk., 1848. Sk., Girne Blv.), Turan
Planlandı
06.11.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858742
Adalet (1600. Sk., 1600/1. Sk., 1600/2. Sk., 1600/3. Sk., Haydar Aliyev Cd., Manas Blv.)
Planlandı
06.11.2026
09:30 - 15:31
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858756
Osmangazi (597. Sk., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858758
Osmangazi (İbrahim Ethem Cd., İbrahim Racı Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858767
Osmangazi (588. Sk., İbrahim Ethem Cd.)
Planlandı
06.11.2026
09:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858775
Osmangazi (569. Sk., 569/2. Sk., 569/3. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 579. Sk., 580. Sk., 581. Sk., 582. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 597. Sk., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., İbrahim Racı Cd.)
Planlandı
06.11.2026
10:30 - 11:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858782
Osmangazi (597. Sk., İbrahim Ethem Cd., Yavuz Cd.)
Planlandı
06.11.2026
06:30 - 07:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858948
Soğukkuyu (1847. Sk., 1847/10. Sk., 1847/14. Sk., 1847/15. Sk., Girne Blv.)
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.11.2026
11:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857960
Bahar (2956. Sk.), Gülyaka (2956. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
14:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857973
Ali Fuat Cebesoy (9125/6. Sk., 9170/15. Sk., 9505. Sk., Erdal Yaklav Blv.)
Planlandı
05.11.2026
08:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857985
Ali Fuat Cebesoy (9125/6. Sk., 9501/1. Sk., 9501/2. Sk., 9501/3. Sk., 9517. Sk., 9519. Sk., 9520. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
10:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857989
Özgür (3885. Sk., 3896. Sk., 3896/1. Sk., 3898. Sk., 3898/3. Sk., 3901. Sk., 3901/1. Sk., 3902. Sk., 3904. Sk., 3905. Sk., 3905/1. Sk., 3906. Sk., 3907. Sk., 3908. Sk., 3909. Sk., 3910. Sk., 3910/1. Sk., 3911. Sk., 3912. Sk., 3912/1. Sk., 3912/2. Sk., 3913. Sk., 3913/1. Sk., 3916. Sk., 3916/1. Sk., 3916/2. Sk., 3916/3. Sk., 3917. Sk., 3921. Sk., 3921/1. Sk., 3921/2. Sk., 3921/3. Sk., 3921/4. Sk., 3921/5. Sk., 3921/6. Sk., 3922. Sk., 3923. Sk., 3924. Sk., 3924/1. Sk., 3924/2. Sk., 3924/3. Sk., 3925. Sk., 3926. Sk., 3941. Sk., 3942. Sk., 3943. Sk., 3971. Sk.), Yüzbaşı Şerafettin (3971. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
13:00 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3857996
Devrim (3771. Sk., 3771/13. Sk., 3771/14. Sk., 3771/2. Sk., 3771/22. Sk., 3771/3. Sk., 3771/4. Sk.)
Planlandı
05.11.2026
16:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3858003
Aydın (4294/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4315. Sk.)
Planlandı
06.11.2026
08:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859092
Devrim (3771/12. Sk., 3771/2. Sk., 3771/5. Sk., 3771/6. Sk.), Günaltay (5714/1. Sk.), Kibar (3762. Sk., 3767. Sk., 3808. Sk., 3809. Sk., 5714/1. Sk.)
Planlandı
06.11.2026
10:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859094
Devrim (3749/1. Sk., 3749/2. Sk., 3749/3. Sk., 3749/4. Sk., 3753/23. Sk., 3771/2. Sk., Eski İzmir Cd.), Gazi (3890. Sk., 3891. Sk., 3891/1. Sk., 3891/2. Sk., 3891/3. Sk., 3892. Sk., Eski İzmir Cd.)
Planlandı
06.11.2026
13:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859096
Fahrettin Altay (53. Sk., 65/15. Sk., 65/16. Sk., 65/21. Sk., 65/22. Sk., 65/5. Sk.)
Planlandı
06.11.2026
15:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859100
Barış (4499. Sk., 4525. Sk., 4526. Sk., 4527. Sk., 5714/1. Sk.), Selvili (4019/1. Sk., 4019/10. Sk., 4019/14. Sk., 4019/3. Sk., 4019/9. Sk., 4093. Sk., 4095. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4125. Sk., 4126. Sk., 4127. Sk., 4128. Sk., 4129. Sk., 4130. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 5714/1. Sk., Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv.)