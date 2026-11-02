Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Mersin'in Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir ilçelerinde planlı ve anlık elektrik kesintileri meydana geleceği bildirildi. İşte, Toroslar kesinti programı...

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Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programına göre kesintilerin önemli bir bölümü şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Çalışmaların saat aralıkları ilçelere ve etkilenen bölgelere göre değişirken, bazı noktalarda sabah saatlerinde kesilecek elektriğin akşam saatlerine kadar verilmemesi planlanıyor. Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir ilçelerinde gerçekleşecek planlı kesintilerin saatleri ve mahalle/sokak bilgileri de paylaşıldı. İşte, Toroslar planlı kesinti listesi...

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 2, 3, 4 KASIM

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)

AKDENİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 10:00 - 13:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 128, 4625, 4629, BURHAN FELEK, 4504, 4510, 4515, 4517, 4525

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CAMİ ŞERİF, 5225 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANKAYA, 4706 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANKAYA, 4710 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİLEK, 63128 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİLEK, 6393 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNEŞ, 5808 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.



03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESENLİ, HEBİLLİ, IĞDIR

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)

ANAMUR ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:00 - 14:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RAUF DENKTAŞ, 1412, 1441, PİRİ REİS, 19 MAYIS, 1411, 1413, 1416

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3268, 3238, 3272, KALEMÖZÜ, 3243, KÖSE EVRAN, 3241, DEGİRMEN DERESİ, BAĞLA, SARILAR, GÖZ YOLU, HACIALİM, HAZNEDARLAR, HACIALİBEYLER (ORTAKÖY), SİNAT, HACIALİBEYLER, ÜNÜVERSİTE, GÜNEYLİLER, AFACAN, SİNANLAR, BUCAKLI, DEĞİRMENDERE, KAYRAK BELENİ, NASRETTİN, ÇEŞME ALANI, TORUNLAR, ATATÜRK, HAKKI GÖLGELİ, ARAPLAR_1, ERİŞKİNLER, DEMİRLER, HAMDİ KADİROĞLU, SOLAKLAR, KORKMAZLAR, KARABUCAK, KARABIYIKLAR, DOLULAR, ORTAKÖY

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:00 - 14:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1415

Bakım Çalışması

02.11.2026 11:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKBAŞ

Bakım Çalışması

02.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELENSAZAK, KILIÇ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_2, RIŞVAN, BAKILAR

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI, ÇANDIR, DEMİROLUK, İNSU, TAŞPINAR, YENİSU, BAĞARASI, MERKEZ_14, AK BELEN, BOĞAZ_1, BOZDOGAN_1, BOZYAZILILAR, ÇANDIR GÜNEY, ÇANDIR KUZEY, ELMALI OLUK, GÜNEYYURT, HALKALI, KİRLİK, KOCA OLUK, KUZEYYURT, KÜÇÜK ABANOZ, KÜÇÜK OLUK, MERKEZ_7, METERİS, MÜMİN GUYUSU, OR-NAS, ÖĞRETMENEVLERİ, SARICALAR, ŞABAN OLUK, ŞIHARDICI, TUTARLI, TÜRÜDÜ YURDU, YEŞİLYURT, YUVACIK, BAĞLAMA, ÇOKOLUK, KABAAĞAÇ, KÖTEKLER_1, MERKEZ_1, YÜKSELEN, ÇOĞLUK, KOCAKUYU, KÖSALİ, TERSAKAN, KOZAĞACI, KAŞ YAYLASI, 1903, 1904, 1905, 1907, NARAĞACI

Bakım Çalışması

03.11.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİBEK, MERKEZ_14

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUZ-KÖK

Bakım Çalışması

04.11.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İBİŞLER, MERKEZ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOCABÜK, ÖTKÜNLER, KARATAŞ, MERKEZ_5, MERKEZ_15

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOCABÜK, ÖTKÜNLER, KARATAŞ, MERKEZ_5, MERKEZ_15

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRLER, DOLULAR, GÜNEYLİLER, HACIALİBEYLER, HACIALİBEYLER (ORTAKÖY), KARABUCAK, KAYRAK BELENİ, NASRETTİN, ORTAKÖY, SARILAR, SİNANLAR, SOLAKLAR

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KORUCUK

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KORUCUK

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)



AYDINCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİYÖRÜK, MURTÇUKURU, MERKEZ_2



Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİYÖRÜK, MURTÇUKURU, MERKEZ_2

Bakım Çalışması

04.11.2026 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_3, MERKEZ_2, TEKNECİK, YENİYÖRÜK

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)

BOZYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRLILAR, TEKELİ MEHMET PAŞA, GAZİ, MEVLANA, SİLİFKE-ANTALYA

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 917, 915, 916, 914, 904, 903, EMİR ALİ ÇAVUŞ, ALPARSLAN TÜRKEŞ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 806, 803, 810, 812, 805, 901, 906, 909, HALİL EROL, 903, 902, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, 907

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI, ÇANDIR, DEMİROLUK, İNSU, TAŞPINAR, YENİSU, BAĞARASI, MERKEZ_14, AK BELEN, BOĞAZ_1, BOZDOGAN_1, BOZYAZILILAR, ÇANDIR GÜNEY, ÇANDIR KUZEY, ELMALI OLUK, GÜNEYYURT, HALKALI, KİRLİK, KOCA OLUK, KUZEYYURT, KÜÇÜK ABANOZ, KÜÇÜK OLUK, MERKEZ_7, METERİS, MÜMİN GUYUSU, OR-NAS, ÖĞRETMENEVLERİ, SARICALAR, ŞABAN OLUK, ŞIHARDICI, TUTARLI, TÜRÜDÜ YURDU, YEŞİLYURT, YUVACIK, BAĞLAMA, ÇOKOLUK, KABAAĞAÇ, KÖTEKLER_1, MERKEZ_1, YÜKSELEN, ÇOĞLUK, KOCAKUYU, KÖSALİ, TERSAKAN, KOZAĞACI, KAŞ YAYLASI, 1903, 1904, 1905, 1907, NARAĞACI

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)

ERDEMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOYALI ÇEŞME, DAYAKLI, DELİ ALİ, ESKİ ÖREN, FETELLİ, KIZILSEKİ, SANCILILAR, TEPELLİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVGADI, MERKEZ_10

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 203 (YENİ), 309_1, 211, DOĞRULAR, 308, DOĞAN YİĞİT, 307_1, DEMİRLER, 306, 302

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELOLUK B.M, BAHÇE_1, MERKEZ_4

Bakım Çalışması

02.11.2026 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_4, AKÇEŞME_1

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:15 - 17:15

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_18, ÇAMLI

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SANCILILAR, TEPELLİ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVGADI, MERKEZ_10, ERDEMLİ, MELLAŞLAR, MELLAŞLAR 1.ÇIKMAZI, MUSA YILMAZ, ÖĞRETMENLER_1

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVGADI, AŞIK İBRAHİM OĞUZ, HOCAOĞLU KUYUSU, HOCAOĞLU KUYUSU 1.BOZ TEPE, MİLSEKİ, UZUNKUYU, VELİKİYA

Bakım Çalışması

03.11.2026 15:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYACI VADİSİ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:15 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALPASLAN, LAMAS

Bakım Çalışması

03.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LAMAS, İBRAHİM KIRIŞ, AKSAY

Bakım Çalışması

03.11.2026 13:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLLÜ HAYAT, KAYACI VADİSİ

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_2

Bakım Çalışması

04.11.2026 13:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 33011, KÖŞKERLİ, MERKEZ_2

Bakım Çalışması

04.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİRİŞ

Bakım Çalışması

04.11.2026 15:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖŞKERLİ

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İLEMİN

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MALUPINAR GÖKKAYRAK

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖKÜZLÜ, ÇAMLI GÖK

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, GÖKTEPE, MERKEZ_9, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, MERKEZ_4, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİ, SAYHARMANI, AKKUYU, MERKEZ_3, GERMETAŞ, ESER KUYU, KAPITAŞ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SOLMAZ, PELİTLİ, MEZARLIK_4, KARADAĞ, MEVLANA, KADILAR (BATISANDAL), KIZILBAĞ_1, YANIKHAN, MERKEZ_24, YÜKSEK, ÖKÜZLÜ, ÇIBIKLI, ÇAMLI GÖK, KADILAR_1, VELİ BALCI, PAŞA, ŞEHİT ALBAY SÜLEMAN, NUMANOĞLU, UYGUNLAR, YUNUS EMRE_3, EGEMEN, KUVAİ MİLLİYE, TEPEDİBİ, TOPALLAR, CAMİİ_1, DEMİRTAŞ, BARBAROS, ELECE (MERKEZ), UYSAL, YILMAZ, MEHMET AKİF ERSOY_1, AKTAŞ, PİRİLER, ZAFER, KALE_2, CUMHURİYET_6, HOMURLU, PAŞA (MERKEZ), OKURLAR, GEÇİTLER, PETROL, ATATÜRK_5, RADAR YOLU, ESKİ YOL (MERKEZ), ÇINARLAR, BARIŞ, PİRİ REİS_1, BAYRAM, HACI EFENDİ, ÇETİN, ESKİ YOL, GÖLGELİLER, ELECE, MENDERES_2, UÇAR, OKUL YOLU, AHMET TEKELİ, USLULAR_1, KELLE MUSTAFA, SERTLER_1, KARATAŞ, BELEDİYE_2, RADAR YOLU (ÇAYIROLUK), FATİH_1, ÜÇARMUT, GÖLET, MİMAR SİNAN_2, BAĞLAR_1, CUMHURİYET (MERKEZ), ÇİFTLİK, BALCILAR, TETİR, BUCAKLAR, İMİRZELİ, MERKEZ_15, KARADAĞ_1, MEZARLIK_2, ALPARSLAN, TOPKARA, ÖZDEMİR, DAĞLI, SAZAK, SERİN, SIRRI, AYDINALP, DUR, BAHÇECİK, BALCI_1, MALAZGİRT (AZİMLİ), MENDERES

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİKÖY

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİKÖY, KASIMKÖY, ÖMER TAY

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 208, 203, 213, 203 (YENİ), 206_1

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 204_1, 213, 211, 207_1, 205_1, 208, 307_1, 306, 203, 302, 206_1, 309_1, 308, 303_1, 202_2, 203 (YENİ)

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)



GÜLNAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 11:00 - 12:15

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUT, ANAMURLU, KAYISI, UĞURLU, KUZÖNÜ, AKGEDİK, MUT/2, KABAKÇI

Bakım Çalışması

02.11.2026 15:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SİNCANLI/17, FATİH, DURUDAŞ-, SİNCANLI, SİNCANLI/16, SİNCANLI/14

Bakım Çalışması

02.11.2026 13:30 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLNARENTEGRE, ALAKİLİSE

Bakım Çalışması

03.11.2026 11:00 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SİNCANLI, DURUDAŞ-, SİNCANLI/14

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUZÖNÜ/1

Bakım Çalışması

03.11.2026 13:30 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEFEKALTI

Bakım Çalışması

03.11.2026 15:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURBAĞ

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİ/8

Bakım Çalışması

04.11.2026 13:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADA YOLU, BURKUT, ÇUKURKONAK, ERMENEK, ERMENEK/13, ERMENEK/16, ERMENEK/18, ERMENEK/6, IŞIKLI YOLU, IŞIKLI YOLU/1, IŞIKLI YOLU/2, IŞIKLI YOLU/4, KARAKIZ, KARAKIZ/1, KAVUKLU, KAVUKLU/1, ÖZ, ÖZ/1, ÖZER, PAŞA, SARIKAVAK BURKUT SK ENTEGRE, SARIKAVAK/1, SARIKAVAK/2, ŞARLAK, ŞARLAK/1, TOZKOVAN, UYSAL TURHAN, UYSALTURHANENTEGRE, ÜNLÜ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARIKUYUSU MERKEZ ENTEGRE, GÖMBECE, MERKEZ/11, ORTA, TEFEKALTI, GÜMGÜM, KAPLANTAŞI, ÖRTÜLÜ, KURBAĞ

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)

MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 11:00 - 12:45

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 35408, 35414, 35416, 35421, 35423, 35427, 35431, 35433, 35435, BAKANLIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, LİMON

Bakım Çalışması

02.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 35401, 35408, 35412, 35415, BAKANLIK

Bakım Çalışması

02.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 35402, 35406, 35423, 35427, 35429, 35435, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, LİMON

Bakım Çalışması

03.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 33150, 33152, 33153, 33154, 33155, 33156, 33157, 33159, BABİL, CENGİZ TOPEL, YONCA

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 33153, 33155, 33157, 33158, 33160, 33162, 33163, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, GÜL, NERGİZ

Bakım Çalışması

03.11.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 33178, 33180, 33182, 33184, 33191, 33195, 33205, İSMET İNÖNÜ, KELVELİ

Bakım Çalışması

03.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜME5, 33194, 33196, 33215, İSMET İNÖNÜ, YÜKSEK HARMAN

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 71064, 71025

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)

MUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak IRMAKLI

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇÖMELEK

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKÇETAŞ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIŞLAKÖY, KURTSUYU

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak IRMAKLI

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)

SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURTULUŞ_1, SÖKÜN_1, BAHÇE_3

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HIRMANLI/5, HIRMANLI/7, HIRMANLI/9, HIRMANLI/4, HIRMANLI/3

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZ, MERKEZ_4, KAVAK_1, BAĞCAĞIZ

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNDÜZLER, IŞIKOLUĞU, YENİSU

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI, YUKARI, ALADAM, ATATÜRK (CUMHURİYET), ATATÜRK (HASANALİLER), ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK_17, ATATÜRK_19, ATATÜRK_25, ATATÜRK_29, ATATÜRK_4, ATATÜRK/11, ATLAS, BALCI, ÇAMLI, ÇOPUR, DAR, GURBET, HARNUPLU_1, HARNUPLU/1, KAVLAKLI, KAYIK KÖY, MANCINIK, NARLICA, NARLICA/1, ÖZBAĞ, SAKIZLI, SAKIZLI/1, SULUCA, ŞAHPA, TELEMECİ, TERELİ, TERELİ/1, TERELİ/3

Bakım Çalışması

03.11.2026 10:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞALANI

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAKKOYAĞI

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2_5, FABRİKA, BAĞALANI

Bakım Çalışması

04.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞALANI, TOKMAR

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOLACALIKOYUNCU

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_4, ÖZ, BAĞCAĞIZ, KAVAK_1

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURTULUŞ_1, SÖKÜN_1, BAHÇE_3

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDAN, ÇAYIR, VAROL/1, ÇELTİK, 112-, BİRLİK, 126, 122_2, AÇELYA_2, 150_1, BAHÇE_3, 5076, ÇELTİKÇİ, 5075

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak IŞIKOLUĞU, YENİSU, GÜNDÜZLER

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI, YUKARI, ALADAM, ATATÜRK (CUMHURİYET), ATATÜRK (HASANALİLER), ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK_14, ATATÜRK_17, ATATÜRK_19, ATATÜRK_25, ATATÜRK_29, ATATÜRK_4, ATATÜRK/11, ATLAS, BALCI, BURUN, ÇAMLI, ÇOKU, ÇOPUR, DAR, GÖZTEPESİ, GURBET, GÜRSOY, HACI HALİL, HARNUPLU_1, HARNUPLU/1, KALE_2, KALE/1, KARA DEVE, KARA DEVE/2, KAVLAKLI, KAYIK KÖY, KAYRAÇ, KEŞLİK, KEŞLİK/1, MANCINIK, NARLICA, NARLICA/1, NAZIM HİKMET, ÖREN, ÖREN/1, ÖREN/2, ÖZBAĞ, SAKIZLI, SAKIZLI/1, SULUCA, ŞAHPA, TELEMECİ, TERELİ, TERELİ/1, TERELİ/3

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜRRİYET/1

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)

TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞBAŞI, ÇİÇEKLİ., YARAMIŞ

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELEN

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKOCALI MERKEZ, ŞİRİNPINAR, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, 46109, 46105, 46101, 4674, 46122, 46116, 46103, 46107, 4695, 4641, 4645, 4647, 46126, 4639, 4672, 4668, 46118, 4648, 4664, 4665, 46124, 4667, 4689, ATATÜRK, 4643, 4657, 4676, 4661, MUHACİR, İNCİRLİKUYU MERKEZ, TAKBAŞ MERKEZ, ÇİFTLİK_1

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEMERKANT, 1278, 1241, ATATÜRK, 1249., 1253., 1280, 1276, 1243, 12112, İNCİRLİKUYU MERKEZ, 3692, 3673., KASIM EKENLER BLV., 3621., 3625., 3698, 3694, 3683, 3627, 3687, TAKBAŞ MERKEZ, KARTALTEPE, ÇİFTLİK_1

Bakım Çalışması

02.11.2026 10:30 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3654., 3656., 3660., 3662., ATATÜRK, ÇAKMAKOĞLU, 3609., 3611., 3613., 3615., 3622., 3629., 3631., 3639., SADIK ELİYEŞİL, 3620., 3624., 3633., 3637., 3617

Bakım Çalışması

02.11.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2676, 2691

Bakım Çalışması

02.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2673

Bakım Çalışması

03.11.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 0406., 0412, MAVİ, GAZİPAŞA, 0403, 0414, 0401, 1808.

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 0276, 0253., 0261., ORHUN, TURAN, 0256., ORHUN CD., 0259., 0274., 0284, 0286

Bakım Çalışması

03.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 0481, 0489, 0483, 0485, 04124, 04130, 04116, 04126, 0487, 04116., 04134

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYVALI, SANDAL MERKEZ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AĞZIDELİK, AKARSU, BAHARLI, ÇATALCA, ÇAYBOYU, HALİTAĞA, KELAHMET

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3., 5., 6., 8., 9., HACI FERİZOĞLU, 10., 13., 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, AZİME GÜNAY, 2., 1., ELİYEŞİL

Bakım Çalışması

03.11.2026 10:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6., 9., HACI FERİZOĞLU, 13., 14., 16., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, ATATÜRK., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 12., 15., 18., 2., 1.

Bakım Çalışması

03.11.2026 11:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACI FERİZOĞLU, 16., 17., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 18.

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞBAŞI, ÇİÇEKLİ., YARAMIŞ

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1205, ATATÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, 1201., 1202., 1204., 1206., 1203., 1873, 1862, 1821., 1823., 1828., 1829., 1833., 1837., 1840., 1844., 1846., 1875, 1850., 1874., 1876., 1878., 1811., 1813., ŞHT.PİY.AST.BŞÇ FARUK KAYA(1814), 1890., 1894., 1809., 1852., 1854., 1856., 1858., 1860., PROF.DR.AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN (1864), 1868., 1870., 1872., 1827., 1831., 1835., 1842., 1848., 1869, 18124, 1871, 3650., 3654., 3656., 3660., 3662., 3678., KASIM EKENLER BLV., MÜCAHİTLER, ÇAKMAKOĞLU, 3604., 3605., 3608., 3609., 3611., 3612., 3613., 3615., 3616., 3618., 3622., 3629., 3631., 3635., 3639., 3641., 3642., SADIK ELİYEŞİL, 3602., 3606., ŞEH.POLİS LÜTFİ CAN (3610.), 3614., 3620., 3624., 3633., 3637., 3617, 36101, DR.DEVLET BAHÇELİ, ŞHT.MESUT ÇİFTCİ (4035), 40112, 40114, 4001., 4002., 4003., 4004., 4005., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., ŞHT.J.ER YURDAKUL ALCAN(4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4022., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4065., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4075., 4076., 4078., 4079., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., ŞHT.J.BŞÇVŞ.TAHSİN KURT(4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4071., 4074., 4077., 4081., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121, 4017.

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 0172, 0151, 0174, 0153, 0125., 0145., 0148., 0160., PİRİ REİS, VEYSEL ÇAVUŞ, 0178., YAVUZ SULTAN SELİM

Bakım Çalışması

04.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 0111., 0113., 0117., 0119., 0124., 0126., 0130., 0132., 0121, 0115., 0128., DR.DEVLET BAHÇELİ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 04114, 0481, MAVİ, 0489, 04122, 0483, 0485, 0477, 0465, 04104, 04124, 0445, 0451, 0463, 0447, 0459, 0467, 04130, 0457, 04116, 04112, 0455, 04106, 04108, 0469, 0461, 0482., 0453, 04118, 04110, 04126, ŞAMİL BASAYEV, 0487, EMİN POLAT, 04120, 04116., MAVİ BULVAR, 04134, 04178, 1933., 1943., 1944., 1946., 1947., 1951., 1952., 1954., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., 1963., 1966., 1971., 1973., 1945., 1950., 1953., 1957., 1965., GAZİPAŞA, 1961, 1987, 1989

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)



TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAÇOBAN



Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARACAAĞAÇ PINARI, SANDALLI

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 92036, 92040, 92042, 92044, 92047

Bakım Çalışması

03.11.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 213, 218_2, 92054, 92055, 92059, 92061, 92063, 92065, 92124, GAZİ OSMAN PAŞA

Bakım Çalışması

03.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 218_1, 92044, 92055, 207_1, 218_2

Bakım Çalışması

03.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 209_1, 88030, 88057, H. OKAN MERZECİ, 92036, 92040, 92045

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 126001, 126002, 126004, 126005, 126007, 126009, 126011, 126012, 126022, 126023, 126024, 126025, 126026, 126087, BOLKAR, MERKEZ_2

Bakım Çalışması

04.11.2026 15:30 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 127025, AŞAĞI YENİKÖY

Bakım Çalışması

04.11.2026 13:30 - 15:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 125001, 125029, 125036, KIZILGEÇİT, MERKEZ_10

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_6

Bakım Çalışması

04.11.2026 15:00 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 10315, 323, 324, 327, 329, 330_1, 331, 333, 337, CUMAPINARI, GÖZNE_2, SAĞLIK

Bakım Çalışması

04.11.2026 13:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_6, 113

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 109001, 109002, 109005, 109007, DÜĞDÜÖREN, İNÖNÜ, KAŞLI, 108005, 108006, 108007, 108009, 108014, 108020, 108021, 108023, 108024, 108025, 108026, 108027, 108029, 108033, 108037, 108038, 108039, 108045, 108049, 108050, 108054, 108070, 108074, 108082, 108100, 3 OCAK, AKGEDİK, CUMHURİYET_1, FEVZİ ÇAKMAK_1, GÖZNE_1, KORKUT ATA, MEHMET AKİF ERSOY_1

Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

02.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 15., 28149, 28154, 2828, 2834, 2839, 2841, 2849, 2863, 2876, VALİ HÜSEYİN AKSOY

Bakım Çalışması

02.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 28116, 2841, 2843, 2847, İSMET İNÖNÜ

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