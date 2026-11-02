Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım (Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir)
Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Mersin'in Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir ilçelerinde planlı ve anlık elektrik kesintileri meydana geleceği bildirildi. İşte, Toroslar kesinti programı...
Mersin elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programına göre kesintilerin önemli bir bölümü şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Çalışmaların saat aralıkları ilçelere ve etkilenen bölgelere göre değişirken, bazı noktalarda sabah saatlerinde kesilecek elektriğin akşam saatlerine kadar verilmemesi planlanıyor. Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke, Toroslar, Gülnar, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Yenişehir ilçelerinde gerçekleşecek planlı kesintilerin saatleri ve mahalle/sokak bilgileri de paylaşıldı. İşte, Toroslar planlı kesinti listesi...
MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 2, 3, 4 KASIM
AKDENİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 10:00 - 13:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 128, 4625, 4629, BURHAN FELEK, 4504, 4510, 4515, 4517, 4525
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
CAMİ ŞERİF, 5225 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇANKAYA, 4706 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇANKAYA, 4710 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇİLEK, 63128 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇİLEK, 6393 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞ, 5808 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENLİ, HEBİLLİ, IĞDIR
ANAMUR ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:00 - 14:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RAUF DENKTAŞ, 1412, 1441, PİRİ REİS, 19 MAYIS, 1411, 1413, 1416
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3268, 3238, 3272, KALEMÖZÜ, 3243, KÖSE EVRAN, 3241, DEGİRMEN DERESİ, BAĞLA, SARILAR, GÖZ YOLU, HACIALİM, HAZNEDARLAR, HACIALİBEYLER (ORTAKÖY), SİNAT, HACIALİBEYLER, ÜNÜVERSİTE, GÜNEYLİLER, AFACAN, SİNANLAR, BUCAKLI, DEĞİRMENDERE, KAYRAK BELENİ, NASRETTİN, ÇEŞME ALANI, TORUNLAR, ATATÜRK, HAKKI GÖLGELİ, ARAPLAR_1, ERİŞKİNLER, DEMİRLER, HAMDİ KADİROĞLU, SOLAKLAR, KORKMAZLAR, KARABUCAK, KARABIYIKLAR, DOLULAR, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 14:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1415
Bakım Çalışması
02.11.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKBAŞ
Bakım Çalışması
02.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELENSAZAK, KILIÇ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_2, RIŞVAN, BAKILAR
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI, ÇANDIR, DEMİROLUK, İNSU, TAŞPINAR, YENİSU, BAĞARASI, MERKEZ_14, AK BELEN, BOĞAZ_1, BOZDOGAN_1, BOZYAZILILAR, ÇANDIR GÜNEY, ÇANDIR KUZEY, ELMALI OLUK, GÜNEYYURT, HALKALI, KİRLİK, KOCA OLUK, KUZEYYURT, KÜÇÜK ABANOZ, KÜÇÜK OLUK, MERKEZ_7, METERİS, MÜMİN GUYUSU, OR-NAS, ÖĞRETMENEVLERİ, SARICALAR, ŞABAN OLUK, ŞIHARDICI, TUTARLI, TÜRÜDÜ YURDU, YEŞİLYURT, YUVACIK, BAĞLAMA, ÇOKOLUK, KABAAĞAÇ, KÖTEKLER_1, MERKEZ_1, YÜKSELEN, ÇOĞLUK, KOCAKUYU, KÖSALİ, TERSAKAN, KOZAĞACI, KAŞ YAYLASI, 1903, 1904, 1905, 1907, NARAĞACI
Bakım Çalışması
03.11.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBEK, MERKEZ_14
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZ-KÖK
Bakım Çalışması
04.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İBİŞLER, MERKEZ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCABÜK, ÖTKÜNLER, KARATAŞ, MERKEZ_5, MERKEZ_15
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCABÜK, ÖTKÜNLER, KARATAŞ, MERKEZ_5, MERKEZ_15
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRLER, DOLULAR, GÜNEYLİLER, HACIALİBEYLER, HACIALİBEYLER (ORTAKÖY), KARABUCAK, KAYRAK BELENİ, NASRETTİN, ORTAKÖY, SARILAR, SİNANLAR, SOLAKLAR
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORUCUK
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORUCUK
AYDINCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYÖRÜK, MURTÇUKURU, MERKEZ_2
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYÖRÜK, MURTÇUKURU, MERKEZ_2
Bakım Çalışması
04.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_3, MERKEZ_2, TEKNECİK, YENİYÖRÜK
BOZYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRLILAR, TEKELİ MEHMET PAŞA, GAZİ, MEVLANA, SİLİFKE-ANTALYA
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 917, 915, 916, 914, 904, 903, EMİR ALİ ÇAVUŞ, ALPARSLAN TÜRKEŞ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 806, 803, 810, 812, 805, 901, 906, 909, HALİL EROL, 903, 902, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, 907
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI, ÇANDIR, DEMİROLUK, İNSU, TAŞPINAR, YENİSU, BAĞARASI, MERKEZ_14, AK BELEN, BOĞAZ_1, BOZDOGAN_1, BOZYAZILILAR, ÇANDIR GÜNEY, ÇANDIR KUZEY, ELMALI OLUK, GÜNEYYURT, HALKALI, KİRLİK, KOCA OLUK, KUZEYYURT, KÜÇÜK ABANOZ, KÜÇÜK OLUK, MERKEZ_7, METERİS, MÜMİN GUYUSU, OR-NAS, ÖĞRETMENEVLERİ, SARICALAR, ŞABAN OLUK, ŞIHARDICI, TUTARLI, TÜRÜDÜ YURDU, YEŞİLYURT, YUVACIK, BAĞLAMA, ÇOKOLUK, KABAAĞAÇ, KÖTEKLER_1, MERKEZ_1, YÜKSELEN, ÇOĞLUK, KOCAKUYU, KÖSALİ, TERSAKAN, KOZAĞACI, KAŞ YAYLASI, 1903, 1904, 1905, 1907, NARAĞACI
ERDEMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALI ÇEŞME, DAYAKLI, DELİ ALİ, ESKİ ÖREN, FETELLİ, KIZILSEKİ, SANCILILAR, TEPELLİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVGADI, MERKEZ_10
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 203 (YENİ), 309_1, 211, DOĞRULAR, 308, DOĞAN YİĞİT, 307_1, DEMİRLER, 306, 302
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELOLUK B.M, BAHÇE_1, MERKEZ_4
Bakım Çalışması
02.11.2026 10:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_4, AKÇEŞME_1
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:15 - 17:15
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_18, ÇAMLI
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANCILILAR, TEPELLİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVGADI, MERKEZ_10, ERDEMLİ, MELLAŞLAR, MELLAŞLAR 1.ÇIKMAZI, MUSA YILMAZ, ÖĞRETMENLER_1
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVGADI, AŞIK İBRAHİM OĞUZ, HOCAOĞLU KUYUSU, HOCAOĞLU KUYUSU 1.BOZ TEPE, MİLSEKİ, UZUNKUYU, VELİKİYA
Bakım Çalışması
03.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYACI VADİSİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:15 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPASLAN, LAMAS
Bakım Çalışması
03.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LAMAS, İBRAHİM KIRIŞ, AKSAY
Bakım Çalışması
03.11.2026 13:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLLÜ HAYAT, KAYACI VADİSİ
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_2
Bakım Çalışması
04.11.2026 13:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33011, KÖŞKERLİ, MERKEZ_2
Bakım Çalışması
04.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİRİŞ
Bakım Çalışması
04.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖŞKERLİ
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İLEMİN
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALUPINAR GÖKKAYRAK
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖKÜZLÜ, ÇAMLI GÖK
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, GÖKTEPE, MERKEZ_9, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, MERKEZ_4, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİ, SAYHARMANI, AKKUYU, MERKEZ_3, GERMETAŞ, ESER KUYU, KAPITAŞ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SOLMAZ, PELİTLİ, MEZARLIK_4, KARADAĞ, MEVLANA, KADILAR (BATISANDAL), KIZILBAĞ_1, YANIKHAN, MERKEZ_24, YÜKSEK, ÖKÜZLÜ, ÇIBIKLI, ÇAMLI GÖK, KADILAR_1, VELİ BALCI, PAŞA, ŞEHİT ALBAY SÜLEMAN, NUMANOĞLU, UYGUNLAR, YUNUS EMRE_3, EGEMEN, KUVAİ MİLLİYE, TEPEDİBİ, TOPALLAR, CAMİİ_1, DEMİRTAŞ, BARBAROS, ELECE (MERKEZ), UYSAL, YILMAZ, MEHMET AKİF ERSOY_1, AKTAŞ, PİRİLER, ZAFER, KALE_2, CUMHURİYET_6, HOMURLU, PAŞA (MERKEZ), OKURLAR, GEÇİTLER, PETROL, ATATÜRK_5, RADAR YOLU, ESKİ YOL (MERKEZ), ÇINARLAR, BARIŞ, PİRİ REİS_1, BAYRAM, HACI EFENDİ, ÇETİN, ESKİ YOL, GÖLGELİLER, ELECE, MENDERES_2, UÇAR, OKUL YOLU, AHMET TEKELİ, USLULAR_1, KELLE MUSTAFA, SERTLER_1, KARATAŞ, BELEDİYE_2, RADAR YOLU (ÇAYIROLUK), FATİH_1, ÜÇARMUT, GÖLET, MİMAR SİNAN_2, BAĞLAR_1, CUMHURİYET (MERKEZ), ÇİFTLİK, BALCILAR, TETİR, BUCAKLAR, İMİRZELİ, MERKEZ_15, KARADAĞ_1, MEZARLIK_2, ALPARSLAN, TOPKARA, ÖZDEMİR, DAĞLI, SAZAK, SERİN, SIRRI, AYDINALP, DUR, BAHÇECİK, BALCI_1, MALAZGİRT (AZİMLİ), MENDERES
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİKÖY
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİKÖY, KASIMKÖY, ÖMER TAY
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 208, 203, 213, 203 (YENİ), 206_1
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 204_1, 213, 211, 207_1, 205_1, 208, 307_1, 306, 203, 302, 206_1, 309_1, 308, 303_1, 202_2, 203 (YENİ)
GÜLNAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 11:00 - 12:15
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUT, ANAMURLU, KAYISI, UĞURLU, KUZÖNÜ, AKGEDİK, MUT/2, KABAKÇI
Bakım Çalışması
02.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCANLI/17, FATİH, DURUDAŞ-, SİNCANLI, SİNCANLI/16, SİNCANLI/14
Bakım Çalışması
02.11.2026 13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLNARENTEGRE, ALAKİLİSE
Bakım Çalışması
03.11.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCANLI, DURUDAŞ-, SİNCANLI/14
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZÖNÜ/1
Bakım Çalışması
03.11.2026 13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEFEKALTI
Bakım Çalışması
03.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURBAĞ
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİ/8
Bakım Çalışması
04.11.2026 13:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADA YOLU, BURKUT, ÇUKURKONAK, ERMENEK, ERMENEK/13, ERMENEK/16, ERMENEK/18, ERMENEK/6, IŞIKLI YOLU, IŞIKLI YOLU/1, IŞIKLI YOLU/2, IŞIKLI YOLU/4, KARAKIZ, KARAKIZ/1, KAVUKLU, KAVUKLU/1, ÖZ, ÖZ/1, ÖZER, PAŞA, SARIKAVAK BURKUT SK ENTEGRE, SARIKAVAK/1, SARIKAVAK/2, ŞARLAK, ŞARLAK/1, TOZKOVAN, UYSAL TURHAN, UYSALTURHANENTEGRE, ÜNLÜ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARIKUYUSU MERKEZ ENTEGRE, GÖMBECE, MERKEZ/11, ORTA, TEFEKALTI, GÜMGÜM, KAPLANTAŞI, ÖRTÜLÜ, KURBAĞ
MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 11:00 - 12:45
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35408, 35414, 35416, 35421, 35423, 35427, 35431, 35433, 35435, BAKANLIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, LİMON
Bakım Çalışması
02.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35401, 35408, 35412, 35415, BAKANLIK
Bakım Çalışması
02.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35402, 35406, 35423, 35427, 35429, 35435, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, LİMON
Bakım Çalışması
03.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33150, 33152, 33153, 33154, 33155, 33156, 33157, 33159, BABİL, CENGİZ TOPEL, YONCA
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33153, 33155, 33157, 33158, 33160, 33162, 33163, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, GÜL, NERGİZ
Bakım Çalışması
03.11.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33178, 33180, 33182, 33184, 33191, 33195, 33205, İSMET İNÖNÜ, KELVELİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜME5, 33194, 33196, 33215, İSMET İNÖNÜ, YÜKSEK HARMAN
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 71064, 71025
MUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak IRMAKLI
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇÖMELEK
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKÇETAŞ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIŞLAKÖY, KURTSUYU
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak IRMAKLI
SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURTULUŞ_1, SÖKÜN_1, BAHÇE_3
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HIRMANLI/5, HIRMANLI/7, HIRMANLI/9, HIRMANLI/4, HIRMANLI/3
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZ, MERKEZ_4, KAVAK_1, BAĞCAĞIZ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNDÜZLER, IŞIKOLUĞU, YENİSU
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI, YUKARI, ALADAM, ATATÜRK (CUMHURİYET), ATATÜRK (HASANALİLER), ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK_17, ATATÜRK_19, ATATÜRK_25, ATATÜRK_29, ATATÜRK_4, ATATÜRK/11, ATLAS, BALCI, ÇAMLI, ÇOPUR, DAR, GURBET, HARNUPLU_1, HARNUPLU/1, KAVLAKLI, KAYIK KÖY, MANCINIK, NARLICA, NARLICA/1, ÖZBAĞ, SAKIZLI, SAKIZLI/1, SULUCA, ŞAHPA, TELEMECİ, TERELİ, TERELİ/1, TERELİ/3
Bakım Çalışması
03.11.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞALANI
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAKKOYAĞI
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2_5, FABRİKA, BAĞALANI
Bakım Çalışması
04.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞALANI, TOKMAR
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOLACALIKOYUNCU
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_4, ÖZ, BAĞCAĞIZ, KAVAK_1
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURTULUŞ_1, SÖKÜN_1, BAHÇE_3
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDAN, ÇAYIR, VAROL/1, ÇELTİK, 112-, BİRLİK, 126, 122_2, AÇELYA_2, 150_1, BAHÇE_3, 5076, ÇELTİKÇİ, 5075
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak IŞIKOLUĞU, YENİSU, GÜNDÜZLER
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI, YUKARI, ALADAM, ATATÜRK (CUMHURİYET), ATATÜRK (HASANALİLER), ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK_14, ATATÜRK_17, ATATÜRK_19, ATATÜRK_25, ATATÜRK_29, ATATÜRK_4, ATATÜRK/11, ATLAS, BALCI, BURUN, ÇAMLI, ÇOKU, ÇOPUR, DAR, GÖZTEPESİ, GURBET, GÜRSOY, HACI HALİL, HARNUPLU_1, HARNUPLU/1, KALE_2, KALE/1, KARA DEVE, KARA DEVE/2, KAVLAKLI, KAYIK KÖY, KAYRAÇ, KEŞLİK, KEŞLİK/1, MANCINIK, NARLICA, NARLICA/1, NAZIM HİKMET, ÖREN, ÖREN/1, ÖREN/2, ÖZBAĞ, SAKIZLI, SAKIZLI/1, SULUCA, ŞAHPA, TELEMECİ, TERELİ, TERELİ/1, TERELİ/3
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HÜRRİYET/1
TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞBAŞI, ÇİÇEKLİ., YARAMIŞ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEN
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKOCALI MERKEZ, ŞİRİNPINAR, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, 46109, 46105, 46101, 4674, 46122, 46116, 46103, 46107, 4695, 4641, 4645, 4647, 46126, 4639, 4672, 4668, 46118, 4648, 4664, 4665, 46124, 4667, 4689, ATATÜRK, 4643, 4657, 4676, 4661, MUHACİR, İNCİRLİKUYU MERKEZ, TAKBAŞ MERKEZ, ÇİFTLİK_1
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMERKANT, 1278, 1241, ATATÜRK, 1249., 1253., 1280, 1276, 1243, 12112, İNCİRLİKUYU MERKEZ, 3692, 3673., KASIM EKENLER BLV., 3621., 3625., 3698, 3694, 3683, 3627, 3687, TAKBAŞ MERKEZ, KARTALTEPE, ÇİFTLİK_1
Bakım Çalışması
02.11.2026 10:30 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3654., 3656., 3660., 3662., ATATÜRK, ÇAKMAKOĞLU, 3609., 3611., 3613., 3615., 3622., 3629., 3631., 3639., SADIK ELİYEŞİL, 3620., 3624., 3633., 3637., 3617
Bakım Çalışması
02.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2676, 2691
Bakım Çalışması
02.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2673
Bakım Çalışması
03.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 0406., 0412, MAVİ, GAZİPAŞA, 0403, 0414, 0401, 1808.
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 0276, 0253., 0261., ORHUN, TURAN, 0256., ORHUN CD., 0259., 0274., 0284, 0286
Bakım Çalışması
03.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 0481, 0489, 0483, 0485, 04124, 04130, 04116, 04126, 0487, 04116., 04134
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYVALI, SANDAL MERKEZ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞZIDELİK, AKARSU, BAHARLI, ÇATALCA, ÇAYBOYU, HALİTAĞA, KELAHMET
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3., 5., 6., 8., 9., HACI FERİZOĞLU, 10., 13., 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, AZİME GÜNAY, 2., 1., ELİYEŞİL
Bakım Çalışması
03.11.2026 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6., 9., HACI FERİZOĞLU, 13., 14., 16., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, ATATÜRK., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 12., 15., 18., 2., 1.
Bakım Çalışması
03.11.2026 11:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI FERİZOĞLU, 16., 17., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 18.
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞBAŞI, ÇİÇEKLİ., YARAMIŞ
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1205, ATATÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, 1201., 1202., 1204., 1206., 1203., 1873, 1862, 1821., 1823., 1828., 1829., 1833., 1837., 1840., 1844., 1846., 1875, 1850., 1874., 1876., 1878., 1811., 1813., ŞHT.PİY.AST.BŞÇ FARUK KAYA(1814), 1890., 1894., 1809., 1852., 1854., 1856., 1858., 1860., PROF.DR.AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN (1864), 1868., 1870., 1872., 1827., 1831., 1835., 1842., 1848., 1869, 18124, 1871, 3650., 3654., 3656., 3660., 3662., 3678., KASIM EKENLER BLV., MÜCAHİTLER, ÇAKMAKOĞLU, 3604., 3605., 3608., 3609., 3611., 3612., 3613., 3615., 3616., 3618., 3622., 3629., 3631., 3635., 3639., 3641., 3642., SADIK ELİYEŞİL, 3602., 3606., ŞEH.POLİS LÜTFİ CAN (3610.), 3614., 3620., 3624., 3633., 3637., 3617, 36101, DR.DEVLET BAHÇELİ, ŞHT.MESUT ÇİFTCİ (4035), 40112, 40114, 4001., 4002., 4003., 4004., 4005., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., ŞHT.J.ER YURDAKUL ALCAN(4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4022., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4065., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4075., 4076., 4078., 4079., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., ŞHT.J.BŞÇVŞ.TAHSİN KURT(4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4071., 4074., 4077., 4081., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121, 4017.
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 0172, 0151, 0174, 0153, 0125., 0145., 0148., 0160., PİRİ REİS, VEYSEL ÇAVUŞ, 0178., YAVUZ SULTAN SELİM
Bakım Çalışması
04.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 0111., 0113., 0117., 0119., 0124., 0126., 0130., 0132., 0121, 0115., 0128., DR.DEVLET BAHÇELİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 04114, 0481, MAVİ, 0489, 04122, 0483, 0485, 0477, 0465, 04104, 04124, 0445, 0451, 0463, 0447, 0459, 0467, 04130, 0457, 04116, 04112, 0455, 04106, 04108, 0469, 0461, 0482., 0453, 04118, 04110, 04126, ŞAMİL BASAYEV, 0487, EMİN POLAT, 04120, 04116., MAVİ BULVAR, 04134, 04178, 1933., 1943., 1944., 1946., 1947., 1951., 1952., 1954., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., 1963., 1966., 1971., 1973., 1945., 1950., 1953., 1957., 1965., GAZİPAŞA, 1961, 1987, 1989
TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÇOBAN
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACAAĞAÇ PINARI, SANDALLI
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 92036, 92040, 92042, 92044, 92047
Bakım Çalışması
03.11.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 213, 218_2, 92054, 92055, 92059, 92061, 92063, 92065, 92124, GAZİ OSMAN PAŞA
Bakım Çalışması
03.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 218_1, 92044, 92055, 207_1, 218_2
Bakım Çalışması
03.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 209_1, 88030, 88057, H. OKAN MERZECİ, 92036, 92040, 92045
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 126001, 126002, 126004, 126005, 126007, 126009, 126011, 126012, 126022, 126023, 126024, 126025, 126026, 126087, BOLKAR, MERKEZ_2
Bakım Çalışması
04.11.2026 15:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 127025, AŞAĞI YENİKÖY
Bakım Çalışması
04.11.2026 13:30 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 125001, 125029, 125036, KIZILGEÇİT, MERKEZ_10
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_6
Bakım Çalışması
04.11.2026 15:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10315, 323, 324, 327, 329, 330_1, 331, 333, 337, CUMAPINARI, GÖZNE_2, SAĞLIK
Bakım Çalışması
04.11.2026 13:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_6, 113
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109001, 109002, 109005, 109007, DÜĞDÜÖREN, İNÖNÜ, KAŞLI, 108005, 108006, 108007, 108009, 108014, 108020, 108021, 108023, 108024, 108025, 108026, 108027, 108029, 108033, 108037, 108038, 108039, 108045, 108049, 108050, 108054, 108070, 108074, 108082, 108100, 3 OCAK, AKGEDİK, CUMHURİYET_1, FEVZİ ÇAKMAK_1, GÖZNE_1, KORKUT ATA, MEHMET AKİF ERSOY_1
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15., 28149, 28154, 2828, 2834, 2839, 2841, 2849, 2863, 2876, VALİ HÜSEYİN AKSOY
Bakım Çalışması
02.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 28116, 2841, 2843, 2847, İSMET İNÖNÜ