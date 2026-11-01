İzmir elektrik kesintisi 1-2-3-4 Kasım günleri yapılacak olan çalışma programına dair detaylar paylaşıldı. Gediz Elektrik kesinti programına göre Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli, Tire, Güzelbahçe, Kınık, Kiraz, Urla, Bayraklı, Beydağ, Menemen, Torbalı, Bergama, Konak, Gaziemir ilçelerinde çalışmalar yapılacağı bildirildi. İşte, GDZ Elektrik 1, 2, 3, 4 Kasım listesi...

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İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım programı Gediz Elektrik tarafından paylaşıldı. Şebeke bakım ve yenileme çalışmaları, kapasite artırımı, ağaç kesimi ve trafo bakım işlemleri nedeniyle uygulanacak kesintiler bazı bölgelerde kısa süreli, bazı noktalarda ise günün büyük bölümünü kapsayacak. Aliağa, Bornova, Karşıyaka, Foça, Dikili, Buca, Karabağlar, Kemalpaşa, Ödemiş ve Torbalı'nın da aralarında bulunduğu ilçelerde farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. İşte, GDZ Elektrik kesintisi 1-2-3-4 Kasım planlı kesinti programı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1, 2, 3, 4 KASIM GEDİZ ELEKTRİK

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3849312

Kültür (İSKELE, 240. Sk., 241. Sk., 245. Sk., Atatürk Cd., Ordinaryus Profesör Sebastıana Lagona Cd.)

Planlandı

02.11.2026

11:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3851628

Çakmaklı (10/1. Sk., 10/15. Sk., 10/3. Sk., 10/38. Sk., Akarca Sk., Aşık Veysel Sk., Balkır Sitesi Küme Evleri, Burak Reis Sk., Çakmaklı Akasya Sk., Çakmaklı Atatürk Cd., Çakmaklı Çamlık Sk., Çakmaklı Çiçek Sk., Çakmaklı Gül Sk., Çakmaklı Karanfil Sk., Çakmaklı Lale Sk., Çakmaklı Menekşe Sk., Çakmaklı Nergiz Sk., Çakmaklı Papatya Sk., Hacı Mehmet Çiftliği Küme Evleri, Hacı Mehmet Küme Evleri, Karacadağ Küme Evleri, Kardelen Sk., Kiraz Sk., Leylak Sk., Manolya Sk., Melisa Sk., Mercan Sk., Merdivenli Sk., Nilüfer Sk., Orkide Sk., Ortanca Sk., Palmiye Sk., Pınar Küme Evleri, Profesör Doktor Muammer Aksoy Cd., Sahil Cd., Sahil Yolu Sk., Sarmaşık Sk., Selman Sk., Senakent Küme Evleri, Tunca Sk., Yasemin Sk., Yılmaz Sk., Zambak Sk., Zeytinlik Sk.), Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)

Planlandı

02.11.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3851629

Çakmaklı, Horozgediği

Planlandı

02.11.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3851631

Samurlu (Aliağa Cd.), Siteler

Planlandı

02.11.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3851635

Hacıömerli

Planlandı

02.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852660

Örnekkent (1400. Sk., 1406. Sk., 1407. Sk., 1407/1. Sk., 1408. Sk., 1410. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., Halide Edip Adıvar Cd., Vuslat Cd.)

Planlandı

03.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852675

Kurtuluş, Örnekkent (812, 813 Sk., 813. Sk., 814. Sk., 816. Sk., 818. Sk., 825. Sk., 847. Sk., Güzelhisar Cd.)

Planlandı

03.11.2026

13:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852698

Yeni (628, 623. Sk., 624. Sk., 626. Sk., 628/1, Cengiz Topel Cd., İleri Sk., Mazlum Sk., Samurlu Cd., Zübeyde Hanım Cd.)

Planlandı

04.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852711

Örnekkent (1408. Sk., 1415. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1427. Sk., Cahit Sıtkı Tarancı Cd., Halide Edip Adıvar Cd.), Samurlu (Cahit Sıtkı Tarancı Cd.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852759

Horozgediği

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852769

Horozgediği

Planlandı

03.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852806

Şakran Sayfiye (2. Çevre Yolu Cd., 3376. Sk., 3378. Sk., 3379. Sk., 3380. Sk., 3381. Sk., 3382. Sk., 3384. Sk., 3385. Sk., 3386. Sk., 3386/1. Sk., 3387. Sk., 3388. Sk., 3390. Sk., 3391. Sk., 3391/1. Sk., 3391/3 Sk., 3392. Sk., 3393. Sk., 3394. Sk., 3394/1. Sk., 3395. Sk., 3396. Sk., 3397. Sk., 3398. Sk., 3399. Sk., 3400. Sk., 3401. Sk., 3402. Sk., 3403. Sk., 3404. Sk., 3405. Sk., 3406. Sk., 3407. Sk., Çeşme Önü Cd.)

Planlandı

03.11.2026

03:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852825

Hacıömerli, Şakran Hasbi Efendi (1. Çevre Yolu Cd., 3266. Sk., 3266/1. Sk., 3268. Sk., 3272. Sk., 3282. Sk., 329. Sk., 3293. Sk., 3295. Sk., 3295/1. Sk., 3296. Sk., 3300. Sk., 3301. Sk., 3302. Sk., 3303. Sk., 3305. Sk., 3305/1. Sk., 3307. Sk., 3309. Sk., 3311. Sk., 3311/1. Sk., 3313. Sk., 3317. Sk., 3319. Sk., 3319/1. Sk., 3319/2. Sk., 3321. Sk., 3325. Sk., 3325/1. Sk., 3327. Sk., 3329. Sk., 3329/1. Sk., 3331. Sk., 3333. Sk., 3335. Sk., 3337. Sk., Bayar Cd., İsmet İnönü Cd., Kazım Karabekir Paşa Cd., Muhtar Emir Ali Cd., Şair Namık Kemal Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Yenişakran Cumhuriyet Cd.), Şakran Sayfiye (3106. Sk., 3107. Sk., 3109. Sk., 3109/1. Sk., 3110. Sk., 3111. Sk., 3111/1. Sk., 3113. Sk., 3114. Sk., 3115. Sk., 3116. Sk., 3117. Sk., 3117/1. Sk., 3118. Sk., 3118/1. Sk., 3119. Sk., 3120. Sk., 3120/1. Sk., 3120/2. Sk., 3122. Sk., 3123. Sk., 3123/1. Sk., 3124. Sk., 3125. Sk., 3126. Sk., 3127. Sk., 3128. Sk., 3129. Sk., 3130. Sk., 3131. Sk., 3132. Sk., 3133/1. Sk., 3134. Sk., 3135. Sk., 3136. Sk., 3137. Sk., 3138. Sk., 3139. Sk., 3140. Sk., 3141. Sk., 3142. Sk., 3143. Sk., 3144. Sk., 3145. Sk., 3146. Sk., 3147. Sk., 3148. Sk., 3149. Sk., 3150. Sk., 3151. Sk., 3152. Sk., 3153. Sk., 3154. Sk., 3155. Sk., 3156. Sk., 3157. Sk., 3159. Sk., 3160. Sk., 3161. Sk., 3161/1. Sk., 3161/2. Sk., 3162. Sk., 3163. Sk., 3165. Sk., 3166. Sk., 3167. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., İsmet İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Şair Namık Kemal Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Yalı Cd., Yenişakran Atatürk Cd.)

Planlandı

03.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852845

Şakran Hasbi Efendi (2. Çevre Yolu Cd., 3285. Sk., 3287. Sk., Gazi Cd., Şair Namık Kemal Cd.), Şakran Sayfiye (2. ÇEVRE YOLU, 2. Çevre Yolu Cd., 3150. Sk., 3155. Sk., 3156. Sk., 3157. Sk., 3159. Sk., 3161. Sk., 3166. Sk., 3169. Sk., 3170. Sk., 3171. Sk., 3172. Sk., 3174. Sk., 3175. Sk., 3176. Sk., 3176/1. Sk., 3176/3. Sk., 3177. Sk., 3178. Sk., 3179. Sk., 3180. Sk., 3181. Sk., 3182. Sk., 3183/1. Sk., 3184. Sk., 3185. Sk., 3186. Sk., 3188. Sk., 3189. Sk., 3191. Sk., 3194. Sk., 3195. Sk., 3196. Sk., 3199. Sk., 3200. Sk., 3203. Sk., 3204, 3207. Sk., 3208. Sk., 3209. Sk., 3210. Sk., 3211. Sk., 3212. Sk., 3213. Sk., 3216. Sk., 3220. Sk., 3222/1 SK., 3222/1. Sk., 3224. Sk., 3227. Sk., 3228. Sk., 3230. Sk., 3234. Sk., 3236. Sk., 3237. Sk., 3238. Sk., 3239. Sk., 3240/1. Sk., 3241. Sk., 3242. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3246. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3248/1. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3254. Sk., 3254/1. Sk., 3255. Sk., 3255/1. Sk., 3256. Sk., 3257. Sk., 3259. Sk., 3261. Sk., 3263. Sk., 3265. Sk., 3267. Sk., 3269. Sk., 3275. Sk., 3277. Sk., 3279. Sk., 3375. Sk., 3376. Sk., Çeşme Önü, Çeşme Önü Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Şair Namık Kemal Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Yalı Cd., Yenişakran Atatürk Cd.)

Planlandı

04.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3853055

Şakran Sayfiye (2. Çevre Yolu Cd., 3408. Sk., 3409. Sk., 3410. Sk., 3411. Sk., 3424. Sk., 3424/1. Sk., 3425. Sk., 3425/1. Sk., 3426. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., İncirlik Cd., Şair Mehmet Akif Cd.)

Planlandı

02.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3853132

Örnekkent, Yeni (515. Sk., 516. Sk., 517/1. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 536/1. Sk., 537. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 600. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 611/1. Sk., 612. Sk., 615. Sk., Abdi İpekçi Cd., Cengiz Topel Cd., Hastane Cd., Mehmet Akif Cd., Rumeli Cd., Samurlu Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3849397

Zeytindağ (Çandarlı Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)



BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.11.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3851668

Kemalpaşa (7410. Sk., 7411. Sk., 7412. Sk., 7413. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3852078

Barbaros (5225. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

03.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3852087

Barbaros (5225. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5301/1. Sk., 5327/1. Sk.)

Planlandı

04.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3852093

Barbaros (5225. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

04.11.2026

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3852132

Kemalpaşa (7407/1. Sk., 7407/4. Sk., 7407/5. Sk., 7407/7. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3852920

Çamiçi, Karaçam, Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)

Planlandı

02.11.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3852923

Çamiçi, Karaçam, Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3852925

Karaçam

Planlandı

02.11.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3852927

Karaçam

Planlandı

02.11.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3853019

Karaçam

Planlandı

02.11.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3853022

Karaçam

Planlandı

02.11.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3853024

Karaçam

Planlandı

02.11.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3853031

Karaçam

Planlandı

02.11.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3853036

Karaçam

Planlandı

02.11.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3853040

Karaçam

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3854850

Kazımdirik (400. Sk., 400/1. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 407. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 416/1. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., Ankara Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)



DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849369

Çandarlı (146. Sk., 188. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 201. Sk., 205. Sk., 205/1. Sk., 205/2. Sk., Çağlayan Sk., Çandarlı Küçük Sanayi Sitesi, Çandarlı Sanayi Cd., Ferhat Uysal Cd., Lise Sk., Otel İç Yolu)

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849372

Çandarlı (105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 14 Eylül Sk., 175. Sk., Çandarlı 102. Sk., Çandarlı 103. Sk., Çandarlı 104. Sk., Çandarlı 108. Sk., Çandarlı 115. Sk., Köroğlu Sk., Namık Kemal Cd., Sahil Evleri Cd., Selim Sk., Stad Cd., Sucu Hafız Cd., Tahirağa Sk., Taksim Sk., Talat Emmi Cd.)

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849376

Çandarlı (1089. Sk., 14 Eylül Sk., 172. Sk., 173. Sk., 181/2. Sk., 203. Sk., 203/1. Sk., 204. Sk., 204/1. Sk., Abay Kunanbay Cd., Çandarlı 101. Sk., Çandarlı Deniz Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Havuçlu Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Leylak Sk., Manas Sk., Nergiz Sk., Osman Pars Sk., Rafet Kayakıran Sk., Sahil Evleri Cd., Talat Emmi Cd.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849384

Çandarlı (105. Sk., 14 Eylül Sk., 176. Sk., 203. Sk., 206. Sk., 206/1. Sk., Abay Kunanbay Cd., Çandarlı 101. Sk., Çandarlı 102. Sk., Çandarlı Deniz Sk., Çandarlı Menekşe Sk., Ferhat Uysal Cd., Habib Unan Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Köroğlu Sk., Leylak Sk., Manas Sk., Nergiz Sk., Osman Pars Sk., Rafet Kayakıran Sk., Talat Emmi Cd.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849386

Çandarlı (1089. Sk., 14 Eylül Sk., 172. Sk., 173. Sk., 181/2. Sk., 203. Sk., 203/1. Sk., 204. Sk., 204/1. Sk., Abay Kunanbay Cd., Çandarlı 101. Sk., Çandarlı Deniz Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Havuçlu Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Leylak Sk., Manas Sk., Nergiz Sk., Osman Pars Sk., Rafet Kayakıran Sk., Sahil Evleri Cd., Talat Emmi Cd.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849394

Çandarlı (1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1011. Sk., 1030. Sk., 1030/5 Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1034/1. Sk., 1034/2. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1036/1. Sk., 1037. Sk., 1039. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1058. Sk., 1060. Sk., 1085. Sk., 163. Sk., 163/1. Sk., 163/2. Sk., 163/3. Sk., 163/4. Sk., 163/5. Sk., 163/6. Sk., 163/7. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 171/1. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 173/1. Sk., 173/2. Sk., 173/3. Sk., 174. Sk., 181. Sk., 181/1. Sk., 183. Sk., 183/1. Sk., 184. Sk., 184/1. Sk., 185. Sk., 185/1. Sk., 186. Sk., 203. Sk., 204/1. Sk., 206. Sk., 206/4. Sk., 206/5. Sk., 209. Sk., 211. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 223. Sk., 225. Sk., 227. Sk., Alkor 1. Sk., Alkor 2. Sk., Alkor Sk., Altın Kent 1. Sk., Altın Kent 3. Sk., Altın Kent Sk., Altınkent 2. Sk., Burak Reis Cd., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Dumlupınar Cd., Eyko 1. Sk., Eyko 10. Sk., Eyko 100. Sk., Eyko 105. Sk., Eyko 109. Sk., EYKO 11, Eyko 111. Sk., Eyko 113. Sk., Eyko 114. Sk., Eyko 115. Sk., Eyko 116. Sk., Eyko 118. Sk., Eyko 119. Sk., Eyko 12. Sk., Eyko 126. Sk., Eyko 13. Sk., Eyko 14. Sk., Eyko 15. Sk., Eyko 16. Sk., Eyko 17. Sk., Eyko 18. Sk., Eyko 2. Sk., Eyko 20. Sk., Eyko 21. Sk., Eyko 21/1. Sk., Eyko 22. Sk., Eyko 24. Sk., Eyko 25. Sk., Eyko 26. Sk., Eyko 27. Sk., Eyko 28. Sk., Eyko 29. Sk., Eyko 3. Sk., Eyko 30. Sk., Eyko 31. Sk., Eyko 32. Sk., Eyko 33. Sk., EYKO 34. Sk., Eyko 36. Sk., Eyko 37. Sk., Eyko 38. Sk., Eyko 39. Sk., Eyko 4. Sk., Eyko 41. Sk., Eyko 46. Sk., Eyko 47. Sk., Eyko 48. Sk., Eyko 5. Sk., Eyko 6. Sk., Eyko 7. Sk., Eyko 76. Sk., Eyko 79. Sk., Eyko 8. Sk., Eyko 81. Sk., Eyko 83. Sk., Piri Reis Cd., Sarıevler Sitesi, Turgut Reis Cd.)

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849397

Çandarlı (1109. Sk., Asnur 1. Sk., Asnur 13. Sk., Asnur 2. Sk., Asnur 3. Sk., Asnur 4. Sk., Asnur 6. Sk., Asnur 7. Sk., Asnur 9. Sk., Asnur Sk., Ay Yıldız 3. Sk., Ayyıldız 1. Sk., Ayyıldız 2. Sk., Ayyıldız 4. Sk., Ayyıldız 5. Sk., Ayyıldız 6. Sk., Ayyıldız Sk., Bakırçay Sk., Bergama Asfaltı Cd., Çandarlı Olgu 1. Sk., Çandarlı Olgu 2. Sk., Çandarlı Olgu 3. Sk., Çandarlı Olgu 4. Sk., Çandarlı Olgu 6. Sk., Çandarlı Olgu 7. Sk., Çandarlı Olgu 8. Sk., Çandarlı Olgu Sk., Çandarlı Tatil Köyü 1. Sk., Çandarlı Tatil Köyü 2. Sk., Çandarlı Tatil Köyü 3. Sk., Çandarlı Tatil Köyü 4. Sk., Çandarlı Tatil Köyü 5. Sk., Çandarlı Tatil Köyü 6. Sk., Çandarlı Tatil Köyü Sk., Gölcük 2. Sk., Konunç 1. Sk., Konunç 11. Sk., Konunç 14. Sk., Konunç 16. Sk., Konunç 17. Sk., Konunç 38. Sk., Konunç 41. Sk., Konunç 5. Sk., Yıldızkent 1. Sk., Yıldızkent 2. Sk., Yıldızkent Konutları, Yıldızkent Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3851625

Cumhuriyet (1101. Sk., 1102. Sk., 1123. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., 1137. Sk., Alaca Sk., Alanya Cd., Atak Sk., Barbaros Cd., Battal Sk., Berkay Sk., Bodrum Cd., Donatım Cd., Fevzi Paşa Cd., Foça Cd., Gazi Yusuf Orhan Yurdun Sk., Hazar Sk., İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd., İç Yol, İstanbul Cd., Kazım Karabekir Cd., M. Celal Akpolat Cd., Naci Aksoydan Cd., Tekin Kipöz Cd., Tilbe Sk., Varlık Sk., Yalova Cad., Yalova Cd.), Fatih (Yıldırım Beyazıt Cd.), Fevzi Çakmak (A. Nayap Dinçer Cd., Ağı Çiçeği Sk., Akar Sk., Akkor Sk., Akman Sk., Ali Stair Cd., Alim Avşar Sk., Aslan Sk., Atay Sk., Atmaca Çıkmazı Sk., Avcı Çıkmazı Sk., Ayça Sk., Aycan Sk., Balcı Hafız Sk., Begonya Sk., Beyaz Orkide Sk., Bilge Sk., Çamlık Sk., Can Sk., Cengiz Topel Cd., Çiçek Sk., Cumhuriyet Cd., Dalya Sk., Değirmendere Cd., Değişim Sk., Dere Sk., Doğan Sk., Duru Sk., Efsane Sk., Engin Sk., Ersoy Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Fesleğen Sk., Fidan Sk., Gelincik Sk., Girne Cd., Gül Sk., Gülbahar Sk., Gülhatmi Sk., Güliz Sk., Güneş Cd., Güzin Sk., Has Sk., İsmet İnönü Blv., Itır Sk., İzmir Cd., Kahveci Sk., Kalkan Sk., Kanarya Sk., Kanber Sk., Kaptan Sk., Karanfil Sk., Kardelen Sk., Kırlar Sk., Kısa Sk., Küçükkaya Sk., Kurtuluş Cd., Leylak Sk., Manolya Sk., Meltem Sk., Menekşe Sk., Merkez Cd., Mesut Sk., Mimoza Sk., Mine Sk., Nergis Sk., Nilüfer Sk., Orkun Sk., Özel Sk., Özhan Sk., Papatya Sk., Pelikan Sk., Pelin Sk., Pesen Sk., Pınar Sk., Portakal Sk., Rüya Sk., Sabuncu Sk., Sadullah Sever Cd., Salkım Sk., Sayın Sk., Semerci Sk., Şenses Sk., Soğuksu Sk., Soylu Sk., Subaş Sk., Tabar Sk., Taşkent Sk., Yasemin Sk., Yavez Sk., Yavuz Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yıldırım Sk., Yıldız Sk., Yılmaz Sk., Yonca Sk., Yunus Sk., Zambak Sk., Zeytin Dalı Sk., Ziya Garip Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (600. Sk., 602/1. Sk., Açelya Sk., Açık Sk., Aday Sk., Akgün Sk., Akyol Sk., Alem Sk., Ali Stair Cd., Ali Yeğen Sk., Anı Sk., Anıl Sk., Arkadaş Sk., Asya Sk., Ata Cd., Atalay Sk., Ataman Cd., Atik Sk., Avşar Sk., Aydın Sk., Aygün Sk., Ayışığı Sk., Azim Sk., Aziz Nesin Cd., Aziz Sk., Barbaros Cd., Bayraktar Sk., Begüm Sk., Benel Sk., Berrak Sk., Bodulgan Sk., Buket Sk., Bülbül Sk., Çakaz Sk., Cansu Sk., Cennet Sk., Ceren Sk., Çerkez Sk., Cesur Sk., Cevahir Sk., Cevher Sk., Çiğdem Sk., Civan Sk., Çınar Sk., Damla Sk., Dinçer Sk., Doğukan Sk., Duman Sk., Dumlupınar Cd., Dünya Sk., Durukan Sk., Efe Sk., Eriş Cd., Eser Sk., Fabrika Sk., Fazilet Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gebze Sk., Gece Sk., Genç Osman Sk., Gezener Sk., Grup Sk., Güçlü Sk., Günay Sk., Gündoğdu Cd., Güngor Sk., Günışığı Sk., Gürbüz Sk., Gürçağ Sk., Gürkan Sk., Hacı Mehmet Sk., Hakan Sk., Halide Edip Adıvar Cd., Hancı Sk., Hayal Sk., Hayat Sk., Hilmi Varol Sk., Işın Sk., İzmir Cd., Karacaoğlan Sk., Karagöz Cd., Karayel Sk., Kasaplar Sk., Kaşıkcı Sk., Kaya Sk., Kaynar Sk., Kazdağlı Sk., Kemalettin Tuğcu Cd., Kıvanç Sk., Kokulu Sk., Kolçakoğlu Sk., Köşk Sk., Kurtaran Sk., Lozan Cd., Maliyeciler Cd., Mehmetçik Cd., Mehtap Sk., Melikşah Cd., Merkez Cd., Mert Sk., Mezbaha Sk., Mutlu Sk., Nazım Hikmet Cd., Öksüz Cd., Okul Sk., Okyanus Sk., Ölçer Sk., Onur Sk., Orhan Gazi Cd., Oruç Reis Cd., Öykü Sk., Özgür Sk., Park Sk., Paşa Sk., Petköy Küme Evleri, Petre Sk., Plevne Cd., Rıhtım Sk., Sadullah Sever Cd., Şafak Cd., Sağlık Sk., Şahin Sk., Savran Sk., Sefa Dinçer Sk., Şerifoğlu Sk., Sevinç Sk., Şifa Sk., Simge Sk., Şirin Sk., Sönmez Sk., Soykan Sk., Stadyum Sk., Sürat Sk., Sürpriz Sk., Talih Sk., Tamkan Sk., Tok Sk., Toplum Sk., Topuz Sk., Toros Sk., Tufan Sk., Tuna Sk., Tunç Sk., Tur Sk., Turgut Özal Cd., Türkan Sk., Ülker Sk., Ulusoy Sk., Umut Sk., Volkan Sk., Yalı Sk., Yavuzhan Cd., Yosun Sk., Zaman Sk., Zeki Sk., Zorer Sk.)

Planlandı

02.11.2026

11:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3851628

Cumhuriyet (Adil Sk., Akdoğan Sk., Altun Sk., Arda Sk., Atabey Sk., Atakan Sk., Ay Sk., Babürşah Cd., Balaban Sk., Barbaros Cd., Bora Sk., Çalıkuşu Sk., Canpolat Sk., Deniz Sk., Destan Sk., Dilek Cd., Eskişehir Sk., Fener Sk., Gamze Sk., Gökçe Sk., Gülçehre Sk., Gülistan Sk., İlkim Eylül Sk., İnci Sk., Kalender Sk., Kazlı Sk., Kestel Sk., Kısmet Sk., Köroğlu Sk., Kubilay Cd., Kurtpınar Sk., Martı Sk., Merih Sk., Mevlana Cd., Mimar Sinan Cd., Murat Sk., Nazlı Sk., Nene Hatun Sk., Ören Sk., Özden Sk., Özlem Sk., Paşaoğlu Sk., Pehlivan Sk., Pırlanta Sk., Profesör Doktor Muammer Aksoy Cd., Rengin Sk., Şair Eşref Cd., Saka Sk., Sakin Sk., Seda Sk., Sedef Sk., Şehit Fethi Bey Cd., Serap Sk., Sezgin Sk., Songül Sk., Sümer Sk., Tanrıverdi Sk., Uğurlu Sk., Ülgen Sk., Uluç Sk., Ulus Cd., Uzunyol Sk., Yaren Sk., Yeliz Sk., Yunus Emre Cd., Zafer Cd., Ziya Gökalp Cd.), Kozbeyli (Barbaros Cd., Kıvılcım Kemal Anadol Sk., Kozbeyli Köyü Küme Evleri, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3853065

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3853071

Fatih, İsmetpaşa

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3853079

Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3853080

Fatih, İsmetpaşa

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3853242

Mareşal Fevzi Çakmak

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3851707

Bahriye Üçok (1671. Sk., 1764. Sk., Latife Hanım Sk., Rüştü Sardağ Cd.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3851717

Yalı (6429. Sk., 6436. Sk., 6470/1. Sk., 6471/8. Sk., 6476/4. Sk., 6497. Sk., 6503. Sk., 6511. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3852792

Zübeyde Hanım (7400/7. Sk., 7448/8. Sk., 7532. Sk., 7532/6. Sk., 7532/7. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3852795

Zübeyde Hanım (7400/10. Sk., 7400/11. Sk., 7400/8. Sk., 7400/9. Sk., 7447/14. Sk., 7447/15. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3852798

Örnekköy (7535/1. Sk., 7549. Sk., 7550. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3852811

Bahriye Üçok (1762. Sk., 1762/1. Sk., 1762/2. Sk., 1763. Sk., 1764. Sk., 1766. Sk., 1769. Sk., 1822. Sk., 1824. Sk., 1854. Sk., Berin Taşan Sk., Girne Blv., Latife Hanım Sk., Rüştü Sardağ Cd.)

Planlandı

04.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3852839

Aksoy (1747. Sk., 1748. Sk., 1751. Sk., 1752. Sk., 1753. Sk., Halim Erker Sk., Haluk Besen Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3851633

Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)

Planlandı

03.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852677

Örnekköy (1026. Sk., 1026/3. Sk., 1026/4, 1028. Sk., 1030. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1057/1. Sk., 1057/2. Sk., 1058. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1069. Sk., 1071. Sk., 1074. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., 1093. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1101. Sk., Baykal Cd., Kemalpaşa Cd., Okan Cd.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852688

Aşağıkızılca (2005. Sk., Aşağıkızılca Taştepe Sk.)

Planlandı

04.11.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852707

Kuyucak (Kuyucak Yolu Küme Evleri)

Planlandı

03.11.2026

12:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3855802

Bağyurdu Yeni

Planlandı

03.11.2026

12:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3855804

Bağyurdu Yeni (Çayır Küme Evleri, İzmir Ankara Cd., Ova Yolu Küme Evleri, Sarı Ceviz Küme Evleri, Tokat Burnu Küme Evleri)

Planlandı

04.11.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3855812

Gökçeyurt (7719. Sk., Ergen Sk., Gökçeyurt Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Hamzababa (Hamzababa Küme Evleri), Sarıçalı (Sarıçalı Köyü İç Yolu, Sarıçalı Yolu Küme Evleri), Yeşilyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt Yeni Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri), Zeamet (Zeamet Yolu Küme Evleri, Zeamet Yolu Kümeevleri)

Planlandı

04.11.2026

13:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3855822

Bağyurdu Yeni

Planlandı

04.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3855876

Halilbeyli (Baş Küme Evleri, Başmahalle Çıkmazı Sk., Çevre Yolu Küme Evleri, Hikmet Tırtak Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Tokmakalan Yolu Küme Evleri), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Tokmakalan Yolu Küme Evleri), Yeşilyurt (Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd., Yeşilyurt Yeni Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

12:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3852684

Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Fatih (Sazkovan Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)

Planlandı

03.11.2026

12:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3852691

Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Fatih (Sazkovan Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)

Planlandı

03.11.2026

13:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3852862

Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3852810

Arkacılar (Arkacılar Köyü İç Yolu, Arkacılar Küme Evleri, Değirmenönü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Sasalli Sk.), Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Başaran (Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Yeşilyurt Küme Evleri), Çanakçı (Bayır Küme Evleri, ÇANAKÇI, Çanakçı Küme Evleri, İğdelce Küme Evleri), Ceritler (Akşemsettin Küme Evleri, Altın Tarla Sk., Gölbaşı Küme Evleri, Sülüklü Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Çömlekçi Koyu İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Şentürk Küme Evleri, SERGİYERİ, Sergiyeri Küme Evleri, TAŞTEPE), Cumhuriyet (1. Ara Sk., 2. Ara Sk., 204. Sk., 3. Ara Sk., Akdeniz Cd., Ali Kaptan Cd., Ambar Önü Çk. Sk., Asim Çavuş Sk., Atatürk Cd., Aykan Sk., Bahçe Sk., Belediye Sk., Bir Eylül Sk., Cami Sk., Çatal Sk., Çavuş Sk., Çınar Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Dumlupınar Sk., Ege Sk., EMİN KAYMAK, Eski Pazar Sk., Gümüşsuyu Cd., Hancı Sk., Hancı Sok, Hasan Tahsin Cd., Hükümet Cd., İnönü Cd., Koç Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Cd., Mehmet Kıvanç Sk., Mimar Sinan Küme Evleri, Musabey Sk., Nergiz Sk., Özçınar Sk., Pazar Sk., Sabit Arlı Cd., Sağlık Sk., Sebahhattin Ener Sk., Semerciler Sk., Sevgi Sk., Sümbül Sk., Turan Sk., Umut Sk., Uysal Sk., Yağmur Sk., Yasemin, Zafer Sk.), Hisar (Kırkoy Koyu İç Yolu, Kocahisar Küme Evleri, Pınar Sk., Turna Sk., Yeliz Sk.), İstiklal (1. Bağlar Sk., 1. Gül Sk., 104. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 110, 2. Bağlar Sk., 2. Gül Sk., 2. Güneş Sk., 3. Güneş Sk., 4. Güneş Çk., Ağustos 22. Sk., Akasya Sk., Akçaylı Sk., Akşemsettin Küme Evleri, Alabıçak Sk., Altın Sk., Altın Tarla Sk., Arıkbaşı Sk., Atatürk Cd., Aydemir Sk., Bağlar Sk., Bal Sk., BEYAZIT ÇIKMAZI, Beyazıt Sk., Çolak İbrahim Cd., Dar Sk., Derin Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gümüş Sk., Gündoğdu Sk., Hacı Mahmut Çıkmazı Sok, Hacı Mahmut Sk., Hancıoğlu Sk., Hastane Sk., Hisar Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Hoca İbrahim Efendi Cd., Hocazade Sk., Huzur Sk., Ihlamur Sk., İnce Sk., İstiklal Mahallesi İç Yol, Kerem Sk., Kıvrık Sk., Köprübaşı Cd., Kültür Park Cd., Kültür Sk., Lale Sk., Maden Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mevlana Küme Evleri, Önder Sk., Papatya Sk., Patlangıç Sk., Sabit Arlı Cd., Sarmaşık Sk., Şehit Emre Okan Sk., Şehit Eren Bülbül Sk., Sepetçi Tahir Sk., Şerbetçi Sk., Sevin Sk., Şimşek Sk., Söğüt Sk., Şükrü Hoca Sk., Talatpaşa Sk., Türkmen Sk., Yenigün Sk., Yıldırım Sk., Yunus Emre Sk., Zeytin Sk., Ziya Gökalp Cd.), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Tastepe Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri), Karaman, Kırköy (2. Yeşillik Sk., 3. Yeşillik Sk., 8. Bahar Sk., Çatmacı Sk., Çomuk Sk., Gülmez Sk., Gün Sk., Karhan Sk., Kiraz Sk., Kırköy Sk., Koca Mustafa Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mehmet Niğde Cd., Necip Fazıl Cd., Özdeveci Sk., Özen Sk., Pınar Sk., Sardunya Sk., Topraklık Küme Evleri, Turna Sk., Yeğen Sk.), Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri), Şemsiler (Akkavaklar Küme Evleri, Değirmen Sk., Değirmenönü Küme Evleri, Hükümet Cd., KEMER, Mandal Küme Evleri, Mimar Sinan Küme Evleri, Ova Küme Evleri, ŞEMSİLER, Şemsiler Merkez Sk., Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Suludere (Çanakçı Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri, Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Denizli Ödemiş Yolu, İstıklal Koyu İç Yolu, KARABAĞ, Karabağlar Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, KOCADERE, Musluk Küme Evleri, SULUDERE, Suludere Merkez Sk., Uzunköy Yolu İç Yolu, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Umurcalı (Çakaltepe Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, HANYIKIĞI, Kemer Küme Evleri, MANDAL, Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri, Umurcalı Yolu, YIKIK HAN), Uzunköy, Yeni (1. Bahar Sk., 1. Güney Sk., 1. Mesir Sk., 1. Sk., 1. Yeşillik Sk., 11. Sk., 13. Sk., 15. Sk., 17. Sk., 2. Bahar Sk., 2. Güney Çk. Sk., 2. Mesir Sk., 2. Yeşillik Sk., 20. Sk., 3. Bahar Sk., 3. Mesir Sk., 3. Sk., 4. Bahar Sk., 4. Mesir Sk., 5. Bahar Sk., 5. Mesir Sk., 6. Bahar Sk., 6. Sk., 7. Bahar Sk., 8. Bahar Sk., Çakabey Sk., Değirmenönü Küme Evleri, Demokrasi Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Esnaf Sk., Geçit Sk., Gün Sk., Güney Sk., İbni Sina Sk., Karanfil Sk., Kiraz Otogar İç Yolu, Kırköy Sk., Küçük Menderes Sk., Manolya Sk., Mehmet Niğde Cd., Menderes Cd., Menekşe Sk., Mesir Sk., Nene Hatun Küme Evleri, Orkide Sk., Özmen Sk., Park Sk., Pınar Sk., Sabit Arlı Cd., Sanayi Sk., Şehit Kubilay Sk., Turgut Reis Sk.), Yeniköy (HANYIKIĞI, Kırlıova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3852841

Olgunlar (Avgan Küme Evleri)

Planlandı

04.11.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3852850

Olgunlar (Avgan Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Olgunlar Küme Evleri), Örencik

Planlandı

03.11.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3852875

Arkacılar (Arkacılar Köyü İç Yolu, Arkacılar Küme Evleri, Değirmenönü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Sasalli Sk.), Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Başaran (Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Yeşilyurt Küme Evleri), Çanakçı (Bayır Küme Evleri, ÇANAKÇI, Çanakçı Küme Evleri, İğdelce Küme Evleri), Ceritler (Akşemsettin Küme Evleri, Altın Tarla Sk., Gölbaşı Küme Evleri, Sülüklü Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Çömlekçi Koyu İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Şentürk Küme Evleri, SERGİYERİ, Sergiyeri Küme Evleri, TAŞTEPE), Cumhuriyet (1. Ara Sk., 2. Ara Sk., 204. Sk., 3. Ara Sk., Akdeniz Cd., Ali Kaptan Cd., Ambar Önü Çk. Sk., Asim Çavuş Sk., Atatürk Cd., Aykan Sk., Bahçe Sk., Belediye Sk., Bir Eylül Sk., Cami Sk., Çatal Sk., Çavuş Sk., Çınar Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Dumlupınar Sk., Ege Sk., EMİN KAYMAK, Eski Pazar Sk., Gümüşsuyu Cd., Hancı Sk., Hancı Sok, Hasan Tahsin Cd., Hükümet Cd., İnönü Cd., Koç Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Cd., Mehmet Kıvanç Sk., Mimar Sinan Küme Evleri, Musabey Sk., Nergiz Sk., Özçınar Sk., Pazar Sk., Sabit Arlı Cd., Sağlık Sk., Sebahhattin Ener Sk., Semerciler Sk., Sevgi Sk., Sümbül Sk., Turan Sk., Umut Sk., Uysal Sk., Yağmur Sk., Yasemin, Zafer Sk.), Hisar (Kırkoy Koyu İç Yolu, Kocahisar Küme Evleri, Pınar Sk., Turna Sk., Yeliz Sk.), İstiklal (1. Bağlar Sk., 1. Gül Sk., 104. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 110, 2. Bağlar Sk., 2. Gül Sk., 2. Güneş Sk., 3. Güneş Sk., 4. Güneş Çk., Ağustos 22. Sk., Akasya Sk., Akçaylı Sk., Akşemsettin Küme Evleri, Alabıçak Sk., Altın Sk., Altın Tarla Sk., Arıkbaşı Sk., Atatürk Cd., Aydemir Sk., Bağlar Sk.,

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3853242

29 Ekim (Ova Küme Evleri), 75. Yıl Cumhuriyet (3501. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 44/2. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51/1. Sk., 53. Sk., 56. Sk., Anadolu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Yusuf Kafalı Cd., Zekeriya Toksuz Cd.), 85. Yıl Cumhuriyet (4101. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4109/1. Sk., 4119. Sk., 4119/1 Sk., 4135. Sk., 4139. Sk., 4139/1. Sk., 4139/2. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4148. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., Doğu Cad., Menemen Yolu Sk., Selanik Cd., Stadyum Cd., Vatan Cd.), Ahıhıdır (1602. Sk., Eski Kesik Köy Yolu Sk., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Taban Mevkii Yolu Sk.), Atatürk, Buruncuk (400. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Vakıflar Küme Eveleri Sk.), Camiikebir (313. Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Çavuş (200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 216. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu Sk.), Gazi Mustafa Kemal (4104. Sk., 4104/1. Sk., 4104/2. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4110. Sk., 4112. Sk., 4112/1. Sk., 4112/2. Sk., 4114. Sk., 4114/1. Sk., 4114/2. Sk., 4114/3. Sk., 4118. Sk., 4120. Sk., 4120/1. Sk., 4120/3. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4123/1. Sk., 4125. Sk., 4125/1. Sk., 4126. Sk., 4126/1. Sk., 4126/2. Sk., 4127. Sk., 4127/1. Sk., 4128. Sk., 4128/1. Sk., 4129. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4132/1. Sk., Atatürk Meydanı, Kavaklı Cd., Kaynaklar 1. Çıkmaz Sk., Kaynaklar 2. Çıkmaz Sk., Kaynaklar 3. Çıkmaz Sk., Kaynaklar Cd., Selanik Cd., Seyrek Atatürk Sk., Vatan Cd.), Günerli (2001, 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006/1, 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2009/1. Sk., 2011 Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 2021 SK., 2022. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 9 Eylül Cd., Umut Cd.), İnönü (4111. Sk., 4113. Sk., 4113/3, 4113/5, 4115. Sk., 4115/1. Sk., 4115/2. Sk., 4115/3. Sk., 4115/4. Sk., 4115/5. Sk., 4115/6. Sk., 4115/7. Sk., 4115/8. Sk., 4115/9. Sk., 4116. Sk., 4116/1. Sk., 4117. Sk., 4117/1. Sk., 4117/2. Sk., 4131. Sk., 4133/1. Sk., 4133/2. Sk., 4134. Sk., 4134/1. Sk., 4134/2. Sk., 4134/3. Sk., 4135/1. Sk., 4136. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 9 Eylül Sk., Atatürk Meydanı, Doğu Cad., Kavaklı Cd., Menemen Yolu Sk., Seyrek İzmir Cd., Seyrek Maltepe Yolu Sk.), Kazımpaşa, Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Maltepe Serbest Bölgesi (Ardıç Sk.), Musabey (218. Sk., 300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu, Çavuşyolu Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (3501. Sk., 3503. Sk., 3505. Sk., 3506. Sk., 3507. Sk., 3510. Sk., 3511. Sk., 3513. Sk., 3515. Sk., 3517. Sk., 3519. Sk., 3523. Sk., 3525. Sk., 3526. Sk., 3527. Sk., 3528. Sk., 3530. Sk., 3532. Sk., 3532/1. Sk., 3537. Sk., 36. Sk., 40. Sk., 42. Sk., Anadolu Cd., Demokrasi Cd., Fevzi Paşa Blv., Gaziler Cd., Mimar Sinan Cd., Zekeriya Toksuz Cd.), Süzbeyli (5001. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., Foça Yolu), Tuzçullu (3001. Cd., 3002. Cd., 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk.), Villakent (1124. Sk., 1130. Sk., 1137. Sk., 1139. Sk., 1143. Sk., 1146. Sk., 1147. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1156. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1162. Sk., 5101. Sk., 5102. Sk., 5103. Sk., 5104. Sk., 5105. Sk., 5106. Sk., 5107. Sk., 5108. Sk., 5109. Sk., 5110. Sk., 5112. Sk., 5113. Sk., 5114. Sk., 5116. Sk., 5117. Sk., 5118. Sk., 5119. Sk., 5120. Sk., 5121. Sk., 5122. Sk., 5123. Sk., 5125. Sk., 5126. Sk., 5127. Sk., 5128. Sk., 5129. Sk., 5130. Sk., 5131. Sk., 5132. Sk., 5133. Sk., 5134. Sk., 5135. Sk., 5136. Sk., 5137. Sk., 5138. Sk., 5139. Sk., 5140. Sk., 5141. Sk., 5142. Sk., 5143. Sk., 5145. Sk., 5146. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5149. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5153. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5158. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5180/1. Sk., 5183. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., 5187. Sk., 5188. Sk., 5189. Sk., 5193. Sk., 5195. Sk., 5197. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5216. Sk., 5302, 5308, Arıkuşu Cd., Atmaca Cd., Bülbül Cd., Çalıkuşu Cd., Fiyu Cd., Flamingo Cd., Florya Cd., İbibik Cd., Kaynaklar Cd., Kırlangıç Cd., Pelikan Cd., Şahin Cd.), Yıldırım (35/5. Küme Evleri, Çanakkale Asfaltı Cd.)

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3853917

29 Ekim (10001. Sk., 10004. Sk., 10006. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10010. Sk., 10011. Sk., 10012/2. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Ova Küme Evleri), 9 Eylül (Çanakkale Asfaltı Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852794

Ocaklı (Ocaklı Küme Evleri)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852800

Hürriyet (1697. Sk., 1700. Sk., Birgi Yolu Cd.), Ocaklı (Ocaklı Küme Evleri), Zafer (1347. Sk., 1366. Sk., 1373. Sk., Birgi Yolu Cd.)

Planlandı

02.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852810

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Hacı İsa Küme Evleri, isimsiz, Kızılcaavlu Küme Evleri, küme evler), Anafartalar (Şehit Adnan Menderes Blv.), Atatürk (Ahrandı Sk., Atatürk Cd., Başoğlu Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Namık Kemal Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Ulus Meydanı, Yarbay Cd., Yeşil Yurt Cd.), Balabanlı (Balabanlı Köyü İç Yolu, Dolamanlık Küme Evleri, Kalealtı Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Bozcayaka, Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Çamlıca, Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Çaylı (Adnan Menderes Cd., Akarsu Sk., Akdeniz 1. Çk. Sk., Alaşarlı Küme Evleri, Atakan Sk., Azmak İrimi Küme Evleri, Başarı Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin 2. Çk., Bilgin 3. Çk. Sk., Bilgin 6. Çk., Bilgin Sk., Çağlar 1. Çk. Sk., Çağlar Sk., Cambaz 1. Çk. Sk., Cambaz 2. Çk. Sk., Cambaz 3. Çk. Sk., Cambaz 4. Çk., Cambaz Sk., Cansu Sk., Çaylı Ismetpasa Sk., Çaylı Ulus Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Derman Sk., Deveci Sk., Dinçer Sk., Düzalan Küme Evleri, Ece Sk., Egemen 1. Çk. Sk., Egemen 2. Çk. Sk., Egemen 3. Çk. Sk., Egemen Sk., Ekin 1. Çk. Sk., Ekin 2. Çk. Sk., Ekin 5. Çıkmazı Sk., Ekin 6. Çk. Sk., Ekin Cd., Ender Sk., Engin Sk., Eselli Küme Evleri, Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Fidan Sk., Fulya Sk., Gizem Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kaptan Sk., Karşıyaka Mevkii Küme Evleri, Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Kiraz Sk., Kıvanç Sk., Koşuyolu 1. Çk. Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Kültür 4. Çk., Kültür 7. Çk. Sk., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Meltem Sk., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Nisan Sk., Önder 1. Çk. Sk., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk., Özgür Sk., Servet Sk., Sezgin Sk., Sıla Sk., Tasemin Sk., Tepe Gazinosu Yolu, Tepe Sk., Yağmur Sk., Yaman Sk., Yem Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.), Cumhuriyet (2. Altınordu Sk., Altın Ordu Sk., Atatürk Cd., Bağ Sk., Beşgöz Cd., Beyler Sk., Garaj İçi Sk., Menderes Cd., Nizam Sk., Polat Sk., Selvi Sk., Talatpaşa Cd.), Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Emirli (Kız Mezarlığı Küme Evleri), Emmioğlu (1. Şeytanlı Karaağaç Mevki Sk., 1.Mercan Çk., 2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd., Emeti Sk., Fabrika 1. Çıkmazı Sk., Fabrika 2. Çıkmazı Sk., Fabrika 3. Çıkmazı Sk., Fabrika 4. Çıkmazı Sk., Fabrika 6. Çıkmazı Sk., Fabrika Cd., Fakülte Cd., Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sk., İstasyon Cd., Kapalı Çarşı Küme Evleri, Kavaş Sk., Mercan 1. Çk., Mercan 3. Çıkmazı Sk., Mercan 4. Çıkmazı Sk., Mercan 5. Çıkmazı Sk., Mercan 6. Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Millet Cd., Müftüler 3. Çıkmazı Sk., Müftüler Sk., Sanayi Alti Mevkii Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 10. Sk., Sanayi Sitesi 11. Sk., Sanayi Sitesi 12. Sk., Sanayi Sitesi 13. Sk., Sanayi Sitesi 14. Sk., Sanayi Sitesi 15. Sk., Sanayi Sitesi 16. Sk., Sanayi Sitesi 17. Sk., Sanayi Sitesi 18. Sk., Sanayi Sitesi 19. Sk., Sanayi Sitesi 20. Sk., Sanayi Sitesi 21. Sk., Sanayi Sitesi 36. Sk., Sanayi Sitesi 38. Sk., Sanayi Sitesi Endüstri Cd., Sanayi Sitesi Şeref Usta Cd., Saraç Mehmet Sk., Tavaslı Sk., Yasemen Sk., Yasemin Sk.), Ertuğrul, Gereli (Gereli Küme Evleri), Hürriyet (1. Mersin Sk., 1601. Sk., 1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1608. Sk., 1610. Sk., 1612. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1617. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1626. Sk., 1627. Sk., 1629. Sk., 1632. Sk., 1634. Sk., 1635. Sk., 1636. Sk., 1638. Sk., 1639. Sk., 1642. Sk., 1644. Sk., 1645. Sk., 1650. Sk., 1651. Sk., 1654. Sk., 1658. Sk., 1660. Sk., 1662. Sk., 1664. Sk., 1665. Sk., 1666. Sk., 1667. Sk., 1668. Sk., 1669. Sk., 1671. Sk., 1672. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., 1703. Sk., 1706. Sk., 1724. Sk., 2. Kırçiçek Sk., 2. Mersin Sk., 3. Karahayıt Mevki Sk., Adagide Yolu Cd., Artun Sk., Atatürk Cd., Atlı Sk., Aygün Sk., Badem Sk., Beşgöz 4. Çıkmazı Sk., Beşgöz 5. Çıkmazı Sk., Beşgöz 6. Çk. Sk., Beşgöz Cd., Birgi Yolu Cd., Çerçi Sk., Doğu Sk., Güneş Sk., Güney Çevre Yolu, Gürselli Sk., İlknur Sk., Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Karşıyaka Cd., Kavaklı Sk., Kayısı Sk., Kiraz Yolu Cd., Kirazlı Sk., Kırçiçeği Sk., Köknar Sk., Mehtap Sk., Menderes Cd., Mimoza Sk., Porsuk Sk., Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Şehit Erdal Bağlama Sk., Şehit İlhan Ufuker Cd., Şehit İrfan Ufuker Cd., Şehit Öz Polat Cd., Talatpaşa Cd., Türbe Cd.), İlkkurşun (Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri), Karakova (Balabanlı Yolu Cd., Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri), Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Alabaş Küme Evleri, Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.), Kaymakçı (29 Ekim Cd., 50. Yıl Sk., Ali Galip Sk., Ali Gonca Sk., Ali Reis Sk., Alim Sk., Altıntaş Sk., Bal Sk., Bilge Sk., Bilim Sk., Burcu Sk., Büyükcami Sk., Çam Sk., Çamlık Sk., Çetiner Sk., Çöp Sk., Dal Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Derin Sk., Derya Sk., Dibekçi Sk., Dönmez Sk., Elif Sk., Eselli Küme Evleri, Fırat Sk., Genç Sk., Gencer Sk., Gök Ali Sk., Göksarı Küme Evleri, Görgülü Sk., Görkem Sk., Gümüş Sk., Güngör Sk., Gürbüz Sk., Hüseyin Avni Turan Sk., İşler Sk., Jandarma Sk., Kadalı Sk., Kadı Sk., Kara Mehmet Tepesi Küme Evleri, Kazım Dirik Cd., Keklik Sk., Kiraz Yolu Cd., Kocakuyu Sk., Mercan Sk., Merkez Küme Evleri, Mersin Sk., Mert Sk., Mete Sk., Motor Sk., Murat Gök Sk., Nehir Sk., Neşe Sk., Osman Uysal Sk., Öykü Sk., Özdemir Sk., Özgün Sk., Özlü Sk., Özmen Sk., Pırlanta Sk., Poyraz Sk., Sanat Sk., Sanayiönü Sk., Sayar Sk., Sedef Sk., Ünal Sk., Ünlü Sk., Uslu Sk., Uzun Sk., Yanıkoğlu Sk., Yaşar Sk., Yiğiter Sk., Yıldıray Sk., Yıldız Sk., Yurttaş Sk.), Kazanlı (İSİMSİZ, OVA), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Kızılcaavlu (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Hacı İsa Sk., Kızılcaavlu Küme Evleri), Köfündere, Konaklı, Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd.), Orhangazi, Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Ovakent, Sekiköy (İzmir Ödemiş Yolu, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri), Suçıktı (Dikenli Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Süleyman Demirel (1053. Sk., 1055. Sk., 1061. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1127. Sk., 1133. Sk., 1135. Sk., 1137. Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk.), Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Türkmen (İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri, Ordu Cd.), Üç Eylül (2. Kabaklı Özü Mevki, 2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 3. Köprü Sk., Ataç Sk., Atik Sk., Bacaksız Kuyu Mevkii, Bağlar Cd., Beyoğlu Sk., Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emmioğlu Cd., Erbaş Sk., Fakülte Cd., Ful Sk., Göztepe Sk., Güçlü Sk., Güven Sk., İrse Gölü Mevkii, Işıklı Sk., İzmir Bağı Mevkii Küme Evleri, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca Orman Mevki, Koca Orman Mevkii, Konut Sk., Köprü Sk., Maarif Sk., Mezbaha Sk., Mutlu Sk., Nur Sk., Ordu Cd., Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, Reyhan Sk., Şen Sk., Seyhan Sk., Seyrekli Küme Evleri, Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri, Ülker Sk.), Umurbey (1. Belediye Pasajı Sk., 1901. Sk., 1903. Sk., 2. Mercan Çk. Sk., 2. Sk., 30. Sk., 9. Sk., Adagide Yolu Cd., Ahmet Haşim Sk., Arif Sk., Balabanlı Yolu Cd., Beyazıt Sk., Bozcayaka Pasajı Sk., Gazeteci Yazar Mustafa Erdal Sk., Gördesli Sk., Güney Çevre Yolu, Hacı Sadık Çarşısı, Hacılar Sk., Helvacı Sk., İstasyon Cd., Karşıyaka Cd., Kayalı Sk., Mercan Sk., Mesci Sk., Millet Cd., Mithatpaşa Cd., Neyzen Sencer Derya Sk., Ozan Sk., Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Samsun Cd., Sanayi Altı Şeytanlı Karaağaç Mevki Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 1. Sk., Sanayi Sitesi 2. Sk., Sanayi Sitesi 22. Sk., Sanayi Sitesi 23. Sk., Sanayi Sitesi 24. Sk., Sanayi Sitesi 25. Sk., Sanayi Sitesi 26. Sk., Sanayi Sitesi 27. Sk., Sanayi Sitesi 28. Sk., Sanayi Sitesi 29. Sk., Sanayi Sitesi 3. Sk., Sanayi Sitesi 30. Sk., Sanayi Sitesi 31. Sk., Sanayi Sitesi 32. Sk., Sanayi Sitesi 33. Sk., Sanayi Sitesi 34. Sk., Sanayi Sitesi 35. Sk., Sanayi Sitesi 39. Sk., Sanayi Sitesi 4. Sk., Sanayi Sitesi 40. Sk., Sanayi Sitesi 41. Sk., Sanayi Sitesi 42. Sk., Sanayi Sitesi 43 Sk., Sanayi Sitesi 46. Sk., Sanayi Sitesi 5. Sk., Sanayi Sitesi 6. Sk., Sanayi Sitesi 7. Sk., Sanayi Sitesi 8. Sk., Sanayi Sitesi 9. Sk., Sanayi Sitesi Emek Cd., Sanayi Sitesi Endüstri Cd., Sanayi Sitesi Şeref Usta Cd., Sanayi Sitesi Umut Cd., Sebil Sk., Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri, Soylu Sk., Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Turgut Reis Cd., Umut Çıkmazı Sk., Üzümlü 1. Çıkmazı Sk., Üzümlü Cd., Yaprak Sk., Yumurtacı Sk., Yunus Emre Cd.), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri), Uzundere (Uzundere Küme Evleri, Uzundere Yolu, Yukarı Uzundere Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii), Yeniceköy, Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sk., YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri), Yeşilköy (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Çiftlik Küme Evleri, Yeşilköy Küme Evleri), Yolüstü, Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri, Yusufdere Küme Evleri), Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1305. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1319. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1324. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1328. Sk., 1329. Sk., 1330. Sk., 1332. Sk., 1332/1. Sk., 1335. Sk., 1336. Sk., 1337. Sk., 1338. Sk., 1339. Sk., 1340. Sk., 1343. Sk., 1344. Sk., 1346. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1382. Sk., 1383. Sk., 1384. Sk., 1385. Sk., 1386. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1390/9. Sk., 1391. Sk., 1392. Sk., 1393. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Fen Sk., Güler Sk., Gülten Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Osman Günay Cd., Şehit Adem Dertsiz Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Erdal Bodur Cd., Şehit Osman Ergür Sk., Şehit Ramazan Bulut Sk., Şehit Şükrü Uzun Sk., Şehit Turan Emeksiz Cd., Stad Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852820

Hürriyet (Kiraz Yolu Cd., Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Ocaklı Küme, Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri), Ocaklı (Kiraz Yolu Cd., Ocaklı Küme Evleri)

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852826

Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852843

Bademli, Konaklı (Hacıoğlukuyu Zincirlikuyu Küme Evleri, Kurukavak Arıküstü Küme Evleri, Lokmankuyu Kurukavak Küme Evleri, Yeniçeşme Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Erkekli Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu, Taşlık Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu), Umurbey (Adagide Yolu Cd., Yanıkkır - Çobankuyu Mevkii Küme Evleri), Yolüstü

Planlandı

03.11.2026

10:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852856

Emmioğlu, Türkmen (İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri), Üç Eylül, Yeniceköy

Planlandı

03.11.2026

11:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852869

Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Emmioğlu (Balabanlı Yolu Cd.), İlkkurşun (Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri), Karakova (Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri), Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Alabaş Küme Evleri, Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Sekiköy (İzmir Ödemiş Yolu, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri), Suçıktı (Dikenli Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Türkmen, Üç Eylül (2. Kabaklı Özü Mevki, Bacaksız Kuyu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, İrse Gölü Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca Orman Mevki, Koca Orman Mevkii, Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, Seyrekli Küme Evleri, Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii), Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sk., YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri), Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri, Yusufdere Küme Evleri)

Planlandı

03.11.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852875

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Hacı İsa Küme Evleri, isimsiz, Kızılcaavlu Küme Evleri, küme evler), Çaylı (Adnan Menderes Cd., Akarsu Sk., Akdeniz 1. Çk. Sk., Alaşarlı Küme Evleri, Atakan Sk., Azmak İrimi Küme Evleri, Başarı Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin 2. Çk., Bilgin 3. Çk. Sk., Bilgin 6. Çk., Bilgin Sk., Çağlar 1. Çk. Sk., Çağlar Sk., Cambaz 1. Çk. Sk., Cambaz 2. Çk. Sk., Cambaz 3. Çk. Sk., Cambaz 4. Çk., Cambaz Sk., Cansu Sk., Çaylı Ismetpasa Sk., Çaylı Ulus Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Derman Sk., Deveci Sk., Dinçer Sk., Düzalan Küme Evleri, Ece Sk., Egemen 1. Çk. Sk., Egemen 2. Çk. Sk., Egemen 3. Çk. Sk., Egemen Sk., Ekin 1. Çk. Sk., Ekin 2. Çk. Sk., Ekin 5. Çıkmazı Sk., Ekin 6. Çk. Sk., Ekin Cd., Ender Sk., Engin Sk., Eselli Küme Evleri, Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Fidan Sk., Fulya Sk., Gizem Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kaptan Sk., Karşıyaka Mevkii Küme Evleri, Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Kiraz Sk., Kıvanç Sk., Koşuyolu 1. Çk. Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Kültür 4. Çk., Kültür 7. Çk. Sk., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Meltem Sk., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Nisan Sk., Önder 1. Çk. Sk., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk., Özgür Sk., Servet Sk., Sezgin Sk., Sıla Sk., Tasemin Sk., Tepe Gazinosu Yolu, Tepe Sk., Yağmur Sk., Yaman Sk., Yem Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.), Emirli (Kız Mezarlığı Küme Evleri), Kaymakçı (29 Ekim Cd., 50. Yıl Sk., Ali Galip Sk., Ali Gonca Sk., Ali Reis Sk., Alim Sk., Altıntaş Sk., Bal Sk., Bilge Sk., Bilim Sk., Burcu Sk., Büyükcami Sk., Çam Sk., Çamlık Sk., Çetiner Sk., Çöp Sk., Dal Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Derin Sk., Derya Sk., Dibekçi Sk., Dönmez Sk., Elif Sk., Eselli Küme Evleri, Fırat Sk., Genç Sk., Gencer Sk., Gök Ali Sk., Göksarı Küme Evleri, Görgülü Sk., Görkem Sk., Gümüş Sk., Güngör Sk., Gürbüz Sk., Hüseyin Avni Turan Sk., İşler Sk., Jandarma Sk., Kadalı Sk., Kadı Sk., Kara Mehmet Tepesi Küme Evleri, Kazım Dirik Cd., Keklik Sk., Kiraz Yolu Cd., Kocakuyu Sk., Mercan Sk., Merkez Küme Evleri, Mersin Sk., Mert Sk., Mete Sk., Motor Sk., Murat Gök Sk., Nehir Sk., Neşe Sk., Osman Uysal Sk., Öykü Sk., Özdemir Sk., Özgün Sk., Özlü Sk., Özmen Sk., Pırlanta Sk., Poyraz Sk., Sanat Sk., Sanayiönü Sk., Sayar Sk., Sedef Sk., Ünal Sk., Ünlü Sk., Uslu Sk., Uzun Sk., Yanıkoğlu Sk., Yaşar Sk., Yiğiter Sk., Yıldıray Sk., Yıldız Sk., Yurttaş Sk.), Kızılcaavlu (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Hacı İsa Sk., Kızılcaavlu Küme Evleri), Köfündere, Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd.), Orhangazi, Uzundere (Uzundere Küme Evleri, Uzundere Yolu, Yukarı Uzundere Küme Evleri), Yeşilköy (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Çiftlik Küme Evleri, Yeşilköy Küme Evleri)

Planlandı

03.11.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852877

Emmioğlu (1. Şeytanlı Karaağaç Mevki Sk., 1.Mercan Çk., Emeti Sk., Fabrika 1. Çıkmazı Sk., Fabrika 2. Çıkmazı Sk., Fabrika 3. Çıkmazı Sk., Fabrika 4. Çıkmazı Sk., Fabrika 6. Çıkmazı Sk., Fabrika Cd., Fakülte Cd., Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sk., İstasyon Cd., Kapalı Çarşı Küme Evleri, Kavaş Sk., Mercan 1. Çk., Mercan 3. Çıkmazı Sk., Mercan 4. Çıkmazı Sk., Mercan 5. Çıkmazı Sk., Mercan 6. Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Millet Cd., Müftüler 3. Çıkmazı Sk., Müftüler Sk., Sanayi Alti Mevkii Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 10. Sk., Sanayi Sitesi 11. Sk., Sanayi Sitesi 12. Sk., Sanayi Sitesi 13. Sk., Sanayi Sitesi 14. Sk., Sanayi Sitesi 15. Sk., Sanayi Sitesi 16. Sk., Sanayi Sitesi 17. Sk., Sanayi Sitesi 18. Sk., Sanayi Sitesi 19. Sk., Sanayi Sitesi 20. Sk., Sanayi Sitesi 21. Sk., Sanayi Sitesi 36. Sk., Sanayi Sitesi 38. Sk., Sanayi Sitesi Endüstri Cd., Sanayi Sitesi Şeref Usta Cd., Saraç Mehmet Sk., Tavaslı Sk., Yasemen Sk., Yasemin Sk.), Hürriyet (1601. Sk., 1602. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1617. Sk., 1619. Sk., Adagide Yolu Cd., Atlı Sk., Beşgöz Cd., Doğu Sk., Güney Çevre Yolu, Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Karşıyaka Cd.), Türkmen (Ordu Cd.), Üç Eylül (2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 3. Köprü Sk., Ataç Sk., Atik Sk., Bağlar Cd., Beyoğlu Sk., Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emmioğlu Cd., Erbaş Sk., Fakülte Cd., Ful Sk., Göztepe Sk., Güçlü Sk., Güven Sk., Işıklı Sk., İzmir Bağı Mevkii Küme Evleri, Konut Sk., Köprü Sk., Maarif Sk., Mezbaha Sk., Mutlu Sk., Nur Sk., Ordu Cd., Reyhan Sk., Şen Sk., Seyhan Sk., Ülker Sk.), Umurbey (1. Belediye Pasajı Sk., 1901. Sk., 1903. Sk., 2. Mercan Çk. Sk., 2. Sk., 30. Sk., 9. Sk., Adagide Yolu Cd., Ahmet Haşim Sk., Arif Sk., Balabanlı Yolu Cd., Beyazıt Sk., Bozcayaka Pasajı Sk., Gazeteci Yazar Mustafa Erdal Sk., Gördesli Sk., Güney Çevre Yolu, Hacı Sadık Çarşısı, Hacılar Sk., Helvacı Sk., İstasyon Cd., Karşıyaka Cd., Kayalı Sk., Mercan Sk., Mesci Sk., Millet Cd., Mithatpaşa Cd., Neyzen Sencer Derya Sk., Ozan Sk., Samsun Cd., Sanayi Altı Şeytanlı Karaağaç Mevki Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 1. Sk., Sanayi Sitesi 2. Sk., Sanayi Sitesi 22. Sk., Sanayi Sitesi 23. Sk., Sanayi Sitesi 24. Sk., Sanayi Sitesi 25. Sk., Sanayi Sitesi 26. Sk., Sanayi Sitesi 27. Sk., Sanayi Sitesi 28. Sk., Sanayi Sitesi 29. Sk., Sanayi Sitesi 3. Sk., Sanayi Sitesi 30. Sk., Sanayi Sitesi 31. Sk., Sanayi Sitesi 32. Sk., Sanayi Sitesi 33. Sk., Sanayi Sitesi 34. Sk., Sanayi Sitesi 35. Sk., Sanayi Sitesi 39. Sk., Sanayi Sitesi 4. Sk., Sanayi Sitesi 40. Sk., Sanayi Sitesi 41. Sk., Sanayi Sitesi 42. Sk., Sanayi Sitesi 43 Sk., Sanayi Sitesi 46. Sk., Sanayi Sitesi 5. Sk., Sanayi Sitesi 6. Sk., Sanayi Sitesi 7. Sk., Sanayi Sitesi 8. Sk., Sanayi Sitesi 9. Sk., Sanayi Sitesi Emek Cd., Sanayi Sitesi Endüstri Cd., Sanayi Sitesi Şeref Usta Cd., Sanayi Sitesi Umut Cd., Sebil Sk., Soylu Sk., Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Turgut Reis Cd., Umut Çıkmazı Sk., Üzümlü 1. Çıkmazı Sk., Üzümlü Cd., Yaprak Sk., Yumurtacı Sk., Yunus Emre Cd.)

Planlandı

03.11.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852880

Anafartalar (Şehit Adnan Menderes Blv.), Atatürk (Ahrandı Sk., Atatürk Cd., Başoğlu Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Namık Kemal Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Ulus Meydanı, Yarbay Cd., Yeşil Yurt Cd.), Cumhuriyet (2. Altınordu Sk., Altın Ordu Sk., Atatürk Cd., Bağ Sk., Beşgöz Cd., Beyler Sk., Garaj İçi Sk., Menderes Cd., Nizam Sk., Polat Sk., Selvi Sk., Talatpaşa Cd.), Hürriyet (1. Mersin Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1608. Sk., 1610. Sk., 1612. Sk., 1613. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1626. Sk., 1627. Sk., 1629. Sk., 1632. Sk., 1634. Sk., 1635. Sk., 1636. Sk., 1638. Sk., 1639. Sk., 1642. Sk., 1644. Sk., 1645. Sk., 1650. Sk., 1651. Sk., 1654. Sk., 1658. Sk., 1660. Sk., 1662. Sk., 1664. Sk., 1665. Sk., 1666. Sk., 1667. Sk., 1668. Sk., 1669. Sk., 1671. Sk., 1672. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., 1703. Sk., 1706. Sk., 1724. Sk., 2. Kırçiçek Sk., 2. Mersin Sk., 3. Karahayıt Mevki Sk., Artun Sk., Atatürk Cd., Aygün Sk., Badem Sk., Beşgöz 4. Çıkmazı Sk., Beşgöz 5. Çıkmazı Sk., Beşgöz 6. Çk. Sk., Beşgöz Cd., Birgi Yolu Cd., Çerçi Sk., Güneş Sk., Güney Çevre Yolu, Gürselli Sk., İlknur Sk., Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Karşıyaka Cd., Kavaklı Sk., Kayısı Sk., Kiraz Yolu Cd., Kirazlı Sk., Kırçiçeği Sk., Köknar Sk., Mehtap Sk., Menderes Cd., Mimoza Sk., Porsuk Sk., Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Şehit Erdal Bağlama Sk., Şehit İlhan Ufuker Cd., Şehit İrfan Ufuker Cd., Şehit Öz Polat Cd., Talatpaşa Cd., Türbe Cd.), Süleyman Demirel (1053. Sk., 1055. Sk., 1061. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1127. Sk., 1133. Sk., 1135. Sk., 1137. Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk.), Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1305. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1319. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1324. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1328. Sk., 1329. Sk., 1330. Sk., 1332. Sk., 1332/1. Sk., 1335. Sk., 1336. Sk., 1337. Sk., 1338. Sk., 1339. Sk., 1340. Sk., 1343. Sk., 1344. Sk., 1346. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1382. Sk., 1383. Sk., 1384. Sk., 1385. Sk., 1386. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1390/9. Sk., 1391. Sk., 1392. Sk., 1393. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Fen Sk., Güler Sk., Gülten Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Osman Günay Cd., Şehit Adem Dertsiz Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Erdal Bodur Cd., Şehit Osman Ergür Sk., Şehit Ramazan Bulut Sk., Şehit Şükrü Uzun Sk., Şehit Turan Emeksiz Cd., Stad Sk.)

Planlandı

03.11.2026

15:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852885

Balabanlı (Balabanlı Köyü İç Yolu, Dolamanlık Küme Evleri, Kalealtı Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Bozcayaka, Çamlıca, Emmioğlu (2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd.), Ertuğrul, Gereli (Gereli Küme Evleri), Karakova (Balabanlı Yolu Cd., Karakova Küme Evleri), Kazanlı (İSİMSİZ, OVA), Konaklı, Ovakent, Seyrekli, Umurbey (Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Yolüstü

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852899

Büyükavulcuk, Yolüstü

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852905

Büyükavulcuk, Yolüstü

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3849803

İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 1.Namazgah Kümeevleri, 2.NAMAZGAH KÜME EVLER, Çakallık Küme Evleri, Selçuk Cd.), Turan (Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri)

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3849819

Çayırlı (Çayırlı Yol Altı Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Selçuk Cd.), Çukurköy, Hisarlık (Keller Kırığı Küme Evleri, Selçuk Cd.), İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, Çoban Mezarlığı Küme Evleri, ova yolu, Selçuk Cd.), Karateke

Planlandı

02.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3852810

Derebaşı, Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kırtepe, Kızılcahavlu (Ahmet Ülkü Grp Sulama Trafo yolu), Yeğenli (Cumhuriyet Yolu, Kocakır Küme Evleri, Tarım Küme Evleri)

Planlandı

03.11.2026

11:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3852869

Derebaşı, Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu

Planlandı

03.11.2026

15:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3852885

Kırtepe, Kızılcahavlu (Ahmet Ülkü Grp Sulama Trafo yolu), Yeğenli (Cumhuriyet Yolu, Kocakır Küme Evleri, Tarım Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3855467

Ertuğrul (3041. Sk., 3043. Sk., 3045. Sk., 3049. Sk., 3056. Sk., 3058. Sk., Aydın Cd., Mithatpaşa Cd.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3855471

Ertuğrul (3043. Sk., 3047. Sk., 3058. Sk., 3060. Sk., Üzeyir Dalgıç Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3853009

Yenice (Sıla Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3854945

Barbaros (7028. Sk., 7513. Sk., Doktorlar Sitesi Küme Evleri), Birgi (7500. Sk., 7501. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7513. Sk., 7516. Sk., 7519. Sk., Begonvil Sk., Çeşme Yolu Cd., Çetin Sitesi Küme Evleri, Çimen Sk., HARMANYERİ KÜME EVLERİ, Harmanyeri Küme Evleri, İzmir Çeşme Yolu, Karaçam Küme Evleri, Köyiçi Cd., Köyiçi Mevkii Küme Evleri, Petunya Sk., Savran Kule Küme Evleri), Uzunkuyu (14 Eylül Cd., 7501. Sk., 7520. Sk., 7650. Sk., 7651. Sk., 7652. Sk., Ardıç Sk., Atatürk Cd., Bağlar Sk., Birgi Yolu, Çeşme Yolu Cd., İnönü Cd., İstiklal Cd., Kızıl Çam Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, Kuşalan Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri), Zeytineli (Cumhuriyet Cd., Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd., Şahin Bayhan Sk., Yukarı Mahalle Küme Evleri), Zeytinler (14 Eylül Cd., 7600. Sk., 7601. Sk., 7602. Sk., 7604. Sk., Ali Caner Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Kenan Erdiç Sk., Kurtuluş Cd., Mustafa Ercan Sk., Öztürk Sk., Şehit Mehmet Caner Sk., Şehit Özkan Elçi Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3855620

Çamlıçay (4160. Sk., 4215. Sk., 5155. Sk., 5155/1. Sk., 5155/2. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5170. Sk., 5172. Sk., 5174. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5195. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5197. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5207/1. Sk., 5207/2. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5211. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5215. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233/1. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., 5247. Sk., 5298. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Kalabak (3003. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3027. Sk., 3029. Sk., 3032. Sk., 3036. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mustafa Kemal Blv.), M. Fevzi Çakmak (4098. Sk., 4100. Sk., 4102. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3852810

Adaküre (Adaküre İç Yolu, Adaküre Köyü İç Yolu, Adaküre Yolu, Başarı Küme Evleri, Hezaren Sk., Kaynak Küme Evleri, Patika), Aktepe (80 Yıl Cd., Afacan Sk., Aydın Sk., Baraj Çevre Yolu Sk., Çatal Sk., Hacı Kırlı Cd., Hasan Çavuş Cd., Hürriyet Cd., Kırlı Sk., Kırmızı Sk., Köprübaşı Mevkii Sk., MEHMET EMİN BALCI SK., Menderes Köyü, Mor Sk., Ödemiş Yolu Sk., Özer Sk., Palamut Sk., Patika, Stadyum Yolu Sk.), Alakeçili (Başak Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Kaynak Küme Evleri, Ova Sk.), Atatürk (50. Yıl Cd., Arıtürk Sk., Atatürk Cd., Atatürk Kültür Cd., Atatürk Mah İç Yol, Ayan Sk., Aydoğdu Sk., Balcı Sk., Banka Sk., Barış Sk., Beydağ Lozan Meydanı, Bülbül Sk., Cami Sk., Çamurcu Sk., Cengiz Sk., Cevizli Kuyu Sk., CEylanoğlu Sk., Dönmez Sk., Dumanlı Sk., Eşme Sk., Ferah Sk., Garaj Sk., Gençlik Sk., Güler Sk., İstiklal Cd., Kalender Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Kıbrıs Sk., Korgalı Sk., Lavanta Sk., Leylak Sk., Lozan Sk., Maarif Sk., Nazilli Cd., Ödemiş Cd., Özgür Sk., Patika, Posta Sk., Pulcu Sk., Sağlık Sk., Şehit Osman Sarı Cd., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Selvi Sk., Şentürk Sk., Sogukkuyu Küme Evleri, Turp Sk., Ulus Meydanı, Uzun Sk., Yıldız Sk., Yüksel Sk., ZEYBEK), Bakırköy (Demirciler Küme Evleri, Kullar Sk., Mevsim Sk., Patika, Tuna Küme Evleri), Beyköy (Aygan Sk., Beyköy Yolu Sk., Beyler Sk., Çarkbaşı Sk., Cevizli Kuyu Sk., Dere Sk., Hüdaverdi Aygün Sk., İşçi Lojmanları Küme Evleri, Kuvayi Milliye Yolu, Sevgi Sk., Sucubaşı Sk., Tepe Mevkii Sk., Yeniyurt Yolu Sk.), Çamlık (Boncuk Sk., Çamlık Köyü İç Yolu, Çamlık Yolu, Patika, Yonca Küme Evleri), Çiftlikköy (Kaptan Sk., Mandıras Sk.), Çomaklar (Çomaklar Köyü, Çomaklar Sk., Patika), Cumhuriyet (2 Eylül Kurtuluş Parkı Sk., 283/43. Sk., 75. Yıl Cd., Adaküre Yolu, Adnan Menderes Cd., Akdag Sk., Alaçayır Mevki Sk., Alaçayır Mevkii Sk., Arif Sk., Aşıçı Sk., Atatürk Cd., Bahriye Üçok Cd., Baş Sk., Beydağ Lozan Meydanı, Çakır Sk., Çarşı Sk., Çay Sk., Çayağzı Sk., Çelik Sk., Çıngırak Sk., Çukur Sk., Cumhuriyet Kültür Cd., Demirci Sk., Elma Sk., Emniyet Sk., Eren Sk., Erenler Sk., Eşsiz Sk., Gül Sk., Gündüz Sk., Han Sk., İnönü Cd., İstiklal Cd., Kader Sk., Kadı Sk., Kaleardı Sk., Karanfil Sk., Karaosmanoğlu Sk., Kavakyolu Sk., Kaynak Küme Evleri, Lale Sk., Maden Sk., Mareşal F. Çakmak Cd., Menekşe Sk., Mercan Sk., Molla Ömer Küme Evleri, Nergis Sk., Ödemiş Cd., Ova Sk., Özlem Sk., Özlü Sk., Park Sk., Patika, Pazaraltı Mevkii Sk., Pınar Sk., Sanayi Sitesi A Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi C Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi D Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi F Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi G Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi H Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi Yanı Küme Evleri, Sanayii Sitesi B Blok Sk., Sanayii Sitesi E Blok Küme Evleri, Sebze Pazarı Sk., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Selek Sk., Sümbül Sk., Topçu Sk., Ulus Meydanı, Yeni Sk., Yılmaz Sk., Yurtseven Sk., Zambak Sk., Zeytinlik 1. Sk., Zeytinlik 2. Sk.), Eğridere (Abaç Yatağı Sk., Bölükler Sk., Buse Sk., Çamcılar Sk., Çamlı Burun Sk., Çifte Kuyular Sk., Derin Küme Evleri, Eğridere Köyü İç Yol, Kokarca Sk., Örenler Küme Evleri, Patika, Seher Sk.), Erikli (Avcılar Sk., Beydağ Nazilli Yolu, Değirmen Sk., Erikli İç Yolu, Erikli Köyü İç Yolu, Erikli Patika Yolu, Patika, Sedef Küme Evleri), Halıköy (Damla Küme Evleri, Halıköy Köyü İç Yolu, Nehir Küme Evleri, Ova Sk., Patika), Karaoba (Çifte Kuyular Sk., Doğa Sk., Gonca Küme Evleri, Kullar Sk., Mevsim Sk., OVA, Patika), Kurudere (Doğa Sk., Kavak Deresi Sk., Kurudere Köyü İç Yolu, Patıka, Seher Sk.), Menderes (Menderes Sk.), Mutaflar (Değirmen Sk., Mutaflar Köyü İç Yolu, Patika, Patika Yol, Süleymanlar Sk., Yörükler Sk., Yukarı Sk.), Palamutçuk (Çağlar Küme Evleri, Cevizdibi Sk., Palamutçuk Köyü İç Yolu, Patika), Sarıkaya (Dere Sk., Patıka, Sarıkaya Koyu İç Yolu, Uygar Sk.), Tabaklar (Sedef Küme Evleri, Tabaklar Sk.), Yağcılar (Bağlık Deresi Sk., Güven Sk., Patika, Rüzgar Sk., Yağcılar Köyü İç Yolu, Yasemin Sk.), Yeniyurt (Kuyu Küme Evleri, Nazilli Cd., Patika, Yeniyurt Köyü Yolu, Zafer Küme Evleri), Yeşiltepe (Derin Küme Evleri, Patika, Yeşiltepe Köyü İç Yolu, Yesiltepe Patika Yolu, Yonuç Sk.), Yukarıaktepe (Alakaya Sk., B, Çamlıca Sk., Derin Küme Evleri, Dut Dibi Sk., Ekin Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Hacıeliler, Koca Ev Yanı Sk., Mimoza Sk., Palamutçuk Sk., Yörükler Sk., Yukarıaktepe Köyü İç Yolu), Yukarıtosunlar (Güven Sk., Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu)

Planlandı

03.11.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3852875

Adaküre (Adaküre İç Yolu, Adaküre Köyü İç Yolu, Adaküre Yolu, Başarı Küme Evleri, Hezaren Sk., Kaynak Küme Evleri, Patika), Aktepe (80 Yıl Cd., Afacan Sk., Aydın Sk., Baraj Çevre Yolu Sk., Çatal Sk., Hacı Kırlı Cd., Hasan Çavuş Cd., Hürriyet Cd., Kırlı Sk., Kırmızı Sk., Köprübaşı Mevkii Sk., MEHMET EMİN BALCI SK., Menderes Köyü, Mor Sk., Ödemiş Yolu Sk., Özer Sk., Palamut Sk., Patika, Stadyum Yolu Sk.), Alakeçili (Başak Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Kaynak Küme Evleri, Ova Sk.), Atatürk (50. Yıl Cd., Arıtürk Sk., Atatürk Cd., Atatürk Kültür Cd., Atatürk Mah İç Yol, Ayan Sk., Aydoğdu Sk., Balcı Sk., Banka Sk., Barış Sk., Beydağ Lozan Meydanı, Bülbül Sk., Cami Sk., Çamurcu Sk., Cengiz Sk., Cevizli Kuyu Sk., CEylanoğlu Sk., Dönmez Sk., Dumanlı Sk., Eşme Sk., Ferah Sk., Garaj Sk., Gençlik Sk., Güler Sk., İstiklal Cd., Kalender Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Kıbrıs Sk., Korgalı Sk., Lavanta Sk., Leylak Sk., Lozan Sk., Maarif Sk., Nazilli Cd., Ödemiş Cd., Özgür Sk., Patika, Posta Sk., Pulcu Sk., Sağlık Sk., Şehit Osman Sarı Cd., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Selvi Sk., Şentürk Sk., Sogukkuyu Küme Evleri, Turp Sk., Ulus Meydanı, Uzun Sk., Yıldız Sk., Yüksel Sk., ZEYBEK), Bakırköy (Demirciler Küme Evleri, Kullar Sk., Mevsim Sk., Patika, Tuna Küme Evleri), Beyköy (Aygan Sk., Beyköy Yolu Sk., Beyler Sk., Çarkbaşı Sk., Cevizli Kuyu Sk., Dere Sk., Hüdaverdi Aygün Sk., İşçi Lojmanları Küme Evleri, Kuvayi Milliye Yolu, Sevgi Sk., Sucubaşı Sk., Tepe Mevkii Sk., Yeniyurt Yolu Sk.), Çamlık (Boncuk Sk., Çamlık Köyü İç Yolu, Çamlık Yolu, Patika, Yonca Küme Evleri), Çiftlikköy (Kaptan Sk., Mandıras Sk.), Çomaklar (Çomaklar Köyü, Çomaklar Sk., Patika), Cumhuriyet (2 Eylül Kurtuluş Parkı Sk., 283/43. Sk., 75. Yıl Cd., Adaküre Yolu, Adnan Menderes Cd., Akdag Sk., Alaçayır Mevki Sk., Alaçayır Mevkii Sk., Arif Sk., Aşıçı Sk., Atatürk Cd., Bahriye Üçok Cd., Baş Sk., Beydağ Lozan Meydanı, Çakır Sk., Çarşı Sk., Çay Sk., Çayağzı Sk., Çelik Sk., Çıngırak Sk., Çukur Sk., Cumhuriyet Kültür Cd., Demirci Sk., Elma Sk., Emniyet Sk., Eren Sk., Erenler Sk., Eşsiz Sk., Gül Sk., Gündüz Sk., Han Sk., İnönü Cd., İstiklal Cd., Kader Sk., Kadı Sk., Kaleardı Sk., Karanfil Sk., Karaosmanoğlu Sk., Kavakyolu Sk., Kaynak Küme Evleri, Lale Sk., Maden Sk., Mareşal F. Çakmak Cd., Menekşe Sk., Mercan Sk., Molla Ömer Küme Evleri, Nergis Sk., Ödemiş Cd., Ova Sk., Özlem Sk., Özlü Sk., Park Sk., Patika, Pazaraltı Mevkii Sk., Pınar Sk., Sanayi Sitesi A Blok Küme

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849614

Seyhan (630/1. Sk., 630/4. Sk., 641/1. Sk., 641/4. Sk., 641/5. Sk., 644. Sk., 645. Sk., 666/5. Sk., 666/6. Sk., 667/1. Sk., 701/1. Sk., 705. Sk., 709. Sk., 716. Sk., 716/1. Sk., 717. Sk., 717/1. Sk., 718. Sk., 718/1. Sk., 718/2. Sk., 719. Sk., 719/2. Sk., 719/3. Sk., 719/4. Sk.)

Planlandı

01.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849616

Seyhan (611/2. Sk., 611/3. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 629. Sk., 650. Sk., 650/1. Sk., 650/2. Sk., 650/4. Sk., 652. Sk., 652/1. Sk., 652/2. Sk., 652/4. Sk., 652/5. Sk., 652/7. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

Planlandı

01.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849617

Seyhan (630/1. Sk., 630/3. Sk., 630/4. Sk., 657. Sk., 663. Sk., 663/1. Sk., 663/2. Sk., 663/3. Sk., 663/4. Sk., 664. Sk., 665. Sk., 666/1. Sk., 666/2. Sk., 666/5. Sk., 666/6. Sk., 667/4. Sk., 667/5. Sk., 667/6. Sk., 667/7. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852006

Çamlık (3650. Sk., 3660. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 813. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 819/1. Sk., 821. Sk., 823. Sk., 826. Sk., 828. Sk., 829/3. Sk., 829/4, 829/4. Sk., 830. Sk., 840. Sk., 842. Sk., 844. Sk., 850. Sk., 858. Sk., Homeros Blv.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852023

Çamlık (829. Sk., 829/1. Sk., 829/2. Sk., 841. Sk., 841/1. Sk., 850. Sk., 851. Sk., 851/1. Sk., 851/2. Sk., 858. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (853. Sk., 858. Sk., 859. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 870. Sk., 872. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852038

Çamlık (367. Sk., 411/2. Sk., 415/1. Sk., 854. Sk., 856. Sk., Onat Cd.), Yiğitler (363. Sk., 365. Sk., 367. Sk., Onat Cd.)

Planlandı

02.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852042

Çamlıkule (200/17. Sk., 220. Sk., 220/21. Sk., 220/22. Sk., 220/25. Sk., 220/27. Sk., 220/28. Sk., 220/29. Sk., 220/37. Sk., 220/38. Sk., 220/42. Sk., 290/12. Sk., 290/4. Sk., 290/5. Sk.), Yıldız (220/21. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852056

Çamlıkule (220. Sk., 220/20. Sk., 220/21. Sk., 220/22. Sk., 220/23. Sk., 220/24. Sk., 239/4. Sk., 290. Sk., 290/7. Sk., 290/8. Sk., 290/9. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852483

Mustafa Kemal (686/24. Sk., 686/27. Sk., 686/29. Sk., 686/30. Sk., 686/31. Sk., 686/36. Sk., 686/48. Sk., 686/49. Sk., 686/50. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852485

Şirinkapı, Ufuk (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1014. Sk., 1019. Sk., 1023. Sk., 921. Sk., 928. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Mehmetçik Cd., Park İçi Yolu, Seyfi Demirsoy Cd.), Yaylacık (Gazi Osman Paşa Cd.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852486

Barış (333. Sk., 349. Sk., 351/1. Sk., 366. Sk., 366/2. Sk., 366/3. Sk., 366/4. Sk., Adnan Kahveci Cd.), Yiğitler (349. Sk., 351. Sk., 366. Sk., Adnan Kahveci Cd., Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

03.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852487

Vali Rahmi Bey (126/1. Sk., 130. Sk., 130/2. Sk., 159/2. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852493

Vali Rahmi Bey (110. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 121. Sk., 126. Sk., 126/1. Sk., 126/2. Sk., 128. Sk., 130. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 143. Sk., Menderes Cd.)

Planlandı

03.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852498

Yenigün (222/14. Sk., 222/33. Sk., 222/41. Sk., 222/42. Sk., 222/43. Sk., 265/12. Sk., 265/20. Sk., 265/33. Sk., 267/6. Sk., 267/7. Sk., 292/12. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., Nazım Hikmet Cd.)

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852508

Fırat (270/7. Sk., 271. Sk., 271/10. Sk.), Yenigün (271. Sk., 271/11. Sk., 292/15. Sk., 292/16. Sk., 292/17. Sk., 292/18. Sk., 292/19. Sk., 292/20. Sk., 292/21. Sk., 292/48. Sk., 292/7. Sk.)

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852509

Yeşilbağlar (637/21. Sk., 637/22. Sk., 637/32. Sk., 637/33. Sk., 637/4. Sk., 637/48. Sk., 646/14. Sk., 692/2. Sk., 692/4. Sk.)

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852510

Fırat (647/7. Sk.), Göksu (637/4. Sk., 639/3. Sk.), Yeşilbağlar (637. Sk., 637/11. Sk., 637/12. Sk., 637/13. Sk., 637/16. Sk., 637/17. Sk., 637/18. Sk., 637/19. Sk., 637/21. Sk., 637/31. Sk., 637/35. Sk., 637/36. Sk., 637/4. Sk., 637/65. Sk., 637/7. Sk., 637/8. Sk., 646. Sk., 647/1. Sk., 647/14. Sk., 647/15. Sk., 647/23. Sk., 647/34. Sk., 647/9. Sk., 692/4. Sk.)

Planlandı

04.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852513

Doğancılar (6030. Sk.), Kırklar (5028. Sk., 5028/1. Sk., 5030. Sk., 5031/1. Sk.)

Planlandı

04.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852514

Zafer (2302. Sk., 2309. Sk., 2316. Sk., 2320. Sk., 2325. Sk., 2326. Sk., 2328. Sk., 2329. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk.)

Planlandı

04.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852515

Zafer (206/5. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852830

Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3852860

Yeşilbağlar (289. Sk., 289/37. Sk., 637/19. Sk., 637/51. Sk., 637/52. Sk., 637/64. Sk., 647. Sk., 647/1. Sk., 647/50. Sk., 647/51. Sk., 647/52. Sk., 647/53. Sk., 647/54. Sk., 647/55. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3853045

Yeşilbağlar (279. Sk., 279/1. Sk., 289/48. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3853050

Mustafa Kemal (Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Yeşilbağlar (637/52. Sk., 637/53. Sk., 637/63. Sk., 637/64. Sk., 647/1. Sk., 647/25. Sk., 647/27. Sk., 647/28. Sk., 647/30. Sk., 647/31. Sk., 647/32. Sk., 647/45. Sk., 647/50. Sk., 647/55. Sk., 647/58. Sk., 647/62. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3853097

Yeşilbağlar (289. Sk., 289/37. Sk., 637/19. Sk., 637/51. Sk., 637/52. Sk., 637/64. Sk., 647. Sk., 647/1. Sk., 647/50. Sk., 647/51. Sk., 647/52. Sk., 647/53. Sk., 647/54. Sk., 647/55. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3853099

Fırat (289. Sk., 289/43. Sk., 289/44. Sk., 289/60. Sk., 289/61. Sk., 289/62. Sk.), Yeşilbağlar (278/1. Sk., 278/2. Sk., 278/3. Sk., 279. Sk., 289. Sk., 289/28. Sk., 289/37. Sk., 289/41. Sk., 292/35. Sk., 637/49. Sk., 637/50. Sk., 637/55. Sk., 637/59. Sk., 637/60. Sk., 647. Sk., 647/1. Sk., 647/52. Sk., 647/53. Sk., 647/57. Sk., 647/58. Sk., 647/59. Sk., 647/61. Sk.)

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3853119

Fırat (289/31. Sk., 289/32. Sk., 289/33. Sk., 289/44. Sk., 289/45. Sk., 289/47. Sk., 289/48. Sk., 289/60. Sk., 289/63. Sk., 289/67. Sk., 289/70. Sk.), Yeşilbağlar (289. Sk., 289/36. Sk., 289/37. Sk., 289/38. Sk., 289/48. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3853205

Doğancılar (6001. Sk., 6002. Sk., 6002/1. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6010. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6030. Sk., Kocaorman Mevkii, Yunus Emre Cd.), Kırklar (5000. Sk., 5001. Sk., 5002. Sk., 5002/3. Sk., 5002/4. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5025/1. Sk., 5025/2. Sk., 5025/4. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5027/1. Sk., 5028. Sk., 5028/1. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5031/1. Sk., 5033. Sk., 5033/1. Sk., 6007. Sk., Demokrasi Cd., İpek Küme Evleri, Karabağlar Sk., Karataş Sk., Karatekeli Cd., Kocaorman Mevkii, Mevlana Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)



KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3852006

Mehtap (3660. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)



ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3851590

Ataşehir (8010. Sk., 8010/5. Sk., 8024/4. Sk., 8211. Sk., 8211/19. Sk., 8214. Sk., 8215. Sk., 8215/2. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3851591

Ataşehir (8211. Sk., 8211/1. Sk., 8211/3. Sk., 8216/4. Sk., 8216/5. Sk., 8216/6. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3851594

Ataşehir (8010. Sk., 8010/3. Sk., 8010/4. Sk., 8021. Sk., 8022. Sk., 8022/1. Sk., 8023. Sk., 8023/1. Sk., 8211. Sk., 8211/2. Sk., 8211/4. Sk., 8212. Sk., 8212/1. Sk., 8213. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3852930

Balatçık (1671. Sk., 8787. Sk., 8787/4. Sk., 8788. Sk., 8789. Sk., 8789/1. Sk., 8789/2. Sk., Anadolu Cd.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3853107

Evka-5 (8927. Sk., 8927/2. Sk., 8927/3. Sk., 8927/4. Sk., 8927/7. Sk.)

Planlandı

03.11.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3853111

Atatürk (8809/11. Sk., 8809/12. Sk., 8809/18. Sk., 8841. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)



GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

04.11.2026

14:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3853020

Emrez (Akçay Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3853009

Çamlı (3361. Sk., Alaca Sk., Ay Sk., Başak Sk., Çağdaş Sk., Deniz Sk., Derya Sk., Güneş Sk., Irmak Sk., Karaca Sk., Kent Sk., Nehir Sk., Nergiz Sk., Palamut Sk., Pınar Sk., Seferihisar Cd., Söğüt Sk., Ufuk Sk., Yağmur Sk., Yaka Sk., Yakut Sk., Yaren Sk., Zeytin Sk., Zirve Sk.)

Planlandı

02.11.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3853054

Çamlı (Yaşam Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3853298

Siteler (420. Sk., 426. Sk., 432. Sk., 438. Sk., 462. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., Mithatpaşa Cd.)

Planlandı

03.11.2026

09:30 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3853310

Siteler (237. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3855620

Yelki

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3852106

Osmangazi (588. Sk., İbrahim Ethem Cd.)

Planlandı

02.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3852119

Osmangazi (597. Sk., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd.)

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3854850

Mansuroğlu

İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

01.11.2026

14:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3852987

Gazi (3876. Sk., 3876/1. Sk., 3876/2. Sk., 3876/3. Sk., 3880. Sk., 3880/2. Sk., 3880/3. Sk., 3880/4. Sk., 3881. Sk., 3881/2. Sk., 3882. Sk., 3884. Sk., 3884/1. Sk., 3885. Sk., 3887. Sk., 3887/1. Sk., 3887/3. Sk., 3890. Sk., 3890/1. Sk., 3891. Sk., 3891/3. Sk., 3892. Sk., 3892/1. Sk., 3892/2. Sk., 3894. Sk., 3894/1. Sk., 3895. Sk., 3895/1. Sk., 3896. Sk., 3896/2. Sk., 3897. Sk., 3899. Sk., 3900. Sk., 3900/6. Sk., 3900/7. Sk., 3900/8. Sk., Ferdi Sefa Kılıç Sk.), Özgür (3896. Sk., 3899. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3852989

Gazi (3820/1. Sk., 3820/2. Sk., 3820/3. Sk., 3820/5. Sk., 3876. Sk., 3880. Sk., 3881/1. Sk., 3881/2. Sk., 3900. Sk., 3900/3. Sk., 3900/4. Sk., 3900/6. Sk., 3900/7. Sk.), Umut (3820/1. Sk., 3835. Sk., 3839. Sk., 3864. Sk., 3865. Sk., 3866. Sk., 3868. Sk., 3880. Sk.), Yüzbaşı Şerafettin (3900/4. Sk., 3972/2. Sk., 3974. Sk., 3974/1. Sk., 3980. Sk., Yüzbaşı Şerafettin Parkı İçi Yolu)

Planlandı

02.11.2026

11:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3852994

Gazi (3885. Sk., 3897. Sk., 3900. Sk., 3900/1. Sk., 3900/2. Sk., 3900/4. Sk., 3900/5. Sk., 3900/6. Sk., 3900/7. Sk.), Özgür (3885. Sk., 3885/1. Sk., 3885/2. Sk., 3896/1. Sk., 3897. Sk., 3900/4. Sk., 3907. Sk., 3908. Sk., 3924. Sk., 3924/2. Sk., 3925. Sk., 3926. Sk., 3927. Sk.), Yüzbaşı Şerafettin (3885. Sk., 3900/4. Sk., 3972. Sk., 3972/1. Sk., 3972/2. Sk., 3972/3. Sk., 3974. Sk., 3974/1. Sk., 3975. Sk., 3979. Sk., 3980. Sk.)

Planlandı

02.11.2026

14:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3852998

Devrim (3816. Sk., 3818/1. Sk., Eski İzmir Cd.), Gazi (3876. Sk., 3876/1. Sk., 3879. Sk., 3882. Sk., 3883. Sk., 3884. Sk., 3884/1. Sk., 3885. Sk., 3886. Sk., 3887/2. Sk., Eski İzmir Cd.), Umut (3876. Sk., 3879. Sk., Ferdi Sefa Kılıç Sk.)

Planlandı

03.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3852999

Devrim (3754. Sk., 3771. Sk., 3771/1. Sk., 3771/2. Sk., 3771/7. Sk., Eski İzmir Cd.), Gazi (3886. Sk., 3887. Sk., 3887/3. Sk., 3888. Sk., 3889. Sk., 3890. Sk., 3890/1. Sk., 3890/2. Sk., 3891/2. Sk., 3894. Sk., 3894/1. Sk., Eski İzmir Cd.)

Planlandı

03.11.2026

11:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3853003

Devrim (Eski İzmir Cd.), Gazi (3891/3. Sk., 3892. Sk., 3893. Sk., 3893/1. Sk., 3898. Sk., 3899. Sk., 3899/1. Sk., Eski İzmir Cd.), Özgür (3898. Sk., 3898/1. Sk., 3898/2. Sk., 3898/3. Sk., 3899. Sk., 3899/2. Sk., 3899/4. Sk., 3910. Sk., 3910/1. Sk., 3910/2. Sk., 3911. Sk., 3911/1. Sk., 3911/2. Sk., 3911/3. Sk., 3912. Sk., 3912/1. Sk., 3912/2. Sk., 3913. Sk., 3914. Sk., 3914/1. Sk., Eski İzmir Cd.)

Planlandı

03.11.2026

14:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3853008

Aydın (4271. Sk., 4272. Sk., 4273. Sk., 4274. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., Yeşillik Cd.)

Planlandı

04.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3853015

Aydın (4190. Sk., 4274. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4281. Sk., Yeşillik Cd.)

Planlandı

04.11.2026

11:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3853018

Aydın (4270. Sk., 4274. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4281. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4286. Sk., 4286/1. Sk., 4287. Sk., 4289. Sk., 4296. Sk., 4302. Sk.), Yunus Emre (4163. Sk., 4177. Sk., 4180. Sk., 4182. Sk., 4186. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4190. Sk., 4195. Sk., 4302. Sk.)

Planlandı

04.11.2026

14:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3853020

Aydın (4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4334. Sk., Yeşillik Cd.)

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