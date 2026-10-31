Bursa elektrik kesintisi 1, 2 ve 3 Kasım 2026 tarihlerinde UEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek planlı bakım, onarım ve şebeke çalışmaları kapsamında birçok ilçeyi etkileyecek. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Karacabey başta olmak üzere farklı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Bursa'da 1 Kasım Pazar, 2 Kasım Pazartesi ve 3 Kasım Salı günleri elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle planlı kesintiler uygulanacak. UEDAŞ kesinti programına göre İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Osmangazi, Gürsu, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri, çalışmaların gerçekleştirileceği bölgelere göre farklılık gösterecek.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2-3 KASIM

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Kasım Pazar

09.00 ile 12.00: Yeniceköy Mahallesi, Kemal Atatürk, 630, 621, 615, 628, 631, 623, 610.

2 Kasım Pazartesi

09.30 ile 17.30: Karahasanlar Mahallesi, 2710, 2703, 2707, 2704, 2709, 2705, Karahasanlar, 2708, 2706.

09.30 ile 17.30: Babaoğlu Mahallesi, 2751, 2754, 2753, Babaoğlu.

09.30 ile 17.30: Sülüklügöl Mahallesi, 2652, 2655, Sülüklügöl, 2654, 2650, 2653, Sülüklügöl Karahasanlar, 2651.

12.00 ile 14.00: Akhisar Mahallesi, 7. Çıkmaz, Akkanal, 8. Çıkmaz, 6. Çıkmaz, Palanga.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

09.00 ile 17.00: Gündüzlü Mahallesi, 3959, 3967, 3974, 3962, 3965, 3952, 3966, 3954, 3957, 3970, 3971, 3964, 3955, 3968, 3961, 3960, 3950, 3979, İnegöl Oylat, 3958, 3951, 3963, 3969, 3953, Muzal, 3956.

14.00 ile 16.00: Akhisar Mahallesi, 232, 230, 231, 227.

10.00 ile 12.00: Akhisar Mahallesi, 221, 222, 224, 210, 215, 216.

10.00 ile 18.00: Cerrah Mahallesi, İnönü, Denizci Turgut Reis, 1024.

3 Kasım Salı

09.00 ile 16.30: Hamidiye Mahallesi, Namık Kemal, Girgin, Kasımefendi, Kavak, Hastane, Barış, Devir, Dirsek, Girgin Çıkmazı, Suyolu, Hamit Hoca Çıkmazı.

09.00 ile 16.30: Yenice Mahallesi, Kasımefendi, Murat Usta, Bahar, Hasan Koyuncu, Şehitler, Bektaş.

09.00 ile 16.30: Mahmudiye Mahallesi, Karakol, Hacı Salih Çıkmazı, Özçiğdem, Hasan Koyuncu, 3. Çıkmaz, Pehlivan, Necip Efendi Çıkmazı, Yağcı Ahmet Çıkmazı, Suyolu, Yukarı Çayır, Alişağa, Yeni, 1. Çıkmaz, Osmanbey, Kasımefendi, 2. Çıkmaz, Fethiye.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

09.00 ile 17.00: Cerrah Mahallesi, Çevre Yolu, 1019, 1011, 1. Sardunya, 1013, Yeşil Sedir, 1145, Değirmen 1, 1016, 1009, Numan Kartal, 1017, 1023, 1018, 1114, Gazi Mareşal Atatürk, 1012, 1015, 1014.

13.00 ile 14.00: Turgutalp Mahallesi, Fabrika, Hamamcı, Avcılar, 1. Ticcar Abdurraman Yan, Kemalettin Sami Paşa, Paşabey, 1. Mustafabey, Büyükdere, 1. Kiraz, 2. Kiraz, Marmara, Kısa, Kiraz, Mahmut Esatbey, Konyalı.

13.00 ile 14.00: Kemalpaşa Mahallesi, 1. Kanarya, Cami Çıkmazı, Yeşil Çayır, Mahmut Esatbey, Dörtyol, Soyuak.

09.00 ile 17.00: Çayyaka Mahallesi, 5074, 5088.

09.00 ile 11.00: Akhisar Mahallesi, Aktepe.

10.30 ile 12.00: Kemalpaşa Mahallesi, Deva, Genç, Ahmet Türkel, Dilek, 1. Şehitler, Yurt, Şehit Ömer Halisdemir, Serap, Yel, Damla, Hüner, Özgen, Onur, Armutveren, Gurbet.

00.30 ile 03.30: Orhaniye Mahallesi, Yavuz, Uncu, Baykut, Demircioğlu, Hafız Mehmet Doğru, Mezbaa.

00.30 ile 03.30: Ertuğrulgazi Mahallesi.

15.00 ile 16.00: Kemalpaşa Mahallesi, Yeşil Çayır, Mahmut Esatbey, Uğurlu, Altı Eylül, 1. Fatih, 1. Tuna, Bezzaz Hayri Çıkmazı, Özdevir, Hal, Ceyhan, İskender, Mutlu, Ayverdi, Dörtyol, Çiçek, Çağlayan, Seyran, Osman Balcı, Şehit Er Erol Memiş, Cankurtaran, Hacı Süleyman, İsmail Çetinkaya, Sefa, Elmas, Çamdere, 2. Leylak, Fetih, Seyhan, Bahçeler, Ahmet Bayraktar Çıkmazı, Bayrak, Cuma, Tediler, Manolya, Soyuak.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

15.00 ile 16.00: Turgutalp Mahallesi, Büyükdere, Mahmut Esatbey.

09.00 ile 10.30: Turgutalp Mahallesi, Kemalettin Sami Paşa, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan, Çimen, Fabrika, Göçmen Cami, Kula.

09.00 ile 10.30: Burhaniye Mahallesi, Ahmetbey, Ali Galip, Ali Çilek, Ekremiye, Kemalettin Sami Paşa, Edirne, Lakşe.

14.00 ile 15.00: Kemalpaşa Mahallesi, Batı Çıkmazı, Yeşim, Yakut, Umutlu, Pırlanta, Fetih, Tufan, 1. Şark, Osman Balcı, Ardıç, 15 Temmuz, Mahmut Esatbey, Uğurlu, Cuma, Ayverdi, Adnan Menderes, Rüzgarlı, Mutlu, 2. Leylak, Doğu, Ufuk, Bahçeler, Bayrak, Bilgili.

09.00 ile 17.00: Hocaköy Mahallesi, 5679, Hocaköy İnegöl.

16.00 ile 17.00: Kemalpaşa Mahallesi, Yurt, Okullar, Kuğulu Park.

17.00 ile 18.00: Kemalpaşa Mahallesi, Şehit Nuri Gül, Mutlu, Hacı Hasan, Yeşil Çayır, Adliye, Hoşgörü, Osman Balcı, Yeşil Yayla, Nergis, Hüner, Adnan Menderes, Zeybekler, Camii, Ozan, Narin, Şehit Ömer Halisdemir, İskender, Okullar, 2. Leylak, Armutveren, Seyran, Ortaokul.

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Kasım Pazar

09.00 ile 17.00: Muradiye Mahallesi, Zaimoğlu Çiftliği Yolu, D.S.İ. Pompa İstasyonu Yolu.

09.00 ile 17.00: Yeniköy Mahallesi, 3. Bölge, 2. Bölge.

09.00 ile 17.00: Çakırlı Mahallesi, Orhangazi İznik Asfaltı, Bahar, Kemer, Şehit Polis M. Eldoğan, Çakırlı Kanarya, Arı, Raşit Efendi, Çakırlı Fevzi Çakmak, Çakırlı Bahçe, Horoz Çıkmazı, Susam, Çakırlı Atatürk, Çakırlı Fatih, Çakırlı Cami, Orhangazi, Çakırlı Kazım Karabekir, Çınarlıdere, P.T.T., Kalyoncu, Çakırlı Okul, Çakırlı Erenler, Çakırlı Cumhuriyet, Huzur, Kartlaç, Öğretmen Faik Bilek, Çakırlı Harmanlar, Çakırlı Bahçelievler, Çakırlı Tepe, Çakırlı Dar, Beyci, Dede, Karagöz Arif Çıkmazı, Çakırlı Yeni, Hatipler.

09.00 ile 17.00: Keramet, Üreğil, Örnekköy ve Mahmudiye mahalleleri.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

09.00 ile 17.00: Yeniköy Mahallesi, Yeniköy Hamam, Dağyolu, Ali Yalçınkaya, Cengiz 1 Nolu, Moda, Söğüksu Yeni Camii, Kavaklıdere, Banyo, Sutaksim, Atatürk 1 Nolu, Turan, Serdar, Atatürk Yeni Camii, Uray, Yeniköy Cumhuriyet, Eroğlan, Uray Yeni Camii, Değirmen 1 Nolu, 1. Bölge, Şehit İbrahim Palamut, Çalılık Mevkii, Kuruorman, Kerpiçlik, 1 Nolu, Yeniköy Yeşil, Küçük Sutaksim, Söğüksu, Bahçeli, Söğüt Çıkmazı, Söğüksu 1 Nolu Çıkmaz, Yeniköy Zafer, Balcı, Yeniköy Zeytin, Çimen, Tokat Yolu 1 Nolu, Mesire, Taşocağı, Yeniköy Yıldız, Cengiz, 11 Nolu, Söğüksu 1 Nolu Aralık, Yeniköy Dere, Balcı Yeni Camii, Yeniköy İstiklal, 1 Nolu Yeni Camii, Yeniköy Bahar, Doğan, Zafer Yeni Camii, Tokat Yolu, İstiklal Yeni Camii, Küpçeşme, Cengiz 1 Nolu Çıkmaz, Yeniköy Okul, Barakalar, 10, 3 Nolu Atatürk Çıkmaz, 20 Nolu, Şehit Kadir Yeşil, Çarşı, Çalılık Mevkii, Hürriyet, Yeniköy Filiz, 1 Nolu Atatürk Çıkmaz, Tokat Yolu 2 Nolu.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

09.00 ile 17.00: Fatih Mahallesi, Fatih Çınar, Fatih Çiçek, Selvi, Bursa Yalova Yolu/2, Fatih Köprü, İsimsiz 1 Nolu, Fatih Zeytin, Fatih Nolu, Göl Yolu.

09.00 ile 17.00: Arapzade, Camikebir, Çeltikçi ve Cihanköy mahalleleri.

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Kasım Pazar

09.00 ile 11.00: Kurşunlu Mahallesi, Ön Dört Evler Mevkii, 2. Park, 2. Güneş, 2. Defne.

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 12.00: Adliye Mahallesi, 1 Nolu Adliye, 2 Nolu Adliye.

09.00 ile 11.00: Umurbey Mahallesi, Preveze, Kılıç Ali Paşa, Kılıçaslan.

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Kasım Pazar

09.30 ile 12.30: Nilüferköy Mahallesi, 24. Bahçe, 1. Kavaklıdere, Nilüfer.

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00: Çağlayan Mahallesi, 1. Harmanlar, 4. Bademli, 26. Okul, 4. Çağrı, Melike, Kerem.

08.30 ile 16.30: Geçit Mahallesi, 9. Güneş, 540, 1. Keser, 1. Gaye, 539, 5. Gönül, Gayret, 538.

08.30 ile 12.30: Mehmet Akif Mahallesi, 390, 15. Bahçe, Çukurca Yolu, 10. Manolya, 13. Menekşe, 582, 393, 3. Mine, 2. Mutlular, 584, 389, 3. Polat, 583, 5. Mehtap, Müjde, Trafo, Manavcı.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

08.30 ile 16.30: Yunuseli Mahallesi, 671, 1. Meydan, 773, 2. Umut, 284, 787, 4. Burcu, 282, 816, 824, 2. Ceyhan, Akyıldız, 627, 6. Aslı, 654, 673, Yunuseli, 4. Yan, 675, 5. Akçay, 7. Çardak.

09.30 ile 12.30: Ovaakça Eğitim Mahallesi, Destan, Eyüp Sultan, Adnan Menderes, Yörük.

09.30 ile 12.30: Ovaakça Santral Mahallesi, 9. Nilüfer, 6. Yokuş, Keleşoğlu, 5. Gün, Nergis, Ovaakça Fatih Sultan Mehmet.

3 Kasım Salı

08.30 ile 16.30: Yunuseli Mahallesi, 2. Dolunay, 2. Defne, 14. İnci, 2. Destan, 3. Ece, Didim, 792, 2. Semra, Hilal, 5. Yağmur, Cesim, Celil, 3. İdeal, Cenap, 666, 5. Afacan, 2. Suna.

08.30 ile 16.30: Yunuseli Mahallesi, 428, Cihangir, 635, 1. Akil, Evgin, Erman, 4. Erkal, 7. Ece, 14. Demir, 2. Yeniceler, Andız, 677, 639, 11. Kanarya, 9. Akça, 4. Neşe, 2. Defne, Yeşildere, Yeniköy, 6. Çay, 3. Kurtuluş, 2. Yazar, 21. Çiğdem, 9. Meriç, 12. Çayır, 7. Selim, 637, 4. Filibe, 2. Delege, 6. Özkan, 14. Değirmen, 636, 1. Akyüz.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

08.30 ile 16.30: Hamitler Mahallesi, 4. Bal, 2. Civan, 9. Akın, 7. Badem, Çözüm, Balyoz, 5. Şanlı, Üstüm, Akit, Öz, 2. Ferman, 2. Dalgıç, Okyanus, Akdoğan, 1. Gediz, 1. Derince, 1. Hatır, 1. Bilge, Nihal, Dalyan, 2. Bilgili, 4. Başaran, 7. Gonca, Kutlukbey, 2. Balkır, 2. Bahtiyar, Dize, 2. Bakım, 1. Polatlar, 3. Aksu, 2. Vakıf, 3. Balık, 3. Üstün, 4. Akçay, 3. Eser, 3. Balkan, 7. Ardıç, 3. Dal, 9. Akar, Hacettepe, Şiirci Ülcan, 15. Altın, Eşref, 3. Burcu, Eklem, Üstad, 6. Akça, Dari, Define.

08.30 ile 16.30: Güneştepe Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan.

08.30 ile 16.30: Yunuseli Mahallesi, 800, Kutlukbey.

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00: İstiklal Mahallesi, Şeker, Tunahan, Aşık Veysel, Kurşun, Çağla, Mimar Sinan, İlkbahar, Vedat, Kale, Fatih, Pınarbaşı, Sevimli, Çiftlik, Sessizler, Adalet, Halilbey, Reyhan, Kayalar, Şehit, Badem.

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Kasım Pazar

09.00 ile 17.00: Boyalıca Mahallesi.

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00: Tacir Mahallesi, Tacir 1.

3 Kasım Salı

09.00 ile 17.00: Tacir Mahallesi, Tacir 1.

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.30 ile 17.30: Dağkadı ve Yeşildere mahalleleri.

09.00 ile 14.00: Saadet Mahallesi, 336, 22, 334, 331, 332, 356, 335, 333.

3 Kasım Salı

09.00 ile 15.00: Yenikaraağaç, Eskikaraağaç ve Karakoca mahalleleri.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

12.00 ile 17.00: Barakfakih Mahallesi, Çakıl Çıkmazı, Kamışlıpınar, Camcılar, Belediye, Hamampınar, Mercan, Ay, Davut Pınarı, Kerimpınar Çıkmazı, Genç Osman, Çam Köprü, Karagöz, Çay.

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Kasım Pazar

10.00 ile 11.00: Esence Mahallesi.

2 Kasım Pazartesi

10.00 ile 18.00: Eğerce Mahallesi, Eğerce 11.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 11.00: Yunus Emre Mahallesi, Şehit Kemal Çeven, 42 Nolu, 44 Nolu, 46 Nolu, Rauf Denktaş, 35 Nolu, 31 Nolu, Rüştiye, 48 Nolu, 37 Nolu, Şehit Mustafa Girgin, Alparslan Türkeş.

11.00 ile 13.00: Hamidiye Mahallesi, 15 Nolu, 21 Nolu, 23 Nolu, Rauf Denktaş, 26 Nolu, 29 Nolu, 17 Nolu, 32 Nolu, 33 Nolu, Alparslan Türkeş, Rüştiye, Şehit Mehmet Turan.

3 Kasım Salı

09.00 ile 17.00: Kösehoroz ve Muradiyesarnıç mahalleleri.

09.00 ile 17.00: Tatkavaklı Mahallesi, Atatürk, 223 Nolu, 54, 48, 24, 46, 52, 56, 57, 47, Akasyalar, Tatkavaklı Ihlamur, 45, 44, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Tatkavaklı Çalışkan, 62, 38, Recep Yazıcıoğlu, 30, 61, 59, 36, 43, 53, Cevizli, 39.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

09.00 ile 17.00: Barış Mahallesi, 103 Nolu, 41, 107 Nolu, 110 Nolu, 114 Nolu, Recep Yazıcıoğlu, 128 Nolu, 120 Nolu, 136 Nolu, 108 Nolu, 117 Nolu, 112 Nolu, Fatih, 130 Nolu, 132 Nolu, 122 Nolu, 116 Nolu, Prof. Dr. Namık Ayvalıoğlu, 118 Nolu, Şehit Ali Uzel, Osmangazi, 104 Nolu, 105 Nolu, Atatürk, Tatkavaklı Çalışkan, 124 Nolu, Ali Koyuncu.

09.00 ile 17.00: Adalet Mahallesi, Ertuğrul Gazi, 223 Nolu, 216 Nolu, 217 Nolu, 213 Nolu, 215 Nolu.

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Kasım Pazar

09.30 ile 17.30: Yaylacık Mahallesi, 44 (470), 42 (470), 50 (470), 309 İsimsiz; Tahtalı Mahallesi.

13.00 ile 14.00: Beşevler Mahallesi, Yıldırım.

09.00 ile 10.00: Üçevler Mahallesi, 24 (220).

2 Kasım Pazartesi

10.00 ile 11.00: Gümüştepe Mahallesi, Nilüfer (210).

09.30 ile 17.27: Dumlupınar Mahallesi, Çetin Emeç (500), Sergen, Emek (500), Yukarı Harmanlık, Çağdaş, Fidan (500), Gürçay, Fevzi Çakmak, Ada (500), Erdem (500), Akın (500), Seyran (500).

09.30 ile 17.27: Görükle Mahallesi, Kartal (490), Fevzi Çakmak, Selvi (490).

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

3 Kasım Salı

09.30 ile 17.30: Fethiye Mahallesi, Sakin, Fileci, Fener, Akdağlar, Turan (240), Elmadağ, Huzur, Pazar (240), Kocasinan, Küçük (240).

09.00 ile 12.00: Yolçatı Mahallesi, Gariplik, 1156, Okul (330), 1150.

13.00 ile 17.00: Yolçatı Mahallesi, 5 (330), Menekşe (330), 1100, Okul (330), 12 (330), 1 (330), Defne (330), 1109, 6 (330), Gariplik, 1107, 11 (330), Atatürk (330), 13 (330).

14.00 ile 15.30: Alaaddinbey Mahallesi, Abdurrahmanpaşa, Akarsu (380), Tekinel, Acem (380), İslamoğlu, Taşlıpare.

09.00 ile 15.00: Karaman Mahallesi, Kader (170), Biçen, Başaran (170), Bayrak (170), Kerem (170), Kadırga, Koru (170), Karşıyaka (170), Kelebek (170), Kaymak, Alev (170), Karşı, Kültür.

Bursa elektrik kesintisi 1-2-3 Kasım UEDAŞ programı (İnegöl, Orhangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa...)

09.00 ile 17.00: Esentepe Mahallesi, İpekböceği, İlkay, İrfan, 1. İlim, 2. İlhan, İkizdere.

16.00 ile 17.30: Doğanköy Mahallesi, Çimen (320), Lale (320), Sümbül (320), Gül (320), Gümüş (320), Şahin (320), Karanfil (320), Burcu (320).

ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

10.00 ile 18.00: Dağgüney, Firoz ve Karasi mahalleleri, Karasi, Karasi/7.

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

10.00 ile 18.00: Yolören Mahallesi.

13.00 ile 15.00: Yüzüncüyıl Mahallesi, Mercan, Cihadiye; Yenigün Mahallesi, Kayın, Alparslan Türkeş, Cihadiye, Uysal, Şen, Piri Ateş.

09.00 ile 11.00: Akçapınar Mahallesi.

3 Kasım Salı

10.00 ile 16.00: Subaşı, Tabakhane ve Çayır mahalleleri, Organize Sanayi.

13.00 ile 15.00: Orhaniye Mahallesi.

09.00 ile 11.00: Karacaahmet ve Ayaz mahalleleri.

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Kasım Pazar

13.00 ile 17.00: Yunusemre Mahallesi, Kezban, 2. Karpuzcu, Kiracı, Kıymet, Kalfalar, 5. Yücel, Erciyes, 9. Eren, Başpelit, 3. Vazo, Yeniyadigar, Kıyıcı.

09.00 ile 12.00: Kazım Karabekir Mahallesi, 4. Akın, 2. Gönen, 2. Kervan, 3. Dinar, Kuşlu, 2. Kibar, Kayaköprü, Kumaşçılar, Kocadere, 2. Kalem, 2. Akide, Muhsin Yazıcıoğlu, 2. Kudret.

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 14.00: Çınarönü Mahallesi, 3. Yazıcı, Harip.

09.00 ile 14.00: Çelebi Mehmet Mahallesi, 2. Yunusemre.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala