Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Ankara elektrik kesintisi 1 ve 2 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birçok ilçeyi etkileyecek. Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak ve Sincan başta olmak üzere farklı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakları, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
Ankara'da 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi günleri elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yaşanacak. Başkent EDAŞ'ın kesinti programında Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Altındağ, Akyurt, Ayaş, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Beypazarı ve Şereflikoçhisar ilçeleri yer alıyor. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri çalışma yapılan bölgelere göre değişiklik gösterecek.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2 KASIM 2026
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞLA
02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, KARABÜK, DİVRİK, 278, EZİNE, SAVUR, AKYAKA, ŞAİR DERTLİ, KIZLAR PINARI, ZİLELİLER, BELÖREN
02.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELENDİ, DEREKÖY, FATİH, KANGAL, PAZARYERİ, ERDOĞAN, PINARLI, İÇÖZ DERESİ, BEYŞEHİR
02.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİLELİLER, İÇÖZ DERESİ, FATİH
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1803, 1802, 1794, 1804, 1801, 1800, 1805, 1796, UMUT, 1793, 1637, 1799, 1807
02.11.2026 13:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3119, 3114, 3124, 3028, DİYAP AĞA, 3123, 3136, 3035, 3118, 3135, 3134, 3133, 3055, 3122, 3120, 3127, 3129, 3130, 3131, 3132, 3173, 3125
02.11.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1752, 1750, 1759, 1760, 1731, 1749, 1751, 1763, 1758, 1757, 1756
2.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563, 566
02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1821, TAŞPINAR, 2888, 2900., KIZILCAŞAR, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İSMAİL GASPIRALI, 2895, 2883, 2908, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881, 2909
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 11:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYINDIR, ÇELİK, MENEKŞE, KUYTU, SARMAŞIK, ÇAĞLA, ÇIRA, ERKAN, GÜLGİN, İĞDE, TAŞOVA, ÇEKİRDEK, HASIR, YAZI MEVKİİ ÇİFTLİK VE BAHÇE EVLERİ, KÖMÜRCÜ, KARANFİL, 538, 535, ELİF, İSTASYON, KELEŞ_1, KERVAN, ÇAĞLAR, RÜZGARLI, 1891, ZAMBAK, 543, SEDEF, AKTEPE, YAZGI, 514, LEYLAK, ÜÇEVLER, 571, BAHÇELİEVLER, AZİM, TERAZİ, 520, AZATTEPE, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 523, 530, BALABAN, 513, 527, HÜREL, GÜR, 522, BELARDI MEVKİİ, NATO, DALŞIK, 511, ŞENER, 526, ORKİDE, SAADET, 515, ÜÇYOL, 516, 528, KARDELEN., 518, 29 EKİM, 506, 512, PAPATYA_1, KIŞLA, ADİL YALMAN, TEMİZ, YEŞİLDERE, 539, ANT, GÜZ, 507, 517, 531, KAZIM UZ
02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 731, ŞEHİT HAYDAR YOLCU, BALE, BALIKCI, BILDIRCIN, BİRSEL, AYNALI, AS, BİRGÜL, 2617, LOZAN BARIŞI, 732
02.11.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3555, GÖK, IĞDIR, ŞEHİT CUMALİ AKMAN, 3542, 3544
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
01.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ ATALAY ÜRKER, 890, 888, 885, LEYLA HANIM, 1154, 891, 865, 861, 862, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 886, CEMİL YILDIRIM, 866, 857, 863, 864, 860, 859, 871, 868, ANKARA, 873, 870, 869, 833, İNÖNÜ., 872, TEK YOLU, 838, 858, 867, 854
01.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3651, ARZUM MUTLU MEKAN KONUT KOOP., 3841, MANZARA EVLERİ SİTESİ, 270, 3852, 3772, 3866, 3881, ANDEZIT KESME TAŞ FAB, 3846, 3780, 3847, 3786, ÖRENCİK, 3777, 264, 265, 3650, 3818, YURTBEYİ, 3844, AĞAPINARI MEVKİ, 267, 3654, 259, 263
02.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2847, AHİBOZ, GÖLSİTE KOOP., 2884, TAŞPINAR, 2890, 2867, 2853, 2882, 2859, 2846, 2863, 2860, İSMAİL GASPIRALI, 2889, 2851, 2852, 2866, 2881, 2849, 2841, 2848, 2857, 2856, 2858
02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2899
02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1821, TAŞPINAR, 2888, 2900., KIZILCAŞAR, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İSMAİL GASPIRALI, 2895, 2883, 2908, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881, 2909
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINTEPE, DÖRTYOL, BEYAZKÖY, SİVAS, KIZILCAHAMAM
02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, KARABÜK, DİVRİK, 278, EZİNE, SAVUR, AKYAKA, ŞAİR DERTLİ, KIZLAR PINARI, ZİLELİLER, BELÖREN
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, HÜSEYİNGAZİ, ELMAS, AY_1, ÜZÜMLÜ, YUNUS EMRE...., İNCİ, KUMRULU, ŞEYH ŞAMİL, SARMAŞIK, ÜNAL., ZAMBAK, 310, OBA., ÖZAL, KEHRİBAR, ADNAN MENDERES, NECİP FAZIL KISAKÜREK
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, KARABÜK, DİVRİK, 278, EZİNE, SAVUR, AKYAKA, ŞAİR DERTLİ, KIZLAR PINARI, ZİLELİLER, BELÖREN
02.11.2026 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMAMÖNÜ, FIRIN, İLHAN CAVCAV, ZÜLÜFLÜ, SARIKADI, TANIŞ, M.AKİF ERSOY
02.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KALBUR-, KALEMTAŞ, KAFTAN, KANATLI, KALBUR, KİREMİTLİ, KULE, KADIRGA-, BABÜR, ADALIHALİL, İÇLİ, KADIRGA, BEYBABA, TASASIZ
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..
02.11.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, AHLATLI, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..
02.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN, KARGIN KÜME
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIBRISKÖY, SEKİ PINAR, KIBRIS KÖYÜ, YAKUPABDAL, TEKKEKÖY, AKÇAALİ
01.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EYÜP SABRİ TUNCER, HAKİMLER, LOZAN, YAMAÇ-, YEM SANAYİİ, HANÖNÜ, MEVLANA.1, 19 MAYIS, MEYVE, 3151, KUDAL., HAN 2, GÜNDÜZ, KIZILIRMAK, MEŞE, GAZİ, SİNCAP, SAMSUN DEVLET YOLU, BARAJ, ÖZCAN, YENİ BAHAR, YEM SANAYİ, TOBUROĞLU, 555, ÖZCAN 7, KARAKAYA, SERİN, ODABAŞI, SEDEF, MİMAR SİNAN, 2121, GÜZİN, HAN 7, GÜVEN, GÜZEL, ADA, SELIM, ARMAĞAN, ÖZCAN 6, ÖZCAN 8, ÖZCAN 1, AHLATLI, HAN 8, HAN 6, PAMUK 1, ÖZCAN 2, İL, ÖZCAN 4, ÖZCAN 3, HANARDI, 3149, TABUROĞLU, KUDAL, SATILMIŞ KARAKAYA, 56, ALIÇ, MEHMET AKİF ERSOY, 3147, ODABAŞI KARŞIYAKA, ERDOĞAN, SELİM, LALA HARMANI, ÖZCAN 5
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKŞEREFLİ, TÜRK ŞEREFLİ
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
01.11.2026 09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞYAKA, ORHANİYE, DAĞYAKA MAH., 614, 2008
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRCİÖREN
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIBRISKÖY, SEKİ PINAR, KIBRIS KÖYÜ, YAKUPABDAL, TEKKEKÖY, AKÇAALİ
01.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EYÜP SABRİ TUNCER, HAKİMLER, LOZAN, YAMAÇ-, YEM SANAYİİ, HANÖNÜ, MEVLANA.1, 19 MAYIS, MEYVE, 3151, KUDAL., HAN 2, GÜNDÜZ, KIZILIRMAK, MEŞE, GAZİ, SİNCAP, SAMSUN DEVLET YOLU, BARAJ, ÖZCAN, YENİ BAHAR, YEM SANAYİ, TOBUROĞLU, 555, ÖZCAN 7, KARAKAYA, SERİN, ODABAŞI, SEDEF, MİMAR SİNAN, 2121, GÜZİN, HAN 7, GÜVEN, GÜZEL, ADA, SELIM, ARMAĞAN, ÖZCAN 6, ÖZCAN 8, ÖZCAN 1, AHLATLI, HAN 8, HAN 6, PAMUK 1, ÖZCAN 2, İL, ÖZCAN 4, ÖZCAN 3, HANARDI, 3149, TABUROĞLU, KUDAL, SATILMIŞ KARAKAYA, 56, ALIÇ, MEHMET AKİF ERSOY, 3147, ODABAŞI KARŞIYAKA, ERDOĞAN, SELİM, LALA HARMANI, ÖZCAN 5
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, HÜSEYİNGAZİ, ELMAS, AY_1, ÜZÜMLÜ, YUNUS EMRE...., İNCİ, KUMRULU, ŞEYH ŞAMİL, SARMAŞIK, ÜNAL., ZAMBAK, 310, OBA., ÖZAL, KEHRİBAR, ADNAN MENDERES, NECİP FAZIL KISAKÜREK
02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPINAR, ŞENYUVA, YENİ ASIR, KAZIM KARABEKİR, NERGİZ_1, ZAFER, BEDİR, MELİKŞAH_1, ATATÜRK.., YEŞİLÖZ, GÜL.., ALPARSLAN_1, ŞEYH EDİBALİ, DUMLUPINAR_1, YILDIRIM BEYAZIT, MENEKŞE...., SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL, ÇAMLIBEL, FEVZİ ÇAKMAK
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİLGİN, GÜLHAN, HUZUR., LATİF, 6., BİLLUR, ATATÜRK.., KARTAL, POLATLI 1, BOSNA, KARANFİL., PEHLİVAN
02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DENİZLİ, GÖKYÜZÜ, GÜLAY, GÜLŞEN., GÜN, SARDUNYA, 396, AĞAÇ, CANSU, AYSEN, CEYHAN, CUMA, GÜLDEREN., SEDA
02.11.2026 09:35 - 15:10
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAGÖZ, AĞLAYAN, GÜVEN., AYVA, MERİNOS, EMEK, SARPER
02.11.2026 10:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALCI, MALIKÖY.
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPINAR, ŞENYUVA, YENİ ASIR, KAZIM KARABEKİR, NERGİZ_1, ZAFER, BEDİR, MELİKŞAH_1, ATATÜRK.., YEŞİLÖZ, GÜL.., ALPARSLAN_1, ŞEYH EDİBALİ, DUMLUPINAR_1, YILDIRIM BEYAZIT, MENEKŞE...., SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL, ÇAMLIBEL, FEVZİ ÇAKMAK