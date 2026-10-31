Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

Ankara elektrik kesintisi 1 ve 2 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birçok ilçeyi etkileyecek. Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak ve Sincan başta olmak üzere farklı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakları, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Ankara'da 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi günleri elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yaşanacak. Başkent EDAŞ'ın kesinti programında Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Altındağ, Akyurt, Ayaş, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Beypazarı ve Şereflikoçhisar ilçeleri yer alıyor. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri çalışma yapılan bölgelere göre değişiklik gösterecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2 KASIM 2026

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞLA

02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, KARABÜK, DİVRİK, 278, EZİNE, SAVUR, AKYAKA, ŞAİR DERTLİ, KIZLAR PINARI, ZİLELİLER, BELÖREN

02.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELENDİ, DEREKÖY, FATİH, KANGAL, PAZARYERİ, ERDOĞAN, PINARLI, İÇÖZ DERESİ, BEYŞEHİR

02.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİLELİLER, İÇÖZ DERESİ, FATİH

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1803, 1802, 1794, 1804, 1801, 1800, 1805, 1796, UMUT, 1793, 1637, 1799, 1807

02.11.2026 13:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3119, 3114, 3124, 3028, DİYAP AĞA, 3123, 3136, 3035, 3118, 3135, 3134, 3133, 3055, 3122, 3120, 3127, 3129, 3130, 3131, 3132, 3173, 3125

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

02.11.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1752, 1750, 1759, 1760, 1731, 1749, 1751, 1763, 1758, 1757, 1756

2.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563, 566

02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1821, TAŞPINAR, 2888, 2900., KIZILCAŞAR, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İSMAİL GASPIRALI, 2895, 2883, 2908, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881, 2909

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 11:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYINDIR, ÇELİK, MENEKŞE, KUYTU, SARMAŞIK, ÇAĞLA, ÇIRA, ERKAN, GÜLGİN, İĞDE, TAŞOVA, ÇEKİRDEK, HASIR, YAZI MEVKİİ ÇİFTLİK VE BAHÇE EVLERİ, KÖMÜRCÜ, KARANFİL, 538, 535, ELİF, İSTASYON, KELEŞ_1, KERVAN, ÇAĞLAR, RÜZGARLI, 1891, ZAMBAK, 543, SEDEF, AKTEPE, YAZGI, 514, LEYLAK, ÜÇEVLER, 571, BAHÇELİEVLER, AZİM, TERAZİ, 520, AZATTEPE, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 523, 530, BALABAN, 513, 527, HÜREL, GÜR, 522, BELARDI MEVKİİ, NATO, DALŞIK, 511, ŞENER, 526, ORKİDE, SAADET, 515, ÜÇYOL, 516, 528, KARDELEN., 518, 29 EKİM, 506, 512, PAPATYA_1, KIŞLA, ADİL YALMAN, TEMİZ, YEŞİLDERE, 539, ANT, GÜZ, 507, 517, 531, KAZIM UZ

02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 731, ŞEHİT HAYDAR YOLCU, BALE, BALIKCI, BILDIRCIN, BİRSEL, AYNALI, AS, BİRGÜL, 2617, LOZAN BARIŞI, 732

02.11.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3555, GÖK, IĞDIR, ŞEHİT CUMALİ AKMAN, 3542, 3544

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ ATALAY ÜRKER, 890, 888, 885, LEYLA HANIM, 1154, 891, 865, 861, 862, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 886, CEMİL YILDIRIM, 866, 857, 863, 864, 860, 859, 871, 868, ANKARA, 873, 870, 869, 833, İNÖNÜ., 872, TEK YOLU, 838, 858, 867, 854

01.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3651, ARZUM MUTLU MEKAN KONUT KOOP., 3841, MANZARA EVLERİ SİTESİ, 270, 3852, 3772, 3866, 3881, ANDEZIT KESME TAŞ FAB, 3846, 3780, 3847, 3786, ÖRENCİK, 3777, 264, 265, 3650, 3818, YURTBEYİ, 3844, AĞAPINARI MEVKİ, 267, 3654, 259, 263

02.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2847, AHİBOZ, GÖLSİTE KOOP., 2884, TAŞPINAR, 2890, 2867, 2853, 2882, 2859, 2846, 2863, 2860, İSMAİL GASPIRALI, 2889, 2851, 2852, 2866, 2881, 2849, 2841, 2848, 2857, 2856, 2858

02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2899

02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1821, TAŞPINAR, 2888, 2900., KIZILCAŞAR, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İSMAİL GASPIRALI, 2895, 2883, 2908, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881, 2909

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINTEPE, DÖRTYOL, BEYAZKÖY, SİVAS, KIZILCAHAMAM

02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, KARABÜK, DİVRİK, 278, EZİNE, SAVUR, AKYAKA, ŞAİR DERTLİ, KIZLAR PINARI, ZİLELİLER, BELÖREN

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, HÜSEYİNGAZİ, ELMAS, AY_1, ÜZÜMLÜ, YUNUS EMRE...., İNCİ, KUMRULU, ŞEYH ŞAMİL, SARMAŞIK, ÜNAL., ZAMBAK, 310, OBA., ÖZAL, KEHRİBAR, ADNAN MENDERES, NECİP FAZIL KISAKÜREK

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, KARABÜK, DİVRİK, 278, EZİNE, SAVUR, AKYAKA, ŞAİR DERTLİ, KIZLAR PINARI, ZİLELİLER, BELÖREN

02.11.2026 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMAMÖNÜ, FIRIN, İLHAN CAVCAV, ZÜLÜFLÜ, SARIKADI, TANIŞ, M.AKİF ERSOY

02.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KALBUR-, KALEMTAŞ, KAFTAN, KANATLI, KALBUR, KİREMİTLİ, KULE, KADIRGA-, BABÜR, ADALIHALİL, İÇLİ, KADIRGA, BEYBABA, TASASIZ

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..

02.11.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, AHLATLI, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..

02.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN, KARGIN KÜME

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIBRISKÖY, SEKİ PINAR, KIBRIS KÖYÜ, YAKUPABDAL, TEKKEKÖY, AKÇAALİ

01.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EYÜP SABRİ TUNCER, HAKİMLER, LOZAN, YAMAÇ-, YEM SANAYİİ, HANÖNÜ, MEVLANA.1, 19 MAYIS, MEYVE, 3151, KUDAL., HAN 2, GÜNDÜZ, KIZILIRMAK, MEŞE, GAZİ, SİNCAP, SAMSUN DEVLET YOLU, BARAJ, ÖZCAN, YENİ BAHAR, YEM SANAYİ, TOBUROĞLU, 555, ÖZCAN 7, KARAKAYA, SERİN, ODABAŞI, SEDEF, MİMAR SİNAN, 2121, GÜZİN, HAN 7, GÜVEN, GÜZEL, ADA, SELIM, ARMAĞAN, ÖZCAN 6, ÖZCAN 8, ÖZCAN 1, AHLATLI, HAN 8, HAN 6, PAMUK 1, ÖZCAN 2, İL, ÖZCAN 4, ÖZCAN 3, HANARDI, 3149, TABUROĞLU, KUDAL, SATILMIŞ KARAKAYA, 56, ALIÇ, MEHMET AKİF ERSOY, 3147, ODABAŞI KARŞIYAKA, ERDOĞAN, SELİM, LALA HARMANI, ÖZCAN 5

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKŞEREFLİ, TÜRK ŞEREFLİ

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.11.2026 09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞYAKA, ORHANİYE, DAĞYAKA MAH., 614, 2008

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRCİÖREN

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIBRISKÖY, SEKİ PINAR, KIBRIS KÖYÜ, YAKUPABDAL, TEKKEKÖY, AKÇAALİ

01.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EYÜP SABRİ TUNCER, HAKİMLER, LOZAN, YAMAÇ-, YEM SANAYİİ, HANÖNÜ, MEVLANA.1, 19 MAYIS, MEYVE, 3151, KUDAL., HAN 2, GÜNDÜZ, KIZILIRMAK, MEŞE, GAZİ, SİNCAP, SAMSUN DEVLET YOLU, BARAJ, ÖZCAN, YENİ BAHAR, YEM SANAYİ, TOBUROĞLU, 555, ÖZCAN 7, KARAKAYA, SERİN, ODABAŞI, SEDEF, MİMAR SİNAN, 2121, GÜZİN, HAN 7, GÜVEN, GÜZEL, ADA, SELIM, ARMAĞAN, ÖZCAN 6, ÖZCAN 8, ÖZCAN 1, AHLATLI, HAN 8, HAN 6, PAMUK 1, ÖZCAN 2, İL, ÖZCAN 4, ÖZCAN 3, HANARDI, 3149, TABUROĞLU, KUDAL, SATILMIŞ KARAKAYA, 56, ALIÇ, MEHMET AKİF ERSOY, 3147, ODABAŞI KARŞIYAKA, ERDOĞAN, SELİM, LALA HARMANI, ÖZCAN 5

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, HÜSEYİNGAZİ, ELMAS, AY_1, ÜZÜMLÜ, YUNUS EMRE...., İNCİ, KUMRULU, ŞEYH ŞAMİL, SARMAŞIK, ÜNAL., ZAMBAK, 310, OBA., ÖZAL, KEHRİBAR, ADNAN MENDERES, NECİP FAZIL KISAKÜREK

02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPINAR, ŞENYUVA, YENİ ASIR, KAZIM KARABEKİR, NERGİZ_1, ZAFER, BEDİR, MELİKŞAH_1, ATATÜRK.., YEŞİLÖZ, GÜL.., ALPARSLAN_1, ŞEYH EDİBALİ, DUMLUPINAR_1, YILDIRIM BEYAZIT, MENEKŞE...., SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL, ÇAMLIBEL, FEVZİ ÇAKMAK

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİLGİN, GÜLHAN, HUZUR., LATİF, 6., BİLLUR, ATATÜRK.., KARTAL, POLATLI 1, BOSNA, KARANFİL., PEHLİVAN

02.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DENİZLİ, GÖKYÜZÜ, GÜLAY, GÜLŞEN., GÜN, SARDUNYA, 396, AĞAÇ, CANSU, AYSEN, CEYHAN, CUMA, GÜLDEREN., SEDA

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

02.11.2026 09:35 - 15:10
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAGÖZ, AĞLAYAN, GÜVEN., AYVA, MERİNOS, EMEK, SARPER

02.11.2026 10:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALCI, MALIKÖY.

Ankara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 1-2 Kasım! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPINAR, ŞENYUVA, YENİ ASIR, KAZIM KARABEKİR, NERGİZ_1, ZAFER, BEDİR, MELİKŞAH_1, ATATÜRK.., YEŞİLÖZ, GÜL.., ALPARSLAN_1, ŞEYH EDİBALİ, DUMLUPINAR_1, YILDIRIM BEYAZIT, MENEKŞE...., SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL, ÇAMLIBEL, FEVZİ ÇAKMAK

İLGİLİ HABERLER
TDT Ankara Bildirisi imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM
TDT Ankara Bildirisi imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net çağrı: Ailemizde ayrılığa yer yok
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.