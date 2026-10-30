Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net çağrı: Ailemizde ayrılığa yer yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz" dedi. Türkmenistan'ı bir an önce tam üye olarak görmek istediklerini ifade eden Erdoğan, Azerbaycan, KKTC, Filistin ve İran'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her bir üyenin milli hassasiyetlerini gözeterek 'kazan kazan' anlayışı ile birliği güçlendirmeye yönelik hareket etmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır" şeklinde konuştu.

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Türk Devletler Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı Ankara'da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuştu.

Türk dünyasında birlik mesajı veren Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz" sözlerini kullandı.

KAZAN KAZAN FORMÜLÜ

Türkmenistan'ı bir an önce tam üye olarak görmek istediklerini ifade eden Erdoğan, Azerbaycan, KKTC, Filistin ve İran'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her bir üyenin milli hassasiyetlerini gözeterek 'kazan kazan' anlayışı ile birliği güçlendirmeye yönelik hareket etmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır" dedi.

"DOĞUDAN BATIYA STRATEJİK HAT"

Türk dünyasından ekonomik ve siyasi ilişkilerin beraber geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmek bizlerin elindedir. Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u karşıladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Zirvesi münasebetiyle siz kıymetli kardeşlerimi Ankara'da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dün Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü sizlerin katılımıyla büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ettik. Bugün ise kardeş Türk devletlerinin liderleri olarak müşterek geleceğimizi konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Öncelikle Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün açılışını birlikte yaptığımız Türk Devletler Teşkilatı Medeniyet Parkı sizlerin de özel hediyeleriyle aramızdaki birlikteliği daha da kökleştirmiştir. Dün ve bugün verdiğimiz aile fotoğrafı hem geçmişimize duyduğumuz sadakatin hem de ortak geleceğimizi birlikte inşa etme irademizin sembolü olmuştur.

Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşkilatımız adına tebriklerimi iletiyorum. İnşallah dönem başkanlığımızda teşkilatımızın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz. Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı karşıladı.

TÜRKMENİSTAN'A TAM ÜYELİK MESAJI

Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın çalışmalarımıza sunduğu katkıları da takdirle karşıladığımızı vurgulamak istiyorum.

Serdar (Berdimuhammedov) kardeşimin dinamik liderliğinde Türkmenistan'ı en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimizde görmeyi temenni ediyoruz.

İRAN VE FİLİSTİN İÇİN MESELELERİ

İran'la son dönemde tekrar artan tansiyonun silahlar yerine diplomasiye tahvil edilmesi temennimizdir.

1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır.

Her bir üyemizin milli hassasiyetlerini gözeterek kazan kazan anlayışıyla ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz. Ben inanıyorum ki Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmek bizlerin elindedir. Trans Hazar Doğu Batı Orta Koridoru yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır. Türkistan'daki buluşmamızda ifade ettiğim üzere siber güvenlik, kara, hava ve deniz güvenliğimiz kadar hayatidir. Siber güvenlik ve siber işbirliği mutabakatının en kısa sürede imzalanarak hayata geçirilmesini bekliyoruz. Uzay alanında. ortak uydu projemizin hızlandırılması önceliklerimiz arasında olmayı sürdürüyor. Ortak bir dijital ticaret platformu üzerinden ülkelerimizin pazarlarını tek bir çatı altında buluşturabiliriz. Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil gruplarını kapsayacak büyük Türk dili modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara bütün üye ülkelerimizin katkı sunmasını bekliyoruz.

Dönem başkanlığımızda yapay zeka ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz.

11-12 Kasım tarihlerinde COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Siz değerli kardeşlerimin katılımını beklediğimi tekrar ifade etmek istiyorum.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

AİLE FOTOĞRAFI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Konuk devlet başkanları, Beştepe Millet Sergi Salonu'na gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

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