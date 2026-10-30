İZSU su kesintisi 30 Ekim! İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?

İZSU su kesintisi 30 Ekim 2026 Cuma günü İzmir'in birçok ilçesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar ve altyapı çalışmalarıyla devam ediyor. Bornova, Bayraklı, Konak, Buca, Foça, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere farklı bölgelerde su kesintileri yaşanırken vatandaşlar, mahallelerine yeniden su verileceği saatleri araştırıyor. İZSU tarafından paylaşılan arıza ve bakım programında kesintilerden etkilenen mahalleler ile tahmini onarım süreleri yer alıyor.

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İzmir su kesintisi programında 30 Ekim Cuma günü için yeni arıza ve bakım kayıtları yayımlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), ana boru arızaları, şebeke yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde geçici su kesintileri uygulanacağını bildirdi. Bornova'da planlanan içme suyu bağlantı çalışmasının yanı sıra Bayraklı, Konak, Buca, Çeşme, Menderes, Torbalı ve diğer ilçelerde arıza kaynaklı kesintiler bulunuyor. Mahallelere göre değişen kesinti saatleri İZSU'nun güncel programında yer alıyor.

İZSU SU KESİNTİSİ 30 EKİM

BORNOVA

Kesinti yaşanan mahalleler: Ergene, Erzene, Kızılay

Kesinti bitiş saati: 15.00

BAYRAKLI

Kesinti yaşanan mahalleler: Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce

Kesinti bitiş saati: 13.50

Kesinti yaşanan mahalleler: Mansuroğlu

Kesinti bitiş saati: 11.30

BUCA

Kesinti yaşanan mahalleler: Buca Koop

Kesinti bitiş saati: 11.20

FOÇA

Kesinti yaşanan mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk

Kesinti bitiş saati: 12.00

KONAK

Kesinti yaşanan mahalleler: Atilla, Güneşli

Kesinti bitiş saati: 13.05

Kesinti yaşanan mahalleler: Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Mehtap, Ulubatlı

Kesinti bitiş saati: 11.20

MENDERES

Kesinti yaşanan mahalleler: Gümüldür Cumhuriyet

Kesinti bitiş saati: 12.52

SEFERİHİSAR

Kesinti yaşanan mahalleler: Çolak İbrahim Bey

Kesinti bitiş saati: 13.00

SELÇUK

Kesinti yaşanan mahalleler: Çamlık

Kesinti bitiş saati: 13.00

TİRE

Kesinti yaşanan mahalleler: Gökçen

Kesinti bitiş saati: 12.00

TORBALI

Kesinti yaşanan mahalleler: İstiklal, Yazıbaşı

Kesinti bitiş saati: 11.17

URLA

Kesinti yaşanan mahalleler: İçmeler

Kesinti bitiş saati: 12.44

ÇEŞME

Kesinti yaşanan mahalleler: İsmet İnönü

Kesinti bitiş saati: 14.00

ÖDEMİŞ

Kesinti yaşanan mahalleler: Bozdağ

Kesinti bitiş saati: 15.00

Kesinti yaşanan mahalleler: Bıçakçı

Kesinti bitiş saati: 13.00

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