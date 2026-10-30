İZSU su kesintisi 30 Ekim! İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?
İZSU su kesintisi 30 Ekim 2026 Cuma günü İzmir'in birçok ilçesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar ve altyapı çalışmalarıyla devam ediyor. Bornova, Bayraklı, Konak, Buca, Foça, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere farklı bölgelerde su kesintileri yaşanırken vatandaşlar, mahallelerine yeniden su verileceği saatleri araştırıyor. İZSU tarafından paylaşılan arıza ve bakım programında kesintilerden etkilenen mahalleler ile tahmini onarım süreleri yer alıyor.
İzmir su kesintisi programında 30 Ekim Cuma günü için yeni arıza ve bakım kayıtları yayımlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), ana boru arızaları, şebeke yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde geçici su kesintileri uygulanacağını bildirdi. Bornova'da planlanan içme suyu bağlantı çalışmasının yanı sıra Bayraklı, Konak, Buca, Çeşme, Menderes, Torbalı ve diğer ilçelerde arıza kaynaklı kesintiler bulunuyor. Mahallelere göre değişen kesinti saatleri İZSU'nun güncel programında yer alıyor.
İZSU SU KESİNTİSİ 30 EKİM
BORNOVA
Kesinti yaşanan mahalleler: Ergene, Erzene, Kızılay
Kesinti bitiş saati: 15.00
BAYRAKLI
Kesinti yaşanan mahalleler: Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce
Kesinti bitiş saati: 13.50
Kesinti yaşanan mahalleler: Mansuroğlu
Kesinti bitiş saati: 11.30
BUCA
Kesinti yaşanan mahalleler: Buca Koop
Kesinti bitiş saati: 11.20
FOÇA
Kesinti yaşanan mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk
Kesinti bitiş saati: 12.00
KONAK
Kesinti yaşanan mahalleler: Atilla, Güneşli
Kesinti bitiş saati: 13.05
Kesinti yaşanan mahalleler: Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Mehtap, Ulubatlı
Kesinti bitiş saati: 11.20
MENDERES
Kesinti yaşanan mahalleler: Gümüldür Cumhuriyet
Kesinti bitiş saati: 12.52
SEFERİHİSAR
Kesinti yaşanan mahalleler: Çolak İbrahim Bey
Kesinti bitiş saati: 13.00
SELÇUK
Kesinti yaşanan mahalleler: Çamlık
Kesinti bitiş saati: 13.00
TİRE
Kesinti yaşanan mahalleler: Gökçen
Kesinti bitiş saati: 12.00
TORBALI
Kesinti yaşanan mahalleler: İstiklal, Yazıbaşı
Kesinti bitiş saati: 11.17
URLA
Kesinti yaşanan mahalleler: İçmeler
Kesinti bitiş saati: 12.44
ÇEŞME
Kesinti yaşanan mahalleler: İsmet İnönü
Kesinti bitiş saati: 14.00
ÖDEMİŞ
Kesinti yaşanan mahalleler: Bozdağ
Kesinti bitiş saati: 15.00
Kesinti yaşanan mahalleler: Bıçakçı
Kesinti bitiş saati: 13.00