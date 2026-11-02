Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım programı Akdeniz Elektrik (AEDAŞ) tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. Yapılan duyurulara göre Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki, Elmalı, Alanya ve Finike ilçelerinde planlı kesinti ve bakım çalışmaları yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar ise ''Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusunu araştırmaya başladı.

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Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım listesi duyuruldu. Akdeniz Elektrik (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre Aksu, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Serik, Kaş, Kumluca, Korkuteli, Elmalı ve Akseki başta olmak üzere çok sayıda ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. Çalışmaların büyük bölümü sabah saat 09.00 civarında başlayarak 16.00'ya kadar devam edecek. Bazı ilçelerde ise kesintilerin 09.30-16.30 saatleri arasında uygulanması planlanıyor. İşte, Akdeniz Elektrik (AEDAŞ) planlı kesinti programı...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 2, 3, 4, 5 KASIM AEDAŞ

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)

AKSEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,İBRADI,MERKEZ ORMANA DEMİRCİLER,MERKEZ ORMANA HAYAT GÖZ,MERKEZ ORMANA Mah. bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,İBRADI,MERKEZ ORMANA DEMİRCİLER,MERKEZ ORMANA HAYAT GÖZ,MERKEZ ORMANA Mah. bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)



AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 32048 bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ GÖKDERE ATATURK,MERKEZ GÖKDERE Mah. 10022,MERKEZ GÖKDERE Mah. 10050,MERKEZ MURTUNA 70,MERKEZ MURTUNA Mah. 10 Sk.,MERKEZ MURTUNA Mah. 70 Sk. bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,GÖKDERE GÖKDERE,MERKEZ ALAYLI,MERKEZ ALAYLI Mah. 11001,MERKEZ ALAYLI Mah. 11034,MERKEZ GÖKDERE KIR SK.,MERKEZ GÖKDERE Mah. 10001,MERKEZ GÖKDERE Mah. Ş.KOM.ER MUHARREM ARSLAN,MERKEZ MURTUNA 73,MERKEZ MURTUNA Mah. 73 Sk.,MERKEZ MURTUNA Mah. ŞEHİT KOMANDO ER MUHARREM ARSLAN Cd,MERKEZ MURTUNA ŞEHİT KOMANDO ER MUHARREM ARSLAN bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ALAYLI 70 SK.,MERKEZ ALAYLI Mah. 11030,MERKEZ ALAYLI Mah. 11032,MERKEZ ALAYLI belen bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ALAYLI Mah. HASAN TAHSİN,MERKEZ GÖKDERE ALAYLI,MERKEZ GÖKDERE ATATURK,MERKEZ GÖKDERE MH.,MERKEZ GÖKDERE Mah. 10016,MERKEZ GÖKDERE Mah. 10045,MERKEZ MURTUNA 70,MERKEZ MURTUNA Mah. 10 Sk.,MERKEZ MURTUNA Mah. 70 Sk. bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOBA MH.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2373 Sk. bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31236 Sk.,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31239;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ERMENEK KULELİ,MERKEZ ERMENEK KUTLU,MERKEZ ERMENEK Mah. HAZAN 1 Sk.,MERKEZ ERMENEK Mah. KARDEŞKENTLER Cd,MERKEZ GÜZELOBA 2355,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2355 Sk.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2358 Sk. bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,GÜLOLUK Mah.,MERKEZ ALAYLI Mah. 11020,MERKEZ ALAYLI Mah. KIR Sk.,MERKEZ GÜLOLUK,MERKEZ GÜLOLUK MH.,MERKEZ GÜLOLUK Mah.,MERKEZ YEŞİLKARAMAN GULLULER bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ALAYLI 70 SK.,MERKEZ ALAYLI Mah. 11030,MERKEZ ALAYLI Mah. 11032,MERKEZ ALAYLI belen bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOBA MH.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2373 Sk. bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ MURTUNA 25,MERKEZ MURTUNA 3,MERKEZ MURTUNA Mah. 14 Sk.,MERKEZ MURTUNA Mah. 25 Sk. bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ GÖKDERE ATATURK CD.,MERKEZ GÖKDERE Mah. 10025 SK,MERKEZ GÖKDERE Mah. DÖNMELER Sk.,MERKEZ GÖKDERE ÖZKARAKOYUNLULAR,MERKEZ MURTUNA 64,MERKEZ MURTUNA ATATÜRK,MERKEZ MURTUNA MH.,MERKEZ MURTUNA Mah. .,MERKEZ MURTUNA Mah. ATATÜRK Cd bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ MURTUNA 19,MERKEZ MURTUNA 21,MERKEZ MURTUNA MH. MURTUNA,MERKEZ MURTUNA Mah. 21 Sk.,MERKEZ MURTUNA Mah. 9007 Sk. bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-02 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TOSMUR KERİMCİK,MERKEZ TOSMUR Mah. HASAN ÇAVUŞ Cd,MERKEZ TOSMUR Mah. ÖMER KOPARAN Cd,MERKEZ TOSMUR İSMAİL ÖZDEMİR bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ ÇAYBAŞI ESELER bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ ÇAYBAŞI Mah. DEĞİRMEN Sk.,MERKEZ ÇAYBAŞI Mah. DEĞİRMEN/1 bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)



FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ ESKİ 113,MERKEZ ESKİ 2.HASTANE,MERKEZ ESKİ Mah. 108 Sk.,MERKEZ ESKİ Mah. 2.HASTANE Cd,MERKEZ KALE 2.HASTANE,MERKEZ KALE 214,MERKEZ KALE Mah. 212 Sk.,MERKEZ KALE Mah. 214 Sk. bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ AKÖRÜ KIZILKAYA,MERKEZ AKÖRÜ KUZULARYANI,MERKEZ AKÖRÜ Mah. AFARA Sk.,MERKEZ AKÖRÜ Mah. KIZILKAYA Sk.,MERKEZ DERE 102 ADA 4 PARSEL,MERKEZ DERE AŞAĞI DERE,MERKEZ KASABA Mah. TEKELİLER ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ KIZILAĞAÇ Mah. SAHİL Sk.,MERKEZ KIZILAĞAÇ SAHİL,MERKEZ SİNNELİ,MERKEZ UĞRAR,MERKEZ UĞRAR Mah.,MERKEZ ÇATALOLUK,MERKEZ ÇATALOLUK Mah. bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KALKAN KALKAN,KIŞLA SAHİL BEZİRGAN,MERKEZ BEZİRGAN Mah. ULUGÖL Sk.,MERKEZ BEZİRGAN ULUGÖL,MERKEZ KALKAN MERCAN,MERKEZ KALKAN Mah. KOZA Sk.,MERKEZ KALKAN Mah. MERCAN Sk.,MERKEZ KALKAN ZEYTİNLİK,ULUGÖL BEZİRGAN,ULUGÖL SAHİL BEZİRGAN,ÇUKURCA SAHİL BEZİRGAN bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ KINIK Mah. GÖKBELEN Sk.,MERKEZ KINIK Mah. KAVAKYANI SOKAK 166 ADA 44 PARSEL,MERKEZ OVA KOCAGÖL bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ PALAMUT TOPUZLAR,MERKEZ PALAMUT ÇAYBAŞI,ÇAYBAŞI SAHİL PALAMUT bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ÜZÜMLÜ SENİR,MERKEZ İSLAMLAR Mah. 101 ADA 18 PARSEL,MERKEZ İSLAMLAR Mah. İSLAMLAR Sk. 101 ADA 86 PARSEL,SENİR ÜZÜMLÜ,İNÖNÜ İSLAMLAR bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KOCAGÖL OVA 136 ADA 2 PARSEL,MERKEZ KINIK Mah. KOCAGÖL Cd,MERKEZ KINIK Mah. PARSELLER Sk. bölgelerinde 03/11/2026 09:30:00 - 03/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ÜZÜMLÜ 237 ADA 13 PARSEL,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. SENİR Sk.,SENİR ÜZÜMLÜ 237 ADA 13 PARSEL,İNÖNÜ İSLAMLAR 101 ADA 75 PARSEL bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ KINIK Mah. GÖKBELEN Sk.,MERKEZ KINIK Mah. KAVAKYANI SOKAK 166 ADA 44 PARSEL,MERKEZ OVA KOCAGÖL bölgelerinde 04/11/2026 09:30:00 - 04/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,. 173 ADA 143 PARSEL,MERKEZ AKLAR Mah. YAYLA AKLAR Sk.,MERKEZ AKLAR YAYLA AKLAR,MERKEZ BEZİRGAN CAMİ YANI,MERKEZ BEZİRGAN CEVİZDİBİ,MERKEZ BEZİRGAN Mah. CAMİ YANI Sk.,MERKEZ BEZİRGAN Mah. CEVİZDİBİ Sk.,MERKEZ HACIOĞLAN,MERKEZ SARIBELEN,MERKEZ SARIBELEN Mah.,MERKEZ SÜTLEĞEN Mah. SÜTLEĞEN Mah.,MERKEZ YAYLAPALAMUT,MERKEZ YUVACIK,MERKEZ ÇAVDIR Mah. YAYLA CAMDİBİ Sk.,MERKEZ ÇAVDIR Mah. YAYLA SÖGÜTLÜ Sk.,MERKEZ ÇAVDIR YAYLA SÖGÜTLÜ,MERKEZ ÇAYKÖY Mah. BAŞ DARGAZ Sk.,MERKEZ ÇAYKÖY Mah. GÜCÜKALAN Sk.;ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ MAVİKENT Mah. KORSAN KOYU Cd bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ ZÜMRÜT FATİH,MERKEZ ZÜMRÜT MEVLANA,MERKEZ ZÜMRÜT Mah. FATİH Cd,MERKEZ ZÜMRÜT Mah. SÜMBÜL Sk.,MERKEZ ÇAKIRLAR MEVLANA,MERKEZ ÇAKIRLAR Mah. MEVLANA Cd bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ . .,MERKEZ AKTOPRAK MAH. AKDENİZ CAD.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. HACI MESTAN Cd,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1478 Sk.,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. TÜRKOĞLU Cd,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. METİN OKTAY,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. YAVUZ SULTAN SELİM,MERKEZ VARSAK AKTOPRAK,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA 1542,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA AKDENİZ,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. METİN OKTAY Cd,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. YAVUZ SULTAN SELİM Cd,MERKEZ VARSAK MENDERES 1283 SK. bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,AYDOĞMUŞ,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1226 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. İSMETPAŞA Cd,MERKEZ AKTOPRAK MAH,MERKEZ AKTOPRAK MAH. 1193 SK,MERKEZ AKTOPRAK MAH. 1193 SK.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1288 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. AHMET ÇEŞME,MERKEZ AYANOĞLU Mah. 1351,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1343 Sk.,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1585 Sk.,MERKEZ AYDOĞMUŞ MH,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. AKDENİZ Cd,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. VATAN Cd,MERKEZ Aktoprak Mah.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA 1588,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA FATİH TERİM,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1568 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1571 Sk.,VARSAK KARŞIYAKA Mah. bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,AKDAMLAR,MERKEZ AKDAMLAR,MERKEZ AKDAMLAR Mah.,MERKEZ GÖKÇAM Mah. 2810 Sk.,MERKEZ ÇAĞLARCA Mah. AKDAMLAR Cd bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ DOYRAN 2404,MERKEZ DOYRAN Mah. 2400 Sk.,MERKEZ DOYRAN Mah. 2404 Sk.;ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE,MERKEZ GÜZLE Mah. bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN HANIMELİ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. AKSEKİLİ Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. HANIMELİ Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ÇAKMAKLAR bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ BEŞKONAKLILAR 4410,MERKEZ BEŞKONAKLILAR KIRÇİÇEĞİ,MERKEZ BEŞKONAKLILAR Mah. 4402 Sk.,MERKEZ BEŞKONAKLILAR Mah. 4416 Sk. bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)



KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / İletken Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE Mah. 30501 Sk. bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ AŞAĞIPAZAR Mah. 645 Sk.,MERKEZ AŞAĞIPAZAR Mah. 670 Sk.,MERKEZ AŞAĞIPAZAR YAVUZ SELİM,MERKEZ AŞAĞIPAZAR ŞEHİT NEVZAT YILDIZ,MERKEZ MERKEZ 647 SK.,MERKEZ MERKEZ 670 SK. bölgelerinde 03/11/2026 09:30:00 - 03/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ AŞAĞIPAZAR Mah. 670 Sk.,MERKEZ AŞAĞIPAZAR Mah. YAVUZ SELİM Cd,MERKEZ AŞAĞIPAZAR YAVUZ SELİM,MERKEZ AŞAĞIPAZAR ŞEHİT MUSTAFA DEMİR,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 642 Sk.,MERKEZ MERKEZ 664 SK.,MERKEZ MERKEZ 670 SK. bölgelerinde 03/11/2026 09:30:00 - 03/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ KIZILCADAĞ Mah. 26502 Sk.,MERKEZ KIZILCADAĞ Mah. 26508 Sk.,MERKEZ KÜÇÜKLÜ MAMATLAR,MERKEZ MAMATLAR,MERKEZ MAMATLAR Mah.,MERKEZ YEŞİLOBA,MERKEZ YEŞİLOBA Mah. bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE Mah. 30501 Sk. bölgelerinde 05/11/2026 09:30:00 - 05/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)



KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-02 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ HASANAĞA KÖYÜ,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. HASANAĞA KÖYÜ K.Ev.,MERKEZ MERKEZ SALUR BOĞAZI,MERKEZ TEMEL EĞİTİM,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. HALI SAHA Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ SPOR bölgelerinde 02/11/2026 09:00:00 - 02/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ADRASAN Mah. KÖYBÜK bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ YAZIR KELLER,MERKEZ YAZIR Mah. KELLER Sk. bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ MAVİKENT MANDAZ,MERKEZ MAVİKENT Mah. MANDAZ Sk.,MERKEZ MAVİKENT Mah. ÇERDİĞİN Cd,MERKEZ MAVİKENT SALUR BOĞAZI bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)



MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,GÜZELBAĞ,MERKEZ GÜZELBAĞ CESUR,MERKEZ GÜZELBAĞ HAVAALANI,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. HAVAALANI Cd,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. ZEYBEK Sk.,MERKEZ YENİGÖL Mah. AKÇAY SK bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOBA 2108,MERKEZ GÜZELOBA 2115,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2107 Sk.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2112 Sk. bölgelerinde 03/11/2026 09:00:00 - 03/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-04 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOLUK 1846,MERKEZ GÜZELOLUK 1878,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1844 Sk.,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1846 Sk.,MERKEZ KIRCAMİ 1765,MERKEZ KIRCAMİ 1791,MERKEZ KIRCAMİ Mah. 1795 Sk.,MERKEZ KIRCAMİ Mah. YALI Cd,MERKEZ TARIM 1618,MERKEZ TARIM 1620,MERKEZ TARIM Mah. ŞEHİTLER Cd,MERKEZ YEŞİLOVA 1661,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 1885,MERKEZ YEŞİLOVA ŞEHİTLER bölgelerinde 04/11/2026 09:00:00 - 04/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 2, 3, 4, 5 Kasım AEDAŞ (Serik, Aksu, Kaş, Korkuteli, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Kumluca, Akseki)

SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANDIR ATATÜRK,MERKEZ ÇANDIR BAYAR,MERKEZ ÇANDIR Mah. ATATÜRK Cd,MERKEZ ÇANDIR Mah. KARINCALI Sk.,ÇANDIR Mah. ÇANDIR Mah.,ÇANDIR ÇANDIR Mah. bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK 125,MERKEZ KADRİYE 131,MERKEZ KADRİYE 189,MERKEZ KADRİYE Mah. 01 Sk.,MERKEZ KADRİYE Mah. 111 Sk. bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KADRİYE ISKELE CD.,MERKEZ KADRİYE Mah. TAŞLI BURUN Cd,MERKEZ KADRİYE TAŞLI BURUN bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK 01,MERKEZ BELEK Mah. 82 Sk.,MERKEZ BELEK Mah. YUNUS EMRE Cd,MERKEZ BELEK YUNUS EMRE,MERKEZ EMİNCELER Mah. EMİNCELER 7,MERKEZ KADRİYE Mah. 23 Sk.,MERKEZ KADRİYE Mah. 68 Sk.,MERKEZ KADRİYE SÜLEYMAN DEMİREL,MERKEZ KADRİYE TURGUT ÖZAL bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. . bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK 98,MERKEZ BELEK Mah. 88 Sk.,MERKEZ BELEK Mah. 94 Sk. bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KADRİYE KUMLUK bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK İSKELE (ÇAMLIK) bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-02 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK CUMHURİYET bölgelerinde 02/11/2026 09:30:00 - 02/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANDIR CİRİT BELENİ,MERKEZ ÇANDIR Mah. CİRİT BELENİ Sk.,MERKEZ ÇANDIR Mah. TOSUN Sk.,MERKEZ ÇANDIR ÜÇTEPE bölgelerinde 03/11/2026 09:30:00 - 03/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK 105,MERKEZ KADRİYE 115,MERKEZ KADRİYE CELAL BAYAR,MERKEZ KADRİYE Mah. 115 Sk.,MERKEZ KADRİYE Mah. 117 Sk. bölgelerinde 03/11/2026 09:30:00 - 03/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KADRİYE 149,MERKEZ KADRİYE INÖNÜ CD.,MERKEZ KADRİYE Mah. 141 KADRİYE Sk.,MERKEZ KADRİYE Mah. 141 Sk. bölgelerinde 03/11/2026 09:30:00 - 03/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .143 ada 4 parsel,MERKEZ AKBAŞ GÜCÜKLER,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 31,MERKEZ AKBAŞ Mah. GÜCÜKLER Sk.,MERKEZ DENİZTEPESİ,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah.,MERKEZ ÜRÜNDÜ,MERKEZ ÜRÜNDÜ Mah. ALAÇEŞME Sk.,MERKEZ ÜRÜNDÜ Mah. YUKARI ÜRÜNDÜ Sk. bölgelerinde 03/11/2026 09:30:00 - 03/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-03 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BİLGİNLER,MERKEZ BİLGİNLER Mah. bölgelerinde 03/11/2026 09:30:00 - 03/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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