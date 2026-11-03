Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)
Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım programı Toroslar Elektrik duyurusu ile detaylı olarak paylaşıldı. Vatandaşlar ''Adana'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusunu gündeme taşırken, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı, Karataş, Aladağ, İmamoğlu, Pozantı ilçelerinde planlı kesintiler meydana geleceği bildirildi.
Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım tarihlerinde bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle uygulanacak. Çalışmaların kapsamına göre kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere ve mahallelere göre değişiklik gösterecek. Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı, Karataş, Aladağ, İmamoğlu, Pozantı ilçelerinde meydana gelecek çalışmaların detayları ise Toroslar Elektrik tarafından paylaşıldı.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3, 4, 5 KASIM
ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZTAHTA, ÇOLAKLI, KÖPRÜ, ORTAKÖY, BUCAK, TOPALLI, 1327 MUSULU, 1328, 1332, 1335, 1336, 1339, 1339/2, 1339/3, 1339/4, 1342, 1343, MUSULU-
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKLİ, ISIRGANLI, 7012, 7101, 7104, ÜNLÜCE
Bakım Çalışması
04.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3401, 3416, 3429, 3432, 3435, 3451, LALE (İSTİKLAL), ŞEHİT CÜNEYT MUHACİR, ŞEHİT OSMAN AVCI (İSTİKLAL)
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZDEMİR SABANCI
Bakım Çalışması
04.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3409, 3417, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3433, 3434, 3436, 3437, 3438, 3443, 3457, ŞEHİT CUMALİ YILMAZ, ŞEHİT CUMALİ YILMAZ (İSTİKLAL), ŞEHİT CÜNEYT MUHACİR, ŞEHİT OSMAN AVCI, ŞEHİT OSMAN AVCI (İSTİKLAL)
Bakım Çalışması
04.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15 (İSTİKLAL), 3401, 3410, 3416, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3463, 3464, 3465, 3466, ATATÜRK (İSTİKLAL), ŞEHİT CÜNEYT MUHACİR, ŞEHİT OSMAN AVCI (İSTİKLAL)
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ, YAĞIZLAR
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
04.11.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89138
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 129045, 129047, 129050, KABASAKAL
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 78073, 78074, 78081, 78082, 78087, 78088, 78090, 78096, AHMET SAPMAZ, ALİ SEPİCİ, ŞEHİT MUSTAFA ÖZBEK, ŞEHİTLER
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84082, 84084, 84097, 84098, 84099, 84100, 84101, 84102, 84103, 84104, 84105
FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHTA KÖPRÜ, ORTAKÖY, GÖRBEYAZ MERKEZ
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇONDU/MERKEZ, AVUÇLAR, KERİMUŞAĞI, ORUÇLU MERKEZ, ŞAHMURATLI MERKEZ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAZI, BOZGÜNEY, PAŞALI MERKEZ
İMAMOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, İMAMOĞLU, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZTAHTA, ÇOLAKLI, KÖPRÜ, ORTAKÖY, BUCAK, TOPALLI, 1327 MUSULU, 1328, 1332, 1335, 1336, 1339, 1339/2, 1339/3, 1339/4, 1342, 1343, MUSULU-
KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇORLU MERKEZ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMİRLER, HAYTALI, MAHMUTOĞLU, MARAŞLI MERKEZ.
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANIRTI, ARAPLI, CENNETLİ., DOKUZOLUK, İNCELER, KAŞKÖY, MERKEZBOZTAHTA, SOFULAR
KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 253, 350, 351, 352, 354, 355
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEBELİ
KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHTA KÖPRÜ, ORTAKÖY, GÖRBEYAZ MERKEZ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEYDAN, DÖLEKBAĞ, TİKENSEKİ, ZİYARAT, ÇAYIRLI, GÖRBİYES, İNCİ/1, KALINCA, KARAHAN/1, MARANKEÇİLİ MERKEZ, YAPRAK BOYNU
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOPAKTAŞ, ERİKLİ, AKKAYA MERKEZ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DELİKTAŞ, ÇATALOLUK, MEYDAN, GİRENİZ, GÜLERYÜZ, HIDIROĞULLARI
POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMET DOĞAN, AHMET DOĞAN/1, AHMET DOĞAN/2, AHMET DOĞAN/3, YEŞİLOBA, ANAHŞA, ARMUTLU, BAYINDIRLIK, BOZKIRLI KÜME EVLERİ, CEVİZLİ, ÇAMLICA, ÇUKURYURT, DEMİRLİK, EFES GÖLKENT KONUT, ESENYALI, GÜMÜŞDERE, HUZUR KÜME EVLERİ, İPEK YOLU, KARA PELİT, KARDELEN, KEL BAHRİ, KIRÇİÇEĞİ, KIZILÇAM, KÖRMENLİK, PINARBAŞI/1, SAMANYOLU, SAMYELİ, SERİNOVA, SOĞUKSU-, YALÇINKAYA-, YAPITAŞ, YAYLA KENT, YENİKONACIK MERKEZ, YAKUT/2
SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKLİ, ISIRGANLI, 7012, 7101, 7104, ÜNLÜCE
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6551, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6565, 6566, 6568, 6570, 6571, 6572, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6590, 6592, 6599, 6600, 6601, 6602, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6624, 6626, 6627, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6647, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6665, 6666, 6668, 6669, 6670, 6671, ACIDERE, ATATÜRK-, BAĞLAR, BOĞADEDE, D-400 KARAYOLU, GAZİPAŞA, KÜÇÜK SANAYİ, MAHMUT AYTEKİN, MAHMUT AYTEKİN/1, MENDERES, SAKIP SABANCI, SULUCA, YAVUZ SULTAN SELİM, 6305, 6306, 6307, 6311, 6313, 6314, 6315, 6318, 6319, 6320, 6321, 6323, 6324, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6359/1, 6360, 6362, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6370, 6371, 6373, 6377, 6379, 6381, 6382, 6383, 6384, 6386, 6390, 6394, 6395, 6396, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6406, 6408, 6409, 6410, 6411, 6415, 6444, DERİNCE, HASAN ERİŞ, İSMETPAŞA, KARŞIYAKA, KARŞIYAKA İSİMSİZ 2, KAZIM KARABEKİR, STADYUM, TUNA, TÜRK TEKSTİL VAKFI, YOĞURT DEDE
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ, YAĞIZLAR
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EĞECİUŞAĞI, KARAYUSUFLU, ŞARIKLI
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5597, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5643, 5801, 5802, 5803, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5844, 5846, 5848, 5849, 5851, 5853, 5855, 5857, 5858, 5860, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5880, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5901, 5935, 6536
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKBUKET, KOZAN, VELİEFENDİ ÇİFLİĞİ, YENİYERLEŞİM, KAŞOBASI, KADİRİN ÇİFTLİĞİ, SARIÇAM
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYLI, KILBAŞ, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8172, 8173, ÇİRİŞGEDİĞİ, DUTLUCA, FIRIN YIKIĞI, HOCALLI, TURUNCLU
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, DİLEK ATLIĞ, SOFUDEDE, 2693, 2763, 2765, 2774, 2775, 2877
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2164, 2173, 2183, 2184, 2202, 2208, 2210, 2215, 2216, 2217, 2222, 2228, 2238, 2239, 2240, 2241, 2246, 2249, 2254, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2273, 2274, 2275, 2276, 2278, 2280, 2281, 2282, 2284, 2286, 2287, 2288, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2302, 2304, 2305, 2345, 2348, 2350, 2351, 2353, 2354, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2366, 2367, 2368, 2370, 2376, 2377, 2379, 2381, 2400, 2403, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2413, 2415, 2416, 2417, 2418, AKKUYU, BOYNUYOĞUN YENİ YOL 1, PİLOT ÜSTEĞMEN AKİF PALALI, YILDIRIM BEYAZID, YOĞUN ALİ, 3025, 3034, 3037, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3077, ÇAĞLAYAN, DİLEK ATLIĞ, İMAMOĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ŞEHİT JANDARMA ER ATİLLA EKŞİ, 609, 716, 781, 812, 916, 2692, 2693, 2706, 2707, 2708, 2709, 2716, 2718, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2742, 2743, 2744, 2745, 2747, 2748, 2749, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2763, 2765, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2791, 2792, 2793, 2794, 2796, 2798, 2800, 2806, 2807, 2808, GÜL, NİLÜFER, SOFUDEDE, 3338, 3350, 3406, BELEMİR, KOZAN, TÜLEKLİ, 2871, 2872, 2882, 2883, 2884, 2887, 2888, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2900, 2901, 2919, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2937, 2938, 2946, 2978, 2979, 2981, 2983, AHMET SARIKAYA
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARLIK, TORUNLAR
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 34 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69045, 69049, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, İBO OSMAN
Bakım Çalışması
03.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69049, 69051, 69053, ALTIN, İBO OSMAN, NURSULTAN NAZARBAYEV, 70154
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69049, NURSULTAN NAZARBAYEV
Bakım Çalışması
03.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69023, 69031, 69035, İBO OSMAN, KARAFATMA, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 68018, 68032
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70082, 70290, 70328, 70332, 70340, 70342, 70352, 70354, 70356, 70358, 70360, 70362, 70364, 70424, 70480, 70488, 70490, 70492, 70510, 70546, 70552, ABDİ İPEKÇİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69037, 69039, 69041, İBO OSMAN, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 70082, 70168, 70174, 70176, 70538, 70552
Bakım Çalışması
03.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69023, 69025, 69027, 69029, 69031, ABDİ İPEKÇİ, KARAFATMA, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN
Bakım Çalışması
03.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70242, 70246, 70250, 70252, 70310, 70312, 70314, 70316, 70318, 70320, 70324
Bakım Çalışması
03.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69017, 69019, İBO OSMAN, KARAFATMA, 70176, 70182, 70186, 70188, 70190, 70192, 70224, 70234, 70242, 70248, 70280, 70552
Bakım Çalışması
03.11.2026 10:15 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70038, 70082, 70154, 70158, 70160, 70170, 70172, 70176, 70178, 70180, 70182, 70184, 70186, 70192, 70194, 70196, 70218, 70222, 70226, 70228, 70230, 70232, 70234, 70236, 70238, 70240, 70242, 70244, 70246, 70250, 70252, 70254, 70256, 70276, 70280, 70294, 70296, 70298, 70300, 70302, 70304, 70306, 70308, 70310, 70312, 70314, 70316, 70318, 70320, 70324, 70328, 70330, 70332, İBO OSMAN
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70256, 70260, 70262, 70266, 70270, 70276, 70288, 70292
Bakım Çalışması
04.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66007, 66008, 66009, 66010, 66011, 66012, 66013, 66014, 66015, 66016, 66017, 66021, AHMET REMZİ YÜREĞİR, GÜNEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 67041, 67049, 67055
Bakım Çalışması
04.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARAJ, 69126, 67041, 67045, KASIM GÜLEK, 67043
Bakım Çalışması
04.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69134, 69156, 69132
Bakım Çalışması
04.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69170, 69168, 69172, 69174, 69156, BARAJ, 69166
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69003, 69011, 69021, 69025, 69092, 69094, 69096, 69124, ABDİ İPEKÇİ, İBO OSMAN, KARAFATMA
Bakım Çalışması
04.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69086, 69090, 69092, 69094, 69096, 69098, 69102, 69104, 69108, 69110, 69116, 69124, 69146, 69152, KARAFATMA
Bakım Çalışması
04.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69100, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 69098, ABDİ İPEKÇİ
Bakım Çalışması
04.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69020, 69054, 69056, 69058, 69060, 69062, 69064, 69066, 69068, 69070, 69086, 69106, 69126, 69134, 69136, 69138, 69140, 69146, 69148, 69150, 69152, 69154, 69156, 69158, İBO OSMAN, KARAFATMA
Bakım Çalışması
04.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69120, 69138, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 69126, 69142, 69134, 69124, 69122
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 54014, 54016, 54018, İSMETPAŞA, ÖZGÜR, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI FAHRİ ÖZŞEN, 57023, 57025, 57026, 57033, 57036, 57037, 57039, 57041, 57043, 57045, 57053, 57064, 57068, 57070, 57075, 57077, 57097, 57101, 57103, 57105, 57107, 57109, 57111, 57113, 57115, 57119, 57123, 57125, 57127, 57128, 57129, 57131, 57133, 57135, 57137, 57139, 57140, 57141, 57142, 57143, 57146, 57148, 57158, 57160, 57162, 57164, 57166, 57168, 57170, 57172, 57176, 57180, 57182, 57184, 57186, 57188, 57190, 57192, 57194, 57196, 57198, 57200, 57202, 57210, 57212, 57214, 57216, 57218, 57220, 57222, 57224, 57226, 57228, 57232, 57234, 57236, 57238, 57240, 57242, 57244, 57246, 57248, DENİZLİ, 51002, 51010, 51012, 51014, 51016, 51018, 51020, 51022, 51024, 51026, 51028, 51040, 51044, 51104, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, 58061, 58083, 58087, 58089, 58091, 58093, 58095, 58097, 58099, 58101, 58103, 58109, 58113, 58115, 58117, 58119, 58121, 58123, 58125, 58127, 58129, 58131, 58133, 58137, 58139, 58141, 58143, 58155, 58159, 58161, 58163, 27 MAYIS, 56002, 56003, 56004, 56006, 56008, 56011, 56012, 56014, 56016, 56018, 56020, 56021, 56022, 56024, 56026, 56028, 56032, 56034, 56036, 56038, 56039, 56040, 56042, 56044, 56046, 56048, 56050, 56052, 56054, 56055, 56056, 56058, 56060, 56070, 56072, 56074, 56092, 56094, 56101, 56103, 56107, 56109, 56112, 56114, 56116, 56117, 56119, 56121, 56122, 56124, 56125, 56126, 56127, 56129, 56130, 56133, 56137, 56139
Bakım Çalışması
05.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 67023, 67019
Bakım Çalışması
05.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69204, 69206, BARAJ, KUZEY KIYIBOYU, 67001, 67003, 67005, 67007, 67011, 67087
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69006, 69022, 69024, 69026, 69028, 69030, 69032, 69034, 69036, 69038, KUZEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
05.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69014, 69016, 69018, 69020, 69044, 69046, 69048, 69050, 69052, 69054, 69166, 69172, 69174, 69176, 69178, 69180, 69182, KARAFATMA
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69168, BARAJ, 67035, 67031, 67033
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 67009, 67019, 67021, 67029, 67053, 67081, 67083, 67085, 67087
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 67011, BARAJ, 67001, 67087, 67025
Bakım Çalışması
05.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 67009, 67027, 67029, 67075, BARAJ
Bakım Çalışması
05.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69188, 69194, 69184, 69204, 69186, 69198, 69196, 69192, BARAJ, 69200
Bakım Çalışması
05.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69200, 69196, 69186, BARAJ, 69198, 69182
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 11099, 11129, 11171, 11191, 11195, 11197, 11199, 11201, 11203, 11209, 11211, 11217, 11219, 11221, 11223, 11225, 11227, 11229, 11237, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 11003, 11006, 11008, 11010, 11012, 11014, 11015, 11043, 11045, 11055, 11063, 11091, 11093, 11095, 11101, 11103, 11105, 11111, MANİSALI ALİ BEY, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ
YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, AVUKAT ERKAN TEKİN
Bakım Çalışması
03.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN, HAKİM SEFA MUTLU, HÜSEYİN BAYKARA, METE HAN, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3009, ATATÜRK YUMURTALIK, GENÇ OSMAN, GİRNE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, ORUÇ REİS, YUMURTALIK, 2006, AÇELYA, DEFNE, FESLEĞEN, KARDELEN, LALE ÖREN, MENEKŞE ÖREN, NERGİZ, ORKİDE, SAHİL YOLU, ZAKKUM
Bakım Çalışması
03.11.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6008, 6011, 6014, 6016, 6017, 6066, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AŞIK VEYSEL, ÇOLAK HÜSEYİN, DENİZ, HASAN TAHSİN, HÜKÜMET, MOLLA FENARİ, ON BAŞI MEHMET, YÖRÜK ALİ EFE, ZİYA PAŞA
Bakım Çalışması
03.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6004, 6005, 6006, ABDUL HAMİT, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DEDE KORKUT, DENİZ, YÖRÜK ALİ EFE, 2000, AÇELYA, AKASYA, BEGONYA, BEYAZ GÜL, HÜSEYİN BAYKARA, KARANFİL, MANOLYA, REYHAN, SAHİL YOLU, ZAKKUM
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, KASIMLAR, KUBURCULAR, BELÖREN, ÇATALPINAR, ATATÜRK, CEMİL MERİÇ, DAMLAMA, HALİL AĞA, SÖĞÜTLÜ, SÜREN, HAYLAZLI
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6001, 6002_1, 6018-, 6103., 6106, 6115, 6115., 6116, 6119, 6124, 6133, 6136, 6140, 6141
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1020, 1021, 1026, 1062, 1066, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075
Bakım Çalışması
03.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6001, 6015-, 6107, 6115., 6120, 6121, 6141
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1047, 1050, 1053, 1057, 1060, 1062, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1083, 1084, 1086, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1106, 1119, 962, ÇUKUROVA, 852, 853, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884, 892, 905, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 919, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 802, 814, 819, 820, 821, 822, 832, 833, 834, 835, 836, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 936, 958, ŞEHİT POLİS AHMET ORUÇ VE MEHMET ORUÇ
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 664, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 721, 722, 723, 789, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 820, 822, 823, 824, ÇUKUROVA, GÜLBEY KARATAŞ, SÜLEYMAN VAHİT, 825, 829
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 794, 799, 800, 802, 803, 808, 814, 820, SÜLEYMAN VAHİT, 581, 582, 583
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5339, 5353, 5357, 5358, 5360, 5361, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, ALİ AKDAĞ, ATATÜRK_1, OKUL, 5243, 5244, 5245, 5247, EĞİTİM, KARATAŞ, MİLLİYET, 5281, 5285, 5288, 5290, 5292, 5298, ADIYAMAN
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5076-, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117, 67_1, BEYAZ GELİNCİK, KANAL, SELAHATTİN EYYUBİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, KASIMLAR, KUBURCULAR, BELÖREN, ÇATALPINAR, ATATÜRK, CEMİL MERİÇ, DAMLAMA, HALİL AĞA, SÖĞÜTLÜ, SÜREN, HAYLAZLI
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2811, 2812, 2813, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2869, 2884, 2885, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2901, 2902, 2907, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2957, BADEM VE ÇAĞLA, GELİNCİK, 2953, 2956, 2741, 2752, 2753, 2755, 2756, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810