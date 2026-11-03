Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım programı Toroslar Elektrik duyurusu ile detaylı olarak paylaşıldı. Vatandaşlar ''Adana'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusunu gündeme taşırken, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı, Karataş, Aladağ, İmamoğlu, Pozantı ilçelerinde planlı kesintiler meydana geleceği bildirildi.

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Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım tarihlerinde bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle uygulanacak. Çalışmaların kapsamına göre kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere ve mahallelere göre değişiklik gösterecek. Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı, Karataş, Aladağ, İmamoğlu, Pozantı ilçelerinde meydana gelecek çalışmaların detayları ise Toroslar Elektrik tarafından paylaşıldı.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3, 4, 5 KASIM

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)

ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZTAHTA, ÇOLAKLI, KÖPRÜ, ORTAKÖY, BUCAK, TOPALLI, 1327 MUSULU, 1328, 1332, 1335, 1336, 1339, 1339/2, 1339/3, 1339/4, 1342, 1343, MUSULU-

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)

CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKLİ, ISIRGANLI, 7012, 7101, 7104, ÜNLÜCE

Bakım Çalışması

04.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3401, 3416, 3429, 3432, 3435, 3451, LALE (İSTİKLAL), ŞEHİT CÜNEYT MUHACİR, ŞEHİT OSMAN AVCI (İSTİKLAL)

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZDEMİR SABANCI

Bakım Çalışması

04.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3409, 3417, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3433, 3434, 3436, 3437, 3438, 3443, 3457, ŞEHİT CUMALİ YILMAZ, ŞEHİT CUMALİ YILMAZ (İSTİKLAL), ŞEHİT CÜNEYT MUHACİR, ŞEHİT OSMAN AVCI, ŞEHİT OSMAN AVCI (İSTİKLAL)

Bakım Çalışması

04.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 15 (İSTİKLAL), 3401, 3410, 3416, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3463, 3464, 3465, 3466, ATATÜRK (İSTİKLAL), ŞEHİT CÜNEYT MUHACİR, ŞEHİT OSMAN AVCI (İSTİKLAL)

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ, YAĞIZLAR

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)

ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

04.11.2026 10:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89138

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 129045, 129047, 129050, KABASAKAL

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 78073, 78074, 78081, 78082, 78087, 78088, 78090, 78096, AHMET SAPMAZ, ALİ SEPİCİ, ŞEHİT MUSTAFA ÖZBEK, ŞEHİTLER

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84082, 84084, 84097, 84098, 84099, 84100, 84101, 84102, 84103, 84104, 84105

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)

FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAHTA KÖPRÜ, ORTAKÖY, GÖRBEYAZ MERKEZ

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇONDU/MERKEZ, AVUÇLAR, KERİMUŞAĞI, ORUÇLU MERKEZ, ŞAHMURATLI MERKEZ

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAZI, BOZGÜNEY, PAŞALI MERKEZ

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)



İMAMOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, İMAMOĞLU, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZTAHTA, ÇOLAKLI, KÖPRÜ, ORTAKÖY, BUCAK, TOPALLI, 1327 MUSULU, 1328, 1332, 1335, 1336, 1339, 1339/2, 1339/3, 1339/4, 1342, 1343, MUSULU-

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)



KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇORLU MERKEZ

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMİRLER, HAYTALI, MAHMUTOĞLU, MARAŞLI MERKEZ.

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANIRTI, ARAPLI, CENNETLİ., DOKUZOLUK, İNCELER, KAŞKÖY, MERKEZBOZTAHTA, SOFULAR

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)

KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 253, 350, 351, 352, 354, 355

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEBELİ

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)

KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAHTA KÖPRÜ, ORTAKÖY, GÖRBEYAZ MERKEZ

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEYDAN, DÖLEKBAĞ, TİKENSEKİ, ZİYARAT, ÇAYIRLI, GÖRBİYES, İNCİ/1, KALINCA, KARAHAN/1, MARANKEÇİLİ MERKEZ, YAPRAK BOYNU

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOPAKTAŞ, ERİKLİ, AKKAYA MERKEZ

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DELİKTAŞ, ÇATALOLUK, MEYDAN, GİRENİZ, GÜLERYÜZ, HIDIROĞULLARI

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)



POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMET DOĞAN, AHMET DOĞAN/1, AHMET DOĞAN/2, AHMET DOĞAN/3, YEŞİLOBA, ANAHŞA, ARMUTLU, BAYINDIRLIK, BOZKIRLI KÜME EVLERİ, CEVİZLİ, ÇAMLICA, ÇUKURYURT, DEMİRLİK, EFES GÖLKENT KONUT, ESENYALI, GÜMÜŞDERE, HUZUR KÜME EVLERİ, İPEK YOLU, KARA PELİT, KARDELEN, KEL BAHRİ, KIRÇİÇEĞİ, KIZILÇAM, KÖRMENLİK, PINARBAŞI/1, SAMANYOLU, SAMYELİ, SERİNOVA, SOĞUKSU-, YALÇINKAYA-, YAPITAŞ, YAYLA KENT, YENİKONACIK MERKEZ, YAKUT/2

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)



SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKLİ, ISIRGANLI, 7012, 7101, 7104, ÜNLÜCE

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6551, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6565, 6566, 6568, 6570, 6571, 6572, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6590, 6592, 6599, 6600, 6601, 6602, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6624, 6626, 6627, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6647, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6665, 6666, 6668, 6669, 6670, 6671, ACIDERE, ATATÜRK-, BAĞLAR, BOĞADEDE, D-400 KARAYOLU, GAZİPAŞA, KÜÇÜK SANAYİ, MAHMUT AYTEKİN, MAHMUT AYTEKİN/1, MENDERES, SAKIP SABANCI, SULUCA, YAVUZ SULTAN SELİM, 6305, 6306, 6307, 6311, 6313, 6314, 6315, 6318, 6319, 6320, 6321, 6323, 6324, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6359/1, 6360, 6362, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6370, 6371, 6373, 6377, 6379, 6381, 6382, 6383, 6384, 6386, 6390, 6394, 6395, 6396, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6406, 6408, 6409, 6410, 6411, 6415, 6444, DERİNCE, HASAN ERİŞ, İSMETPAŞA, KARŞIYAKA, KARŞIYAKA İSİMSİZ 2, KAZIM KARABEKİR, STADYUM, TUNA, TÜRK TEKSTİL VAKFI, YOĞURT DEDE

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ, YAĞIZLAR

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EĞECİUŞAĞI, KARAYUSUFLU, ŞARIKLI

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5597, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5643, 5801, 5802, 5803, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5844, 5846, 5848, 5849, 5851, 5853, 5855, 5857, 5858, 5860, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5880, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5901, 5935, 6536

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKBUKET, KOZAN, VELİEFENDİ ÇİFLİĞİ, YENİYERLEŞİM, KAŞOBASI, KADİRİN ÇİFTLİĞİ, SARIÇAM

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYLI, KILBAŞ, ORTAKÖY

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8172, 8173, ÇİRİŞGEDİĞİ, DUTLUCA, FIRIN YIKIĞI, HOCALLI, TURUNCLU

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, DİLEK ATLIĞ, SOFUDEDE, 2693, 2763, 2765, 2774, 2775, 2877

Bakım Çalışması

05.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2164, 2173, 2183, 2184, 2202, 2208, 2210, 2215, 2216, 2217, 2222, 2228, 2238, 2239, 2240, 2241, 2246, 2249, 2254, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2273, 2274, 2275, 2276, 2278, 2280, 2281, 2282, 2284, 2286, 2287, 2288, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2302, 2304, 2305, 2345, 2348, 2350, 2351, 2353, 2354, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2366, 2367, 2368, 2370, 2376, 2377, 2379, 2381, 2400, 2403, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2413, 2415, 2416, 2417, 2418, AKKUYU, BOYNUYOĞUN YENİ YOL 1, PİLOT ÜSTEĞMEN AKİF PALALI, YILDIRIM BEYAZID, YOĞUN ALİ, 3025, 3034, 3037, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3077, ÇAĞLAYAN, DİLEK ATLIĞ, İMAMOĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ŞEHİT JANDARMA ER ATİLLA EKŞİ, 609, 716, 781, 812, 916, 2692, 2693, 2706, 2707, 2708, 2709, 2716, 2718, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2742, 2743, 2744, 2745, 2747, 2748, 2749, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2763, 2765, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2791, 2792, 2793, 2794, 2796, 2798, 2800, 2806, 2807, 2808, GÜL, NİLÜFER, SOFUDEDE, 3338, 3350, 3406, BELEMİR, KOZAN, TÜLEKLİ, 2871, 2872, 2882, 2883, 2884, 2887, 2888, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2900, 2901, 2919, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2937, 2938, 2946, 2978, 2979, 2981, 2983, AHMET SARIKAYA

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARLIK, TORUNLAR

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)



SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 34 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69045, 69049, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, İBO OSMAN

Bakım Çalışması

03.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69049, 69051, 69053, ALTIN, İBO OSMAN, NURSULTAN NAZARBAYEV, 70154

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69049, NURSULTAN NAZARBAYEV

Bakım Çalışması

03.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69023, 69031, 69035, İBO OSMAN, KARAFATMA, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 68018, 68032

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70082, 70290, 70328, 70332, 70340, 70342, 70352, 70354, 70356, 70358, 70360, 70362, 70364, 70424, 70480, 70488, 70490, 70492, 70510, 70546, 70552, ABDİ İPEKÇİ

Bakım Çalışması

03.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69037, 69039, 69041, İBO OSMAN, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 70082, 70168, 70174, 70176, 70538, 70552

Bakım Çalışması

03.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69023, 69025, 69027, 69029, 69031, ABDİ İPEKÇİ, KARAFATMA, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN

Bakım Çalışması

03.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70242, 70246, 70250, 70252, 70310, 70312, 70314, 70316, 70318, 70320, 70324

Bakım Çalışması

03.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69017, 69019, İBO OSMAN, KARAFATMA, 70176, 70182, 70186, 70188, 70190, 70192, 70224, 70234, 70242, 70248, 70280, 70552

Bakım Çalışması

03.11.2026 10:15 - 18:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70038, 70082, 70154, 70158, 70160, 70170, 70172, 70176, 70178, 70180, 70182, 70184, 70186, 70192, 70194, 70196, 70218, 70222, 70226, 70228, 70230, 70232, 70234, 70236, 70238, 70240, 70242, 70244, 70246, 70250, 70252, 70254, 70256, 70276, 70280, 70294, 70296, 70298, 70300, 70302, 70304, 70306, 70308, 70310, 70312, 70314, 70316, 70318, 70320, 70324, 70328, 70330, 70332, İBO OSMAN

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70256, 70260, 70262, 70266, 70270, 70276, 70288, 70292

Bakım Çalışması

04.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 66007, 66008, 66009, 66010, 66011, 66012, 66013, 66014, 66015, 66016, 66017, 66021, AHMET REMZİ YÜREĞİR, GÜNEY KIYIBOYU

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 67041, 67049, 67055

Bakım Çalışması

04.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BARAJ, 69126, 67041, 67045, KASIM GÜLEK, 67043

Bakım Çalışması

04.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69134, 69156, 69132

Bakım Çalışması

04.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69170, 69168, 69172, 69174, 69156, BARAJ, 69166

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69003, 69011, 69021, 69025, 69092, 69094, 69096, 69124, ABDİ İPEKÇİ, İBO OSMAN, KARAFATMA

Bakım Çalışması

04.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69086, 69090, 69092, 69094, 69096, 69098, 69102, 69104, 69108, 69110, 69116, 69124, 69146, 69152, KARAFATMA

Bakım Çalışması

04.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69100, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 69098, ABDİ İPEKÇİ

Bakım Çalışması

04.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69020, 69054, 69056, 69058, 69060, 69062, 69064, 69066, 69068, 69070, 69086, 69106, 69126, 69134, 69136, 69138, 69140, 69146, 69148, 69150, 69152, 69154, 69156, 69158, İBO OSMAN, KARAFATMA

Bakım Çalışması

04.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69120, 69138, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 69126, 69142, 69134, 69124, 69122

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 54014, 54016, 54018, İSMETPAŞA, ÖZGÜR, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI FAHRİ ÖZŞEN, 57023, 57025, 57026, 57033, 57036, 57037, 57039, 57041, 57043, 57045, 57053, 57064, 57068, 57070, 57075, 57077, 57097, 57101, 57103, 57105, 57107, 57109, 57111, 57113, 57115, 57119, 57123, 57125, 57127, 57128, 57129, 57131, 57133, 57135, 57137, 57139, 57140, 57141, 57142, 57143, 57146, 57148, 57158, 57160, 57162, 57164, 57166, 57168, 57170, 57172, 57176, 57180, 57182, 57184, 57186, 57188, 57190, 57192, 57194, 57196, 57198, 57200, 57202, 57210, 57212, 57214, 57216, 57218, 57220, 57222, 57224, 57226, 57228, 57232, 57234, 57236, 57238, 57240, 57242, 57244, 57246, 57248, DENİZLİ, 51002, 51010, 51012, 51014, 51016, 51018, 51020, 51022, 51024, 51026, 51028, 51040, 51044, 51104, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, 58061, 58083, 58087, 58089, 58091, 58093, 58095, 58097, 58099, 58101, 58103, 58109, 58113, 58115, 58117, 58119, 58121, 58123, 58125, 58127, 58129, 58131, 58133, 58137, 58139, 58141, 58143, 58155, 58159, 58161, 58163, 27 MAYIS, 56002, 56003, 56004, 56006, 56008, 56011, 56012, 56014, 56016, 56018, 56020, 56021, 56022, 56024, 56026, 56028, 56032, 56034, 56036, 56038, 56039, 56040, 56042, 56044, 56046, 56048, 56050, 56052, 56054, 56055, 56056, 56058, 56060, 56070, 56072, 56074, 56092, 56094, 56101, 56103, 56107, 56109, 56112, 56114, 56116, 56117, 56119, 56121, 56122, 56124, 56125, 56126, 56127, 56129, 56130, 56133, 56137, 56139

Bakım Çalışması

05.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 67023, 67019

Bakım Çalışması

05.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69204, 69206, BARAJ, KUZEY KIYIBOYU, 67001, 67003, 67005, 67007, 67011, 67087

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69006, 69022, 69024, 69026, 69028, 69030, 69032, 69034, 69036, 69038, KUZEY KIYIBOYU

Bakım Çalışması

05.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69014, 69016, 69018, 69020, 69044, 69046, 69048, 69050, 69052, 69054, 69166, 69172, 69174, 69176, 69178, 69180, 69182, KARAFATMA

Bakım Çalışması

05.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69168, BARAJ, 67035, 67031, 67033

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 67009, 67019, 67021, 67029, 67053, 67081, 67083, 67085, 67087

Bakım Çalışması

05.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 67011, BARAJ, 67001, 67087, 67025

Bakım Çalışması

05.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 67009, 67027, 67029, 67075, BARAJ

Bakım Çalışması

05.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69188, 69194, 69184, 69204, 69186, 69198, 69196, 69192, BARAJ, 69200

Bakım Çalışması

05.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 69200, 69196, 69186, BARAJ, 69198, 69182

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 11099, 11129, 11171, 11191, 11195, 11197, 11199, 11201, 11203, 11209, 11211, 11217, 11219, 11221, 11223, 11225, 11227, 11229, 11237, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ

Bakım Çalışması

05.11.2026 10:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 11003, 11006, 11008, 11010, 11012, 11014, 11015, 11043, 11045, 11055, 11063, 11091, 11093, 11095, 11101, 11103, 11105, 11111, MANİSALI ALİ BEY, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)

YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, AVUKAT ERKAN TEKİN

Bakım Çalışması

03.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN, HAKİM SEFA MUTLU, HÜSEYİN BAYKARA, METE HAN, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3009, ATATÜRK YUMURTALIK, GENÇ OSMAN, GİRNE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, ORUÇ REİS, YUMURTALIK, 2006, AÇELYA, DEFNE, FESLEĞEN, KARDELEN, LALE ÖREN, MENEKŞE ÖREN, NERGİZ, ORKİDE, SAHİL YOLU, ZAKKUM

Bakım Çalışması

03.11.2026 11:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6008, 6011, 6014, 6016, 6017, 6066, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AŞIK VEYSEL, ÇOLAK HÜSEYİN, DENİZ, HASAN TAHSİN, HÜKÜMET, MOLLA FENARİ, ON BAŞI MEHMET, YÖRÜK ALİ EFE, ZİYA PAŞA

Bakım Çalışması

03.11.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6004, 6005, 6006, ABDUL HAMİT, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DEDE KORKUT, DENİZ, YÖRÜK ALİ EFE, 2000, AÇELYA, AKASYA, BEGONYA, BEYAZ GÜL, HÜSEYİN BAYKARA, KARANFİL, MANOLYA, REYHAN, SAHİL YOLU, ZAKKUM

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, KASIMLAR, KUBURCULAR, BELÖREN, ÇATALPINAR, ATATÜRK, CEMİL MERİÇ, DAMLAMA, HALİL AĞA, SÖĞÜTLÜ, SÜREN, HAYLAZLI

Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)

YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6001, 6002_1, 6018-, 6103., 6106, 6115, 6115., 6116, 6119, 6124, 6133, 6136, 6140, 6141

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1020, 1021, 1026, 1062, 1066, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075

Bakım Çalışması

03.11.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6001, 6015-, 6107, 6115., 6120, 6121, 6141

Bakım Çalışması

03.11.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1047, 1050, 1053, 1057, 1060, 1062, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1083, 1084, 1086, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1106, 1119, 962, ÇUKUROVA, 852, 853, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884, 892, 905, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 919, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 802, 814, 819, 820, 821, 822, 832, 833, 834, 835, 836, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 936, 958, ŞEHİT POLİS AHMET ORUÇ VE MEHMET ORUÇ

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 664, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 721, 722, 723, 789, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 820, 822, 823, 824, ÇUKUROVA, GÜLBEY KARATAŞ, SÜLEYMAN VAHİT, 825, 829

Bakım Çalışması

04.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 794, 799, 800, 802, 803, 808, 814, 820, SÜLEYMAN VAHİT, 581, 582, 583

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5339, 5353, 5357, 5358, 5360, 5361, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, ALİ AKDAĞ, ATATÜRK_1, OKUL, 5243, 5244, 5245, 5247, EĞİTİM, KARATAŞ, MİLLİYET, 5281, 5285, 5288, 5290, 5292, 5298, ADIYAMAN

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5076-, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117, 67_1, BEYAZ GELİNCİK, KANAL, SELAHATTİN EYYUBİ

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, KASIMLAR, KUBURCULAR, BELÖREN, ÇATALPINAR, ATATÜRK, CEMİL MERİÇ, DAMLAMA, HALİL AĞA, SÖĞÜTLÜ, SÜREN, HAYLAZLI

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2811, 2812, 2813, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2869, 2884, 2885, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2901, 2902, 2907, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2957, BADEM VE ÇAĞLA, GELİNCİK, 2953, 2956, 2741, 2752, 2753, 2755, 2756, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810

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