Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)
Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım listesiyle beraber çalışma yapılacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre 2, 3 ve 4 Kasım 2026 tarihlerinde Edirne'nin birçok ilçesinde elektrik kesintileri uygulanacak. Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahalle ve köyde enerji kesintisi yaşanması bekleniyor.
Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programı TREDAŞ tarafından duyuruldu. Haftanın ilk gününde Havsa, Keşan, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde kesinti uygulanacak. 3 Kasım Salı günü Lalapaşa, Meriç ve Merkez başta olmak üzere çeşitli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. 4 Kasım Çarşamba günü ise Keşan, Lalapaşa ve Merkez ilçelerinde planlı çalışmalar devam edecek.
EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ 2, 3, 4 KASIM
HAVSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıgazi
Başlangıç:
02.11.2026 10:00
Bitiş:
02.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıgazi
Başlangıç:
02.11.2026 10:00
Bitiş:
02.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıisa
Başlangıç:
02.11.2026 10:00
Bitiş:
02.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıgazi
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Azatlı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
KEŞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Erikli-Erikli
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Barağı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Mecidiye-Atatürk
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Karahisar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Siğilli-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
LALAPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Hacıdanişment-Köyün Kendisi
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Vaysal-Köyün Kendisi
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Büyünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Küçünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Kalkansöğüt-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Hacılar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Doğanköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Çallıdere-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Büyünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Kalkansöğüt-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Hacılar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Çallıdere-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Doğanköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Büyünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Küçünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
MERİÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-K. Doğanca
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Akıncılar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Karahamza-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Kavaklı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Küpdere-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Olacak-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Paşayenice-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Saatağacı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Yakupbey-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-B.doğanca
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Küplü-Gazi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Subaşı-İzzet Paşa
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Subaşı-Şehit Mehmet Aydın
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Adasarhanlı
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Büyükaltıağaç
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Küçükaltıağaç
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Alibey
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Nasuhbey
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
04.11.2026 09:30
Bitiş:
04.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
04.11.2026 09:30
Bitiş:
04.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 11:30
Tahmini Süre:
2 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-1.Murat
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 11:30
Tahmini Süre:
2 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Şükrüpaşa
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Tayakadın-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Karakasım-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Orhaniye-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Şükrüpaşa
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 11:00
Tahmini Süre:
2 Saat
UZUNKÖPRÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Mescit
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat