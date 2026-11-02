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Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)

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Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım listesiyle beraber çalışma yapılacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre 2, 3 ve 4 Kasım 2026 tarihlerinde Edirne'nin birçok ilçesinde elektrik kesintileri uygulanacak. Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahalle ve köyde enerji kesintisi yaşanması bekleniyor.

Kaydet
|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programı TREDAŞ tarafından duyuruldu. Haftanın ilk gününde Havsa, Keşan, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde kesinti uygulanacak. 3 Kasım Salı günü Lalapaşa, Meriç ve Merkez başta olmak üzere çeşitli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. 4 Kasım Çarşamba günü ise Keşan, Lalapaşa ve Merkez ilçelerinde planlı çalışmalar devam edecek.

EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ 2, 3, 4 KASIM

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)

HAVSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıgazi
Başlangıç:
02.11.2026 10:00
Bitiş:
02.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıgazi
Başlangıç:
02.11.2026 10:00
Bitiş:
02.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıisa
Başlangıç:
02.11.2026 10:00
Bitiş:
02.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıgazi
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Havsa / Edirne
Etkilenen Bölge: Azatlı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)


KEŞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Erikli-Erikli
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Barağı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Mecidiye-Atatürk
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Karahisar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Siğilli-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)

LALAPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Hacıdanişment-Köyün Kendisi
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Vaysal-Köyün Kendisi
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Büyünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Küçünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Kalkansöğüt-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Hacılar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Doğanköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Çallıdere-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 17:30
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Büyünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Kalkansöğüt-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Hacılar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Çallıdere-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Doğanköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Büyünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika
Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne
Etkilenen Bölge: Küçünlü-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 09:30
Tahmini Süre:
30 Dakika

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)


MERİÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-K. Doğanca
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Akıncılar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Karahamza-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Kavaklı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Küpdere-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Olacak-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Paşayenice-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Saatağacı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Yakupbey-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-B.doğanca
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Küplü-Gazi
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Subaşı-İzzet Paşa
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Subaşı-Şehit Mehmet Aydın
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Adasarhanlı
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Büyükaltıağaç
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Küçükaltıağaç
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Alibey
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Meriç / Edirne
Etkilenen Bölge: Nasuhbey
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)


MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
04.11.2026 09:30
Bitiş:
04.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
04.11.2026 09:30
Bitiş:
04.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 11:30
Tahmini Süre:
2 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-1.Murat
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 11:30
Tahmini Süre:
2 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan
Başlangıç:
03.11.2026 09:30
Bitiş:
03.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Şükrüpaşa
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Tayakadın-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Karakasım-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Orhaniye-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Şükrüpaşa
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 11:00
Tahmini Süre:
2 Saat

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)


UZUNKÖPRÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Mescit
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat

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