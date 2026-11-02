Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım listesiyle beraber çalışma yapılacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre 2, 3 ve 4 Kasım 2026 tarihlerinde Edirne'nin birçok ilçesinde elektrik kesintileri uygulanacak. Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahalle ve köyde enerji kesintisi yaşanması bekleniyor.

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Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programı TREDAŞ tarafından duyuruldu. Haftanın ilk gününde Havsa, Keşan, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde kesinti uygulanacak. 3 Kasım Salı günü Lalapaşa, Meriç ve Merkez başta olmak üzere çeşitli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. 4 Kasım Çarşamba günü ise Keşan, Lalapaşa ve Merkez ilçelerinde planlı çalışmalar devam edecek.

EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ 2, 3, 4 KASIM

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)

HAVSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Havsa / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıgazi

Başlangıç:

02.11.2026 10:00

Bitiş:

02.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Havsa / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıgazi

Başlangıç:

02.11.2026 10:00

Bitiş:

02.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Havsa / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıisa

Başlangıç:

02.11.2026 10:00

Bitiş:

02.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Havsa / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıgazi

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Havsa / Edirne

Etkilenen Bölge: Azatlı-Köyün Kendisi

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)



KEŞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Keşan / Edirne

Etkilenen Bölge: Erikli-Erikli

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 15:00

Tahmini Süre:

6 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne

Etkilenen Bölge: Barağı-Köyün Kendisi

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 15:00

Tahmini Süre:

6 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne

Etkilenen Bölge: Mecidiye-Atatürk

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 15:00

Tahmini Süre:

6 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne

Etkilenen Bölge: Karahisar-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 15:00

Tahmini Süre:

6 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne

Etkilenen Bölge: Siğilli-Köyün Kendisi

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 15:00

Tahmini Süre:

6 Saat

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)

LALAPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Hacıdanişment-Köyün Kendisi

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Vaysal-Köyün Kendisi

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Büyünlü-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 17:30

Bitiş:

03.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Küçünlü-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 17:30

Bitiş:

03.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Kalkansöğüt-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 17:30

Bitiş:

03.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Hacılar-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 17:30

Bitiş:

03.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Doğanköy-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 17:30

Bitiş:

03.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Çallıdere-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 17:30

Bitiş:

03.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Büyünlü-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Kalkansöğüt-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 09:30

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Hacılar-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 09:30

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Çallıdere-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 09:30

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Doğanköy-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 09:30

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Büyünlü-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 09:30

Tahmini Süre:

30 Dakika

Planlı kesinti Lalapaşa / Edirne

Etkilenen Bölge: Küçünlü-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 09:30

Tahmini Süre:

30 Dakika

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)



MERİÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-K. Doğanca

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Akıncılar-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Karahamza-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Kavaklı-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Küpdere-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Olacak-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Paşayenice-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Saatağacı-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Yakupbey-Köyün Kendisi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-B.doğanca

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Küplü-Gazi

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Subaşı-İzzet Paşa

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Subaşı-Şehit Mehmet Aydın

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Adasarhanlı

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Büyükaltıağaç

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Küçükaltıağaç

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Alibey

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Meriç / Edirne

Etkilenen Bölge: Nasuhbey

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)



MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih

Başlangıç:

04.11.2026 09:30

Bitiş:

04.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih

Başlangıç:

04.11.2026 09:30

Bitiş:

04.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 11:30

Tahmini Süre:

2 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-1.Murat

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 11:30

Tahmini Süre:

2 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan

Başlangıç:

03.11.2026 09:30

Bitiş:

03.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Şükrüpaşa

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 16:00

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 17:30

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Tayakadın-Köyün Kendisi

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Karakasım-Köyün Kendisi

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Orhaniye-Köyün Kendisi

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Şükrüpaşa

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 11:00

Tahmini Süre:

2 Saat

Edirne elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Uzunköprü)



UZUNKÖPRÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne

Etkilenen Bölge: Merkez-Mescit

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 16:00

Tahmini Süre:

7 Saat

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