Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programına göre çalışma yapılacak ilçeler ve saatler belli oldu. TREDAŞ tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Saray ve Süleymanpaşa'da bazı mahalle ve yerleşim bölgelerine belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

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Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım listesi TREDAŞ resmi sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruldu. Planlı kesinti programına göre Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı, Ergene ve Çerkezköy'de farklı günlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süresi bölgeye ve çalışma takvimine göre değişirken bazı noktalarda elektrik kesintisi 8 saate kadar ulaşacak.

TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2, 3, 4 KASIM

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

ÇERKEZKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Çerkezköy / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Gazi Osman Paşa

Başlangıç:

03.11.2026 10:00

Bitiş:

03.11.2026 16:00

Tahmini Süre:

6 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

ÇORLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Hatip

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Havuzlar

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Hatip

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Türkgücü

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 12:00

Tahmini Süre:

3 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

ERGENE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Ergene / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Marmaracıkosb

Başlangıç:

03.11.2026 01:00

Bitiş:

03.11.2026 03:00

Tahmini Süre:

2 Saat

Planlı kesinti Ergene / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Ulaş Osb

Başlangıç:

03.11.2026 01:00

Bitiş:

03.11.2026 03:00

Tahmini Süre:

2 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

HAYRABOLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Kadriye

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 15:00

Tahmini Süre:

6 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Buzağcı

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Küçükkarakarlı

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Dambaslar

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Avluobası

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Bayramşah

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Büyükkarakarlı

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Çene

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Fahrioğlu

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Kandamış

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Karayahşi

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Kemallar

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Yörükler

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Lahna

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 15:00

Tahmini Süre:

6 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

KAPAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Kapaklı / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Bahçelievler

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Kapaklı / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih

Başlangıç:

02.11.2026 10:00

Bitiş:

02.11.2026 16:00

Tahmini Süre:

6 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

MALKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Malkara / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Gazibey

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 12:00

Tahmini Süre:

3 Saat

Planlı kesinti Malkara / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Teteköy

Başlangıç:

03.11.2026 13:00

Bitiş:

03.11.2026 16:00

Tahmini Süre:

3 Saat

Planlı kesinti Malkara / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Demircili

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 12:00

Tahmini Süre:

3 Saat

Planlı kesinti Malkara / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Yenice

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 14:00

Tahmini Süre:

5 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

MARMARAEREĞLİSİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Yeniçiftlik

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Yeniçiftlik

Başlangıç:

02.11.2026 10:00

Bitiş:

02.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Yeniçiftlik

Başlangıç:

02.11.2026 10:00

Bitiş:

02.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Dereağzı

Başlangıç:

02.11.2026 15:00

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

1 Saat

Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Dereağzı

Başlangıç:

02.11.2026 13:00

Bitiş:

02.11.2026 14:30

Tahmini Süre:

1 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)



SARAY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Beyazköy

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Güngörmez

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Pazarcık

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 12:00

Tahmini Süre:

3 Saat

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Küçükyoncalı

Başlangıç:

03.11.2026 13:00

Bitiş:

03.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

5 Saat

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Bahçeköy

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Pazarcık

Başlangıç:

03.11.2026 13:00

Bitiş:

03.11.2026 16:00

Tahmini Süre:

3 Saat

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Pazarcık

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 12:00

Tahmini Süre:

3 Saat

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Küçükyoncalı

Başlangıç:

02.11.2026 15:00

Bitiş:

02.11.2026 18:00

Tahmini Süre:

3 Saat

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Güngörmez

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Ayaspaşa

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 13:00

Tahmini Süre:

4 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

SÜLEYMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Oruçbeyli

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Semetli

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Karaçalı

Başlangıç:

04.11.2026 09:00

Bitiş:

04.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Karaçalı

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Oruçbeyli

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Semetli

Başlangıç:

03.11.2026 09:00

Bitiş:

03.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Bahçelievler

Başlangıç:

02.11.2026 09:00

Bitiş:

02.11.2026 17:00

Tahmini Süre:

8 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Yukarıkılıçlı

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Karahisarlı

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıköy

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Ahmedikli

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Seymenli

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Barbaros

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Yazır

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Ferhadanlı

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Güveçli

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Nusratfakı

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Yayabaşı

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Aşağıkılıçlı

Başlangıç:

02.11.2026 09:30

Bitiş:

02.11.2026 16:30

Tahmini Süre:

7 Saat

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