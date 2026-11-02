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Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

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Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programına göre çalışma yapılacak ilçeler ve saatler belli oldu. TREDAŞ tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Saray ve Süleymanpaşa'da bazı mahalle ve yerleşim bölgelerine belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

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|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım listesi TREDAŞ resmi sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruldu. Planlı kesinti programına göre Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı, Ergene ve Çerkezköy'de farklı günlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süresi bölgeye ve çalışma takvimine göre değişirken bazı noktalarda elektrik kesintisi 8 saate kadar ulaşacak.

TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2, 3, 4 KASIM

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

ÇERKEZKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Çerkezköy / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Gazi Osman Paşa
Başlangıç:
03.11.2026 10:00
Bitiş:
03.11.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

ÇORLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Hatip
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Havuzlar
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Hatip
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Türkgücü
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 12:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

ERGENE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Ergene / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Marmaracıkosb
Başlangıç:
03.11.2026 01:00
Bitiş:
03.11.2026 03:00
Tahmini Süre:
2 Saat
Planlı kesinti Ergene / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Ulaş Osb
Başlangıç:
03.11.2026 01:00
Bitiş:
03.11.2026 03:00
Tahmini Süre:
2 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

HAYRABOLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Kadriye
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Buzağcı
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Küçükkarakarlı
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Dambaslar
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Avluobası
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Bayramşah
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Büyükkarakarlı
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Çene
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Fahrioğlu
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Kandamış
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Karayahşi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Kemallar
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Yörükler
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Hayrabolu / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Lahna
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

KAPAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Kapaklı / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Bahçelievler
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Kapaklı / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
02.11.2026 10:00
Bitiş:
02.11.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

MALKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Malkara / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Gazibey
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 12:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Malkara / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Teteköy
Başlangıç:
03.11.2026 13:00
Bitiş:
03.11.2026 16:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Malkara / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Demircili
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 12:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Malkara / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Yenice
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 14:00
Tahmini Süre:
5 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

MARMARAEREĞLİSİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Yeniçiftlik
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Yeniçiftlik
Başlangıç:
02.11.2026 10:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Yeniçiftlik
Başlangıç:
02.11.2026 10:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Dereağzı
Başlangıç:
02.11.2026 15:00
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
1 Saat
Planlı kesinti Marmaraereğlisi / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Dereağzı
Başlangıç:
02.11.2026 13:00
Bitiş:
02.11.2026 14:30
Tahmini Süre:
1 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)


SARAY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Beyazköy
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Güngörmez
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Pazarcık
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 12:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Küçükyoncalı
Başlangıç:
03.11.2026 13:00
Bitiş:
03.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
5 Saat
Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Bahçeköy
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Pazarcık
Başlangıç:
03.11.2026 13:00
Bitiş:
03.11.2026 16:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Pazarcık
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 12:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Küçükyoncalı
Başlangıç:
02.11.2026 15:00
Bitiş:
02.11.2026 18:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Güngörmez
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Saray / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Ayaspaşa
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 13:00
Tahmini Süre:
4 Saat

Tekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)
Başlık ResmiTekirdağ elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray, Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara, Kapaklı)

SÜLEYMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Oruçbeyli
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Semetli
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Karaçalı
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Karaçalı
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Oruçbeyli
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Semetli
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Bahçelievler
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Yukarıkılıçlı
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Karahisarlı
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Hacıköy
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Ahmedikli
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Seymenli
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Barbaros
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Yazır
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Ferhadanlı
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Güveçli
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Nusratfakı
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Yayabaşı
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Süleymanpaşa / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Aşağıkılıçlı
Başlangıç:
02.11.2026 09:30
Bitiş:
02.11.2026 16:30
Tahmini Süre:
7 Saat

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