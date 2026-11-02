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Kırklareli elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Demirköy ve Kırklareli Merkez)

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Kırklareli elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Demirköy ve Kırklareli Merkez)
Başlık ResmiKırklareli elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım

Kırklareli elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ programı belli oldu. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yayımlanan planlı çalışma takvimine göre 2, 3 ve 4 Kasım 2026 tarihlerinde Demirköy ve Kırklareli Merkez ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Şebeke çalışmaları nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde enerji kesintisinin 8 saate kadar sürmesi bekleniyor.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Kırklareli elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım programı TREDAŞ tarafından açıklandı. Merkez ve Demirköy ilçelerinde meydana gelecek planlı kesinti ve bakım çalışmaları nedeniyle ''Kırklareli'nde elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorgulanıyor. İşte, TREDAŞ kesinti listesi...

KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2, 3, 4 KASIM TREDAŞ

Kırklareli elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Demirköy ve Kırklareli Merkez)
Başlık ResmiKırklareli elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Demirköy ve Kırklareli Merkez)

DEMİRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Demirköy / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Merkez-Orhaniye
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Demirköy / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Balaban-Köyün Kendisi
Başlangıç:
04.11.2026 09:00
Bitiş:
04.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Demirköy / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Merkez-Yeni
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Demirköy / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Hamdibey-Köyün Kendisi
Başlangıç:
03.11.2026 09:00
Bitiş:
03.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Demirköy / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Merkez-Yeni
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Demirköy / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Hamdibey-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat

Kırklareli elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Demirköy ve Kırklareli Merkez)
Başlık ResmiKırklareli elektrik kesintisi 2, 3, 4 Kasım TREDAŞ (Demirköy ve Kırklareli Merkez)

KIRKLARELİ MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Merkez / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Çayırlı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Çeşmeköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Karahamza-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Dolhan-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Kayalı-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Koyunbaba-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Paşayeri-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Kırklareli
Etkilenen Bölge: Yoğuntaş Bucak Merkezi-Köyün Kendisi
Başlangıç:
02.11.2026 09:00
Bitiş:
02.11.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat

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