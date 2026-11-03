Gaziantep elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım (Şahinbey, Oğuzeli, Nizip, İslahiye, Şehitkamil, Araban) Toroslar Elektrik
Gaziantep elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım tarihlerinde Araban, İslahiye, Nizip, Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen cadde ve sokaklarda çalışmalar meydana gelecek. Toroslar Elektrik tarafından paylaşılan planlı kesinti listesiyle beraber vatandaşlar ''Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' araştırmaya başladı. İşte, Gaziantep elektrik kesintisi listesi...
Gaziantep elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından vatandaşlara duyuruldu. 3 Kasım Salı günü İslahiye, Nizip, Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde planlı kesintiler bulunuyor. 4 Kasım Çarşamba günü İslahiye, Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey'de elektrik kesintisi uygulanacak. 5 Kasım Perşembe günü ise Araban, İslahiye, Nizip, Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle enerji kesintileri yaşanacak. İşte, Toroslar Elektrik planlı kesinti listesi...
GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 3-4-5 KASIM
ARABAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ARABAN, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
05.11.2026 08:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FATMA KORKMAZ, ÇELİK ÇIKMAZI, DEMİRCİ, ESENTEPE, ESKİALTINTAŞ, FAKILI, YENİYURT, GÜZEY, YUKARI GÖZEY, SARITEPE
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1 NOLU, 1 NOLU ÇIKMAZ, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 4 NOLU (KARŞIYAKA), 5 NOLU, 6 NOLU, ALPASLAN, ALTINBAĞ ÇIKMAZI, ATATÜRK (FEVZİ ÇAKMAK), ATATÜRK (İNÖNÜ)-1, ATATÜRK (KARŞIYAKA), ATATÜRK-1, BAĞCI, BAYRAKTAR, BAZO HOCA, BAZO HOCA (KARŞIYAKA), CUMHURİYET (FEVZİ ÇAKMAK), CUMHURİYET (İNÖNÜ), CUMHURİYET-2, ÇELİK ÇIKMAZI, DEĞİRMEN-1, DEMİRCİ, FIRAT, FISTIKLI, HIDIR ÇIKMAZI, HÜRRİYET (İNÖNÜ), HÜRRİYET-1, KAPLAN, KARAMANOĞLU, PERİ, SARIKAYA-1, SARILAR, SERİN, SÖNMEZ, SULTAN SELİM, ŞAHİNLER (İNÖNÜ), ŞAHİNLER-1, ŞEHİT MEHMET BAĞCI, ŞEHİT MEHMET BAĞCI (İNÖNÜ), TAŞDEMİR ÇIKMAZI, YENİ, HASANOĞLU, HİSAR-1, PAGİR, SARITEPE, HİSAR
İSLAHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞIZLAR, HUZURLU YAYLASI, TANDIR, KAYABAŞI, KIŞLA, HASANLÖK
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÜCEPEK, YUSUF HAS HACİP, YUNUS EMRE, YILDIRIM, YEŞİLYURT ZİYA GÖKALP, YEŞİLYURT VATAN, YEŞİLYURT MEHMET AKİF ERSOY, YEŞİLYURT KARANFİL, YEŞİLYURT HATAY, YEŞİLYURT GÖZ, YEŞİLYURT ESENLER, YEŞİLYURT ÇINARLI, YEŞİLYURT BELEDİYE, YEŞİLYURT ATATÜRK, YEŞİLCE, YAPRAK, UĞUR, UÇAR, TUĞRULBEY, TAŞAR, ŞEHİTLER, ŞEHİT UZM.ÇVŞ SÜLEYMAN ŞEN, ŞAHİN, SULTANGAZİ, SULTAN AHMET, SILA, SELİMİYE, SARAÇ, SAĞLIK, SAĞLAM, REYHAN, PETEK, PAPATYA, ORMAN, ORHAN GAZİ, ODUNCU, MİMAR SİNAN, MANASTIR, MALAZGİRT, MADEN, LALEZAR, KÜRŞAT, KUTADGU BİLİG, KOÇ, KİRAZ, KILIÇOĞLU, KATRANLIK, KAŞGARLI MAHMUT, KASIRGA, KARTAL, KARAKOYUN, KARACAOĞLAN, KARACA, KANARYA, İSTİKLÂL, İSLAHİYE, HÜRİYET, HUZUR, HIDIR DERESİ, HAZAR, HANIMELİ, GÜZEL, GÜVEN, GÜRLER, GÜNEŞ, GÜNEN, GÜNEBAKAN, GÜL, GÖNEN, GEZER, GAZİLER, FUZULİ, FIRAT, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH, EYUP SULTAN, ESENLER (ZAFER), ESENLER ( ZAFER ), EMEL, ELVAN, DUMLUPINAR, DOLAN, ÇETİNKAYA, ÇANKAYA, ÇALTILI, CUMHURİYET, CUMHUR, CAMİ, CABİROĞLU, BÜYÜK HUN, BÜLBÜL, BURCU, BULUT, BOZKIR, BİLAL HABEŞ, BEYOĞLU, BEŞİKLİ, BELEDİYE (ZAFER), BARBAROS, BALIK, BALCI, BAĞLAR, BADEM, AVŞAR, AVRASYA, ASU, ASMA, ASLI, ASENA, ARKA, ANKARA, ANAFARTALAR, ALTINORDU, ALPAY, AKÇA, AHMEDİYE, ADNAN MENDERES, 4.MURAT1, ŞEHİT UZMAN JANDARMA ONBAŞI HAYRETTİN DOĞAN, ŞEHİT EŞREF DAĞASLAN, SULUMAĞARA ŞEHİT ÖĞRETMEN ÖKKEŞ KAYA, SULUMAĞARA NERGİZ, SULUMAĞARA 47 NOLU, SULUMAĞARA 46 NOLU, SULUMAĞARA 45 NOLU, SULUMAĞARA 44 NOLU, SULUMAĞARA 38 NOLU, SULUMAĞARA 37 NOLU, SULUMAĞARA 36 NOLU, SULUMAĞARA 35 NOLU, SULUMAĞARA 34 NOLU, SULUMAĞARA 33 NOLU, SULUMAĞARA 30 NOLU, SULUMAĞARA 28 NOLU, SULUMAĞARA 27 NOLU, SULUMAĞARA 26 NOLU, MEHMET ÖZTÜRK, HACI AHMET KESKİN, BELEDİYE(SULUMAĞARA), ATATÜRK (SULUMAĞARA), ATATÜRK (BAHÇELİEVLER), 81, 78, 76, 69, 68, 67, 59, 55, 42 NOLU, 41 NOLU, 32 NOLU, 31 NOLU (SULUMAĞARA), 31 NOLU, 29 NOLU, 200, 152, 148, 146, 143, 142, 141, 140, 137, 136, 135, 127, 123, 119, 117, 107, ESENLER, HUZURLU (KERKÜT), BOĞAZİÇİ 30 NOLU, AKMAN, FIRIN, ALTINÜZÜM 22 NOLU, ALTINÜZÜM 21 NOLU, 1 NOLU
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUŞÇUMUSTAFA, ŞEHİT HAKAN DOLĞUN, ÖMER AĞCA, TAŞKIN, CENGİZ TOPEL, İNAYET AKIN, VELİ DAĞI, TCDD GAR, 20001 NOLU, TCDD LOJMANLARI 2 NOLU, MARAŞAL (KELCELER), MARAŞAL, İBRAHİM ERSOY, MARAŞAL (KAYABAŞI), YALÇIN, RÜZGAR, MARAŞAL (MERKEZ), NECATİBEY, ATATÜRK, BELEDİYE, ÇANAKKALE, 469, CUMA ÖZTÜRK, YÖRÜKLER, LEVENT ERDOĞAN
NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MARTI, ŞAHMARAN, KIRÇİÇEĞİ, İLİM, AKYOL, KIVILCIM, TOPRAK, İHLAS, KELEBEK, KARKAMIŞ, KİRAZ, BAKIR, ÇIĞ, MUHTEREM, ALP, MERİÇ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YOLÇATI
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHAR, HOCA AHMET YESEVİ, E-90 KARAYOLU ÜZERİ, BOSTAN, SEKİLİ AKAR, SAĞLAM ÇIKMAZ, FATİH-2, YILDIRIM BEYAZIT, SEKİLİ BAHÇE, ADNAN MENDERES
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUTLU, SON, GAZİANTEP, ARILLI, BAYRAM, TOKDEMİR, ÖKSÜZ, KURT ALİ, GÜZEL, İSTİKLAL, KIŞLA, ÖZTAŞ, ÇEŞMELİ, SÖYLEMEZ, CAMİİ, CUMHURİYET-2, AKAR, ZERGİL DERE-1, ZERGİL DERE, FINDIK, SÜMER, ARA, KISA, ŞAHİN, MÜFTÜ, ÜÇGEN GEÇİDİ, DİLSİZ, DELİ HOCA, UZUN, ŞAHİNBEY-1
Bakım Çalışması
05.11.2026 16:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MEHMET ALİ YILDIRIM, KUDÜS, HACI BAYRAM, GÜNEŞ, HAZİRAN, İSKENDER PAŞA, ŞEHİT UFUK BOZGEYİK, SÜMBÜL EFENDİ, TAPTUK EMRE, KANUNİ SULTAN SULEYMAN
OĞUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYLANLAR ÇİFTLİĞİ, YAZILI
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, ADNAN MENDERES, 108 NOLU, 111 NOLU, 112 NOLU, 113 NOLU, 115 NOLU, 117 NOLU, 121 NOLU, 122 NOLU, 132 NOLU, 2034 NOLU, 2054 NOLU, 2055 NOLU, 2061 NOLU, BOZDAĞ, CEMİL MERİÇ, DİNÇLER, ERTUĞRULGAZİ, KAZIM KARABEKİR, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ORHAN GAZİ, SAKARYA, ŞAHİNLER, YAVUZLAR, YAZICIOĞLU
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKKARACAÖREN, CEVİZLİ, KELEŞ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDINLAR, DAĞDEMİR, DOĞAN, EREN, FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET DURDU HOCA, MENDERES, SEYRANBAĞLAR, ŞEHİT MEHMET AKSAN, TÜRKMEN, YILDIRIM, YILMAZ, ENDER, 143 NOLU, AKDAĞ, BOZKIR, KARAYILAN, KILINÇOĞLU, SEVGİ, ULUBATLI, DÜZ, OĞUZDÖNDÜ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:31 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2024 NOLU, 2025 NOLU, 2027 NOLU, 2028 NOLU, 2029 NOLU, 2030 NOLU, 2032 NOLU, 2033 NOLU, 2036 NOLU, 2039 NOLU, 2042 NOLU, 2044 NOLU, 2045 NOLU, 2062 NOLU, 24134 NOLU, 2525 NOLU, ABDURRAHİM KARAKOÇ, ADNAN MENDERES, ARİF NİHAT ASYA, AŞIK VEYSEL, BOZDAĞ, CAHİT SITKI TARANCI, CEMİL MERİÇ, CENGİZ AYTMATOV, DİLAVER CEBECİ, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, GALİP ERDEM, HALEP, HALİL İNALCIK, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, İSMAİL GASPIRALI, KARACAOĞLAN, KAŞGARLI MAHMUT, KÖROĞLU, MEHMET AKİF ERSOY, MEHMET EMİN RESULZADE, MEHMET EMİN YURDAKUL, NAMIK KEMAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NECMEDDİN HALİL ONAN, PEYAMİ SAFA, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, ŞAİR BAKİ, ŞAİR FUZULİ, ŞEHRİYAR, ŞEYH GALİP, TEPE ARDI, YAVUZ BÜLENT BAKİLER, YUNUS EMRE, ZİYA GÖKALP
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYLANLAR ÇİFTLİĞİ, YAZILI
ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKABİR ÇIKMAZ, 8 NOLU, 139001 NOLU, 139002 NOLU, 139004 NOLU, BEŞKUYU, CENNET PINARI, GÜVEÇCE, KARATEPE, 123001 NOLU, 123002 NOLU, 123003 NOLU, 123004 NOLU, 123005 NOLU, 123006 NOLU, 123007 NOLU, 123008 NOLU, 123009 NOLU, 123010 NOLU, 123021 NOLU, 123022 NOLU, DAMLACIK YOLU, 125001 NOLU, 125002 NOLU, 125003 NOLU, 125004 NOLU, 125006 NOLU ÇIKMAZ, 125015 NOLU, 124001 NOLU, 124002 NOLU, 124003 NOLU, 124005 NOLU, 124006 NOLU, 124009 NOLU, 124020 NOLU, 124100 NOLU, AHIR DERESİ, BOZBAĞ, GEDİKBAĞ, GEDİKBAĞI, KALEBOYNU, 141001 NOLU, 141002 NOLU, 141003 NOLU, 141004 NOLU, 141200 NOLU, 108007 NOLU, 140001 NOLU, 140002 NOLU, 140003 NOLU, 140004 NOLU, 140007 NOLU, 140009 NOLU, 140100 NOLU, KARAKOZ K.E, NARLICA YOLU, KÜMEEVLER, 18001 NOLU, 18002 NOLU, 18003 NOLU, 18004 NOLU, 18005 NOLU, 18006, 18011, 18014, 18015, 18020, 18106 NOLU, DIMIŞKILI, 34066, IŞIKLI, 44001 NOLU, 44002 NOLU, 44003 NOLU, 44004 NOLU, 44005 NOLU, 44006 NOLU, 44007 NOLU, 44008 NOLU, 44009.NOLU, 44010 NOLU, 44011, 44012., 44020, KARADEDE, KÜME EVLER, KÜME EVLER MEVKİİ, 131001, 131002 NOLU, 131003 NOLU, 131004 NOLU, 131005 NOLU, 131009 NOLU, 131010 NOLU, SOF YAYLASI, SOFALICI, 80001, 80002 NOLU, 80003, 80003 NOLU, 80004 NOLU, 80008, 80009 NOLU, 80010, 80011, 80017, PARSELSİZ, ZÜLFİKAR, ZÜLFİKAR KÜMEVLER
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 126108 NOLU, ÇAKMAK YOLU, LOHAN YOLU, 1 NOLU, 118002 NOLU, 118003 NOLU, 118004 NOLU, 118005 NOLU, 118006 NOLU, 118007 NOLU, 118008 NOLU, 118009 NOLU, 118010 NOLU, 118013 NOLU, 118015 NOLU, 118100 NOLU, 118105 NOLU, 118110 NOLU, 118120 NOLU, 118132 NOLU, 118143 NOLU, 118156 NOLU, 118162 NOLU, 118167 NOLU, 118182 NOLU, 118193 NOLU, 118197 NOLU, 118300 NOLU, GENEYİK YOLU, KARAKUYU, 120200 NOLU, 164003 NOLU, 100 NOLU, 158004 NOLU, DOĞANCA, KIRBAYIR, 160001 NOLU, 160002 NOLU, 160003 NOLU, 160004 NOLU, 160005 NOLU, DOKUR, KARAPINAR, KARATAŞ, 89059 NOLU, 162001 NOLU, 162002 NOLU, 162003 NOLU, 162004 NOLU, 162005 NOLU, 7 NOLU, GÜLLÜCE, 132001 NOLU, 132002 NOLU, 132003 NOLU, 132011 NOLU, 132200 NOLU, ÇAYIR YOLU, ÇİÇEK, EFE MEHMET, ERTUĞRUL, HACI AHMET, KARA KUYU, KARAGÖL, KIZILTEPE, ÖZYILDIRIM, PINARLI, SIRT YOLU, TATAR, TERE, TIRNAKLIOĞLU, ZEMGE, ZEMGE YOLU, 159003 NOLU, 159004 NOLU, 159100 NOLU, 1. NOLU, 154004 NOLU, 154005 NOLU, 154006 NOLU, KAVŞAK, KAYAKENT, 153001 NOLU, 153003 NOLU, 153004 NOLU, 153016 NOLU, KUŞÇU, 165007 NOLU, DR.MEHMET BERK, KÜRÜM YOLU, 157002 NOLU, 157003 NOLU, 157004 NOLU, 157005 NOLU, 157006 NOLU, 157007 NOLU, OZANLI, KIZILKOL, 155001 NOLU, 156001 NOLU, 156003 NOLU, 156004 NOLU, 156005 NOLU, 156006 NOLU, 156007 NOLU, 156010 NOLU, 156011 NOLU, UFACIK K.E, 161003 NOLU, 161004 NOLU, KARAYAVAŞ, PINAR ÜSTÜ, UĞURTEPE, 152001 NOLU, 152004 NOLU, 152005 NOLU, 152006 NOLU, HACIARSLAN, YAYCI, BELENTEPE
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 96054 NOLU, 96112 NOLU, 96140 NOLU, 96141 NOLU, 96143 NOLU, 96144 NOLU, 96146 NOLU, 96154 NOLU, 96157 NOLU, 96163 NOLU, 96164 NOLU, 96165 NOLU, 96169 NOLU, 96170 NOLU, 96171 NOLU, 96172 NOLU, ŞEHİT MEHMET GEZELGE
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109001 NOLU, 109002 NOLU, 109003 NOLU, 109004 NOLU, 109005 NOLU, 109006 NOLU, 109007 NOLU, 109008 NOLU, 109009 NOLU, 109010 NOLU, 109011 NOLU, 109012 NOLU, 109013 NOLU, 109015 NOLU, 109016 NOLU, 109017 NOLU, 109018 NOLU, 109019 NOLU, 109020 NOLU, 109400 NOLU, 74 NOLU, ACAR DEĞİRMEN
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:30 - 13:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33006 NOLU, 33008 NOLU, 33030 NOLU, 33031 NOLU, 33032 NOLU, 33045 NOLU, 33048 NOLU, ABDULLAH ATALAR, ALTINCIOĞLU, HAMDİ KUTLAR, HAŞİMOĞLU, TÜFEKÇİ YUSUF, BAY BEKİR, BÜYÜKTAŞ, ŞEHİT SEYİT, BAY ARİF, TUFAH HAMAM, 31002 NOLU
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 90110 NOLU, 88063 NOLU, 72005 NOLU, 72007 NOLU, 72008 NOLU, 72009 NOLU, 72010 NOLU, 72011 NOLU, 72012 NOLU, 72125 NOLU, 72126 NOLU, 72127 NOLU, 72128 NOLU, 72129 NOLU, ANTEBİ ZADE, BAĞDATLI, HAKİ ABDURRAHMAN BEY, SARAYLI, TÜRKMENLER, 85205 NOLU
Bakım Çalışması
04.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 72128 NOLU, ANTEBİ ZADE, BEZMİ İMAM DEDE, HAKİ ABDURRAHMAN BEY, HAMDİBABA, JANDARMA MUSTAFA, ŞEHİT RAMAZAN FAKÇI, 58012 NOLU, BABA MUSTAFA, BALİOĞLU, KARA ÇOMAK BABA, MEHMET NUHOĞLU, ŞAM ŞEYHİ, ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MUSTAFA HAKAN ÖZCAN, NURİ PAMİR
Bakım Çalışması
04.11.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13166 NOLU, KARAKAN, SERACETTİN, SÜLEYMAN ŞAH, ŞEHİT KADİR YILDIRIM, TEĞMEN HURŞİT, TÜRKMENLER, YUŞA, 188011 NOLU, 72006 NOLU, 72007 NOLU, 72008 NOLU, 72009 NOLU, 72010 NOLU, ANTEBİ ZADE, BEZMİ İMAM DEDE, EZBERCİ, HAMDİBABA, İNCİRLİ, JANDARMA MUSTAFA, JANDARMA RIFAT, MAHO OĞLU, MEHMET ZAFİ, SARAYLI, SU DEPOSU, ŞAHİNBEY, ŞEHİT OSMAN, ŞEHİT SİVAMİ YILMAZ, KASAP CÜCE
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 102238 NOLU, 102239 NOLU, 102247 NOLU, 102250 NOLU, 102252 NOLU, 102253 NOLU, ADNAN MENDERES, ŞEHİT EKREM KURTOĞLU
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 96006 NOLU, 96021 NOLU, 96036 NOLU, 96040 NOLU, 96042 NOLU
Bakım Çalışması
03.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100004 NOLU, 100012 NOLU, 100013 NOLU, 100014 NOLU, 100016 NOLU, 100018 NOLU, 100054 NOLU, 100096 NOLU, 130 NOLU, HASİP DÜRRİ, ŞEHİT ER ÜMİT ÖZCAN, 51 NOLU, 96050 NOLU, 96053 NOLU, 96139 NOLU, 96143 NOLU, 96145 NOLU, 96146 NOLU, 96147 NOLU, 96152 NOLU, 96180 NOLU, 101003 NOLU, 101005 NOLU, 101009 NOLU, 50 NOLU
Bakım Çalışması
04.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 96004 NOLU, 96006 NOLU, 96011 NOLU, 96013 NOLU, 96015 NOLU, 96017 NOLU, 96021 NOLU, 96027 NOLU, 96029 NOLU, 96031 NOLU, 96035 NOLU, 96036 NOLU, 96037 NOLU, 96038 NOLU, 96056 NOLU, ŞEHİT MEHMET GEZELGE, 93020 NOLU, 93030 NOLU, 93105 NOLU, 93109 NOLU, 93110 NOLU, 93111 NOLU, 93112 NOLU, 93113 NOLU, 93130 NOLU, 93140 NOLU, 93141 NOLU, 93142 NOLU, 93144 NOLU, 93145 NOLU
Bakım Çalışması
04.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 51 NOLU, 96004 NOLU, 96006 NOLU, 96021 NOLU, 96033 NOLU, 96035 NOLU, 96037 NOLU, 96039 NOLU, 96041 NOLU, 96043 NOLU, 96045 NOLU, 96056 NOLU, 101028 NOLU, 101034 NOLU, 101076 NOLU
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SU YOLU, 136021 NOLU, 189026 NOLU, 189027 NOLU, 189032 NOLU, 189033 NOLU, 189037 NOLU, 189038 NOLU, 189039 NOLU, 189040 NOLU, 189042 NOLU, 189043 NOLU, 189044 NOLU, 189045 NOLU, 189047 NOLU, 189053 NOLU, 189054 NOLU, 189055 NOLU, 189057 NOLU, 189058 NOLU, 189059 NOLU, 189065 NOLU, 87388 NOLU, 102213 NOLU, MÜZEYYEN ERKUL, ŞEHİT BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 160 NOLU, 188029 NOLU, 188034 NOLU, 188035 NOLU, YEŞİLVADİ, 87060 NOLU, 87123 NOLU, 87130 NOLU, 87133 NOLU, 87134 NOLU, 87136 NOLU, 87155 NOLU, 87156 NOLU, 87157 NOLU, 87158 NOLU, 87159 NOLU, 87165 NOLU, 87167 NOLU, 87168 NOLU, 87194 NOLU, 87196 NOLU, 87197 NOLU, 87198 NOLU, 87199 NOLU, 87250 NOLU, 87307 NOLU, 87326 NOLU, 87327 NOLU, ŞIH HAMAM, 130 NOLU
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 87093 NOLU, 87123 NOLU, 87143 NOLU, 87146 NOLU, 87147 NOLU, 87149 NOLU, 87159 NOLU, 87161 NOLU, 87163 NOLU, 87168 NOLU, 87169 NOLU, 87170 NOLU, 87171 NOLU, 87172 NOLU, 87177 NOLU, 87189 NOLU, 87196 NOLU, 87197 NOLU, 87198 NOLU, 87236 NOLU, 87310 NOLU, 87319 NOLU, 87320 NOLU, 87326 NOLU, 87327 NOLU, 87328 NOLU, 87329 NOLU
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 102245 NOLU, 102246 NOLU, ADNAN MENDERES, ŞEHİT EKREM KURTOĞLU
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 139001 NOLU, 122002 NOLU, 121001 NOLU, 121008 NOLU, 121030 NOLU, 121031 NOLU, 121032 NOLU, 121034 NOLU, 121035 NOLU, 121036 NOLU, 121037 NOLU, 121040 NOLU, 121049 NOLU, 121057 NOLU, 121060 NOLU, 121072 NOLU, 121157 NOLU, ÖGÜM SÖGÜT YOLU
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:15 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 96029 NOLU, 96027 NOLU, 96025 NOLU, 96042 NOLU, 96021 NOLU, 96036 NOLU, 96006 NOLU, 96040 NOLU, KARABABA
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69030 NOLU, 51 NOLU, 96001 NOLU, 96008 NOLU, 96009 NOLU, 96010 NOLU, 96012 NOLU, 96014 NOLU, 96016 NOLU, 96018 NOLU, 96020 NOLU, 96022 NOLU, 96024 NOLU, 96030 NOLU, 96032 NOLU, 96050 NOLU, 96054 NOLU, 96112 NOLU, 96132 NOLU, 101002 NOLU, 50 NOLU, ŞEHİT RAMAZAN ARI
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:45 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 57012 NOLU, 51 NOLU, 96009 NOLU, 96011 NOLU, 96013 NOLU, 96018 NOLU, 96020 NOLU, 96021 NOLU, 96024 NOLU, 96026 NOLU, 96030 NOLU, 96034 NOLU ÇIKMAZ, 96044 NOLU, 96046 NOLU, 96048 NOLU, 96052 NOLU, 101002 NOLU, 101004 NOLU, 101006 NOLU, 101008 NOLU, 101012 NOLU
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109001 NOLU, 109002 NOLU, 109003 NOLU, 109004 NOLU, 109005 NOLU, 109006 NOLU, 109007 NOLU, 109008 NOLU, 109009 NOLU, 109010 NOLU, 109011 NOLU, 109012 NOLU, 109013 NOLU, 109015 NOLU, 109016 NOLU, 109017 NOLU, 109018 NOLU, 109019 NOLU, 109020 NOLU, 109400 NOLU, 74 NOLU, ACAR DEĞİRMEN
ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKABİR ÇIKMAZ, 8 NOLU, 139001 NOLU, 139002 NOLU, 139004 NOLU, BEŞKUYU, CENNET PINARI, GÜVEÇCE, KARATEPE, 123001 NOLU, 123002 NOLU, 123003 NOLU, 123004 NOLU, 123005 NOLU, 123006 NOLU, 123007 NOLU, 123008 NOLU, 123009 NOLU, 123010 NOLU, 123021 NOLU, 123022 NOLU, DAMLACIK YOLU, 125001 NOLU, 125002 NOLU, 125003 NOLU, 125004 NOLU, 125006 NOLU ÇIKMAZ, 125015 NOLU, 124001 NOLU, 124002 NOLU, 124003 NOLU, 124005 NOLU, 124006 NOLU, 124009 NOLU, 124020 NOLU, 124100 NOLU, AHIR DERESİ, BOZBAĞ, GEDİKBAĞ, GEDİKBAĞI, KALEBOYNU, 141001 NOLU, 141002 NOLU, 141003 NOLU, 141004 NOLU, 141200 NOLU, 108007 NOLU, 140001 NOLU, 140002 NOLU, 140003 NOLU, 140004 NOLU, 140007 NOLU, 140009 NOLU, 140100 NOLU, KARAKOZ K.E, NARLICA YOLU, KÜMEEVLER, 18001 NOLU, 18002 NOLU, 18003 NOLU, 18004 NOLU, 18005 NOLU, 18006, 18011, 18014, 18015, 18020, 18106 NOLU, DIMIŞKILI, 34066, IŞIKLI, 44001 NOLU, 44002 NOLU, 44003 NOLU, 44004 NOLU, 44005 NOLU, 44006 NOLU, 44007 NOLU, 44008 NOLU, 44009.NOLU, 44010 NOLU, 44011, 44012., 44020, KARADEDE, KÜME EVLER, KÜME EVLER MEVKİİ, 131001, 131002 NOLU, 131003 NOLU, 131004 NOLU, 131005 NOLU, 131009 NOLU, 131010 NOLU, SOF YAYLASI, SOFALICI, 80001, 80002 NOLU, 80003, 80003 NOLU, 80004 NOLU, 80008, 80009 NOLU, 80010, 80011, 80017, PARSELSİZ, ZÜLFİKAR, ZÜLFİKAR KÜMEVLER
Bakım Çalışması
03.11.2026 09:00 - 13:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 110020 NOLU, 110021 NOLU, 25020 NOLU, 25053 NOLU, 25062 NOLU, 25074 NOLU, 25076 NOLU, 25077 NOLU, 25087 NOLU, Ş.MEHMET COŞKUN
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ŞIH MEHMET DEMİR, 16004 NOLU, 40001, 40008 NOLU, 40016 NOLU, 40024 NOLU, 40026 NOLU, 40027 NOLU, 40028 NOLU, 40029 NOLU, 40030 NOLU, 40048 NOLU, 40051 NOLU, 40053 NOLU, 40056 NOLU, 40058 NOLU, 40059 NOLU, 40060 NOLU, 40062 NOLU, 40092 NOLU, 40093 NOLU, 40094 NOLU, 40095 NOLU, 40096 NOLU, 40101 NOLU, 40110 NOLU, 40175 NOLU, HAFIZ TEVFİK, ŞEHİT BAKİ ÇULCU, ŞEHİT CUMA ŞEKER, ŞOFÖR ALİ, 55047 NOLU