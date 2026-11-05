EuroLeague'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Fransa ekibi Paris Basketbol'u İstanbul'da konuk edecek. Basketbolseverler ise karşılaşma öncesi ''Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusunu gündemde getirdi.

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EuroLeague'de geride kalan dokuz haftada Anadolu Efes dört galibiyet ve beş mağlubiyet aldı. Fransız temsilcisi Paris Basketbol ise oynadığı karşılaşmalarda üç kez kazavnabildi. İstanbul'da oynanacak mücadelede Anadolu Efes, galibiyet sayısını artırarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague canlı yayın bilgileri

ANADOLU EFES - PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague 10. haftada Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı S Sport 2 üzerinden şifreli olarak takip edebilecek.

Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague canlı yayın bilgileri

ANADOLU EFES - PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA??

Anadolu Efes ile Paris Basketbol, EuroLeague 2026-2027 sezonunun 10. haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 20.15'te başlayacak.

Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague canlı yayın bilgileri

ANADOLU EFES AVRUPA KUPALARINDA 923. MAÇINA ÇIKIYOR

Paris Basketbol karşılaşması, Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 923. mücadelesi olacak. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 922 maçta 510 galibiyet ve 412 mağlubiyet elde etti. Anadolu Efesi 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 675. kez parkeye çıkacak. Avrupa Ligi'nde daha önce oynadığı 674 karşılaşmanın 353'ünü kazanan temsilcimiz, 321 maçta rakiplerine mağlup oldu.

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