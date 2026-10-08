Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

NBA ve FIBA'dan Avrupa basketbolu için ortak açıklama: Yeni lig kuruluyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
NBA ve FIBA'dan Avrupa basketbolu için ortak açıklama: Yeni lig kuruluyor
Başlık ResmiNBA ve FIBA'dan Avrupa basketbolu için ortak açıklama: Yeni lig kuruluyor

Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerine dair ortak bir açıklama yayımladı.

Kaydet
|

NBA ve FIBA tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi (EuroLeague), FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak ve başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır" denildi.

Avrupa basketbolu için ortak açıklamada, "NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürmektedir. Her iki kuruluş, büyüme, fırsatlar ve Avrupa spor modelinin temel ilkelerine ilişkin vizyonlarını paylaşan ortaklarla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını da korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe maçında tepki çeken TRT Spor yorumcusu özür diledi: Farkında olmadan ağzımdan çıktı
SPOR

Fenerbahçe maçında tepki çeken TRT Spor yorumcusu özür diledi: Farkında olmadan ağzımdan çıktı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.